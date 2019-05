How much do you know about World Cup batting records?

May 29, 2019 09:23 IST

In a three part series, Rajneesh Gupta highlights all the important numbers from cricket World Cups held between 1975 to 2015.

Most Consecutive Wins

IMAGE: Team Australia takes the field. Photograph: CA/Twitter

Matches Team From Venue Vs Year To Venue Vs Year 25 Australia Lord's Pakistan 20-06-1999 Nagpur New Zealand 25-02-2011 11 India Chennai West Indies 20-03-2011 MCG Bangladesh 19-03-2015 9 West Indies Manchester Sri Lanka 07-06-1975 Lord's England 23-06-1979 8 India Harare Zimbabwe 19-02-2003 Durban Kenya 20-03-2003 8 New Zealand Christchurch Sri Lanka 14-02-2015 Auckland South Africa 24-03-2015 7 New Zealand Auckland Australia 22-02-1992 Wellington England 15-03-1992 7 Pakistan Perth Sri Lanka 15-03-1992 Lahore Netherlands 26-02-1996

Most Consecutive Losses

IMAGE: Zimbabwe's Brendan Taylor leads his team off the ground at the end of the game against India during the 2015 World Cup at Eden Park in Auckland. Photograph: Phil Walter/Getty Images

Matches Team From Venue Vs Year To Venue Vs Year 18 Zimbabwe Leicester India 11-06-1983 Hobart Australia 14-03-1992 14 Scotland Worcester Australia 16-05-1999 Hobart Australia 14-03-2015 11 Canada Cape Town Kenya 15-02-2003 Colombo RPS Pakistan 03-03-2011 10 Netherlands Baroda New Zealand 17-02-1996 Bulawayo Zimbabwe 28-02-2003 8 Canada Cape Town Kenya 15-02-2003 Gros Islet New Zealand 22-03-2007

Batting Records

Leading Batsman in each World Cup

Year Batsman For M I NO Runs Hs Ave 100s 50s 0s 1975 Glenn Turner NZ 4 4 2 333 171* 166.50 2 0 0 1979 Gordon Greenidge WI 4 4 1 253 106* 84.33 1 2 0 1983 David Gower Eng 7 7 2 384 130 76.80 1 1 0 1987 Graham Gooch Eng 8 8 0 471 115 58.88 1 3 0 1992 Martin Crowe NZ 9 9 5 456 100* 114.00 1 4 0 1996 Sachin Tendulkar Ind 7 7 1 523 137 87.17 2 3 0 1999 Rahul Dravid Ind 8 8 1 461 145 65.86 2 3 0 2003 Sachin Tendulkar Ind 11 11 0 673 152 61.18 1 6 0 2007 Matthew Hayden Aus 11 10 1 659 158 73.22 3 1 0 2011 Tilakratne Dilshan SL 9 9 1 500 144 62.50 2 2 0 2015 Martin Guptill NZ 9 9 1 547 237* 68.38 2 1 0

Highest Individual Innings

IMAGE: New Zealand's Martin Guptill celebrates his double century during the 2015 ICC Cricket World Cup match against the West Indies at Wellington. Photograph: Hagen Hopkins/Getty Images

Runs Player For/Against Venue Year 237* Martin Guptill NZ v WI Wellington 2015 215 Chris Gayle WI v Zim Canberra 2015 188* Gary Kirsten SA v UAE Rawalpindi 1996 183 Sourav Ganguly Ind v SL Taunton 1999 181 Vivian Richards WI v SL Karachi 1987 178* David Warner Aus v Afg Perth 2015 175* Kapil Dev Ind v Zim Tunbridge Wells 1983 175 Virender Sehwag Ind v Ban Mirpur 2011 172* Craig Wishart Zim v Nam Harare 2003 171* Glenn Turner NZ v EA Birmingham 1975 162* A B de Villiers SA v WI Sydney 2015 161* Tilakratne Dilshan SL v Ban Melbourne 2015 161 Andrew Hudson SA v Net Rawalpindi 1996 160 Imran Nazir Pak v Zim Kingston 2007 159 Hashim Amla SA v Ire Canberra 2015 158 Matthew Hayden Aus v WI North Sound 2007 158 Andrew Strauss Eng v Ind Bangalore 2011 156 Kyle Coetzer Scot v Ban Nelson 2015 152 Sachin Tendulkar Ind v Nam Pietermaritzburg 2003

Highest Individual score at each Batting position

IMAGE: Martin Guptill in action. Photograph: Hannah Peters/Getty Images

# Score Batsman For Vs Venue Year 1 237* Martin Guptill NZ WI Wellington 2015 2 215 Chris Gayle WI Zim Canberra 2015 3 145 Rahul Dravid Ind SL Taunton 1999 4 181 Vivian Richards WI SL Karachi 1987 5 162* A B de Villers SA WI Sydney 2015 6 175* Kapil Dev Ind Zim Tunbridge Wells 1983 7 89 Darren Sammy WI Ire Nelson 2015 8 72* Heath Streak Zim NZ Bloemfontein 2003 9 64 Andy Bichel Aus NZ Port Elizabeth 2003 10 48* Daren Powell WI SA St George's 2007 11 43 Shoaib Akhtar Pak Eng Cape Town 2003

Fastest 50s

Balls Player For/Against Venue Year off 18 balls Brendon McCullum (77) NZ v Eng Wellington 2015 off 20 balls Brendon McCullum (52*) NZ v Can Gros Islet 2007 off 20 balls Angelo Mathews (51) SL v Scot Hobart 2015 off 21 balls Mark Boucher (75*) SA v Net St Kitts 2007 off 21 balls Brendon McCullum (50) NZ v Aus Auckland 2015 off 21 balls Glenn Maxwell (88) Aus v Afg Perth 2015

Fastest 100s

IMAGE: Kevin O'Brien of Ireland celebrates scoring a century against England in the World Cup 2011 game in Bengaluru. Photograph: Graham Crouch/Getty Images

Balls Player For/Against Venue Year off 50 balls Kevin O'Brien (113) Ire v Eng Bangalore 2011 off 51 balls Glenn Maxwell (102) Aus v SL Sydney 2015 off 52 balls A B de Villiers (162*) SA v WI Sydney 2015 off 66 balls Matthew Hayden (101) Aus v SA St.Kitts 2007 off 67 balls John Davison (111) Can v WI Centurion 2003 off 70 balls Paul Stirling (101) Ire v Net Kolkata 2011 off 70 balls Kumar Sangakkara (117*) SL v Ban Melbourne 2015

Fastest 200s

IMAGE: Chris Gayle celebrates his double century during the 2015 World Cup game against Zimbabwe in Canberra. Photograph: Mark Kolbe/Getty Images

Balls Player For/Against Venue Year off 138 balls Chris Gayle (215) WI v Zim Canberra 2015 off 152 balls Martin Guptill (237*) NZ v WI Wellington 2015

Leading Batsmen

IMAGE: The Incomparable Sachin Tendulkar. Photograph: Graham Crouch/Getty Images

Player Span Matches Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Sachin Tendulkar 1992-2011 45 2,278 152 56.95 88.98 6 15 Ricky Ponting 1996-2011 46 1,743 140* 45.86 79.95 5 6 Kumar Sangakkara 2003-2015 37 1,532 124 56.74 86.55 5 7 Brian Lara 1992-2007 34 1,225 116 42.24 86.26 2 7 A B de Villiers 2007-2015 23 1,207 162* 63.52 117.29 4 6 Sanath Jayasuriya 1992-2007 38 1,165 120 34.26 90.66 3 6 Jacques Kallis 1996-2011 36 1,148 128* 45.92 74.40 1 9 Tilakratne Dilshan 2007-2015 27 1,112 161* 52.95 92.97 4 4 Mahela Jayawardene 1999-2015 40 1,100 115* 35.48 85.93 4 5 Adam Gilchrist 1999-2007 31 1,085 149 36.16 98.01 1 8 Javed Miandad 1975-1996 33 1,083 103 43.32 68.02 1 8 Stephen Fleming 1996-2007 33 1,075 134* 35.83 76.89 2 5 Herschelle Gibbs 1999-2007 25 1,067 143 56.15 87.38 2 8 Aravinda de Silva 1987-2003 35 1,064 145 36.68 86.57 2 6 Vivian Richards 1975-1987 23 1,013 181 63.31 85.05 3 5 Sourav Ganguly 1999-2007 21 1,006 183 55.88 77.50 4 3 Mark Waugh 1992-1999 22 1,004 130 52.84 83.73 4 4

Highest Strike-rate (minimum 100 balls faced)

SR Player Span Matches Runs Highest Score Average 100 50 182.02 Glenn Maxwell 2015-2015 8 324 102 64.80 1 2 139.05 David Miller 2015-2015 8 324 138* 64.80 1 0 138.68 Kieron Pollard 2007-2011 8 190 94 27.14 0 2 136.84 Andrew Russell 2011-2015 10 156 49 22.28 0 0 135.57 Jos Buttler 2015-2015 6 141 65 35.25 0 1 132.69 Ian Smith 1983-1992 17 138 29 13.80 0 0

Record Partnership for each Wicket

Wkt Runs Between Teams Venue Year 1 282 Upul Tharanga and Tilakratne Dilshan SL v Zim Pallekele 2011 2 372 Chris Gayle and Marlon Samuels WI v Zim Canberra 2015 3 237* Rahul Dravid and Sachin Tendulkar Ind v Ken Bristol 1999 4 204 Michael Clarke and Brad Hodge Aus v Net Basseterre 2007 5 256* David Miller and J-P Duminy SA v Zim Hamilton 2015 6 162 Kevin O'Brien and Alex Cusack Ire v Eng Bangalore 2011 7 107 Shaiman Anwar and Amjad Javed UAE v Ire Brisbane 2015 7 107 Amjad Javed and Nasir Aziz UAE v WI Napier 2015 8 117 Dave Houghton and Iain Butchart Zim v NZ Hyderabad 1987 9 126* Kapil Dev and S MH Kirmani Ind v Zim Tunbridge Wells 1983 10 71 Andy Roberts and Joel Garner WI v Ind Manchester 1983

Highest Partnerships