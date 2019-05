Who's the most successful World Cup captain?

May 31, 2019 09:28 IST

In a three part series, Rajneesh Gupta highlights all the important numbers from cricket World Cups held between 1975 to 2015.

Bowling Records

Leading Bowlers in each World Cup

IMAGE: Australia's Glenn McGrath celebrates the fall of a wicket during the 2007 World Cup. Photograph: Shaun Botterill/Getty Images

Year Bowler For Matches Wickets Average Best Strike Rate Runs Per Over 1975 Gary Gilmour Aus 2 11 5.64 6/14 13.09 2.58 1979 Mike Hendrick Eng 5 10 14.90 4/15 33.60 2.66 1983 Roger Binny Ind 8 18 18.67 4/29 29.33 3.82 1987 Craig McDermott Aus 8 18 18.94 5/44 24.33 4.67 1992 Wasim Akram Pak 10 18 18.78 4/32 29.89 3.77 1996 Anil Kumble Ind 7 15 18.73 3/28 27.87 4.03 1999 Shane Warne Aus 10 20 18.05 4/29 28.30 3.83 1999 Geoff Allott NZ 9 20 16.25 4/37 26.30 3.71 2003 Chaminda Vaas SL 10 23 14.39 6/25 22.96 3.76 2007 Glenn McGrath Aus 11 26 13.73 3/14 18.65 4.41 2011 Shahid Afridi Pak 8 21 12.85 5/16 21.29 3.62 2011 Zaheer Khan Ind 9 21 18.76 3/20 23.29 4.83 2015 Mitchell Starc Aus 8 22 10.18 6/28 17.41 3.50 2015 Trent Boult NZ 9 22 16.86 5/27 23.18 4.36

Best Bowling in a Match

Bowler For/Against Venue Year 7/15 Glenn McGrath Aus v Nam Potchefstroom 2003 7/20 Andy Bichel Aus v Eng Port Elizabeth 2003 7/33 Tim Southee NZ v Eng Wellington 2015 7/51 Winston Davis WI v Aus Leeds 1983 6/14 Gary Gilmour Aus v Eng Leeds 1975 6/23 Ashish Nehra Ind v Eng Durban 2003 6/23 Shane Bond NZ v Aus Port Elizabeth 2003 6/25 Chaminda Vaas SL v Ban Pietermaritzburg 2003 6/27 Kemar Roach WI v Net Delhi 2011 6/28 Mitchell Starc Aus v NZ Auckland 2015 6/38 Lasith Malinga SL v Ken Colombo RPS 2011 6/39 Ken MacLeay Aus v Ind Nottingham 1983

Hat-Tricks

Player Team Vs Venue Year Chetan Sharma India New Zealand Nagpur 1987 Saqlain Mushtaq Pakistan Zimbabwe The Oval 1999 Chaminda Vaas Sri Lanka Bangladesh Pietermaritzburg 2003 (first 3 balls of match) Brett Lee Australia Kenya Durban 2003 Lasith Malinga Sri Lanka South Africa Providence 2007 (4 wickets in 4 balls) Kemar Roach West Indies Netherlands Delhi 2011 Lasith Malinga Sri Lanka Kenya Colombo RPS 2011 Steve Finn England Australia Melbourne 2015 J-P Duminy South Africa Sri Lanka Sydney 2015

Leading Bowlers

IMAGE: India's Zaheer Khan. Photograph: Pal Pillai/Getty Images

Bowler Span Matches Wickets Best Average Runs Per Over 4W Glenn McGrath (Aus) 1996-2007 39 71 7/15 18.19 3.96 2 Muthiah Muralitharan (SL) 1996-2011 40 68 4/19 19.63 3.88 4 Wasim Akram (Pak) 1987-2003 38 55 5/28 23.83 4.04 3 Chaminda Vaas (SL) 1996-2007 31 49 6/25 21.22 3.97 2 Zaheer Khan (Ind) 2003-2011 23 44 4/42 20.22 4.47 1 Javagal Srinath (Ind) 1992-2003 34 44 4/30 27.81 4.32 2 Lasith Malinga (SL) 2007-2015 22 43 6/38 21.11 5.32 2 Allan Donald (SA) 1992-2003 25 38 4-17 24.02 4.17 2 J D P Oram (NZ) 2003-2011 23 36 4/39 21.33 4.21 2 Daniel Vettori (NZ) 2003-2015 32 36 4/18 32.44 4.14 2 Brett Lee (Aus) 2003-2011 17 35 5/42 17.97 4.57 3

Match Doubles (50 runs and 4 wickets)

Doubles Player For Against Venue Year 69* and 4/42: Dag Fletcher, Zimbabwe v Australia, Nottingham, 1983 53 and 4/31: Ian Botham, England v Australia, Sydney, 1992 59 and 4/42, Neil Johnson, Zimbabwe v Kenya, Taunton, 1999 52* and 4/38 Maurice Odumbe, Kenya v Bangladesh, Johannesburg, 2003 121 and 4/42, Feiko Kloppenburg, Netherlands v Namibia, Bloemfontein, 2003 50* and 5/31, Yuvraj Singh, India v Ireland, Bangalore, 2011 144 and 4/4, Tilakratne Dilshan, Sri Lanka v Zimbabwe, Pallekele, 2011 54* and 4/45, Wahab Riaz, Pakistan v Zimbabwe, Brisbane, 2015

Leading Wicket-keepers

IMAGE: Mashrafe Mortaza of Bangladesh stumped by Sri Lanka's Kumar Sangakkara during the 2015 World Cup at the Melbourne Cricket Ground on February 26, 2015. Photograph: Quinn Rooney/Getty Images

Wicket-keeper Span Matches Dismissal Caught Stumped Kumar Sangakkara (SL) 2003-2015 37 54 41 13 Adam Gilchrist (Aus) 1999-2007 31 52 45 7 M S Dhoni (Ind) 2007-2015 20 32 27 5 Brendon McCullum (NZ) 2003-2015 34 32 30 2 Mark Boucher (SA) 1999-2007 25 31 31 0 Moin Khan (Pak) 1992-1999 20 30 23 7

Leading Fielders

IMAGE: Ricky Ponting dives for a catch. Photograph: Hamish Blair/Getty Images

Fielder Span Matches Caught Ricky Ponting (Aus) 1996-2011 46 28 Sanath Jayasuriya (SL) 1992-2007 38 18 Chris Cairns (NZ) 1992-2003 28 16 Inzamam-ul Haq (Pak) 1992-2007 35 16 Brian Lara (WI) 1992-2007 34 16 Mahela Jayawardene (SL) 1999-2015 40 16 Graeme Smith (SA) 2003-2011 20 15

Most World Cup Appearances

Mts Player Country Span 46 Ricky Ponting Australia 1996-2011 45 Sachin Tendulkar India 1992-2011 40 Mahela Jayawardene Sri Lanka 1999-2015 40 Muttiah Muralitharan Sri Lanka 1996-2011 39 Glenn McGrath Australia 1996-2007 38 Wasim Akram Pakistan 1987-2003 38 Sanath Jayasuriya Sri Lanka 1992-2007 37 Kumar Sangakkara Sri Lanka 2003-2015 36 Jacques Kallis South Africa 1996-2011 35 Aravinda de Silva Sri Lanka 1987-2003 35 Inzamam-ul Haq Pakistan 1992-2007

Players appearing in Most World Cups

6: Javed Miandad (1975, 1979, 1983, 1987, 1992, 1996)

6: Sachin Tendulkar (1992, 1996, 1999, 2003, 2007, 2011)

Most Man of Match Awards in a career

IMAGE: Sachin Tendulkar raises his bat after scoring a century. Photograph: Daniel Berehulak/Getty Images

Awards Player Team 9 Sachin Tendulkar India 6 Glenn McGrath Australia 5 Vivian Richards West Indies 5 Graham Gooch England 5 Lance Klusener South Africa 5 Sanath Jayasuriya Sri Lanka 5 A B de Villiers South Africa

Most Awards in a single edition

Awards Player Team Year 4 Aravinda de Silva SL 1996 4 Lance Klusener SA 1999 4 Yuvraj Singh Ind 2011

Most matches as Captain

Captain Team Matches Won Loss Tied No Result Win% Ricky Ponting Aus 29 26 2 0 1 89.66 Steven Fleming NZ 27 16 10 0 1 59.26 Mohammed Azharuddin Ind 23 10 12 0 1 43.48 Imran Khan Pak 22 14 8 0 0 63.64 Clive Lloyd WI 17 15 2 0 0 88.24 Graeme Smith SA 17 11 6 0 0 64.71 M S Dhoni Ind 17 14 2 1 0 82.35 Allan Border Aus 16 11 5 0 0 68.75 Wasim Akram Pak 15 10 5 0 0 66.67 Hansie Cronje SA 15 11 3 1 0 73.33 Kapil Dev Ind 15 11 4 0 0 73.33

Most Successful Captains

IMAGE: Ricky Ponting. Photograph: Hamish Blair/Getty Images

(10 or more matches)