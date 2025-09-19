HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:      
Home  » Movies » Akshay, Arshad Show Off Jolly LLB 3

Akshay, Arshad Show Off Jolly LLB 3

By REDIFF MOVIES
1 Minute ReadWatch on Rediff-TV Listen to Article
Share:

September 19, 2025 10:50 IST

x

Jolly LLB 3 releases on Friday, its premiere was held on Thursday night.

Akshay Kumar and Arshad Warsi pose for the paps.

 

Amrita Rao with husband RJ Anmol.

 

Shilpa Shukla.

 

Arshad with wife Maria Goretti and daughter Zoe.

 

Akshay and Arshad with Saurabh Shukla.

 

Rasika Dugal.

 

Saumya Tandon.

 

Sayani Gupta.

 

Mahima Chaudhry with daughter Aryana and nephew Ryan.

 

Sushant Singh.

 

Rajkumar Hirani.

 

Nikhil Dwivedi.

 

Vishal Bhardwaj.

 

Rajesh Khattar.

 

Ahmed Khan with wife Shazia.

 

Deepa Sahi and Ketan Mehta.

 

Arshad Warsi, Director Subhash Kapoor, Gajraj Rao, Akshay Kumar, Producer Ajit Andhare.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

RELATED STORIES

Ananya, Tamannaah, Bhumi's Glamorous Night Out
Ananya, Tamannaah, Bhumi's Glamorous Night Out
10 Beautiful Celeb Tattoos
10 Beautiful Celeb Tattoos
Is She Dating Aryan Khan?
Is She Dating Aryan Khan?
Karishma's Swiss Holiday
Karishma's Swiss Holiday
The Film Rana Daggubati Is Proud Of
The Film Rana Daggubati Is Proud Of

WEB STORIES

webstory image 1

World Leaders Who Wished Modi On Birthday

webstory image 2

10 Durga Mata Temples Beyond India

webstory image 3

10 Affordable Perfumes For Women And Men

VIDEOS

Why India carried out Op Sindoor at midnight - CDS Chauhan reveals2:05

Why India carried out Op Sindoor at midnight - CDS...

Salman Khan Redefines Airport Fashion with Iconic Swag!0:40

Salman Khan Redefines Airport Fashion with Iconic Swag!

Disha Patani's father thanks CM Yogi after shooters' encounter0:44

Disha Patani's father thanks CM Yogi after shooters'...

rediff on the net © 2025 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF-TV