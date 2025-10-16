AboutLastNight With Jacqueline, Mrunal, Pooja

Producer Ramesh Taurani hosted a Diwali bash for friends and colleagues from show business, and many, MANY of them turned up!
Jacqueline Fernandez takes a tip from our Diwali fashion feature.
Nushrratt Bharuccha's Diwali wardrobe is definitely a head-turner.
Mrunal Thakur tries an unusual colour.
Pooja Hegde.
Manushi Chhillar.
Sanya Malhotra.
Mouni Roy.
All that glitters is Nora Fatehi.
Huma Qureshi.
Nikita Dutta.
Ekta Kapoor.
Iulia Vantur.
Pashmina Roshan.
Mannara Chopra.
Akansha Ranjan Kapoor.
Karuna Dhawan.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff