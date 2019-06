Meet the World Cup players

June 04, 2019 12:31 IST

Rajneesh Gupta profiles the cricketers playing the World Cup 2019.

Afghanistan

IMAGE: Gulbadin Naib of Afghanistan celebrates taking a wicket in World Cup 2019 match against Australia. Photograph: Jordan Mansfield/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role Gulbadin Naib (c) Gulbadin Naib 16-Mar-91 Logar Afghanistan Right RMF Bowler Rashid Khan (vc) Rashid Khan 20-Sep-98 Nangarhar Afghanistan Right RLB Bowler Aftab Alam Aftab Alam 30-Nov-92 Nangarhar Afghanistan Right RMF Bowler Asghar Afghan Asghar Afghan 22-Feb-87 Kabul Afghanistan Right RMF Batsman Dawlat Zadran Dawlat Zadran 19-Mar-88 Khost Afghanistan Right RFM Bowler Hamid Hassan Hamid Hassan 01-Jun-87 Nangarhar Afghanistan Right RFM Bowler Hashmatullah Shahidi Hashmatullah Shahidi 04-Nov-94 Logar Afghanistan Left ROB Batsman Hazratullah Zazai Hazratullah Zazai 23-Mar-98 Paktia Afghanistan Left LAO Bowler Mohammad Nabi Mohammad Nabi 07-Mar-85 Logar Afghanistan Right ROB Allrounder Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad 31-Jan-88 Nangarhar Afghanistan Right (Wk) Wicketkeeper batsman Mujeeb ur Rahman Mujeeb ur Rahman 28-Mar-01 Khost Afghanistan Right ROB Bowler Najibullah Zadran Najibullah Zadran 18-Feb-93 Logar Afghanistan Left ROB Batsman Noor Ali Zadran Noor Ali Zadran 10-Jul-88 Khost Afghanistan Right RMF Batsman Rahmat Shah Rahmat Shah 06-Jul-93 Paktia Afghanistan Right RLB Allrounder Samiullah Shinwari Samiullah Shinwari 31-Dec-87 Nangarhar Afghanistan Right RLB Allrounder

Note: Different sources show different versions of Hamid Hassan and Najibullah Zadran’s date of birth.

Australia

IMAGE: Aaron Finch of Australia celebrates his 50 against Afghanistan in World Cup 2019 match. Photograph: Jordan Mansfield/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role AJ Finch (c) Aaron Finch 17-Nov-86 Colac, Victoria Australia Right LAO Batsman PJ Cummins (vc) Pat Cummins 08-May-93 Westmead, Sydney, NSW Australia Right RF Bowler JP Behrendorff Jason Behrendorff 20-Apr-90 Camden, NSW Australia Right LFM Bowler AT Carey Alex Carey 27-Aug-91 Loxton, South Australia Australia Left (Wk) Wicketkeeper batsman NM Coulter-Nile Nathan Coulter-Nile 11-Oct-87 Perth, Western Australia Australia Right RF Bowler NM Lyon Nathan Lyon 20-Nov-87 Young, NSW Australia Right ROB Bowler SE Marsh Shaun Marsh 09-Jul-83 Narrogin, Western Australia Australia Left LAO Batsman GJ Maxwell Glenn Maxwell 14-Oct-88 Kew, Melbourne, Victoria Australia Right ROB Batting allrounder KW Richardson Kane Richardson 12-Feb-91 Eudunda, South Australia Australia Right RFM Bowler SPD Smith Steve Smith 02-Jun-89 Sydney, NSW Australia Right RLB Batsman MA Starc Mitchell Starc 13-Jan-90 Baulkham Hills, Sydney, NSW Australia Left LF Bowler MP Stoinis Marcus Stoinis 16-Aug-89 Perth, Western Australia Australia Right RMF Batting allrounder Usman Khawaja Usman Khawaja 18-Dec-86 Islamabad, Punjab Pakistan Left RM Batsman DA Warner David Warner 27-Oct-86 Paddington, Sydney, NSW Australia Left RLB Batsman A Zampa Adam Zampa 31-Mar-92 Shellharbour, NSW Australia Right RLB Bowler

