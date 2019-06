Is this New Zealand's World Cup?

June 13, 2019 08:59 IST

Semi-finalists six times. Runner-up in 2015.

Rajneesh Gupta highlights important numbers for the New Zealand team from World Cups.

Result Summary

IMAGE: Team New Zealand celebrates the fall of a wicket. Photograph: Jordan Mansfield/Getty Images

Year Mts Won Lost Tied NR Remarks 1975 4 2 2 0 0 Lost in semi final 1979 4 2 2 0 0 Lost in semi final 1983 6 3 3 0 0 Could not qualify for semi finals 1987 6 2 4 0 0 Could not qualify for semi finals 1992 9 7 2 0 0 Lost in semi final 1996 6 3 3 0 0 Lost in quarter-final 1999 9 4 4 0 1 Lost in semi final 2003 8 5 3 0 0 Knocked out in Super-Six 2007 10 7 3 0 0 Lost in semi final 2011 8 5 3 0 0 Lost in semi final 2015 9 8 1 0 0 Runner-up Total 79 48 30 0 1

Playing Record

Versus Mts Won Lost Tied NR Afghanistan 1 1 0 0 0 Australia 10 3 7 0 0 Bangladesh 4 4 0 0 0 England 8 5 3 0 0 India 7 4 3 0 0 Pakistan 8 2 6 0 0 South Africa 7 5 2 0 0 Sri Lanka 10 4 6 0 0 West Indies 7 4 3 0 0

Highest Team Totals

Total Vs Venue Year 393/6 West Indies Wellington 2015 363/5 v Canada Gros Islet 2007 358/6 v Canada Mumbai 2011 331/7 Kenya Gros Islet 2007 331/6 Sri Lanka Christchurch 2015

Lowest Team Totals

Total Vs Venue Year 112 Australia Port Elizabeth 2003 133 Australia St George's 2007 146 India Centurion 2003 153 Sri Lanka Mumbai 2011 156 West Indies Southampton 1999

Highest Individual Innings

IMAGE: Martin Guptill. Photograph: Hagen Hopkins/Getty Images

Runs Player Vs Venue Year 237* Martin Guptill West Indies Wellington 2015 171* Glenn Turner v East Africa Birmingham 1975 141 Scott Styris Sri Lanka Bloemfontein 2003 134* Stephen Fleming South Africa Johannesburg 2003 131* Ross Taylor Pakistan Pallekele 2011 130 Chris Harris Australia Madras 1996 114* Glenn Turner India Manchester 1975 111* Scott Styris Sri Lanka St George's 2007 105 Martin Guptill Bangladesh Hamilton 2015 102* Nathan Astle Zimbabwe Bloemfontein 2003 102* Stephen Fleming Bangladesh North Sound 2007 101 Brendon McCullum v Canada Mumbai 2011 101 Nathan Astle England Ahmedabad 1996 101 Lou Vincent v Canada Gros Islet 2007 100* Martin Crowe Australia Auckland 1992

LEADING BATSMEN

Matches Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Stephen Fleming 33 1,075 134* 35.83 76.89 2 5 Scott Styris 26 909 141 53.47 88.59 2 6 Martin Crowe 21 880 100* 55.00 83.49 1 8 Martin Guptill 17 809 237* 57.78 89.39 2 3 Brendon McCullum 34 742 101 33.72 120.84 1 6 Ross Taylor 23 652 131* 36.22 73.34 1 3 Glenn Turner 14 612 171* 61.20 63.35 2 2 Chris Cairns 28 565 60 33.23 83.57 0 3 Craig McMillan 25 506 75 23.00 70.37 0 2

Highest Partnership for each wicket

Wicket Runs Players Venue Year 1st 166* Martin Guptill and Brendon McCullum Zimbabwe (Ahmedabad) 2011 2nd 140* Stephen Fleming and Nathan Astle South Africa (Johannesburg) 2003 3rd 149 Glenn Turner and John Parker v East Africa (Birmingham) 1975 4th 168 Lee Germon and Chris Harris Australia (Madras) 1996 5th 148 Roger Twose and Chris Cairns Australia (Cardiff) 1999 6th 85* Jacob Oram and Brendon McCullum v Canada (Gros Islet) 2007 7th 85 Ross Taylor and Jacob Oram Pakistan (Pallekele) 2011 8th 71 Brendon McCullum and James Franklin Ireland (Providence) 2007 9th 59 Jeremy Coney and John Bracewell Pakistan (Nottingham) 1983 10th 65 Martin Snedden and Ewan Chatfield Sri Lanka (Derby) 1983

Best Bowling in a match

Wicket/Runs Player Vs Venue Year 7/33 Tim Southee England Wellington 2015 6/23 Shane Bond Australia Port Elizabeth 2002/03 5/25 Richard Hadlee Sri Lanka Bristol 1983 5/27 Trent Boult Australia Auckland 2015

Leading Bowlers

IMAGE: Jacob Oram celebrates taking a wicket. Photograph: Hannah Peters/Getty Images

Matches Wickets Average Runs Per Over Best 4W Jcaob Oram 23 36 21.33 4.21 4/39 2 Daniel Vettori 32 36 32.44 4.14 4/18 2 Tim Southee 17 33 23.75 5.11 7/33 1 Chris Harris 28 32 26.90 4.43 4/7 1 Shane Bond 16 30 17.26 3.50 6/23 1 Trent Boult 9 22 16.86 4.36 5/27 2 Richard Hadlee 13 22 19.13 2.88 5/25 1 Geoff Allott 9 20 16.25 3.70 4/37 2

Most Appearances

Mts Years Brendon McCullum 34 2003-2015 Stephen Fleming 33 1996-2007 Daniel Vettori 32 2003-2015 Chris Harris 28 1992-2003 Chris Cairns 28 1992-2003 Scott Styris 26 2003-2011 Craig McMillan 25 1999-2007

Most Captaincies