Mumbai most successful IPL team

September 18, 2020

IMAGE: Mumbai Indians Captain Rohit Sharma. Photograph: BCCI

IPL 2020 kicks off in the UAE on Saturday, September 19, with defending champions Mumbai Indians taking on last year's runners-up, Chennai Super Kings.

Mumbai Indians, who have won the IPL four times, are the most successful team in IPL history, having won 109 matches.

Chennai Super Kings are second with 100 wins.

Rajneesh Gupta presents a complete statistical IPL dossier:

Result of the Finals

Year Teams Venue 2008 Rajasthan Royals beat Chennai Super Kings by 3 wickets Mumbai DYP 2009 Deccan Chargers beat Royal Challengers Bangalore by 6 runs Johannesburg 2010 Chennai Super Kings beat Mumbai Indians by 22 runs Mumbai DYP 2011 Chennai Super Kings beat Royal Challengers Bangalore by 58 runs Chennai 2012 Kolkata Knight Riders beat Chennai Super Kings by 5 wickets Chennai 2013 Mumbai Indians beat Chennai Super Kings by 23 runs Kolkata 2014 Kolkata Knight Riders beat Kings XI Punjab by 3 wickets Bangalore 2015 Mumbai Indians beat Chennai Super Kings by 41 runs Kolkata 2016 Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bangalore by 8 runs Bangalore 2017 Mumbai Indians beat Rising Pune Supergiant by 1 run Hyderabad 2018 Chennai Super Kings beat Sunrisers Hyderabad by 8 wickets Mumbai WS 2019 Mumbai Indians beat Chennai Super Kings by 1 run Hyderabad

IMAGE: Mumbai Indians players celebrate with the trophy. Photograph: BCCI

IPL Winners

Times Team Four Mumbai Indians Thrice Chennai Super Kings Twice Kolkata Knight Riders Once Rajasthan Royals, Deccan Chargers and Sunrisers Hyderabad

Team Records

Highest team total

Score Teams Venue Year 263/5 Royal Challengers Bangalore v Pune Warriors India Bangalore 2013 248/3 Royal Challengers Bangalore v Gujarat Lions Bangalore 2016 246/5 Chennai Super Kings v Rajasthan Royals Chennai 2010 245/6 Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab Indore 2018 240/5 Chennai Super Kings v Kings XI Punjab Mohali 2008

Highest Team Total Batting Second

Score Teams Venue Year 223/5 Rajasthan Royals v Chennai Super Kings Chennai 2010 223/6 Mumbai Indians v Kings XI Punjab Mumbai WS 2017 217/7 Rajasthan Royals v Deccan Chargers Hyderabad 2008 + 214/3 Delhi Daredevils v Gujarat Lions Delhi 2017 + 214/8 Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders Indore 2018 + winning total

Lowest Team Total

Score Teams Venue Year 49 Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders Kolkata 2017 58 Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore Cape Town 2009 66 Delhi Daredevils v Mumbai Indians Delhi 2017 67 Delhi Daredevils v Kings XI Punjab Mohali 2017 67 Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians Mumbai WS 2008

Highest Powerplay Score

Score Teams Venue Year 105-0 Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore Bangalore 2017 100-2 Chennai Super Kings v Kings XI Punjab Mumbai WS 2014 90-0 Chennai Super Kings v Mumbai Indians Mumbai WS 2015

Lowest 6-Over Powerplay Score

Score Teams Venue Year 14-2 Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore Cape Town 2009 15-2 Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders Kolkata 2011 16-1 Chennai Super Kings v Delhi Daredevils Raipur 2015 16-1 Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore Chennai 2019

Most Wins (including wins after ties)

Wins Team 109 Mumbai Indians (in 187 matches) 100 Chennai Super Kings (in 165 matches) 92 Kolkata Knight Riders (in 178 matches) 84 Royal Challengers Bangalore (in 181 matches) 82 Kings XI Punjab (in 176 matches)

Most Losses (including losses after ties)

Times Team 98 Delhi Capitals (formerly Delhi Daredevils) (in 177 matches) 94 Kings XI Punjab (in 176 matches) 93 Royal Challengers Bangalore (in 181 matches) 86 Kolkata Knight Riders (in 178 matches) 78 Mumbai Indians (in 187 matches)

Biggest Wins (by runs)

