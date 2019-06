How many 2019 World Cup players have scored 10,000 ODI runs?

June 05, 2019 08:53 IST

Rajneesh Gupta presents all the fascinating career numbers of players in the World Cup.

Afghanistan: ODI career records

IMAGE: Afghanistan's magical spinner Rashid Khan. Photograph: ICC/Twitter

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Aftab Alam 24 66 16 * 13.20 69.47 0 0 6 37 4/25 24.81 4.84 1 Asghar Afghan 102 2078 101 23.88 64.75 1 11 24 3 1/1 30.33 3.92 0 Dawlat Zadran 77 502 47 * 20.08 79.68 0 0 15 107 4/22 29.29 5.32 3 Gulbadin Naib (captain) 55 830 82 * 21.84 71.24 0 5 11 50 6/43 30.40 5.15 3 Hamid Hassan 33 92 17 7.07 53.80 0 0 4 58 5/45 20.82 4.59 3 Hashmatullah Shahidi 31 865 97 * 34.60 65.62 0 7 7 0 - 8.33 0 Hazratullah Zazai 8 183 67 22.87 92.89 0 1 1 0 - 0 Mohammad Nabi 112 2,592 116 29.12 87.39 1 13 50 118 4/30 31.96 4.26 2 Mohammad Shahzad (wicket-keeper) 82 2,720 131 * 34.43 88.65 6 14 61/26 0 - 0 Mujeeb ur Rahman 30 41 15 5.85 87.23 0 0 4 51 5/50 20.01 3.76 3 Najibullah Zadran 56 1,270 104 * 30.23 90.39 1 9 34 0 - 6.00 0 Noor Ali Zadran 48 1,153 114 25.06 63.31 1 7 15 0 - 0 Rahmat Shah 61 2,001 114 36.38 70.83 4 14 14 13 5/32 33.46 5.85 1 Rashid Khan (vice-captain) 59 798 60 * 22.80 101.26 0 4 20 125 7/18 15.33 3.90 8 Samiullah Shinwari 81 1,737 96 28.47 64.98 0 11 21 46 4/31 36.91 4.93 1

Afghanistan: World Cup career records

IMAGE: Mohammad Nabi during the World Cup 2019 game against Australia. Photograph: Jordan Mansfield/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Aftab Alam 1 14 14 14.00 116.66 0 0 0 2 2/55 27.50 6.11 0 Asghar Afghan 5 72 54 14.40 75.78 0 1 0 0 - 7.20 0 Dawlat Zadran 5 14 9 3.50 35.89 0 0 0 6 3/29 41.33 6.04 0 Gulbadin Naib 1 0 0 0.00 0.00 0 0 1 1 1/53 53.00 5.88 0 Hamid Hassan 6 38 16 9.50 44.18 0 0 1 8 3/45 32.62 5.11 0 Mohammad Nabi 6 90 44 15.00 78.26 0 0 3 3 1/38 87.00 5.71 0 Najibullah Zadran 6 123 56 24.60 78.84 0 1 3 0 - 0 Samiullah Shinwari 6 254 96 42.33 57.20 0 2 2 0 - 5.94 0

Australia: ODI career records

IMAGE: The always determined David Warner. Photograph: Kane/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Jason Behrendorff 6 7 6 * 175.00 0 0 2 7 3/63 41.42 5.33 0 Alex Carey (wicket-keeper) 19 429 55 30.64 83.46 0 1 16/3 0 - 0 Nathan Coulter-Nile 27 154 34 12.83 81.05 0 0 7 48 4/48 26.56 5.47 1 Pat Cummins (vice-captain) 48 183 36 11.43 70.38 0 0 9 82 5/70 26.53 5.18 6 Aaron Finch (captain) 109 4,052 153 * 39.33 88.12 13 21 54 3 1/2 73.00 5.29 0 Nathan Lyon 25 69 30 23.00 94.52 0 0 6 26 4/44 44.34 4.86 1 Shaun Marsh 71 2,747 151 41.62 81.53 7 15 22 0 - 0 Glenn Maxwell 100 2,700 102 33.33 121.95 1 19 61 50 4/46 44.62 5.56 2 Kane Richardson 20 50 19 10.00 90.90 0 0 5 29 5/68 32.82 5.50 1 Steve Smith 108 3,431 164 41.84 86.35 8 19 62 27 3/16 34.48 5.34 0 Mitchell Starc 75 280 52 * 12.72 89.45 0 1 19 145 6/28 21.44 4.96 14 Marcus Stoinis 33 963 146 * 38.52 93.49 1 6 9 26 3/16 46.23 6.14 0 Usman Khawaja 31 1,238 104 44.21 83.08 2 10 8 0 - 0 David Warner 106 4,343 179 43.43 96.55 14 17 49 0 - 8.00 0 Adam Zampa 44 99 22 7.07 63.46 0 0 9 60 4/43 35.45 5.59 1

