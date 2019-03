Know your IPL Team: Sunrisers Hyderabad

March 23, 2019 12:56 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Sunrisers Hyderabad and much more.

IMAGE: Sunrisers Hyderabad won the IPL title in 2016 and finished runners up last year.

Know your team – Sunrisers Hyderabad

Captain and coach: Kane Williamson and Tom Moody

Total players: 23

Number of overseas players: 8

Openers: David Warner, Martin Guptill

Middle-order batsmen: Manish Pandey, Kane Williamson, Ricky Bhui

Wicketkeepers: Wriddhiman Saha, Shreevats Goswami, Jonny Bairstow

Allrounders: Shakib Al Hasan, Abhishek Sharma, Vijay Shankar, Yusuf Pathan, Deepak Hooda, Mohammad Nabi

Wrist spinners: Rashid Khan

Finger spinners: Shahbaz Nadeem

Fast Bowlers: Bhuvneshwar Kumar, Khaleel Ahmed, Siddarth Kaul, Basil Thampi, T Natarajan, Sandeep Sharma, Billy Stanlake

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2013 17 9 7 1 0 52.94 1.28 4th 2014 14 6 8 0 0 42.85 0.75 6th 2015 14 7 7 0 0 50.00 1.00 6th 2016 17 11 6 0 0 64.70 1.83 1st 2017 15 8 6 0 1 57.14 1.33 4th 2018 17 10 7 0 0 58.82 1.42 2nd

Note: Sunrisers Hyderabad started playing only from 2013 edition

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 10 2 8 0 0 20.00 0.25 Delhi Daredevils 12 8 4 0 0 66.66 2.00 Gujarat Lions 5 5 0 0 0 100.00 Kings XI Punjab 12 9 3 0 0 75.00 3.00 Kolkata Knight Riders 15 6 9 0 0 40.00 0.66 Mumbai Indians 12 7 5 0 0 58.33 1.40 Pune Warriors 2 2 0 0 0 100.00 Rajasthan Royals 9 5 4 0 0 55.55 1.25 Rising Pune Supergiant 4 1 3 0 0 25.00 0.33 Royal Challengers Bangalore 13 6 5 1 1 50.00 1.20

Note: In 2017 Sunrisers Hyderabad’s match vs Royal Challengers Bangalore’ was abandoned without a toss (included in the above

tally for reference purpose).

In 2013 Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bangalore in Super Over after a tie





Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 209-3 20 Kolkata Knight Riders Hyderabad 2017 Won 208-7 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2016 Won 207-4 20 Royal Challengers Bangalore Hyderabad 2017 Won 207-3 20 Kings XI Punjab Mohali 2017 Won 205-5 20 Kings XI Punjab Hyderabad 2014 Lost 204-3 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2018 Lost 201-4 20 Rajasthan Royals Mumbai BS 2015 Won 194-5 20 Royal Challengers Bangalore Hyderabad 2016 Won 192-7 20 Chennai Super Kings Hyderabad 2015 Won 191-4 20 Delhi Daredevils Hyderabad 2017 Won 191-1 18.5 Delhi Daredevils Delhi 2018 Won

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 113 20 Mumbai Indians Hyderabad 2015 Lost 118-8 20 Rising Pune Supergiants Hyderabad 2016 Lost 118 18.4 Mumbai Indians Mumbai 2018 Won 119-8 20 Pune Warriors India Pune 2013 Won 121 19.2 Kings XI Punjab Sharjah 2014 Lost 126-6 20 Pune Warriors India Hyderabad 2013 Won 127-5 20 Rajasthan Royals Visakhapatnam 2015 Lost 128-7 20 Kolkata Knight Riders Bengaluru 2017 Lost 130-7 20 Royal Challengers Bangalore Hyderabad 2013 Tied

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 126 DA Warner Kolkata Knight Riders Hyderabad 2017 93* DA Warner Gujarat Lions Delhi 2016 92* S Dhawan Delhi Daredevils Delhi 2018 92 DA Warner Royal Challengers Bangalore Hyderabad 2016 91 DA Warner Kolkata Knight Riders Visakhapatnam 2015 90* DA Warner Mumbai Indians Hyderabad 2016 90 DA Warner Chennai Super Kings Ranchi 2014 89 KS Williamson Delhi Daredevils Hyderabad 2017 88* AJ Finch Delhi Daredevils Dubai 2014 84 KS Williamson Chennai Super Kings Hyderabad 2018

Leading Batsmen

Player Mts Runs Ave SR 100 50 DA Warner 59 2579 52.63 147.70 1 26 S Dhawan 85 2518 34.49 124.28 0 19 KS Williamson 32 1146 42.44 137.41 0 11 MC Henriques 42 755 27.96 128.83 0 5 NV Ojha 56 584 19.46 120.41 0 1 Yuvraj Singh 22 488 27.11 137.07 0 2 EJG Morgan 16 310 23.84 121.09 0 2 AJ Finch 13 309 28.09 117.49 0 2 DJ Hooda 36 309 14.71 121.65 0 0 KL Rahul 20 308 23.69 106.20 0 0

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-19 Bhuvneshwar Kumar Kings XI Punjab Hyderabad 2017 4-14 Bhuvneshwar Kumar Rajasthan Royals Ahmedabad 2014 4-19 A Mishra Pune Warriors India Pune 2013 4-22 DJG Sammy Kings XI Punjab Mohali 2013 4-29 Bhuvneshwar Kumar Gujarat Lions Rajkot 2016 4-29 S Kaul Rising Pune Supergiant Hyderabad 2017 4-32 M Siraj Gujarat Lions Kanpur 2017 4-38 KV Sharma Kolkata Knight Riders Kolkata 2014

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W Bhuvneshwar Kumar 71 96 20.56 7.32 2 Rashid Khan 31 38 21.47 6.68 0 S Kaul 27 37 22.89 8.33 1 KV Sharma 46 36 30.80 7.82 1 DW Steyn 37 33 29.84 6.89 0 A Mishra 27 28 26.21 7.37 1 MC Henriques 42 28 32.75 8.26 0 NLTC Perera 16 19 25.15 8.01 0 I Sharma 23 19 38.21 8.57 0

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% DA Warner 45 26 19 0 0 57.77 KS Williamson 17 10 7 0 0 58.82 S Dhawan 10 4 6 0 0 40.00 KC Sangakkara 9 4 4 1 0 50.00 CL White 8 5 3 0 0 62.50 DJG Sammy 4 2 2 0 0 50.00

Most Appearances