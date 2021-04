IPL 2021, Week 1: All the Hits & Misses

April 17, 2021 14:26 IST

Rajneesh Gupta presents all the important numbers after the first week of IPL 2021.

IMAGE: Team Royal Challengers Bangalore. Photograph: Kind courtesy IPL/Twitter

Standings

Rank Team Games Won Lost Points Net Run Rate 1 Royal Challengers Bangalore 2 2 0 4 0.175 2 Mumbai Indians 2 1 1 2 0.225 2 Punjab Kings 1 1 0 2 0.200 3 Delhi Capitals 2 1 1 2 0.195 4 Rajasthan Royals 2 1 1 2 0.052 5 Kolkata Knight Riders 2 1 1 2 0.000 6 Sunrisers Hyderabad 2 0 2 0 -0.400 8 Chennai Super Kings 1 0 1 0 -0.779

Total matches: 7

Won by side batting first: 4 (57%)

Won by side batting second: 3 (43%)

Teams' batting and bowling

Team Games RS WL RPW RPO RC WT RPW RPO Chennai Super Kings 1 188 7 26.85 9.40 190 3 63.33 10.17 Delhi Capitals 2 337 11 30.63 8.71 338 14 24.14 8.52 Kolkata Knight Riders 2 329 13 25.30 8.22 329 15 21.93 8.22 Mumbai Indians 2 311 19 16.36 7.77 302 15 20.13 7.55 Punjab Kings 1 221 6 36.83 11.05 217 7 31.00 10.85 Rajasthan Royals 2 367 14 26.21 9.25 368 14 26.28 9.20 Royal Challengers Bangalore 2 309 16 19.31 7.72 302 18 16.77 7.55 Sunrisers Hyderabad 2 320 14 22.85 8.00 336 14 24.00 8.40 Total 7 2382 100 23.82 8.55 2382 100 23.82 8.55

RS = Runs scored, WL = Wickets lost, RPW = Runs per Wicket, RPO = Runs per Over, RC = Runs conceded, WT = Wickets taken

Scoring pattern in each over

Over # Balls Runs Wkts RPW RPO 1 84 77 1 77.00 5.50 2 84 85 4 21.25 6.07 3 84 90 7 12.85 6.42 4 84 134 4 33.50 9.57 5 84 132 1 132.00 9.42 6 84 103 2 51.50 7.35 7 84 92 3 30.66 6.57 8 84 143 2 71.50 10.21 9 84 121 2 60.50 8.64 10 84 109 2 54.50 7.78 11 84 156 3 52.00 11.14 12 84 113 1 113.00 8.07 13 84 128 7 18.28 9.14 14 84 130 4 32.50 9.28 15 84 126 5 25.20 9.00 16 84 122 9 13.55 8.71 17 84 112 9 12.44 8.00 18 84 121 9 13.44 8.64 19 82 169 6 28.16 12.36 20 76 119 19 6.26 9.39

Scoring pattern in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1-6 84 621 19 32.68 7.39 7-15 126 1118 29 38.55 8.87 16-20 68.2 643 52 12.36 9.40 Total 278.2 2382 100 23.82 8.55

Break-up of sixes hit (88)

For Vs Chennai Super Kings 10 5 Delhi Capitals 5 17 Punjab Kings 13 11 Kolkata Knight Riders 11 13 Mumbai Indians 9 7 Rajasthan Royals 18 13 Royal Challengers Bangalore 8 10 Sunrisers Hyderabad 14 12

Highest totals

IMAGE: K L Rahul, left, and Deepak Hooda during Punjab Kings's game against the Rajasthan Royals in Mumbai, April 12, 2021. Photograph: Arjun Singh/Sportzpics for IPL/BCCI

Score Overs For Vs Venue Date 221-6 20 Punjab Kings Rajasthan Royals Mumbai 12-04-2021 217-7 20 Rajasthan Royals Punjab Kings Mumbai 12-04-2021 190-3 18.4 Delhi Capitals Chennai Super Kings Mumbai 10-04-2021 188-7 20 Chennai Super Kings Delhi Capitals Mumbai 10-04-2021 187-6 20 Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Chennai 11-04-2021 177-5 20 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Chennai 11-04-2021

Lowest totals

Score Overs For Vs Venue Date 142-7 20 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Chennai 13-04-2021 143-9 20 Sunrisers Hyderabad R.Challengers Bangalore Chennai 14-04-2021 147-8 20 Delhi Capitals Rajasthan Royals Mumbai 15-04-2021 149-8 20 R. Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Chennai 14-04-2021 152 20 Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Chennai 13-04-2021 159-9 20 Mumbai Indians R.Challengers Bangalore Chennai 09-04-2021