Australia: World Cup career records

IMAGE: Steve Smith seen in a warm-up game against the West Indies before World Cup 2019. Photograph: Cricket Australia/Twitter

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Pat Cummins 2 7 7 * 23.33 0 0 2 5 3/42 16.00 6.07 0 Aaron Finch 8 280 135 35.00 92.10 1 1 6 0 - 0 Glenn Maxwell 8 324 102 64.80 182.02 1 2 1 6 2/43 36.33 5.73 0 Steve Smith 14 455 105 56.87 92.85 1 4 5 1 1/44 158.00 5.44 0 Mitchell Starc 8 0 0 * 0.00 0.00 0 0 5 22 6/28 10.18 3.50 2 David Warner 8 345 178 49.28 120.20 1 0 5 0 - 0

Bangladesh: ODI career records

IMAGE: Bangladesh batsmen Shakib Al Hasan, left, and Mushfiqur Rahim embrace after their record partnership during the World Cup game against South Africa at The Oval on June 2, 2019. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Abu Jayed 2 0 0 0 0 0 5 5/58 22.80 6.33 1 Liton Das (wicket-keeper) 28 584 121 21.62 82.95 1 2 18/3 0 - 0 Mahmudullah 175 3,757 128 * 34.15 76.05 3 20 58 76 3/4 46.06 5.16 0 Mashrafe Mortaza (captain) 209 1,752 51 * 14.01 87.51 0 1 58 265 6/26 31.70 4.82 8 Mehedi Hasan Miraz 28 291 51 20.78 71.85 0 1 7 29 4/29 34.93 4.38 1 Mohammad Mithun (wicket-keeper) 18 420 63 32.30 76.64 0 4 6 0 - 0 Mohammad Saifuddin 13 175 50 29.16 70.00 0 1 1 11 3/45 44.72 5.23 0 Mosaddek Hossain 26 407 52 * 33.91 85.50 0 2 10 11 3/13 45.00 4.93 0 Mushfiqur Rahim (wicket-keeper) 205 5,558 144 34.95 78.14 6 33 169/42 0 - 0 Mustafizur Rahman 46 57 18 * 9.50 50.44 0 0 9 83 6/43 22.27 4.88 6 Rubel Hossain 97 123 17 4.73 54.42 0 0 17 123 6/26 33.00 5.62 8 Sabbir Rahman 61 1,219 102 25.93 91.51 1 5 32 3 1/12 108.33 6.72 0 Shakib Al Hasan (vice-captain) 198 5,717 134 * 35.73 81.58 7 42 47 249 5/47 29.95 4.44 9 Soumya Sarkar 44 1,467 127 * 36.67 99.93 2 10 23 1 1/19 138.00 5.75 0 Tamim Iqbal 193 6,636 154 36.26 78.11 11 46 48 0 - 13.00 0

Mohammad Mithun is also known as Mithun Ali.

Bangladesh: World Cup career records

IMAGE: Bangladesh Opener Tamim Iqbal. Photograph: ICC/Twitter

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Mahmudullah 10 397 128 * 56.71 77.69 2 1 2 4 1/30 65.00 5.65 0 Mashrafe Mortaza 16 165 37 15.00 79.32 0 0 2 18 4/38 36.05 4.94 1 Mushfiqur Rahim 21 510 89 31.87 72.03 0 4 13/5 0 - 0 Rubel Hossain 12 11 8 * 5.50 37.93 0 0 2 13 4/53 39.53 5.70 1 Sabbir Rahman 6 182 53 36.40 98.37 0 1 3 1 1/47 104.00 6.50 0 Shakib Al Hasan 21 540 63 30.00 70.86 0 5 5 23 4/55 35.78 4.99 1 Soumya Sarkar 6 175 51 29.16 88.38 0 1 6 0 - 4.57 0 Tamim Iqbal 21 483 95 23.00 73.85 0 3 9 0 - 0