Runs Teams Venue Year 146 Mumbai Indians beat Delhi Daredevils Delhi 2017 144 Royal Challengers Bangalore beat Gujarat Lions Bangalore 2016 140 Kolkata Knight Riders beat Royal Challengers Bangalore Bangalore 2008 138 Royal Challengers Bangalore beat Kings XI Punjab Bangalore 2015 130 Royal Challengers Bangalore beat Pune Warriors Bangalore 2013

Biggest Wins (by wickets)

10 wickets - 11 instances (Most-3 by Royal Challengers Bangalore)

Biggest Wins (by balls to spare)

Balls Teams Venue Year 87 Mumbai Indians beat Kolkata Knight Riders Mumbai WS 2008 76 Kochi Tuskers Kerala beat Rajasthan Royals Indore 2011 73 Kings XI Punjab beat Delhi Daredevils Mohali 2017 71 Royal Challengers Bangalore beat Kings XI Punjab Indore 2018 57 Royal Challengers Bangalore beat Delhi Daredevils Delhi 2015

Narrowest Wins (by runs)

1 run - on 10 occasions (Most-3 by Mumbai Indians, 2- Kings XI Punjab & Royal Challengers Bangalore)

Narrowest Wins (by wickets)

Wicket Teams Venue Year 1 wicket Kolkata Knight Riders beat Kings XI Punjab Kolkata 2015 1 wicket Chennai Super Kings beat Mumbai Indians Mumbai WS 2018 1 wicket Sunrisers Hyderabad beat Mumbai Indians Hyderabad 2018

Narrowest Wins (off the last ball - for chasing side)

26 instances (Most- 5 by Chennai Super Kings & Mumbai Indians)

TIED GAMES : 9

Teams Venue Year Rajasthan Royals (150/6) v Kolkata Knight Riders (150/8) Cape Town 2009 [Rajasthan Royals won the one-over eliminator] Kings XI Punjab (136/8) v Chennai Super Kings (136/7) Chennai 2010 [Kings XI Punjab won the one-over eliminator] Royal Challengers Bangalore (130/8) v Sunrisers Hyderabad (130/7) Hyderabad 2013 [Sunrisers Hyderabad won the one-over eliminator] Delhi Daredevils (152/5) v Royal Challengers Bangalore (152/7) Bangalore 2013 [Royal Challengers Bangalore won the one-over eliminator] Rajasthan Royals (152/5) v Kolkata Knight Riders (152/8) Abu Dhabi 2014 [Rajasthan Royals won the one-over eliminator on higher boundary count] Rajasthan Royals (191/6) v Kings XI Punjab (191/6) Ahmedabad 2015 [Kings XI Punjab won the one-over eliminator] Gujarat Lions (153/9) v Mumbai Indians (153) Rajkot 2017 [Mumbai Indians won the one-over eliminator] Kolkata Knight Riders (185/8) v Delhi Capitals (185/6) Delhi 2019 [Delhi Capitals won the one-over eliminator] Mumbai Indians (162/5) v Sunrisers Hyderabad (162/6) Mumbai WS 2019 [Mumbai Indians won the one-over eliminator]

IMAGE: Chris Gayle scored a spectacular 175 not out against the Pune Warriors at the Chinnaswamy stadium in 2013. Photograph: BCCI

Batting

Highest Individual Innings

Runs Player Team Vs Venue Year 175* Chris Gayle RCB PWI Bangalore 2013 158* Brendon McCullum KKR RCB Bangalore 2008 133* AB de Villiers RCB MI Mumbai WS 2015 129* AB de Villiers RCB GL Bangalore 2016 128* Chris Gayle RCB DD Delhi 2012 128* Rishabh Pant DD SRH Delhi 2018 127 Murali Vijay CSK RR Chennai 2010 126 David Warner SRH KKR Hyderabad 2017 122 Virender Sehwag KXIP CSK Mumbai WS 2014 120* Paul Valthaty KXIP CSK Mohali 2011+ + in a chase A total of 58 hundreds have been scored in the IPL

Most Hundreds

Hundreds Player 6 Chris Gayle 5 Virat Kohli 4 David Warner 4 Shane Watson 3 AB de Villiers

IMAGE: David Warner has been invaluable to Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Most 50+ Scores

