IPL 2020, Week 4: All the Hits & Misses

October 20, 2020 16:51 IST

Rajneesh Gupta presents all the important numbers after the fourth week of IPL 2020.

IMAGE: Delhi Capitals are top of the IPL 2020 standings. Photograph: BCCI/IPL

Standings

Rank Team Mts Won Lost Points NRR 1 (2) Delhi Capitals 9 7 2 14 0.921 2 (1) Mumbai Indians 9 6 3 12 1.201 3 (4) Royal Challengers Bangalore 9 6 3 12 -0.096 4 (3) Kolkata Knight Riders 9 5 4 10 -0.607 5 (5) Sunrisers Hyderabad 9 3 6 6 0.008 6 (8) Kings XI Punjab 9 3 6 6 -0.262 7 (7) Chennai Super Kings 9 3 6 6 -0.386 8 (6) Rajasthan Royals 9 3 6 6 -0.778

Note: The figures in bracket indicate ranking after the third week

Synopsis of matches

# Date Venue Batted 1st Batted 2nd Result 1 19-09-2020 Abu Dhabi MI 162-9 (20) CSK 166-5 (19.2) CSK won by 5 wickets 2 20-09-2020 Dubai DC 157-8 (20) KXIP 157-8 (20) Tied (DC won in Super Over) 3 21-09-2020 Dubai RCB 163-5 (20) SRH 153 (19.4) RCB won by 10 runs 4 22-09-2020 Sharjah RR 216-7 (20) CSK 200-6 (20) RR won by 16 runs 5 23-09-2020 Abu Dhabi MI 195-5 (20) KKR 146-9 (20) MI won by 49 runs 6 24-09-2020 Dubai KXIP 206-3 (20) RCB 109 (17) KXIP won by 97 runs 7 25-09-2020 Dubai DC 175-3 (20) CSK 131-7 (20) DC won by 44 runs 8 26-09-2020 Abu Dhabi SRH 142-4 (20) KKR 145-3 (18) KKR won by 7 wickets 9 27-09-2020 Sharjah KXIP 223-2 (20) RR 226-6 (19.3) RR won by 4 wickets 10 28-09-2020 Dubai RCB 201-3 (20) MI 201-5 (20) Tied (RCB won in Super Over) 11 29-09-2020 Abu Dhabi SRH 162-4 (20) DC 147-7 (20) SRH won by 15 runs 12 30-09-2020 Dubai KKR 174-6 (20) RR 137-9 (20) KKR won by 37 runs 13 01-10-2020 Abu Dhabi MI 191-4 (20) KXIP 143-8 (20) MI won by 48 runs 14 02-10-2020 Dubai SRH 164-5 (20) CSK 157-5 (20) SRH won by 7 runs 15 03-10-2020 Sharjah DC 228-4 (20) KKR 210-8 (20) DC won by 18 runs 16 03-10-2020 Abu Dhabi RR 154-6 (20) RCB 158-2 (19.1) RCB won by 8 wickets 17 04-10-2020 Dubai KXIP 178-4 (20) CSK 181-0 (17.4) CSK won by 10 wickets 18 04-10-2020 Sharjah MI 208-5 (20) SRH 174-7 (20) MI won by 34 runs 19 05-10-2020 Dubai DC 196-4 (20) RCB 137-9 (20) DC won by 59 runs 20 06-10-2020 Abu Dhabi MI 193-4 (20) RR 136 (18.1) MI won by 57 runs 21 07-10-2020 Abu Dhabi KKR 167 (20) CSK 157-5 (20) KKR won by 10 runs 22 08-10-2020 Dubai SRH 201-6 (20) KXIP 132 (16.5) SRH won by 69 runs 23 09-10-2020 Sharjah DC 184-8 (20) RR 138 (19.4) DC won by 46 runs 24 10-10-2020 Abu Dhabi KKR 164-6 (20) KXIP 162-5 (20) KKR won by 2 runs 25 10-10-2020 Dubai RCB 169-4 (20) CSK 132-8 (20) RCB won by 37 runs 26 11-10-2020 Abu Dhabi DC 162-4 (20) MI 166-5 (19.4) MI won by 5 wickets 27 11-10-2020 Dubai SRH 158-4 (20) RR 163-5 (19.5) RR won by 5 wickets 28 12-10-2020 Sharjah RCB 194-2 (20) KKR 112-9 (20) RCB won by 82 runs 29 13-10-2020 Dubai CSK 167-6 (20) SRH 147-8 (20) CSK won by 20 runs 30 14-10-2020 Dubai DC 161-7 (20) RR 148-8 (20) DC won by 13 runs 31 15-10-2020 Sharjah RCB 171-6 (20) KXIP 177-2 (20) KXIP won by 8 wickets 32 16-10-2020 Abu Dhabi KKR 148-5 (20) MI 149-2 (16.5) MI won by 8 wickets 33 17-10-2020 Sharjah CSK 179-4 (20) DC 185-5 (19.5) DC won by 5 wickets 34 17-10-2020 Dubai RR 177-6 (20) RCB 179-3 (19.4) RCB won by 7 wickets 35 18-10-2020 Abu Dhabi KKR 163-5 (20) SRH 163-6 (20) Tied (KKR won in Super Over) 36 18-10-2020 Dubai MI 176-6 (20) KXIP 176-6 (20) Tied (KXIP won in Super Over)