England: ODI career records

IMAGE: England Captain Eoin Morgan. Photograph: Gareth Copley/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Moeen Ali 96 1,691 128 26.01 103.74 3 5 29 79 4/46 48.84 5.26 1 Jofra Archer 3 0 0 0 0 2 3 1/6 36.00 4.90 0 Jonny Bairstow (wicket-keeper) 63 2,329 141 * 47.53 107.03 7 9 25/2 0 - 0 Jos Buttler (vice-captain/wicket-keeper) 131 3,531 150 41.54 119.57 8 18 159/29 0 - 0 Tom Curran 17 178 47 * 44.50 107.22 0 0 4 27 5/35 29.81 6.33 2 Liam Dawson 3 14 10 7.00 82.35 0 0 0 3 2/70 32.00 6.85 0 Eoin Morgan (captain) 222 6,977 124 * 39.64 90.38 12 45 79 0 - 0 Liam Plunkett 82 584 56 19.46 99.31 0 1 25 124 5/52 30.14 5.90 7 Adil Rashid 88 543 69 20.11 101.30 0 1 27 132 5/27 30.46 5.61 9 Joe Root 132 5300 133 * 50.47 87.15 14 30 61 20 3/52 65.45 5.80 0 Jason Roy 76 2,938 180 40.80 106.29 8 14 30 0 - 0 Ben Stokes 84 2,217 102 * 37.57 94.10 3 15 42 63 5/61 42.44 6.15 2 James Vince 10 225 51 28.12 90.72 0 1 4 0 - 0 Chris Woakes 88 1,052 95 * 26.30 90.14 0 4 36 126 6/45 30.80 5.64 12 Mark Wood 41 45 13 9.00 88.23 0 0 11 43 4/33 44.69 5.63 2

England: World Cup career records

IMAGE: Joe Root scored a century against Pakistan on Monday, June 3, but could not take his team past the finish line. Photograph: Laurence Griffiths/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Moeen Ali 5 192 128 38.40 105.49 1 0 0 4 2/47 50.25 5.28 0 Jos Buttler 6 141 65 35.25 135.57 0 1 8 0 - 0 Eoin Morgan 18 301 63 17.70 65.72 0 2 12 0 - 0 Liam Plunkett 3 31 29 * 31.00 83.78 0 0 1 4 2/46 40.00 6.95 0 Joe Root 6 202 121 40.40 84.16 1 0 7 1 1/27 56.00 6.22 0 Chris Woakes 5 90 42 * 30.00 95.74 0 0 1 5 2/8 46.80 6.21 0

India: ODI career records

IMAGE: M S Dhoni, an ODI Legend. Photograph: Daniel Kalisz/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Bhuvneshwar Kumar 105 523 53 * 15.38 75.03 0 1 25 118 5/42 35.66 5.01 4 Jasprit Bumrah 49 18 10 * 3.60 42.85 0 0 16 85 5/27 22.15 4.51 5 Yuzvendra Chahal 41 34 18 * 8.50 50.74 0 0 10 72 6/42 24.61 4.89 3 Shikhar Dhawan 128 5,355 143 44.62 93.79 16 27 61 0 - 0 M S Dhoni (wicket-keeper) 341 10,500 183 * 50.72 87.55 10 71 314/120 1 1-14 31.00 5.16 0 Ravindra Jadeja 151 2,035 87 29.92 84.23 0 10 53 174 5/36 35.89 4.88 8 Kedar Jadhav 59 1,174 120 43.48 102.53 2 5 26 27 3/23 34.70 5.15 0 Dinesh Karthik (wicket-keeper) 91 1,742 79 31.10 73.84 0 9 61/7 0 - 0 Virat Kohli (captain) 227 10,843 183 59.57 92.96 41 49 111 4 1/15 166.25 6.22 0 Mohammed Shami 63 131 25 8.73 86.18 0 0 21 113 4/35 26.11 5.48 6 Hardik Pandya 45 731 83 29.24 116.58 0 4 19 44 3/31 39.72 5.53 0 K L Rahul 14 343 100 * 34.30 80.89 1 2 7 0 - 0 Vijay Shankar 9 165 46 33.00 96.49 0 0 5 2 2/15 94.00 5.61 0 Rohit Sharma (vice-captain) 206 8,010 264 47.39 87.95 22 41 73 8 2/27 64.37 5.21 0 Kuldeep Yadav 44 100 19 12.50 58.47 0 0 5 87 6/25 21.74 4.93 5

