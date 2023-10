Asian Games: India's Schedule on October 3

Last updated on: October 02, 2023 22:39 IST

IMAGE: Lovlina Borgohain will be in action in the boxing 75kg semifinal contest on Tuesday. Photograph: Jason Cairnduff/Reuters

Following is India’s schedule at the Asian Games in Hangzhou on Tuesday, October 3.

1. Aquatics - Diving

Siddharth Pardeshi & London Singh – M 3m Springboard – Preliminary – 10:30 IST

Siddharth Pardeshi & London Singh – M 3m Springboard – Final (if qualified)– 17:00 IST

2. Archery

Jyothi Surekha Vs ZHEXENBINOVA Adel (KAZ) – W Compound Individual Quarter Final – 06:10 IST

Aditi GS Vs COJUANGCO (PHI) - W Compound Individual Quarter Final – 06:30 IST

Abhishek Verma Vs TYUTYUN Andrey (KAZ) – M Compound Individual Quarter Final – 07:50 IST

Ojas Pravin Deotale Vs KARABAYEV Akbarali (KAZ) – M Compound Individual Quarter Final – 08:10 IST

Atanu Vs X. Qi (CHN) – M Recurve Individual Quarter Final – 12:10 IST

Dhiraj Vs I. Abdullin (KAZ) - M Recurve Individual Quarter Final – 12:30 IST

Jyothi Surekha Vs TBD – W Compound Individual Semi Final (If Qualified) – 08:50 IST Onwards

Aditi GS Vs TBD - W Compound Individual Semi Final (If Qualified) – 08:50 IST Onwards

Abhishek Verma TBD – M Compound Individual Semi Final (If Qualified) – 09:30 IST Onwards

Ojas Pravin Deotale Vs TBD – M Compound Individual Semi Final (If Qualified) – 09:30 IST Onwards

Atanu Vs X. TBD – M Recurve Individual Semi Final (If Qualified) – 13:50 IST Onwards

Dhiraj Vs TBD- M Recurve Individual Semi Final If Qualified) – 13:50 IST Onwards

3. Athletics

Tejaswin Shanker – M Decathlon

o 100 m Hurdles – 06:30 IST

o Discuss Throw – 07:00 IST

o Pole Vault - 08:10 IST

o Javelin Throw – 16:35 IST

o 1500m – 18:10 IST

KM Chanda & Harmilan Bains - W 800m Heat 1 - 06:40 IST

Men’s Team – M 4X400m Relay Heat 1 - 07:10 IST

Rubina Yadav, Pooja - W High Jump Final - 16:30 IST

Abdulla Aboobacker, Praveen Chithravel - M Triple Jump Final - 16:40 IST

Vithya Ramaraj - W 400m Hurdles Final - 16:50 IST

Santhosh Kumar, Yashas Palaksha - M 400m Hurdles Final - 17:05 IST

Parul Chaudhary, Ankita - W 5000m Final - 17:20 IST

Annu Rani - W Javelin Throw Final - 17:40 IST

Krishan Kumar, Muhammed Afsal - M 800m Final - 17:55 IST

4. Badminton

HS Prannoy Vs B. Munkhbat (MGL) - Men' Singles Round of 32 – 08:10 IST

PV Sindhu Vs W. C. Hsu (TPE) - Women’s Singles Round of 32 – 08:50 IST

Ashmita Chaliha Vs GM Tunjumg (INA) - Women’s Singles Round of 32 – 10:50 IST

Treesa/ Gayatri Vs Abdul. Abdul (MDV) - Women’s Doubles Round of 32 – 12:50 IST

Tanisha/Ashwini Vs Ismail/Rasheed (MDV) - Women’s Doubles Round of 32 – 14:10 IST

Srikanth Vs Y. Lee (KOR) - Men' Singles Round of 32 – 14:10 IST

5. Boxing

Preeti Vs Chang Y (CHN) – W 54 Kg Semi Final - 11:30 IST

Lovlina Borgohain Vs Maneekon B (THA) – W 75 Kg Semi Final - 12:00 IST

Sachin Vs Ping Lyu (CHN) – M 57 Kg Quarter-Final - 17:15 IST

Narender Vs Kunkanbeyev K (KAZ) – M +92 Kg Semi Final – 18:30 IST

6. Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team Semi-final rounds 1-3 - 06:30 IST Onwards

7. Chess

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa– Men’s Team Round 5 – 12:30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – Women’s Team Round 5 – 12:30 IST

8. Cricket

Indian Men’s team Vs Nepal – M T20 Quarter-Final - 06:30 IST

9. Kabaddi

Men’s Team Vs Bangladesh – M Kabaddi Preliminary Round - 06:00 IST

Women’s Team Vs South Korea – W Kabaddi Preliminary Round - 13:30 IST

10. Kayaking & Canoeing

Soniya Devi - W K1 500m – Final - 07:45 IST

Arjun Singh & Sunil Singh Salam - M C2 - 1000m Final - 08:20 IST

Binita Chanu Oinam, Parvathy Geeta, Dimita Devi Toijam & Soniya Devi Phairembam - W- K4 - 500m Final - 09:15 IST

Kaveri & Neha Devi Leichondam - W C2 200m Final - 09:30 IST

11. Hockey

Women's Team Vs Hong Kong – preliminary pool match – 07:45 IST

12. Sepaktakraw

Team India Vs South Korea – Men’s Quadrant Group Stage – 06:30 IST

13. Soft Tennis

Team India Vs Thailand - M Team Preliminary Round - 07:30 IST

Team India Vs Mongolia - W Team Preliminary Round – 07:30 IST

Team India Vs Japan - W Team Preliminary Round – 09:00 IST

Team India Vs Cambodia - M Team Preliminary Round – 11:00 IST

Team India Vs Vietnam - W Team Preliminary Round – 11:00 IST

Team India Vs South Korea - M Team Preliminary Round – 12:45 IST

Team India Vs Chinese Taipei - M Team Preliminary Round – 14:30 IST

Team India Vs China - W Team Preliminary Round – 14:45 IST

14. Sport Climbing

Anisha Verma, Shivpreet Pannu – W Speed Qualification - 09:00 IST

Aman Verma, Dhiraj Dinkar Birajdar – M Speed Qualification - 09:40 IST

Anisha Verma, Shivpreet Pannu – W Speed Final (If Qualified) - 18:24 IST

Aman Verma, Dhiraj Dinkar Birajdar – M Speed Final (If Qualified) - 18:28 IST

15. Squash