Summary of results

Total matches 36 Won by side batting first 21(58%) Won by side batting second 11 (31%) Won in Super Over after a tie 4 (11%)

IMAGE: Will the Chennai Super Kings miss a place in the play-offs for the first time? Photograph: BCCI

Teams' batting and bowling

Team Mts RS WL RPW RPO RC WT RPW RPO Chennai Super Kings 9 1470 46 31.95 8.30 1563 55 28.41 8.69 Delhi Capitals 9 1595 50 31.90 8.86 1428 63 22.66 7.96 Kings XI Punjab 9 1554 48 32.37 8.78 1576 52 30.30 9.04 Kolkata Knight Riders 9 1429 61 23.42 8.02 1527 42 36.35 8.63 Mumbai Indians 9 1641 45 36.46 9.29 1452 57 25.47 8.18 Rajasthan Royals 9 1495 67 22.31 8.43 1630 42 38.80 9.11 Royal Challengers Bangalore 9 1481 44 33.65 8.42 1508 53 28.45 8.39 Sunrisers Hyderabad 9 1464 54 27.11 8.14 1445 51 28.33 8.27 Total 36 12129 415 29.22 8.53 12129 415 29.22 8.53

RS = Runs scored, WL = Wickets lost, RPW = Runs per Wicket, RPO = Runs per Over, RC = Runs conceded, WT = Wickets taken

Scoring pattern in each over

Over # Balls Runs Wkts RPW RPO 1 422 11 432 5.86 38.36 2 440 13 432 6.11 33.84 3 616 18 432 8.55 34.22 4 588 17 432 8.16 34.58 5 609 21 432 8.45 29.00 6 601 16 432 8.34 37.56 7 541 10 432 7.51 54.10 8 559 13 432 7.76 43.00 9 594 13 432 8.25 45.69 10 535 17 432 7.43 31.47 11 543 20 432 7.54 27.15 12 499 21 432 6.93 23.76 13 587 14 432 8.15 41.92 14 589 24 432 8.18 24.54 15 700 23 432 9.72 30.43 16 636 31 432 8.83 20.51 17 767 27 430 10.70 28.40 18 766 34 412 11.15 22.52 19 730 34 397 11.03 21.47 20 807 38 374 12.94 21.23

Scoring pattern in different phases

Overs Overs Runs Wkts RPW RPO 1-6 432 3276 96 34.12 7.58 7-15 648 5147 155 33.20 7.94 16-20 340.5 3706 164 22.59 10.87 Total 1420.5 12129 415 29.22 8.53

Scoring at each ground

Mts Overs Runs Wkts RPW RPO Dubai 16 630.4 5263 191 27.55 8.34 Abu Dhabi 12 471.1 3841 133 28.87 8.15 Sharjah 8 319 3025 91 33.24 9.48 Total 36 1420.5 12129 415 29.22 8.53

IMAGE: Chennai Super Kings Captain Mahendra Singh Dhoni became the first player to play 200 IPL games on October 19, 2020. Photograph: BCCI

Break-up of sixes hit (485)

For Vs Chennai Super Kings 54 52 Delhi Capitals 58 53 Kings XI Punjab 64 70 Kolkata Knight Riders 53 55 Mumbai Indians 81 52 Rajasthan Royals 78 81 Royal Challengers Bangalore 55 63 Sunrisers Hyderabad 42 59

IMAGE: Delhi Capitals opener Prithvi Shaw during an IPL game. Photograph: BCCI/IPL

Highest totals

Score Overs For Vs Venue Date 228-4 20 Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Sharjah 03-10-2020 226-6 19.3 Rajasthan Royals Kings XI Punjab Sharjah 27-09-2020 223-2 20 Kings XI Punjab Rajasthan Royals Sharjah 27-09-2020 216-7 20 Rajasthan Royals Chennai Super Kings Sharjah 22-09-2020 210-8 20 Kolkata Knight Riders Delhi Capitals Sharjah 03-10-2020 208-5 20 Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Sharjah 04-10-2020 206-3 20 Kings XI Punjab R. Challengers Bangalore Dubai 24-09-2020 201-3 20 R. Challengers Bangalore Mumbai Indians Dubai 28-09-2020 201-5 20 Mumbai Indians R. Challengers Bangalore Dubai 28-09-2020 201-6 20 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Dubai 08-10-2020 200-6 20 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Sharjah 22-09-2020

Highest at Abu Dhabi: 195-5 (in 20 overs), Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders on 23-09-2020

IMAGE: RCB Captain Virat Kohli is back in form. Photograph: BCCI/IPL

Lowest totals

Score Overs For Vs Venue Date 109 17 R. Challengers Bangalore Kings XI Punjab Dubai 24-09-2020 112-9 20 Kolkata Knight Riders R.Challengers Bangalore Sharjah 12-10-2020 131-7 20 Chennai Super Kings Delhi Capitals Dubai 25-09-2020 132 16.5 Kings XI Punjab Sunrisers Hyderabad Dubai 08-10-2020 132-8 20 Chennai Super Kings R.Challengers Bangalore Dubai 10-10-2020 136 18.1 Rajasthan Royals Mumbai Indians Abu Dhabi 06-10-2020 137-9 20 Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Dubai 30-09-2020 137-9 20 R.Challengers Bangalore Delhi Capitals Dubai 05-10-2020 138 19.4 Rajasthan Royals Delhi Capitals Sharjah 09-10-2020

IMAGE: The Rajasthan Royals has kept its hopes alive for a place in the play-offs with the win over the Chennai Super Kings. Photograph: BCCI/IPL

Highest powerplay scores

Score For Vs Venue Date 69-1 Rajasthan Royals Kings XI Punjab Sharjah 27-09-2020 63-0 Delhi Capitals R.Challengers Bangalore Dubai 05-10-2020 60-0 Chennai Super Kings Kings XI Punjab Dubai 04-10-2020 60-0 Kings XI Punjab Rajasthan Royals Sharjah 27-09-2020 59-1 Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Abu Dhabi 23-09-2020 59-0 R. Challengers Bangalore Mumbai Indians Dubai 28-09-2020 59-1 Kolkata Knight Riders Delhi Capitals Sharjah 03-10-2020 58-0 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Dubai 08-10-2020 58-0 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Abu Dhabi 18-10-2020 57-1 Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Sharjah 03-10-2020 57-1 Mumbai Indians Rajasthan Royals Abu Dhabi 06-10-2020 57-1 R.Challengers Bangalore Kings XI Punjab Sharjah 15-10-2020

Lowest powerplay scores

Total For Vs Venue Date 23-3 Delhi Capitals Kings XI Punjab Dubai 20-09-2020 25-2 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Abu Dhabi 10-10-2020 26-2 Chennai Super Kings R.Challengers Bangalore Dubai 10-10-2020 26-1 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Dubai 11-10-2020 31-3 Rajasthan Royals Mumbai Indians Abu Dhabi 06-10-2020 33-2 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Abu Dhabi 23-09-2020 33-2 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Abu Dhabi 16-10-2020 34-1 Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Abu Dhabi 29-09-2020 34-2 Chennai Super Kings Delhi Capitals Dubai 25-09-2020 35-3 Kings XI Punjab Delhi Capitals Dubai 20-09-2020 35-2 Mumbai Indians R. Challengers Bangalore Dubai 28-09-2020

IMAGE: K L Rahul has not relinquished the Orange Cap -- awarded to the batsman scoring the highest number of runs in an IPL season -- yet. Photograph: BCCI/IPL

Highest individual scores

Score Balls 4s 6s Player For Vs Venue Date 132* 69 14 7 KL Rahul KXIP RCB Dubai 24-09-2020 106 50 10 7 MA Agarwal KXIP RR Sharjah 27-09-2020 101* 58 14 1 S Dhawan DC CSK Sharjah 17-10-2020 99 58 2 9 I Kishan MI RCB Dubai 28-09-2020 97 55 7 6 JM Bairstow SRH KXIP Dubai 08-10-2020 90* 52 4 4 V Kohli RCB CSK Dubai 10-10-2020 89 60 7 4 MA Agarwal KXIP DC Dubai 20-09-2020 88* 38 7 6 SS Iyer DC KKR Sharjah 03-10-2020 87* 53 11 1 F du Plessis CSK KXIP Dubai 04-10-2020 85 42 4 7 SV Samson RR KXIP Sharjah 27-09-2020 83* 53 11 3 SR Watson CSK KXIP Dubai 04-10-2020 81 51 8 3 RA Tripathi KKR CSK Abu Dhabi 07-10-2020 80 54 3 6 RG Sharma MI KKR Abu Dhabi 23-09-2020

Leading run-scorers

Team M Runs HS Avg SR 100 50 KL Rahul KXIP 9 525 132* 75.00 135.65 1 5 MA Agarwal KXIP 9 393 106 43.66 159.10 1 2 F du Plessis CSK 9 365 87* 52.14 142.57 0 4 S Dhawan DC 9 359 101* 51.28 143.02 1 2 V Kohli RCB 9 347 90* 57.83 127.57 0 2 DA Warner SRH 9 331 60 41.37 124.43 0 2 Q de Kock MI 9 322 78* 40.25 146.36 0 4 SS Iyer DC 9 321 88* 40.12 132.09 0 2 JM Bairstow SRH 9 316 97 35.11 128.97 0 3 S Gill KKR 9 311 70* 38.87 113.91 0 2

IMAGE: Kieron Pollard is the Mumbai Indians's Mr Dependable. Photograph: BCCI/IPL

Highest strike-rate (Minimum 50 balls faced)

Team Mts Runs Hs Avg SR 100 50 KA Pollard MI 9 208 60* 208.00 200.00 0 1 JC Archer RR 9 91 27* 18.20 193.61 0 0 AB de Villiers RCB 9 285 73* 57.00 190.00 0 4 N Pooran KXIP 9 242 77 34.57 181.95 0 1 RA Jadeja CSK 9 159 50 39.75 180.68 0 1 SM Curran CSK 9 99 31 16.50 180.00 0 0 AR Patel DC 8 56 21* 14.00 175.00 0 0 MP Stoinis DC 9 217 53* 31.00 163.15 0 2 PJ Cummins KKR 9 126 53* 31.50 161.53 0 1 A Samad SRH 5 71 23 23.66 161.36 0 0 HH Pandya MI 9 164 30* 27.33 160.78 0 0 SV Samson RR 9 236 85 26.22 160.54 0 2

Lowest strike-rate (Minimum 50 balls faced)

Team Mts Runs Hs Avg SR 100 50 GJ Maxwell KXIP 9 58 13* 11.60 92.06 0 0 KM Jadhav CSK 7 58 60* 19.33 98.30 0 0 BA Stokes RR 3 61 27* 20.33 101.66 0 0 MK Lomror RR 3 59 73* 19.66 109.25 0 0 W Sundar RCB 9 70 77 17.50 112.90 0 0 RP Das RR 7 66 50 13.20 113.79 0 0 S Gill KKR 9 311 31 38.87 113.91 0 2 AJ Finch RCB 9 205 21* 22.77 114.52 0 1 CH Gayle KXIP 2 77 53* 38.50 116.66 0 1 RV Uthappa RR 7 124 53* 17.71 116.98 0 0

IMAGE: Nicholas Pooran has impressed many with his gung-ho batting and fielding.

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue Date 17 N Pooran 77 KXIP SRH Dubai 08-10-2020 19 SV Samson 74 RR CSK Sharjah 22-09-2020 20 MP Stoinis 53 DC KXIP Dubai 20-09-2020 20 KA Pollard 60* MI RCB Dubai 28-09-2020 22 KD Karthik 58 KKR KXIP Abu Dhabi 10-10-2020 22 AB de Villiers 55* RCB RR Dubai 17-10-2020 23 AB de Villiers 55* RCB MI Dubai 28-09-2020 23 PK Garg 51* SRH CSK Dubai 02-10-2020 23 AB de Villiers 73* RCB KKR Sharjah 12-10-2020

Slowest 50: 46 balls, KL Rahul, KXIP v CSK, Dubai, 04-10-2020

IMAGE: Kings XI Punjab opener Mayank Agarwal celebrates a hundred. Photograph: BCCI/IPL

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 45 MA Agarwal 106 KXIP RR Sharjah 27-09-2020 57 S Dhawan 101* DC CSK Sharjah 17-10-2020 62 KL Rahul 132* KXIP RCB Dubai 24-09-2020

IMAGE: Rajasthan Royals's Sanju Samson on the attack. Photograph: BCCI/IPL

Most sixes

Sixes Balls faced Balls / Six N Pooran 19 133 7.00 SV Samson 19 147 7.74 AB de Villiers 19 150 7.89 KL Rahul 18 387 21.50 KA Pollard 17 104 6.12 R Tewatia 16 153 9.56 RG Sharma 15 201 13.40 MA Agarwal 15 247 16.47 IP Kishan 14 136 9.71 EJG Morgan 14 187 13.36 Q de Kock 14 219 15.64 SR Watson 12 225 18.75 SS Iyer 12 243 20.25 JM Bairstow 12 245 20.42

IMAGE: Jasprit Bumrah has provided the breakthrough whenever his skipper Rohit Sharma counted on him. Photograph: BCCI/IPL

Best bowling in a match

Figures Player For Vs Venue Date 4-20 JJ Bumrah MI RR Abu Dhabi 06-10-2020 4-24 K Rabada DC RCB Dubai 05-10-2020 4-26 CH Morris RCB RR Dubai 17-10-2020 3-12 Rashid Khan SRH KXIP Dubai 08-10-2020 3-14 Rashid Khan SRH DC Abu Dhabi 29-09-2020 3-15 Mohammed Shami KXIP DC Dubai 20-09-2020 3-15 LH Ferguson KKR SRH Abu Dhabi 18-10-2020 3-18 YS Chahal RCB SRH Dubai 21-09-2020 3-19 CH Morris RCB CSK Dubai 10-10-2020 3-19 JC Archer RR DC Dubai 14-10-2020