K L Rahul can also keep wickets

India: World Cup career records

IMAGE: Virat Kohli, on his way to World Cup glory. Photograph: Robert Cianflone/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Bhuvneshwar Kumar 1 0 0 0 0 0 1 1/19 19.00 3.80 0 Shikhar Dhawan 8 412 137 51.50 91.75 2 1 7 0 - 0 M S Dhoni 20 507 91 * 42.25 91.18 0 3 27/5 0 - 0 Ravindra Jadeja 8 57 23 * 14.25 96.61 0 0 1 9 2/23 39.66 5.35 0 Virat Kohli 17 587 107 41.92 81.86 2 1 8 0 - 6.33 0 Mohammed Shami 7 8 4 * 88.88 0 0 5 17 4/35 17.29 4.81 1 Rohit Sharma 8 330 137 47.14 91.66 1 2 3 0 - 7.00 0

New Zealand: ODI records

IMAGE: Ross Taylor hopes to play the 2023 World Cup. Photograph: Phil Walter/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Tom Blundell (wicket-keeper) 0 Trent Boult 79 144 21 * 9.60 75.78 0 0 23 147 7/34 24.70 5.07 10 Colin de Grandhomme 28 443 74 * 29.53 110.47 0 1 8 18 3/26 46.33 5.05 0 Lockie Ferguson 27 58 19 8.28 48.73 0 0 8 46 5/45 28.47 5.61 2 Martin Guptill 169 6,440 237 * 43.51 87.44 16 34 82 4 2/6 24.50 5.39 0 Matt Henry 43 193 48 * 19.30 103.76 0 0 14 78 5/30 26.21 5.52 8 Tom Latham (vice-captain/wicket-keeper) 85 2,395 137 33.73 83.15 4 14 58/7 0 - 0 Colin Munro 51 1,146 87 24.91 105.52 0 7 20 7 2/10 67.42 5.18 0 James Neesham 49 1,015 74 30.75 105.07 0 5 19 44 4/42 34.59 6.31 2 Henry Nicholls 41 1,029 124 * 35.48 85.04 1 8 16 0 - 0 Mitchell Santner 59 826 67 27.53 89.58 0 2 22 63 5/50 34.71 4.90 1 Ish Sodhi 30 62 24 6.20 73.80 0 0 7 39 4/58 35.76 5.53 1 Tim Southee 139 669 55 12.62 99.85 0 1 39 185 7/33 34.07 5.42 7 Ross Taylor 218 8,026 181 * 48.34 83.37 20 47 137 0 - 5.00 0 Kane Williamson (captain) 139 5,555 145 * 45.90 82.62 11 37 54 35 4/22 35.60 5.42 1

New Zealand: World Cup career records

IMAGE: Martin Guptill, one of the most dashing batsmen in the world today. Photograph: Martin Hunter/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Trent Boult 9 0 0 * 0.00 0 0 1 22 5/27 16.86 4.36 2 Martin Guptill 17 809 237 * 57.78 89.39 2 3 5 0 - 0 Matt Henry 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 2 2/46 43.00 5.00 0 Tim Southee 17 37 12 * 7.40 94.87 0 0 3 33 7/33 23.75 5.11 1 Ross Taylor 23 652 131 * 36.22 73.34 1 3 11 0 - 0 Kane Williamson 13 333 57 37.00 84.94 0 1 3 0 - 6.00 0

Pakistan: ODI career records

IMAGE: Pakistan's Mohammad Hafeez celebrates England Captain Eoin Morgan's wicket in the World Cup game on June 3, 2019. Photograph: Andrew Boyer/Reuters

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Asif Ali 16 342 52 31.09 131.03 0 3 4 0 - 10.80 0 Babar Azam (vice-captain) 64 2,739 125 * 51.67 85.96 9 12 31 0 - 0 Fakhar Zaman 36 1,642 210 * 51.31 98.14 4 10 16 1 1/19 111.00 4.93 0 Haris Sohail 34 1,320 130 47.14 83.12 2 10 13 11 3/45 55.72 5.72 0 Hasan Ali 49 237 59 13.16 106.27 0 2 12 80 5/34 26.56 5.42 4 Imad Wasim 46 778 63 * 40.94 107.60 0 5 10 39 5/14 42.02 4.82 1 Imam-ul Haq 28 1,387 151 60.30 81.58 6 5 5 0 - 0 Mohammad Amir 51 352 73 * 19.55 81.86 0 2 6 60 4/28 32.85 4.78 1 Mohammad Hafeez 210 6,362 140 * 32.96 76.20 11 37 80 137 4/41 38.03 4.14 1 Mohammad Hasnain 5 28 28 14.00 155.55 0 0 1 5 2/52 60.60 7.39 0 Sarfaraz Ahmed (captain-wicket-keeper) 106 2,128 105 34.88 88.18 2 10 99/23 0 - 7.50 0 Shadab Khan 34 294 54 29.40 65.04 0 3 7 47 4/28 27.74 4.80 3 Shaheen Afridi 14 41 19 * 20.50 70.68 0 0 2 24 4/38 25.54 5.73 3 Shoaib Malik 284 7,526 143 35.00 81.91 9 44 96 157 4/19 39.13 4.66 1 Wahab Riaz 79 589 54 * 13.69 82.37 0 2 23 102 5/46 34.34 5.68 5

Mohammad Amir is also shown as Mohammad Aamer.

