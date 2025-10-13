HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Malaika, Kareena, Ananya At Diwali Party

By REDIFF MOVIES
October 13, 2025 12:08 IST

Manish Malhotra kicked off the Diwali party scene by inviting his A-lister friends over. The ladies did come over, and it looked like a Manish Malhotra ramp walk into his home.

Photograph: Kind courtesy Ananya Panday/Instagram

Ananya Panday dazzles during the 'best time of the year'.

 

Kareena Kapoor keeps it traditional.

 

Malaika Arora with Seema Sajdeh and sister Amrita Arora.

 

Kriti Sanon arrives with her...

 

... Sister Nupur Sanon.

 

Vaani Kapoor.

 

Gauri Khan.

 

It's a party week for Pooja Hegde as she turns 34 on October 13.

 

Sanya Malhotra.

 

Sara Ali Khan.

 

Fatima Sana Shaikh.

 

Diana Penty.

 

Kajol arrives with daughter Nysa Devgan.

 

After fasting on Karva Chauth, Shilpa Shetty gets ready to party with sister Shamita Shetty.

 

Maheep Kapoor with daughter Shanaya Kapoor.

 

Jacqueline Fernandez.

 

Manushi Chhillar.

 

Kush Kapila.

 

Sophie Choudry.

 

Aditi Rao Hydari.

 

Alizeh Agnihotri.

 

Sonam Bajwa.

 

Khushi Kapoor.

 

Madhuri Dixit.

 

Suhana Khan.

 

Huma Qureshi.

 

Rhea Chakraborty.

 

Radhikka Madan.

 

Rekha.

 

Preity Zinta.

 

Anusha Dandekar.

 

Hema Malini.

 

Urmila Matondkar.

 

Elnaaz Norouzi.

 

Nushrratt Bharuccha.

 

Kanika Kapoor.

 

Shalini Passi.

 

Nita Ambani with daughter-in-law Radhika Merchant.

 

Shweta Bachchan with her aunt Ramola Bachchan.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