IMAGE: Kagiso Rabada has been an outstanding performer for the Delhi Capitals in IPL 2020. Photograph: Kind courtesy Delhi Capitals/Twitter

Leading wicket-takers

Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Avg RPO K Rabada DC 9 36 1 274 19 4-24 14.42 7.68 JJ Bumrah MI 9 36 0 268 15 4-20 17.86 7.44 Mohammed Shami KXIP 9 34.4 0 298 14 3-15 21.28 8.59 YS Chahal RCB 9 34 0 260 13 3-18 20.00 7.64 JC Archer RR 9 35.4 0 248 12 3-19 20.66 6.95 AA Nortje DC 9 36 0 279 12 3-33 23.25 7.75 TA Boult MI 9 35.2 1 299 12 2-26 24.91 8.46 Rashid Khan SRH 9 36 1 199 11 3-12 18.09 5.52 RD Chahar MI 9 32 0 237 11 2-18 21.54 7.40 T Natarajan SRH 9 34.5 1 295 11 2-24 26.81 8.46 SM Curran CSK 9 33 0 283 10 3-33 28.30 8.57

Best economy (Minimum 8 overs)

RPO Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Avg Best 5.25 CH Morris RCB 4 16 0 84 9 9.33 4-26 5.52 Rashid Khan SRH 9 36 1 199 11 18.09 3-12 5.59 AR Patel DC 8 27 0 151 7 21.57 2-18 5.89 W Sundar RCB 9 29 0 171 5 34.20 2-16 6.72 V Shankar SRH 4 8.2 0 56 2 28.00 1-14 6.95 JC Archer RR 9 35.4 0 248 12 20.66 3-19 6.98 Bhuvneshwar Kumar SRH 4 14.1 0 99 3 33.00 2-25 7.18 R Ashwin DC 7 22 0 158 7 22.57 2-2 7.20 A Mishra DC 3 10 0 72 3 24.00 2-35 7.31 VV Chakravarthy KKR 8 32 0 234 7 33.42 2-25 7.40 RD Chahar MI 9 32 0 237 11 21.54 2-18 7.41 DL Chahar CSK 9 34 1 252 8 31.50 2-18 7.44 JJ Bumrah MI 9 36 0 268 15 17.86 4-20

Worst economy (Minimum 8 overs)

RPO Team Mts Balls Mdns Runs Wkts Avg Best 11.75 LT Ngidi CSK 2 8 0 94 4 23.50 3-38 11.44 TK Curran RR 5 18.1 0 208 3 69.33 1-37 11.00 CJ Jordan KXIP 5 17 0 187 2 93.50 1-20 10.90 A Rajpoot RR 3 11 0 120 2 60.00 1-39 10.50 NM Coulter-Nile MI 2 8 0 84 1 84.00 1-51 10.50 K Gowtham KXIP 2 8 0 84 1 84.00 1-45 10.50 JDS Neesham KXIP 3 10 0 105 1 105.00 1-40 10.37 Mujeeb ur Rahman KXIP 2 8 0 83 0 - 10.20 M Siraj RCB 3 10 0 102 3 34.00 2-34 10.10 PM Krishna KKR 3 10 0 101 4 25.25 3-29 10.08 I Udana RCB 7 23 0 232 7 33.14 2-41

Bowlers conceding most sixes

Sixes Balls Balls / Six RA Jadeja 14 149 10.64 R Shreyas Gopal 14 204 14.57 JC Archer 14 216 15.43 JD Unadkat 13 138 10.62 R Bishnoi 13 192 14.77 AA Nortje 13 216 16.62 R Tewatia 12 163 13.58 YS Chahal 12 206 17.17 T Natarajan 12 210 17.50 JJ Bumrah 12 217 18.08

All statistics are updated up to and including match# 36: Mumbai Indians v Kings XI Punjab

