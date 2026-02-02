HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:
Home  » Cricket » T20 World Cup 2026: The Full Schedule

T20 World Cup 2026: The Full Schedule

4 Minutes Read Listen to Article
Share:

February 02, 2026 08:59 IST

x

T20 World Cup

The ICC T20 World Cup will be held from February 7 to March 8 2026, co-hosted by India and Sri Lanka.

No host has ever won the title, so defending champions India face a tough challenge at home. The 20-team tournament will conclude with a grand finale at the Narendra Modi stadium in Ahmedabad.

 

Schedule: T20 World Cup 2026

DateMatchVenueTime (IST)
February 7 Pakistan vs Netherlands (Group A) SSC, Colombo 11:00 AM
February 7 West Indies vs Scotland (Group C) Kolkata 3:00 PM
February 7 India vs USA (Group A) Mumbai 7:00 PM
February 8 New Zealand vs Afghanistan (Group D) Chennai 11:00 AM
February 8 England vs Nepal (Group C) Mumbai 3:00 PM
February 8 Sri Lanka vs Ireland (Group B) RPS, Colombo 7:00 PM
February 9 Scotland vs Italy (Group C) Kolkata 11:00 AM
February 9 Zimbabwe vs Oman (Group B) SSC, Colombo 3:00 PM
February 9 South Africa vs Canada (Group D) Ahmedabad 7:00 PM
February 10 Netherlands vs Namibia (Group A) Delhi 11:00 AM
February 10 New Zealand vs UAE (Group D) Chennai 3:00 PM
February 10 Pakistan vs USA (Group A) SSC, Colombo 7:00 PM
February 11 South Africa vs Afghanistan (Group D) Ahmedabad 11:00 AM
February 11 Australia vs Ireland (Group B) RPS, Colombo 3:00 PM
February 11 England vs West Indies (Group C) Mumbai 7:00 PM
February 12 Sri Lanka vs Oman (Group B) Kandy 11:00 AM
February 12 Nepal vs Italy (Group C) Mumbai 3:00 PM
February 12 India vs Namibia (Group A) Delhi 7:00 PM
February 13 Australia vs Zimbabwe (Group B) RPS, Colombo 11:00 AM
February 13 Canada vs UAE (Group D) Delhi 3:00 PM
February 13 USA vs Netherlands (Group A) Chennai 7:00 PM
February 14 Ireland vs Oman (Group B) SSC, Colombo 11:00 AM
February 14 England vs Scotland (Group C) Kolkata 3:00 PM
February 14 New Zealand vs South Africa (Group D) Ahmedabad 7:00 PM
February 15 West Indies vs Nepal (Group C) Mumbai 11:00 AM
February 15 USA vs Namibia (Group A) Chennai 3:00 PM
February 15 India vs Pakistan (Group A) RPS, Colombo 7:00 PM
February 16 Afghanistan vs UAE (Group D) Delhi 11:00 AM
February 16 England vs Italy (Group C) Kolkata 3:00 PM
February 16 Australia vs Sri Lanka (Group B) Kandy 7:00 PM
February 17 New Zealand vs Canada (Group D) Chennai 11:00 AM
February 17 Ireland vs Zimbabwe (Group B) Kandy 3:00 PM
February 17 Scotland vs Nepal (Group C) Mumbai 7:00 PM
February 18 South Africa vs UAE (Group D) Delhi 11:00 AM
February 18 Pakistan vs Namibia (Group A) SSC, Colombo 3:00 PM
February 18 India vs Netherlands (Group A) Ahmedabad 7:00 PM
February 19 West Indies vs Italy (Group C) Kolkata 11:00 AM
February 19 Sri Lanka vs Zimbabwe (Group B) RPS, Colombo 3:00 PM
February 19 Afghanistan vs Canada (Group D) Chennai 7:00 PM
February 20 Australia vs Oman (Group B) Kandy 7:00 PM
February 21 Y2 vs Y3 RPS, Colombo 7:00 PM
February 22 Y1 vs Y4 Kandy 3:00 PM
February 22 X1 vs X4 Ahmedabad 7:00 PM
February 23 X2 vs X3 Mumbai 7:00 PM
February 24 Y1 vs Y3 Kandy 7:00 PM
February 25 Y2 vs Y4 RPS, Colombo 7:00 PM
February 26 X3 vs X4 Ahmedabad 3:00 PM
February 26 X1 vs X2 Chennai 7:00 PM
February 27 Y1 vs Y2 RPS, Colombo 7:00 PM
February 28 Y3 vs Y4 Kandy 7:00 PM
March 1 X2 vs X4 Delhi 3:00 PM
March 1 X1 vs X3 Kolkata 7:00 PM
Semifinal 1 (March 4) TBD Kolkata/Colombo 7:00 PM
Semifinal 2 (March 5) TBD Mumbai 7:00 PM
Final (March 8) TBD Ahmedabad/Colombo 7:00 PM
Share:

RELATED STORIES

T20 World Cup rocked! Pakistan to boycott India clash
T20 World Cup rocked! Pakistan to boycott India clash
20 teams, 8 venues, one trophy: T20 World Cup is here!
20 teams, 8 venues, one trophy: T20 World Cup is here!
India match no-show could cost Pakistan millions
India match no-show could cost Pakistan millions
Cricket World Cup's Biggest Controversies!
Cricket World Cup's Biggest Controversies!
Will Kishan's Ton Push Samson Out Of T20 World Cup XI?
Will Kishan's Ton Push Samson Out Of T20 World Cup XI?

WEB STORIES

webstory image 1

13 Insanely Yum Halwa Recipes

webstory image 2

12 Pics: Fort Kochi Is India's Loveliest Walking Town

webstory image 3

Are These 10 Old-Style Utensils In Your Kitchen?

VIDEOS

Uorfi Javed Stuns Everyone with Her Fierce All-Black Outfit0:39

Uorfi Javed Stuns Everyone with Her Fierce All-Black Outfit

Tax holiday till 2047 for foreign cloud firms: FM Sitharaman0:51

Tax holiday till 2047 for foreign cloud firms: FM Sitharaman

Aamir Khan's Daughter Ira Khan Looks Stunning in a Saree0:25

Aamir Khan's Daughter Ira Khan Looks Stunning in a Saree

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

rediff on the net © 2026 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO