Watch: Nushrratt, Huma At A Diwali Party

October 15, 2025 16:26 IST

Film folk lit up Lifestyle Asia's Diwali Party in Mumbai. Scroll down to see their gorgeous festive looks.

Nushrratt Bharuccha looks gorgeous in red.

 

Watch Nushrratt arrive for the party.

 

 

Huma Qureshi.

 

Sonal Chauhan.

 

Urvashi Rautela.

 

Soha Ali Khan.

 

Rhea Chakraborty.

 

Kriti Kharbanda with Pulkit Samrat.

 

Karishma Tanna.

 

Tejasswi Prakash.

 

Palak Tiwari.

 

Anjini Dhawan.

 

Kusha Kapila.

 

Avneet Kaur.

 

Daisy Shah.

 

Dhvani Bhanushali.

 

Sandeepa Dhar.

 

Zareen Khan.

 

Watch Zareen's mega entry

 

Shalini Passi.

 

Lisa Mishra.

 

Prakriti and Sukriti Kakkar.

 

Parvathy Thiruvothu.

 

Vishal Jethwa.

 

Abhimanyu Dassani.

 

Chahatt Khanna with Rohan Gandotara.

 

Aman Devgan.

 

Shiv Thakare.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