50s Player 48 David Warner 41 Virat Kohli 39 Suresh Raina 37 Shikhar Dhawan 37 Rohit Sharma 36 AB de Villiers 36 Gautam Gambhir

Most Runs in a Single IPL

Team Runs Mts Avg Year Virat Kohli RCB 973 16 81.08 2016 David Warner SRH 848 17 60.57 2016 Kane Williamson SRH 735 17 52.50 2018 Chris Gayle RCB 733 15 61.08 2012 Mike Hussey CSK 733 17 52.35 2013 Chris Gayle CSK 708 16 59.00 2013

Leading Run-scorer in each Edition

Team Runs Mts Avg Year Shaun Marsh KXIP 616 11 68.44 2008 Matthew Hayden CSK 572 12 52.00 2009 Sachin Tendulkar MI 618 15 47.53 2010 Chris Gayle RCB 608 12 67.55 2011 Chris Gayle RCB 733 15 61.08 2012 Mike Hussey CSK 733 17 52.35 2013 Robin Uthappa KKR 660 16 44.00 2014 David Warner SRH 562 14 43.23 2015 Virat Kohli RCB 973 16 81.08 2016 David Warner SRH 641 14 58.27 2017 Kane Williamson SRH 735 17 52.50 2018 David Warner SRH 692 12 69.20 2019

Leading Run-scorers

Player Teams Runs Mts Avg SR 100s Virat Kohli RCB 5412 177 37.84 131.61 5 Suresh Raina CSK, GL 5368 193 33.34 137.11 1 Rohit Sharma DC, MI 4898 188 31.60 130.82 1 David Warner DD, SRH 4706 126 43.17 142.39 4 Shikhar Dhawan DC, DD, MI, SRH 4579 159 33.42 124.80 0 Chris Gayle KXIP, KKR, RCB 4484 125 41.13 151.02 6 MS Dhoni CSK, RPS 4432 190 42.20 137.85 0 Robin Uthappa KKR, MI, PWI, RCB 4411 177 28.83 130.50 0 AB de Villiers DD, RCB 4395 154 39.95 151.23 3 Gautam Gambhir DD, KKR 4217 154 31.00 123.88 0

Highest Career Average (Minimum 500 runs)

Average Player Matches 44.38 Hashim Amla 16 matches 43.17 David Warner 126 matches 42.20 MS Dhoni 190 matches 42.06 KL Rahul 67 matches 41.13 Chris Gayle 125 matches

Highest Career Strike-rate (Minimum 500 runs)

Strike Rate Player Matches 186.41 Andre Russell 64 matches 168.34 Sunil Narine 100 matches 162.69 Rishabh Pant 54 matches 161.13 Glenn Maxwell 69 matches 157.62 Chris Morris 61 matches 155.44 Virender Sehwag 104 matches 154.78 Hardik Pandya 66 matches 151.23 AB de Villiers 154 matches 151.02 Chris Gayle 125 matches 150.81 Jos Buttler 45 matches

Fastest Fifty

Balls Player For Against Venue Year 14 KL Rahul Kings XI Punjab Delhi Daredevils Mohali 2018 15 Yusuf Pathan Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Kolkata 2014 15 Sunil Narine Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bangalore 2017 16 Suresh Raina Chennai Super Kings Kings XI Punjab Mumbai WS 2014

Slowest Fifty

55 balls, JP Duminy, Mumbai Indians v Kings XI Punjab (Durban 2009)

Fastest Hundred

Balls Player For Against Venue Year 30 Chris Gayle Royal Challengers Bangalore Pune Warriors India Bangalore 2013 37 Yusuf Pathan Rajasthan Royals Mumbai Indians Mumbai BS 2010 38 David Miller Kings XI Punjab Royal Challengers Bangalore Mohali 2013 42 Adam Gilchrist Deccan Chargers Mumbai Indians Mumbai DYP 2008 43 AB de Villiers Royal Challengers Bangalore Gujarat Lions Bangalore 2016 43 David Warner Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 2017

Slowest Hundred

67 Manish Pandey, Royal Challengers Bangalore v Deccan Chargers (Centurion 2009)

Most Sixes in a Match

Sixes Player For Against Venue Year 17 Chris Gayle Royal Challengers Bangalore Pune Warriors India Bangalore 2013 13 Brendon McCullum Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bangalore 2008 13 Chris Gayle Royal Challengers Bangalore Delhi Daredevils Delhi 2012 12 Chris Gayle Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bangalore 2015 12 AB de Villiers Royal Challengers Bangalore Gujarat Lions Bangalore 2016