Pakistan: World Cup career records

IMAGE: Pakistan's Wahab Riaz. Photograph: Ryan Pierse/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Haris Sohail 6 177 70 29.50 72.24 0 1 4 3 2/62 44.33 6.33 0 Mohammad Hafeez 10 230 61 * 25.55 76.92 0 1 2 11 2/16 22.45 3.63 0 Sarfaraz Ahmed 3 160 101 * 80.00 84.65 1 0 6 0 - 0 Shoaib Malik 3 92 62 30.66 82.88 0 1 1 1 1/9 33.00 6.60 0 Wahab Riaz 12 91 54 * 15.16 89.21 0 1 5 24 5/46 21.91 5.26 2

South Africa: ODI records

IMAGE: The Amazing Hashim Amla. Photograph: Lee Warren/Gallo Images/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Hashim Amla 174 7,910 159 49.74 89.22 27 37 83 0 - 0 Quinton de Kock (vice-captain-wicket-keeper) 106 4,602 178 45.56 95.81 14 21 149/8 0 - 0 Jean-Paul Duminy 194 5,047 150 * 37.38 84.39 4 27 80 68 4/16 45.32 5.34 1 Faf du Plessis (captain) 134 5,120 185 46.54 88.53 11 32 71 2 1/8 94.50 5.90 0 Imran Tahir 98 147 29 8.16 70.33 0 0 23 162 7/45 24.21 4.62 9 Aiden Markram 18 503 67 * 29.58 88.40 0 2 7 2 2/18 28.00 7.00 0 David Miller 120 2,922 139 38.96 100.86 5 12 59 0 - 0 Chris Morris 34 393 62 19.65 97.27 0 1 6 35 4/31 40.42 5.61 2 Lungi Ngidi 18 40 19 * 20.00 72.72 0 0 5 34 4/51 21.64 5.33 2 Andile Phehlukwayo 43 416 69 * 32.00 91.63 0 1 10 54 4/22 29.62 5.62 3 Dwaine Pretorius 19 132 50 18.85 94.96 0 1 5 24 3/5 29.95 4.88 0 Kagiso Rabada 66 201 26 14.35 76.42 0 0 19 106 6/16 26.43 4.98 7 Tabraiz Shamsi 15 0 0 * 0.00 0.00 0 0 5 19 4/33 35.89 5.30 1 Dale Steyn 125 365 60 9.35 64.94 0 1 28 196 6/39 25.95 4.87 7 Hendrik van der Dussen 9 353 93 88.25 75.58 0 4 6 0 - 0

South Africa: World Cup career records

IMAGE: The brilliant Dale Steyn has spent more than a month on the sidelines because of injury. Photograph: Thinus Maritz/Gallo Images/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Hashim Amla 15 639 159 42.60 91.41 2 3 7 0 - 0 Quinton de Kock 8 145 78 * 20.71 82.85 0 1 9/1 0 - 0 Jean-Paul Duminy 13 388 115 * 43.11 99.74 1 1 7 8 3/29 35.87 5.51 0 Faf du Plessis 14 539 109 53.90 84.48 1 4 6 1 1/22 85.00 5.66 0 Imran Tahir 13 9 8 4.50 50.00 0 0 4 29 5/45 16.31 4.08 4 David Miller 8 324 138 * 64.80 139.05 1 0 3 0 - 0 Dale Steyn 14 45 20 11.25 61.64 0 0 4 23 5/50 23.39 4.67 1

Sri Lanka: ODI career records

IMAGE: Lasith Malinga has taken three ODI hat-tricks and is the only player to have achieved the milestone twice during a World Cup. Photograph: Phil Walter/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Dhananjaya de Silva (vice-captain) 33 688 84 25.48 77.56 0 4 19 15 3/41 40.93 5.37 0 Nuwan Pradeep 35 27 7 5.40 42.85 0 0 6 42 4/34 38.69 6.10 1 Avishka Fernando 6 145 74 24.16 92.35 0 1 4 0 - 0 Dimuth Karunaratne (captain) 18 267 77 20.53 73.35 0 2 5 0 - 6.60 0 Suranga Lakmal 82 217 26 8.68 58.49 0 0 19 107 4/13 31.55 5.43 3 Lasith Malinga 218 550 56 7.05 75.65 0 1 31 322 6/38 29.03 5.33 18 Angelo Mathews 204 5,381 139 * 42.03 83.29 2 37 50 114 6-20 34.21 4.61 2 Kusal Mendis (wicket-keeper) 63 1,692 102 28.67 85.75 1 15 31/0 0 - 8.40 0 Jeevan Mendis 55 617 72 19.90 85.93 0 1 13 28 3/15 40.50 5.08 0 Kusal Perera (wicket-keeper) 88 2,283 135 29.26 90.77 4 11 32/2 0 - 0 Thisara Perera 154 2,147 140 20.44 112.29 1 10 58 170 6/44 31.25 5.86 9 Milinda Siriwardana 26 513 66 23.31 98.46 0 3 5 9 2/27 58.88 5.39 0 Lahiru Thirimanne 118 2,990 139 * 35.17 71.70 4 20 38 3 2/36 31.33 5.42 0 Isuru Udana 6 125 78 41.66 122.54 0 1 0 3 2/50 72.33 6.02 0 Jeffrey Vandersay 11 71 25 11.83 42.77 0 0 1 10 3/50 43.00 5.74 0

Sri Lanka: World Cup career records

IMAGE: The elegant Angelo Mathews. Photograph: Peter Cziborra/Reuters

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Dimuth Karunaratne 4 37 23 18.50 69.81 0 0 1 0 - 0 Suranga Lakmal 4 7 7 * 41.17 0 0 3 7 2/36 31.14 6.11 0 Lasith Malinga 22 22 10 3.66 70.96 0 0 5 43 6/38 21.11 5.32 2 Angelo Mathews 15 289 51 36.12 94.13 0 1 2 12 3/41 31.50 5.27 0 Kusal Mendis 2 13 9 * 13.00 61.90 0 0 3 2 2/5 9.00 3.60 0 Kusal Perera 2 27 24 13.50 117.39 0 0 0 0 - 0 Nuwan Pradeep 10 106 47 * 17.66 143.24 0 0 6 13 3/24 34.92 6.26 0 Lahiru Thirimanne 7 302 139 * 50.33 84.83 1 2 4 0 - 0

West Indies: ODI career records

IMAGE: 'Universe Boss' is playing his final World Cup. Photograph: David Rogers/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average SR SR 50s Ct/St Wickets Best Average Runs Per Over 4W Fabian Allen 7 32 10 6.40 52.45 0 0 0 1 1/37 198.00 6.00 0 Carlos Brathwaite 33 389 50 14.40 86.06 0 1 9 31 5/27 43.61 5.48 2 Darren Bravo 107 2,820 124 31.33 70.04 3 18 33 0 - 0 Sheldon Cottrell 14 26 8 * 13.00 74.28 0 0 7 17 5/46 34.52 6.05 1 Shannon Gabriel 22 21 12 * 3.50 39.62 0 0 1 31 3/17 31.00 5.62 0 Chris Gayle (vice-captain) 289 10,151 215 38.16 87.13 25 51 120 165 5/46 35.43 4.78 4 Shimron Hetmyer 25 899 127 40.86 110.30 4 2 13 0 - 0 Jason Holder (captain) 95 1,574 99 * 26.23 93.57 0 8 40 121 5/27 34.01 5.54 6 Shai Hope (wicket-keeper) 54 2,247 170 51.06 76.35 6 10 48/9 0 - 0 Evin Lewis 35 1,010 176 * 32.58 82.31 2 3 12 0 - 0 Ashley Nurse 50 482 44 19.28 98.97 0 0 15 49 4/51 41.61 5.31 2 Nicholas Pooran 1 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 - 0 Kemar Roach 85 280 34 13.33 53.74 0 0 19 117 6/27 30.21 5.07 6 Andre Russell 52 998 92 * 28.51 130.45 0 4 11 65 4/35 32.73 5.86 5 Oshane Thomas 9 0 0 * 0.00 0.00 0 0 0 15 5/21 27.53 7.22 1

Hetmyer and Pooran can keep wickets

West Indies: World Cup career records

IMAGE: Russell rejoicing after taking a wicket. Photograph: Windies Cricket/Twitter