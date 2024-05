Alaya's Day Out With Malaika

Store launches are a glamorous event. Ask Ranveer Singh.

So when Italian luxury fashion house Valentino launched its store in Mumbai, Bollywood's swish set promptly arrived at its door.

Alaya F turns up the glam.

Sharvari.

Malaika Arora.

Tanishaa Mukerji.

Sophie Choudry.

Mira Rajput Kapoor.

Madhoo, the OG Pan India Superstar.

Elnaaz Norouzi.

Krystle D'Souza.

Karishma Tanna.

Sarah Jane Dias/

Alvira Khan with daughter Alizeh Agnihotri.

Kanika Kapoor.

Gabriella Demetriades.

Akanksha Malhotra Aggarwal.

Shamiksha Pednekar.

Avantika Dassani.

The Kakkar twins Prakriti and Sukriti.

Rohit Saraf.

Photographs: Pradeep Bandekar