Most Sixes in IPL

Sixes Player Team 326 Chris Gayle Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore, Kings XI Punjab 212 AB de Villiers Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore 209 MS Dhoni Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant 194 SK Raina Chennai Super Kings, Gujarat Lions 194 Rohit Sharma Deccan Chargers, Mumbai Indians 190 Virat Kohli Royal Challengers Bangalore 181 David Warner Delhi Daredevils, Sunrisers Hyderabad

MOST DUCKS

Ducks Player Team 13 Harbhajan Singh Chennai Super Kings, Mumbai Indians 13 Parthiv Patel Chennai Super Kings, Kochi Tuskers Kerala, Deccan Chargers, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore & Mumbai Indians

Partnerships

Highest Partnership for each wicket

Wkt Runs Partners For Vs Venue Year 1 185 JM Bairstow DA Warner SRH RCB Hyderabad 2019 2 229 V Kohli AB de Villiers RCB GL Bangalore 2016 3 157 CL White KC Sangakkara DC PWI Cuttack 2012 4 144 SO Hetmyer Gurkeerat Singh RCB SRH Bangalore 2019 5 134* Shakib Al Hasan YK Pathan KKR GL Kolkata 2016 6 122* AT Rayudu KA Pollard MI RCB Bangalore 2012 7 100 J Suchith Harbhajan Singh MI KXIP Mumbai WS 2015 8 69 BJ Hodge JP Faulkner RR MI Ahmedabad 2014 9 41 MS Dhoni R Ashwin CSK MI Kolkata 2013 9 41 DJ Bravo Imran Tahir CSK MI Mumbai WS 2018 10 29* SK Trivedi MM Patel RR DD Bloemfontein 2009 10 29* AD Russell HF Gurney KKR CSK Chennai 2019

Highest Partnerships

Runs Wkt Partners For Vs Venue Year 229 2 V Kohli AB de Villiers RCB GL Bangalore 2016 215* 2 V Kohli AB de Villiers RCB MI Mumbai WS 2015 206 2 AC Gilchrist SE Marsh KXIP RCB Dharamsala 2011 204* 2 CH Gayle V Kohli RCB DD Delhi 2012 189* 2 DA Warner NV Ojha DD DC Hyderabad 2012 185 1 JM Bairstow DA Warner SRH RCB Hyderabad 2019 184* 1 G Gambhir CA Lynn KKR GL Rajkot 2017 176* 2 S Dhawan KS Williamson SRH DD Delhi 2018

Bowling

Best Bowling in a match

Bowling Player For Against Venue Year 6-12 Alzarri Josepth MI SRH Hyderabad 2019 6-14 Sohail Tanvir RR CSK Jaipur 2008 6-19 Adam Zampa RPS SRH Visakhapatnam 2016 5-5 Anil Kumble RCB RR Cape Town 2009 5-12 Ishant Sharma DC KTK Kochi 2011 5-13 Lasith Malinga MI DD Delhi 2011 5-14 Ankit Rajpoot KXIP SRH Hyderabad 2018 5-16 Ravindra Jadeja CSK DC Visakhapatnam 2012 5-16 James Faulkner RR SRH Hyderabad 2013 A total of 20 five-wicket hauls have been taken in the IPL

Most Five-Wicket hauls

2: James Faulkner

2: Jaydev Unadkat

Most hauls of 4+ Wickets

Times Player 7 Sunil Narine 7 Lasith Malinga 4 Andrew Tye 4 Lakshmipathy Balaji 4 Amit Mishra 4 Ravindra Jadeja A total of 19 hat-tricks have been taken by 16 bowlers in the IPL

Most Hat-tricks

3: Amit Mishra (for Delhi Daredevils, Deccan Chargers & Sunrisers Hyderabad)

2: Yuvraj Singh (for Kings XI Punjab)

Most Wickets in a single IPL

Team Wkts Mts Avg Year Dwayne Bravo CSK 32 18 15.53 2013 Lasith Malinga MI 28 16 13.39 2011 James Faulkner RR 28 16 15.25 2013 Dwayne Bravo CSK 26 17 16.38 2015 Bhuvneshwar Kumar SRH 26 14 14.19 2017 Imran Tahir CSK 26 17 16.57 2019 Morne Morkel DD 25 16 18.12 2012

Leading Wicket-taker in each IPL

Team Wkts Mts Avg Year Sohail Tanvir RR 22 11 12.09 2008 RP Singh DC 23 16 18.13 2009 PP Ojha DC 21 16 20.42 2010 Lasith Malinga MI 28 16 13.39 2011 Morne Morkel DD 25 16 18.12 2012 Dwayne Bravo CSK 32 18 15.53 2013 Mohit Sharma CSK 23 16 19.65 2014 Dwayne Bravo CSK 26 17 16.38 2015 Bhuvneshwar Kumar SRH 23 17 21.30 2016 Bhuvneshwar Kumar SRH 26 14 14.19 2017 Andrew Tye KXIP 24 14 18.66 2018 Imran Tahir CSK 26 17 16.57 2019

Leading Wicket-takers

Teams Wkts Mts Avg RPO 4I Lasith Malinga MI 170 122 19.79 7.14 7 Amit Mishra DC, DD*, SRH 157 147 24.17 7.34 4 Harbhajan Singh CSK, MI 150 160 26.44 7.05 2 Piyush Chawla KXIP, KKR 150 157 27.14 7.82 2 Dwayne Bravo CSK, GL, MI 147 134 24.61 8.39 2 Bhuvneshwar Kumar PWI, SRH 133 117 23.71 7.24 3 R Ashwin CSK, KXIP, RPS 125 139 26.47 6.79 1 Sunil Narine KKR 122 110 23.31 6.67 7 Umesh Yadav DD, KKR, RCB 119 119 29.37 8.45 2 Ravindra Jadeja RR, KTK, CSK, GL 108 170 29.18 7.58 4 Ashish Nehra CSK, DD, MI, PWI, SRH 106 88 23.53 7.84 1 R Vinay Kumar KTK, KKR, MI, RCB 105 105 28.24 8.39 1 Zaheer Khan DD, MI, RCB 102 100 27.27 7.58 1 Yuzvendra Chahal MI, RCB 100 84 23.18 7.78 2

*The figures include matches played for Delhi Capitals

Best Career Average (minimum 25 wickets)

Avg Wkts Player Teams Mts 17.93 31 Kagiso Rabada DC 18 18.72 37 Doug Bollinger CSK 27 19.25 27 Farveez Maharoof DD 20 19.39 38 R Shreyas Gopal MI, RR 31 19.79 170 Lasith Malinga MI 122 19.97 36 Nathan Coulter-Nile MI, DD, KKR 26

Best Career economy (minimum 100 overs)

RPO Overs Player Teams Mts 6.55 182 Rashid Khan SRH 46 6.57 160.5 Anil Kumble RCB 42 6.67 426.1 Sunil Narine KKR 110 6.67 254 Muttiah Muralitharan CSK, KTK, RCB 66 6.76 351 Dale Steyn RCB, DC, SRH, GL, RCB 92 6.78 129.3 Daniel Vettori DD, RCB 34 6.79 487.2 R Ashwin CSK, RPS, KXIP 139

Most Economical Figures in a match

Figures RPO Player For Against Venue Year 4-1-6-0 1.50 Fidel Edwards DC KKR Cape Town 2009 4-1-6-1 1.50 Ashish Nehra DD KXIP Bloemfontein 2009 4-1-6-1 1.50 Yuzvendra Chahal RCB CSK Chennai 2019 4-0-7-2 1.75 Rahul Sharma PWI MI Mumbai WS 2011 4-1-7-2 1.75 Lockie Ferguson RPS RCB Pune 2017

Most Expensive figures in a match

Figures RPO Player For Against Venue Year 4-0-70-0 17.50 Basil Thampi SRH RCB Bangalore 2018 4-0-66-0 16.50 Ishant Sharma SRH CSK Hyderabad 2013 4-0-66-0 16.50 Mujeeb Ur Rahman KXIP SRH Hyderabad 2019 4-0-65-0 16.25 Umesh Yadav DD RCB Delhi 2013 4-0-65-1 16.25 Sandeep Sharma KXIP SRH Hyderabad 2014