Bangladesh

IMAGE: Bangladesh’s Mashrafe Bin Mortaza celebrates. Photograph: Matt King/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role Mashrafe Mortaza (c) Mashrafe Mortaza 05-Oct-83 Norail, Khulna Bangladesh Right RMF Bowler Shakib Al Hasan (vc) Shakib Al Hasan 24-Mar-87 Magura, Khulna Bangladesh Left LAO Allrounder Abu Jayed Abu Jayed 02-Aug-93 Bangladesh Right RMF Bowler Liton Das Liton Das 13-Oct-94 Dinajpur, Rangpur Bangladesh Right (Wk) Wicketkeeper batsman Mahmudullah Mahmudullah 04-Feb-86 Mymensingh, Dhaka Bangladesh Right ROB Batting allrounder Mehedi Hasan Miraz Mehedi Hasan Miraz 25-Oct-97 Khulna Bangladesh Right ROB Allrounder Mohammad Mithun Ali Mohammad Mithun 03-Feb-90 Kushtia Bangladesh Right Batsman Mohammad Saifuddin Mohammad Saifuddin 11-Jan-96 Feni, Chittagong Bangladesh Left RMF Bowling allrounder Mosaddek Hossain Mosaddek Hossain 10-Dec-95 Mymensingh, Dhaka Bangladesh Right ROB Batsman Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim 01-Sep-88 Bogra Bangladesh Right (Wk) Wicketkeeper batsman Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman 09-Jun-95 Satkhira, Khulna Bangladesh Left LFM Bowler Rubel Hossain Rubel Hossain 01-Jan-90 Bagerhat Bangladesh Right RF Bowler Sabbir Rahman Sabbir Rahman 20-Aug-91 Rajshahi Bangladesh Right RLB Batsman Soumya Sarkar Soumya Sarkar 25-Feb-93 Satkhira, Khulna Bangladesh Left RMF Batsman Tamim Iqbal Tamim Iqbal 20-Mar-89 Chittagong Bangladesh Left ROB Batsman

Note: Different sources show different versions of Mohammad Mithun and Mushfiqur Rahim’s date of birth.

England

IMAGE: Eoin Morgan, Captain of England ODI team. Photograph: Gareth Copley/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role EJG Morgan (c) Eoin Morgan 10-Sep-86 Dublin Ireland Left RM Batsman JC Buttler (vc) Jos Buttler 08-Sep-90 Taunton, Somerset England Right (Wk) Wicketkeeper batsman MM Ali Moeen Ali 18-Jun-87 Birmingham, Warwickshire England Left ROB Batting allrounder JC Archer Jofra Archer 01-Apr-95 Bridgetown Barbados Right RF Bowling allrounder JM Bairstow Jonny Bairstow 26-Sep-89 Bradford, Yorkshire England Right RM (Wk) Wicketkeeper batsman TK Curran Tom Curran 12-Mar-95 Cape Town, Cape Province South Africa Right RFM Bowling allrounder LA Dawson Liam Dawson 01-Mar-90 Swindon, Wiltshire England Right LAO Allrounder LE Plunkett Liam Plunkett 06-Apr-85 Middlesborough England Right RF Bowler AU Rashid Adil Rashid 17-Feb-88 Bradford, Yorkshire England Right RLB Bowler JE Root Joe Root 30-Dec-90 Sheffield, Yorkshire England Right ROB Batsman JJ Roy Jason Roy 21-Jul-90 Reigate, Surrey England Right RM Batsman BA Stokes Ben Stokes 04-Jun-91 Christchurch, Canterbury New Zealand Left RFM Allrounder JM Vince James Vince 14-Mar-91 Cuckfield, Sussex England Right RM Batsman CR Woakes Chris Woakes 02-Mar-89 Birmingham, Warwickshire England Right RFM Bowler MA Wood Mark Wood 11-Jan-90 Ashington, Northumberland England Right RF Bowler

India

IMAGE: Virat Kohli of India. Photograph: PTI

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role V Kohli (c) Virat Kohli 05-Nov-88 Delhi India Right RM Batsman RG Sharma (vc) Rohit Sharma 30-Apr-87 Bansod, Nagpur, Maharashtra India Right ROB Batsman Bhuvneshwar Kumar Bhuvneshwar Kumar 05-Feb-90 Meerut, Uttar Pradesh India Right RMF Bowler JJ Bumrah Jasprit Bumrah 06-Dec-93 Ahmedabad India Right RFM Bowler YS Chahal Yuzvendra Chahal 23-Jul-90 Jind, Haryana India Right RLB Bowler S Dhawan Shikhar Dhawan 05-Dec-85 Delhi India Left ROB Batsman MS Dhoni MS Dhoni 07-Jul-81 Ranchi, Bihar (now Jharkhand) India Right RM /(Wk) Wicketkeeper batsman RA Jadeja Ravi Jadeja 06-Dec-88 Navagam-Khed, Saurashtra India Left LAO Allrounder KM Jadhav Kedar Jadhav 26-Mar-85 Pune, Maharashtra India Right ROB Batting allrounder KD Karthik Dinesh Karthik 01-Jun-85 Madras (Chennai), Tamil Nadu India Right (Wk) Wicketkeeper batsman Mohammed Shami Mohammed Shami 03-Sep-90 Jonagar, Bengal India Right RFM Bowler HH Pandya Hardik Pandya 11-Oct-93 Choryasi, Gujarat India Right RMF Allrounder KL Rahul Lokesh Rahul 18-Apr-92 Bangalore, Karnataka India Right ROB Batsman V Shankar Vijay Shankar 26-Jan-91 Tirunelveli, Tamil Nadu India Right RM Allrounder K Yadav Kuldeep Yadav 14-Dec-94 Kanpur, Uttar Pradesh India Left LAC Bowler

New Zealand

IMAGE: Kane Williamson of New Zealand bats during the ICC Cricket World Cup 2019 Warm Up match. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role KS Williamson (c) Kane Williamson 08-Aug-90 Tauranga, Bay of Plenty New Zealand Right ROB Batsman TWM Latham (vc) Tom Latham 02-Apr-92 Christchurch, Canterbury New Zealand Left RM/(Wk) Wicketkeeper batsman TA Blundell Tom Blundell 01-Sep-90 Wellington New Zealand Right ROB/(Wk) Wicketkeeper batsman TA Boult Trent Boult 22-Jul-89 Rotorua, Bay of Plenty New Zealand Right LFM Bowler C de Grandhomme Colin de Grandhomme 22-Jul-86 Harare Zimbabwe Right RFM Allrounder LH Ferguson Lachie Ferguson 13-Jun-91 Auckland New Zealand Right RF Bowler MJ Guptill Martin Guptill 30-Sep-86 Auckland New Zealand Right ROB Batsman MJ Henry Matt Henry 14-Dec-91 Christchurch, Canterbury New Zealand Right RFM Bowler C Munro Colin Munro 11-Mar-87 Durban, Natal South Africa Left RMF Batsman JDS Neesham Jimmy Neesham 17-Sep-90 Auckland New Zealand Left RM Batting allrounder HM Nicholls Henry Nicholls 15-Nov-91 Christchurch, Canterbury New Zealand Left ROB Batsman MJ Santner Mitchell Santner 05-Feb-92 Hamilton, Waikato New Zealand Left LAO Bowling allrounder IS Sodhi Ish Sodhi 31-Oct-92 Ludhiana, Punjab India Right RLB Bowler TG Southee Tim Southee 11-Dec-88 Whangarei, Northland New Zealand Right RFM Bowler LRPL Taylor Ross Taylor 08-Mar-84 Lower Hutt, Wellington New Zealand Right ROB Batsman

Pakistan

IMAGE: Sarfraz Ahmed of Pakistan playing a shot. Photograph: David Gray/Reuters

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role Sarfaraz Ahmed (c-w) Sarfaraz Ahmed 22-May-87 Karachi, Sind Pakistan Right ROB/(Wk) Wicketkeeper batsman Babar Azam (vc) Babar Azam 15-Oct-94 Lahore, Punjab Pakistan Right ROB Batsman Asif Ali Asif Ali 01-Oct-91 Faisalabad, Punjab Pakistan Right RMF Batsman Fakhar Zaman Fakhar Zaman 10-Apr-90 Mardan, NWFP Pakistan Left LAO Batsman Haris Sohail Haris Sohail 09-Jan-89 Sialkot, Punjab Pakistan Left LAO Batsman Hasan Ali Hasan Ali 07-Feb-94 Mandi Bahauddin, Punjab Pakistan Right RMF Bowler Imad Wasim Imad Wasim 18-Dec-88 Swansea, Glamorgan Wales Left LAO Allrounder Imam-ul-Haq Imam-ul-Haq 12-Dec-95 Lahore, Punjab Pakistan Left Batsman Mohammad Amir Mohammad Amir 13-Apr-92 Gujjar Khan, Punjab Pakistan Left LF Bowler Mohammad Hafeez Mohammad Hafeez 17-Oct-80 Sargodha, Punjab Pakistan Right ROB Allrounder Mohammad Hasnain Mohammad Hasnain 05-Apr-00 Hyderabad, Sind Pakistan Right RF Bowler Shadab Khan Shadab Khan 04-Oct-98 Mianwali, Punjab Pakistan Right RLB Allrounder Shaheen Shah Afridi Shaheen Afridi 06-Apr-00 Khyber Agency Pakistan Left LMF Bowler Shoaib Malik Shoaib Malik 01-Feb-82 Sialkot, Punjab Pakistan Right ROB Allrounder Wahab Riaz Wahab Riaz 28-Jun-85 Lahore, Punjab Pakistan Right LFM Bowler

South Africa

IMAGE: Faf du Plessis in action. Photograph: Anesh Debiky/Gallo Images/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role F du Plessis (c) Faf du Plessis 13-Jul-84 Pretoria, Transvaal South Africa Right RLB Batsman Q de Kock (vc) Quinton de Kock 17-Dec-92 Johannesburg, Transvaal South Africa Left (Wk) Wicketkeeper batsman HM Amla Hashim Amla 31-Mar-83 Durban, Natal South Africa Right ROB Batsman J-P Duminy JP Duminy 14-Apr-84 Strandfontein, Cape Province South Africa Left ROB Batting allrounder Imran Tahir Imran Tahir 27-Mar-79 Lahore Pakistan Right RLB Bowler AK Markram Aiden Markram 04-Oct-94 Pretoria, Gauteng South Africa Right ROB Batsman DA Miller David Miller 10-Jun-89 Pietermaritzburg, Natal South Africa Left ROB Batsman CH Morris Chris Morris 30-Apr-87 Pretoria, Transvaal South Africa Right RFM Bowling allrounder LT Ngidi Lungi Ngidi 29-Mar-96 Durban, KwaZulu-Natal South Africa Right RF Bowler AL Phehlukwayo Andile Phehlukwayo 03-Mar-96 Durban, KwaZulu-Natal South Africa Left RFM Bowler D Pretorius Dwaine Pretorius 29-Mar-89 Randfontein, Transvaal South Africa Right RMF Bowler K Rabada Kagiso Rabada 25-May-95 Johannesburg, Gauteng South Africa Left RF Bowler T Shamsi Tabraiz Shamsi 18-Feb-90 Johannesburg, Transvaal South Africa Right LC Bowler DW Steyn Dale Steyn 27-Jun-83 Phalaborwa, Transvaal South Africa Right RF Bowler HE van der Dussen Rassie van der Dussen 07-Feb-89 Pretoria, Transvaal South Africa Right RLB Batsman

