Tara-Veer Party Together

Tara-Veer Party Together

By REDIFF MOVIES
1 Minute Read Listen to Article
October 13, 2025 13:50 IST

These ladies weren't the only ones who turned heads at Manish Malhotra's Diwali party. A look at the power couples and other stars at the bash.

Tara Sutaria and Veer Pahariya look refreshed after their romantic Italian holiday.

 

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal.

 

Genelia and Ritiesh Deshmukh.

 

Neha Dhupia and Angad Bedi.

 

Tahira Kashyap and Ayushmann Khurrana.

 

Aakriti and Aparshakti Khurana.

 

Pavail Gulati and Saiyami Kher.

 

Guneet Monga with Sunny Kapoor.

 

Arpita Khan with Aayush Sharma.

 

Sonali Bendre and Goldie Behl.

 

Tiger Shroff.

 

Vijay Varma.

 

Tanya and Bobby Deol.

 

Bhavana and Chunky Pandey.

 

Neelam with Samir Soni.

 

Rekha Bhardwaj and Vishal Bhardwaj.

 

Deanne Pandey with Alvira and Atul Agnihotri.

 

Ritesh Sidhwani with wife Dolly and son Arva.

 

Jibraan Khan and Siddhanth Chaturvedi.

 

Nirvan Khan with Ibrahim Ali Khan and Arhaan Khan.

 

Karan Johar and Aditya Roy Kapur.

 

Vihaan Samant and Rohit Saraf.

 

Kunal Kohli and Jugal Hansraj.

 

Lakshya and Divyendu.

 

Avinash Tiwary and Abhay Verma.

 

Sooraj Pancholi and Freddy Daruwala.

 

Tusshar Kapoor with Taha Shah Badussha.

Photographs curated by Panna Bandekar, Satish Bodas/Rediff

