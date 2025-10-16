HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Hrithik-Saba's Diwali Date

Hrithik-Saba's Diwali Date

By REDIFF MOVIES
October 16, 2025 12:01 IST

Producer Ramesh Taurani's Diwali Bash was truly star-studded.

These ladies weren't the only ones lighting up the night, scroll down to see the other star guests.

Hrithik Roshan and Saba Azad look cute together.

 

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal shared a fun moment on the red carpet when he mischievously cradled her stomach while she flapped his hands away! No, folks, Sonakshi isn't probably pregnant, as the rumours keep insisting.

 

Kriti Kharbanda and Pulkit Samrat.

 

Arpita Khan and Aayush Sharma.

 

Genelia and Riteish Deshmukh.

 

Mini Mathur and Kabir Khan.

 

Maria Goretti and Arshad Warsi.

 

Sunita Ahuja with son Yashvardhan Ahuja.

 

Alvira and Atul Agnihotri.

 

Anushka Ranjan and Aditya Seal.

 

The hosts, Varsha and Ramesh Taurani.

 

Ramesh Taurani's older brother Kumar Taurani with son Girish and daughter-in-law Krsna Mangwani.

 

David Dhawan and Boney Kapoor.

 

Mika Singh and Sonu Nigam.

 

Siddhant Chaturvedi and Sunny Kaushal.

 

Vineet Kumar Singh and Meezaan.

 

Karan Tacker and Freddy Daruwala.

 

Sohail Khan and Maniesh Paul.

 

Cousins Arhaan Khan and Nirvan Khan.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