Most Runs conceded in an over

Runs Bowler For Against Venue Year 37 P Parameswaran KTK RCB Bangalore 2011 33 Ravi Bopara KXIP KKR Kolkata 2010 33 Parvinder Awana KXIP CSK Mumbai WS 2014 31 Rahul Sharma PWI RCB Bangalore 2012

Most Sixes connceded

Sixes Bowler 171 Piyush Chawla 170 Amit Mishra 142 Harbhajan Singh 135 Dwayne Bravo 131 Ravindra Jadeja 121 R Ashwin 119 Yuzvendra Chahal 113 Umesh Yadav 104 Praveen Kumar

Fielding and Wicket-Keeping

Most Catches in a match

Cts Name For Against Venue Year 4 Sachin Tendulkar Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Mumbai WS 2008 4 David Warner Delhi Daredevils Rajasthan Royals Delhi 2010 4 Jacques Kallis Kolkata Knight Riders Deccan Chargers Kolkata 2011 4 Rahul Tewatia Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai WS 2019 4 David Miller Kings XI Punjab Mumbai Indians Mumbai WS 2019 4 Faf du Plessis Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Kolkata 2019

Most Catches in a Single edition

Player Team Cts Mts Year AB de Villiers Royal Challengers Bangalore 19 16 2016 Kieron Pollard Mumbai Indians 15 17 2017 Dwayne Bravo Chennai Super Kings 14 18 2013 David Miller Kings XI Punjab 14 16 2014

Most Catches in the IPL

Cts Fielder Teams Mts 102 Suresh Raina Chennai Super Kings, Gujarat Lions 193 84 AB de Villiers Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore 154 83 Rohit Sharma Deccan Chargers, Mumbai Indians 188 82 Kieron Pollard Mumbai Indians 148

Most Dismissals in a match

Five dismissals (all caught) by Kumar Sangakkara for Deccan Chargers vs Royal Challenges Bangalore at Hyderabad in 2011.

There have been 14 other instances of a keeper making four dismissals in a match.

Most Dismissals in a single edition

Dismissals Ct St Wicketkeeper Team Mts Year 24 18 6 Rishabh Pant Delhi Capitals 16 2019 19 17 2 Kumar Sangakkara Deccan Chargers 13 2011 19 17 2 Quinton de Kock Mumbai Indians 16 2019 18 10 8 Adam Gilchrist Deccan Chargers 16 2009 18 14 4 Dinesh Karthik Royal Challengers Bangalore 15 2015 18 18 0 Naman Ojha Sunrisers Hyderabad 17 2016 18 14 4 Dinesh Karthik Kolkata Knight Riders 16 2018

Most Dismissals in the IPL

Dismissals Ct St Wicketkeeper Mts* 132 94 38 MS Dhoni 183 131 101 30 Dinesh Karthik 166 90 58 32 Robin Uthappa 114 82 66 16 Parthiv Patel 122 75 65 10 Naman Ojha 111 74 55 19 Wriddhiman Saha 100 * as keeper * as keeper

General

Most Matches

Mts Player Teams 193 Suresh Raina Chennai Super Kings, Gujarat Lions 190 MS Dhoni Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant 188 Rohit Sharma Deccan Chargers, Mumbai Indians 182 Dinesh Karthik Delhi Daredevils, Kings XI Punjab, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Gujarat Lions, Kolkata Knight Riders 177 Robin Uthappa Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, Pune Warriors India, Kolkata Knight Riders 177 Virat Kohli Royal Challengers Bangalore 174 Yusuf Pathan Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad 170 Ravindra Jadeja Rajasthan Royals, Kochi Tuskers Kerala, Chennai Super Kings, Gujarat Lions

Most Matches as Captain

Captain Teams Mts Won Lost NR Win% MS Dhoni Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant 174 104 69 1 59.77 Gautam Gambhir Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders 129 71 58 0 55.04 Virat Kohli Royal Challengers Bangalore 110 50 56 4 45.45 Rohit Sharma Mumbai Indians 104 62 42 0 59.62 Adam Gilchrist Deccan Chargers, Kings XI Punjab 74 35 39 0 47.30 Shane Warne Rajasthan Royals 55 31 24 0 56.36 Virender Sehwag Delhi Daredevils, Kings XI Punjab 53 29 24 0 54.72 Sachin Tendulkar Mumbai Indians 51 30 21 0 58.82

