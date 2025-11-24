HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Amitabh, Aamir Say Goodbye To Dharmendra

Amitabh, Aamir Say Goodbye To Dharmendra

REDIFF MOVIES
November 24, 2025 15:34 IST

Film folk said their last goodbyes to Dharmendra, who passed into the ages on November 24. His last rites were held at the Pawan Hans crematorium, Vile Parle, northwest Mumbai.

Shabana Azmi worked with Dharmendra in Karan Johar's Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

 

Amitabh Bachchan drives in with his grandson Agastya Nanda.

Dharmendra and Big B worked in iconic films like Sholay, Chupke Chupke and Ram Balram.

Agastya will feature in Dharmendra's last film, Ikkis, which is scheduled for a Christmas 2025 release.

 

Aamir Khan played child artist in Dharmendra's Yaadaon Ki Baarat.

 

Salim Khan, who turns 90 today, wrote Dharmendra's blockbuster film Sholay, along with Javed Akhtar.

 

Aalim Hakim with his wife Shano.

 

Nikitin Dheer.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

