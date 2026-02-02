T20 World Cup 2026: The Full Schedule

The ICC T20 World Cup will be held from February 7 to March 8 2026, co-hosted by India and Sri Lanka.
No host has ever won the title, so defending champions India face a tough challenge at home. The 20-team tournament will conclude with a grand finale at the Narendra Modi stadium in Ahmedabad.
Schedule: T20 World Cup 2026
|Date
|Match
|Venue
|Time (IST)
|February 7
|Pakistan vs Netherlands (Group A)
|SSC, Colombo
|11:00 AM
|February 7
|West Indies vs Scotland (Group C)
|Kolkata
|3:00 PM
|February 7
|India vs USA (Group A)
|Mumbai
|7:00 PM
|February 8
|New Zealand vs Afghanistan (Group D)
|Chennai
|11:00 AM
|February 8
|England vs Nepal (Group C)
|Mumbai
|3:00 PM
|February 8
|Sri Lanka vs Ireland (Group B)
|RPS, Colombo
|7:00 PM
|February 9
|Scotland vs Italy (Group C)
|Kolkata
|11:00 AM
|February 9
|Zimbabwe vs Oman (Group B)
|SSC, Colombo
|3:00 PM
|February 9
|South Africa vs Canada (Group D)
|Ahmedabad
|7:00 PM
|February 10
|Netherlands vs Namibia (Group A)
|Delhi
|11:00 AM
|February 10
|New Zealand vs UAE (Group D)
|Chennai
|3:00 PM
|February 10
|Pakistan vs USA (Group A)
|SSC, Colombo
|7:00 PM
|February 11
|South Africa vs Afghanistan (Group D)
|Ahmedabad
|11:00 AM
|February 11
|Australia vs Ireland (Group B)
|RPS, Colombo
|3:00 PM
|February 11
|England vs West Indies (Group C)
|Mumbai
|7:00 PM
|February 12
|Sri Lanka vs Oman (Group B)
|Kandy
|11:00 AM
|February 12
|Nepal vs Italy (Group C)
|Mumbai
|3:00 PM
|February 12
|India vs Namibia (Group A)
|Delhi
|7:00 PM
|February 13
|Australia vs Zimbabwe (Group B)
|RPS, Colombo
|11:00 AM
|February 13
|Canada vs UAE (Group D)
|Delhi
|3:00 PM
|February 13
|USA vs Netherlands (Group A)
|Chennai
|7:00 PM
|February 14
|Ireland vs Oman (Group B)
|SSC, Colombo
|11:00 AM
|February 14
|England vs Scotland (Group C)
|Kolkata
|3:00 PM
|February 14
|New Zealand vs South Africa (Group D)
|Ahmedabad
|7:00 PM
|February 15
|West Indies vs Nepal (Group C)
|Mumbai
|11:00 AM
|February 15
|USA vs Namibia (Group A)
|Chennai
|3:00 PM
|February 15
|India vs Pakistan (Group A)
|RPS, Colombo
|7:00 PM
|February 16
|Afghanistan vs UAE (Group D)
|Delhi
|11:00 AM
|February 16
|England vs Italy (Group C)
|Kolkata
|3:00 PM
|February 16
|Australia vs Sri Lanka (Group B)
|Kandy
|7:00 PM
|February 17
|New Zealand vs Canada (Group D)
|Chennai
|11:00 AM
|February 17
|Ireland vs Zimbabwe (Group B)
|Kandy
|3:00 PM
|February 17
|Scotland vs Nepal (Group C)
|Mumbai
|7:00 PM
|February 18
|South Africa vs UAE (Group D)
|Delhi
|11:00 AM
|February 18
|Pakistan vs Namibia (Group A)
|SSC, Colombo
|3:00 PM
|February 18
|India vs Netherlands (Group A)
|Ahmedabad
|7:00 PM
|February 19
|West Indies vs Italy (Group C)
|Kolkata
|11:00 AM
|February 19
|Sri Lanka vs Zimbabwe (Group B)
|RPS, Colombo
|3:00 PM
|February 19
|Afghanistan vs Canada (Group D)
|Chennai
|7:00 PM
|February 20
|Australia vs Oman (Group B)
|Kandy
|7:00 PM
|February 21
|Y2 vs Y3
|RPS, Colombo
|7:00 PM
|February 22
|Y1 vs Y4
|Kandy
|3:00 PM
|February 22
|X1 vs X4
|Ahmedabad
|7:00 PM
|February 23
|X2 vs X3
|Mumbai
|7:00 PM
|February 24
|Y1 vs Y3
|Kandy
|7:00 PM
|February 25
|Y2 vs Y4
|RPS, Colombo
|7:00 PM
|February 26
|X3 vs X4
|Ahmedabad
|3:00 PM
|February 26
|X1 vs X2
|Chennai
|7:00 PM
|February 27
|Y1 vs Y2
|RPS, Colombo
|7:00 PM
|February 28
|Y3 vs Y4
|Kandy
|7:00 PM
|March 1
|X2 vs X4
|Delhi
|3:00 PM
|March 1
|X1 vs X3
|Kolkata
|7:00 PM
|Semifinal 1 (March 4)
|TBD
|Kolkata/Colombo
|7:00 PM
|Semifinal 2 (March 5)
|TBD
|Mumbai
|7:00 PM
|Final (March 8)
|TBD
|Ahmedabad/Colombo
|7:00 PM