Highest individual scores

IMAGE: Sanju Samson en route to his 119, his third IPL ton, April 12, 2021. Photograph: Sanju Samson/IPL/Twitter

Score Balls 4s 6s Player For Vs Venue Date 119 63 12 7 SV Samson RR PBKS Mumbai 12-04-2021 91 50 7 5 KL Rahul PBKS RR Mumbai 12-04-2021 85 54 10 2 S Dhawan DC CSK Mumbai 10-04-2021 80 56 9 4 N Rana KKR SRH Chennai 11-04-2021 72 38 9 3 PP Shaw DC CSK Mumbai 10-04-2021 64 28 4 6 DJ Hooda PBKS RR Mumbai 12-04-2021 62 43 7 2 DA Miller RR DC Mumbai 15-04-2021 61* 44 2 3 MK Pandey SRH KKR Chennai 11-04-2021 59 41 5 3 GJ Maxwell RCB SRH Chennai 14-04-2021 57 47 6 2 N Rana KKR MI Chennai 13-04-2021

Leading run-scorers

Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 N Rana KKR 2 137 80 68.50 133.00 0 2 SV Samson RR 2 123 119 61.50 186.36 1 0 MK Pandey SRH 2 99 61* 99.00 119.27 0 1 GJ Maxwell RCB 2 98 59 49.00 142.02 0 1 S Dhawan DC 2 94 85 47.00 144.61 0 1 KL Rahul PBKS 1 91 91 91.00 182.00 0 1 SA Yadav MI 2 87 56 43.50 147.45 0 1

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue Date 20 DJ Hooda 64 PK RR Mumbai 12-04-2021 27 PP Shaw 72 DC CSK Mumbai 10-04-2021 28 RA Tripathi 53 KKR SRH Chennai 11-04-2021

Slowest 50: 40 balls, Nitish Rana (KKR v MI) ajnd David Miller (RR v DC)

Most sixes

Player For 6s Balls Balls / Six SV Samson RR 7 66 9.43 DJ Hooda PK 6 28 4.67 N Rana KKR 6 103 17.17 KL Rahul PK 5 50 10.00 GJ Maxwell RCB 5 69 13.80 MK Pandey SRH 5 82 16.40 CH Morris RR 4 22 5.50 SK Raina CSK 4 36 9.00

Best bowling in a match

IMAGE: Andre Russell celebrates taking a Mumbai Indians wicket in IPL 2021. Photograph: BCCI

Figures Player For Vs Venue Date 5-15 AD Russell KKR MI Chennai 13-04-2021 5-27 HV Patel RCB MI Chennai 09-04-2021 4-27 RD Chahar MI KKR Chennai 13-04-2021 3-7 Shahbaz Ahmed RCB SRH Chennai 14-04-2021 3-15 JD Unadkat RR DC Mumbai 15-04-2021 3-30 JO Holder SRH RCB Chennai 14-04-2021 3-31 C Sakariya RR PBKS Mumbai 12-04-2021 3-32 Aavesh Khan DC RR Mumbai 15-04-2021 3-35 Arshdeep Singh PBKS RR Mumbai 12-04-2021

Leading wicket-takers

IMAGE: Royal Challengers Bangalore's Harshal Patel had a 5 wicket haul in his first IPL 2021 game. Photograph: BCCI

Games Overs Maidens Runs Wickets Best Average RPO HV Patel RCB 2 8 0 52 7 5-27 7.42 6.50 AD Russell KKR 2 5 0 47 6 5-15 7.83 9.40 Aavesh Khan DC 2 8 0 55 5 3-32 11.00 6.87 CR Woakes DC 2 7 0 40 4 2-18 10.00 5.71 Rashid Khan SRH 2 8 0 42 4 2-18 10.50 5.25 RD Chahar MI 2 8 0 70 4 4-27 17.50 8.75

Best economy (Minimum 4 overs)

Runs Per Over Player Team Games Overs Maidens Runs Wickets Best Average 3.75 JD Unadkat RR 1 4 0 15 3 3-15 5.00 4.75 KH Pandya MI 2 8 0 38 2 1-13 19.00 5.25 Rashid Khan SRH 2 8 0 42 4 2-18 10.50 5.71 CR Woakes DC 2 7 0 40 4 2-18 10.00 5.87 M Siraj RCB 2 8 1 47 2 2-25 23.50 6.50 HV Patel RCB 2 8 0 52 7 5-27 7.42

Bowlers conceding most sixes

Player For Six Balls Balls / Six R Ashwin DC 4 42 10.50 TK Curran DC 4 46 11.50

All statistics are updated up to and including match # 7 – Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff.com