Sri Lanka

IMAGE: Dimuth Karunaratne Captain of of Sri Lankan cricket team pulls a shot. Photograph: Dan Mullan/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role FDM Karunaratne (c) Dimuth Karunaratne 28-Apr-88 Colombo Sri Lanka Left RM Batsman DM de Silva (vc) Dhananjaya de Silva 06-Sep-91 Colombo Sri Lanka Right ROB Batting allrounder ANPR Fernando Nuwan Pradeep 19-Oct-86 Negombo Sri Lanka Right RFM Bowler WIA Fernando Avishka Fernando 05-Apr-98 Wadduwa Sri Lanka Right RMF Batsman RAS Lakmal Suranga Lakmal 10-Mar-87 Matara Sri Lanka Right RMF Bowler SL Malinga Lasith Malinga 04-Sep-83 Galle Sri Lanka Right RF Bowler AD Mathews Angelo Mathews 02-Jun-87 Colombo Sri Lanka Right RMF Batting allrounder BKG Mendis Kusal Mendis 02-Feb-95 Moratuwa Sri Lanka Right RLB/ (Wk) Wicketkeeper batsman BMAJ Mendis Jeewan Mendis 15-Jan-83 Colombo Sri Lanka Left RLB Bowling allrounder MDKJ Perera Kushal Perera 17-Aug-90 Kalubovila Sri Lanka Left (Wk) Wicketkeeper batsman NLTC Perera Tissara Perera 03-Apr-89 Colombo Sri Lanka Left RMF Allrounder TAM Siriwardana Milinda Siriwardana 04-Dec-85 Nagoda Sri Lanka Left LAO Allrounder HDRL Thirimanne Lahiru Thirimanne 08-Sep-89 Moratuwa Sri Lanka Left RMF Batsman I Udana Isuru Udana 17-Feb-88 Balangoda Sri Lanka Right LMF Allrounder JDF Vandersay Jeffrey Vandersay 05-Feb-90 Wattala Sri Lanka Right RLB Bowler

Note: Different sources show different versions of Lasith Malinga and Kusal Mendis’ date of birth.

West Indies

IMAGE: West Indies captain Jason Holder celebrates taking a wicket. Photograph: Gareth Copley/Getty Images

Name Known as Date of birth Place of birth Country of birth Bats Bowls Role JO Holder (c) Jason Holder 05-Nov-91 Rouens Village, St George Barbados Right RMF Bowling allrounder CH Gayle (vc) Chris Gayle 21-Sep-79 Kingston Jamaica Left ROB Batsman FA Allen Fabian Allen 07-May-95 Kingston Jamaica Right LAO Bowler CR Brathwaite Carlos Brathwaite 18-Jul-88 Lodge Road, Christ Church Barbados Right RFM Allrounder DM Bravo Darren Bravo 06-Feb-89 Santa Cruz Trinidad Left RM Batsman SS Cottrell Sheldon Cottrell 19-Aug-89 Jamaica Right LFM Bowler ST Gabriel Shannon Gabriel 28-Apr-88 Trinidad Right RF Bowler SO Hetmyer Shimron Hetmyer 26-Dec-96 Georgetown, Demerara Guyana Left Batsman SD Hope Shai Hope 10-Nov-93 Barbados Right (Wk) Wicketkeeper batsman E Lewis Evin Lewis 27-Dec-91 Trinidad Left RM Batsman AR Nurse Ashley Nurse 22-Dec-88 Gibbons, Christ Church Barbados Right ROB Bowler N Pooran Nicolas Pooran 02-Oct-95 Trinidad Left (Wk) Wicketkeeper batsman KAJ Roach Kemar Roach 30-Jun-88 Checker Hall, St Lucy Barbados Right RF Bowler AD Russell Andre Russell 29-Apr-88 Jamaica Right RF Bowler OR Thomas Oshane Thomas 18-Feb-97 Jamaica Left RF Bowler

RF=Right-arm fast, RFM=Right-arm fast-medium, RMF=Right-arm medium-fast, RM=Right-arm medium, ROB=Right-arm off-break, RLB=Right-arm leg-break, LF=Left-arm fast, LFM=Left-arm fast-medium, LMF=Left-arm medium-fast, LM=Left-arm medium, LAO=Left-arm orthodox spin, LAC= Left-arm chinaman, Wk=Wicketkeeper