IPL 2025: Check Out The Full Schedule

The Mecca of Indian Cricket, Eden Gardens in Kolkata will mark both the commencement and the conclusion of the 18th season of the Indian Premier League 2025, the BCCI said while revealing the tournament schedule on Sunday, February 16.

The Eden Gardens will host the tournament opener between Defending Champions, Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bengaluru on March 22 and the final on May 25.

The iconic home ground of KKR will also play host to Qualifier 2 on May 23. Notably, this is the first time in almost a decade, that the IPL will conclude at the iconic Eden Gardens, having done so previously in 2013 and 2015.

Here is the complete schedule of IPL 2025...

Date Start Home Away Venue 22 March 7:30 PM Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bengaluru Kolkata 23 March 3:30 PM Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 23 March 7:30 PM Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 24 March 7:30 PM Delhi Capitals Lucknow Super Giants Visakhapatnam 25 March 7:30 PM Gujarat Titans Punjab Kings Ahmedabad 26 March 7:30 PM Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Guwahati 27 March 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Lucknow Super Giants Hyderabad 28 March 7:30 PM Chennai Super Kings Royal Challengers Bengaluru Chennai 29 March 7:30 PM Gujarat Titans Mumbai Indians Ahmedabad 30 March 3:30 PM Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Visakhapatnam 30 March 7:30 PM Rajasthan Royals Chennai Super Kings Guwahati 31 March 7:30 PM Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Mumbai 01 April 7:30 PM Lucknow Super Giants Punjab Kings Lucknow 02 April 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans Bengaluru 03 April 7:30 PM Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Kolkata 04 April 7:30 PM Lucknow Super Giants Mumbai Indians Lucknow 05 April 3:30 PM Chennai Super Kings Delhi Capitals Chennai 05 April 7:30 PM Punjab Kings Rajasthan Royals New Chandigarh 06 April 3:30 PM Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants Kolkata 06 April 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Gujarat Titans Hyderabad 07 April 7:30 PM Mumbai Indians Royal Challengers Bengaluru Mumbai 08 April 7:30 PM Punjab Kings Chennai Super Kings New Chandigarh 09 April 7:30 PM Gujarat Titans Rajasthan Royals Ahmedabad 10 April 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Delhi Capitals Bengaluru 11 April 7:30 PM Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Chennai 12 April 3:30 PM Lucknow Super Giants Gujarat Titans Lucknow 12 April 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Punjab Kings Hyderabad 13 April 3:30 PM Rajasthan Royals Royal Challengers Bengaluru Jaipur 13 April 7:30 PM Delhi Capitals Mumbai Indians Delhi 14 April 7:30 PM Lucknow Super Giants Chennai Super Kings Lucknow 15 April 7:30 PM Punjab Kings Kolkata Knight Riders New Chandigarh 16 April 7:30 PM Delhi Capitals Rajasthan Royals Delhi 17 April 7:30 PM Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Mumbai 18 April 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Punjab Kings Bengaluru 19 April 3:30 PM Gujarat Titans Delhi Capitals Ahmedabad 19 April 7:30 PM Rajasthan Royals Lucknow Super Giants Jaipur 20 April 3:30 PM Punjab Kings Royal Challengers Bengaluru New Chandigarh 20 April 7:30 PM Mumbai Indians Chennai Super Kings Mumbai 21 April 7:30 PM Kolkata Knight Riders Gujarat Titans Kolkata 22 April 7:30 PM Lucknow Super Giants Delhi Capitals Lucknow 23 April 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 24 April 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Rajasthan Royals Bengaluru 25 April 7:30 PM Chennai Super Kings Sunrisers Hyderabad Chennai 26 April 7:30 PM Kolkata Knight Riders Punjab Kings Kolkata 27 April 3:30 PM Mumbai Indians Lucknow Super Giants Mumbai 27 April 7:30 PM Delhi Capitals Royal Challengers Bengaluru Delhi 28 April 7:30 PM Rajasthan Royals Gujarat Titans Jaipur 29 April 7:30 PM Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Delhi 30 April 7:30 PM Chennai Super Kings Punjab Kings Chennai 01 May 7:30 PM Rajasthan Royals Mumbai Indians Jaipur 02 May 7:30 PM Gujarat Titans Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 03 May 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Chennai Super Kings Bengaluru 04 May 3:30 PM Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Kolkata 04 May 7:30 PM Punjab Kings Lucknow Super Giants Dharamsala 05 May 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad 06 May 7:30 PM Mumbai Indians Gujarat Titans Mumbai 07 May 7:30 PM Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Kolkata 08 May 7:30 PM Punjab Kings Delhi Capitals Dharamsala 09 May 7:30 PM Lucknow Super Giants Royal Challengers Bengaluru Lucknow 10 May 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 11 May 3:30 PM Punjab Kings Mumbai Indians Dharamsala 11 May 7:30 PM Delhi Capitals Gujarat Titans Delhi 12 May 7:30 PM Chennai Super Kings Rajasthan Royals Chennai 13 May 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Sunrisers Hyderabad Bengaluru 14 May 7:30 PM Gujarat Titans Lucknow Super Giants Ahmedabad 15 May 7:30 PM Mumbai Indians Delhi Capitals Mumbai 16 May 7:30 PM Rajasthan Royals Punjab Kings Jaipur 17 May 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Kolkata Knight Riders Bengaluru 18 May 3:30 PM Gujarat Titans Chennai Super Kings Ahmedabad 18 May 7:30 PM Lucknow Super Giants Sunrisers Hyderabad Lucknow 20 May 7:30 PM Qualifier 1 Hyderabad 21 May 7:30 PM Eliminator Hyderabad 23 May 7:30 PM Qualifier 2 Kolkata 25 May 7:30 PM Final Kolkata

Please note that this schedule may be subject to change for any reason as may be required in the sole discretion of BCCI