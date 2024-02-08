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Rediff.com  » Movies » Tara, Shriya, Mandira Party Like Angels

Tara, Shriya, Mandira Party Like Angels

By REDIFF MOVIES
February 08, 2024 16:40 IST
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Film folk looked like angels when they attended a white-themed party in Mumbai on Wednesday.

Tara Sutaria lets her glow do all the talking.

 

The Sharma sisters: Aisha and Neha.

 

Shriya Saran adds a dash of gold.

 

Shriya Pilgaonkar.

 

Mandira Bedi.

 

Sonal Chauhan.

 

Nikki Tamboli.

 

Anushka Ranjan with husband Aditya Seal.

 

Akansha Ranjan Kapoor.

 

Elnaaz Norouzi.

 

Pooja Hegde.

 

Vaani Kapoor probably didn't get the party memo.

 

Sussanne Khan and Arslan Goni.

 

Ayesha Khan.

 

Aayush Sharma escorts wife Arpita Khan.

 

Orry aka Orhan Awatramani.

 

Bigg Boss 17 winner Munawar Faruqui.

 

Abhimanyu Dassani.

 

Meezaan.

 

Punit Malhotra.

 

Rinzing Denzongpa.

Photographs: Pradeep Bandekar

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