IPL 12 Week Two: All the important numbers

April 08, 2019 09:45 IST

Rajneesh Gupta brings you all the numbers from the first 17 games in IPL-12.

IMAGE: Sunrisers Hyderabad won the IPL title in 2016 and finished runners up last year.

Standings

Rank Team Mts Won Lost NRR Points 1 Sunrisers Hyderabad 4 3 1 +1.780 6 2 Kolkata Knight Riders 4 3 1 +0.534 6 3 Kings XI Punjab 4 3 1 +0.164 6 4 Chennai Super Kings 4 3 1 -0.084 6 5 Delhi Capitals 5 2 3 +0.029 4 6 Mumbai Indians 4 2 2 -0.087 4 7 Rajasthan Royals 4 1 3 -0.333 2 8 R Challengers Bangalore 5 0 5 -1.616 0

Total matches - 17

Won by batting first - 8 (47%)

Won by batting second - 8 (47%)

Won in Super Over - 1 (6%)

Teams batting

IMAGE: Andre Russell hammered an unbeaten 48 off 13 balls to take Kolkata Knight Riders past Royal Challengers Bangalore in Bengaluru on April 6, 2019. Photograph: BCCI

Team Mts Runs scored Wkts lost Runs/wkt Runs/over Kolkata Knight Riders 4 792 21 37.71 10.04 Sunrisers Hyderabad 4 744 15 49.60 9.60 Kings XI Punjab 4 717 19 37.73 9.11 Mumbai Indians 4 709 29 24.44 8.93 Rajasthan Royals 4 699 22 31.77 8.75 Delhi Capitals 5 826 36 22.94 8.31 Royal Challengers Bangalore 5 727 32 22.71 7.49 Chennai Super Kings 4 529 20 26.45 6.84 Total 17 5743 194 29.60 8.60

Teams' bowling

IMAGE: Chennai Super Kings players celebrating the fall of a wicket. Photograph: BCCI

Team Mts Runs conceded Wkts taken Runs/wkt Runs/over Chennai Super Kings 4 554 29 19.10 7.17 Royal Challengers Bangalore 4 623 24 25.95 7.83 Delhi Capitals 5 808 35 23.08 8.28 Kolkata Knight Riders 5 859 21 40.90 8.88 Sunrisers Hyderabad 4 704 21 33.52 8.94 Kings XI Punjab 4 716 30 23.86 9.02 Mumbai Indians 4 718 18 39.88 9.08 Rajasthan Royals 4 761 16 47.56 9.51 Total 17 5743 194 29.60 8.60

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Avg RPO 1-6 204 1592 41 38.82 7.80 7-15 306 2506 69 36.31 8.18 16-20 157.5 1645 84 19.58 10.42 Total 667.5 5743 194 29.60 8.60

Highest totals

IMAGE: Sunrisers Hyderabad’s David Warner celebrates after reaching his century against RCB on March 31, 2019. Photograph: Swapan Mahapatra/PTI

Total Overs For Vs Venue 231-2 20 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 218-4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213-6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai WS 206-5+ 19.1 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bengaluru 205-3 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 201-5+ 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad

+ batting second

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 113 19.5 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Chennai

Total sixes hit: - 219

IMAGE: Russell's blistering knocks have made all the difference for KKR. Photograph: BCCI

Team For Vs KKR 49 26 SRH 29 26 DC 26 27 KXIP 26 28 MI 25 31 RCB 24 38 RR 22 26 CSK 18 17

Highest individual scores

IMAGE: Sunrisers Hyderabad's David Warner and Jonny Bairstow celebrate the latter's century against RCB on March 31, 2019. Photograph: IPL/Twitter

Score Balls Player For Vs Venue 114 56 JM Bairstow SRH RCB Hyderabad 102* 55 SV Samson RR SRH Hyderabad 100* 55 DA Warner SRH RCB Hyderabad 99 55 PP Shaw DC KKR Delhi 85 53 DA Warner SRH KKR Kolkata 84 49 V Kohli RCB KKR Bengaluru 79 47 CH Gayle KXIP RR Jaipur 78* 27 RR Pant DC MI Mumbai WS 75* 46 MS Dhoni CSK RR Chennai

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner acknowledges the crowd's cheers. Photograph: Sunrisers Hyderabad/Twitter

Player For Mts Runs Hs Avg SR 100 50 DA Warner SRH 4 264 100* 88.00 161.96 1 2 JM Bairstow SRH 4 246 114 61.50 167.34 1 0 AD Russell KKR 4 207 62 103.50 268.83 0 1 N Rana KKR 4 169 68 42.25 159.43 0 2 PA Patel RCB 5 163 67 32.60 125.38 0 1 V Kohli RCB 5 162 84 32.40 126.56 0 1 RR Pant DC 5 158 78* 39.50 179.54 0 1 AB de Villiers RCB 5 156 70* 39.00 165.95 0 2 S Dhawan DC 5 152 51 30.40 116.92 0 1

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue 18 RR Pant 78* DC MI Mumbai 23 AD Russell 62 KKR DC Delhi 26 DA Warner 69 SRH RR Hyderabad 28 MA Agarwal 58 KXIP KKR Kolkata 28 N Rana 63 KKR KXIP Kolkata 28 JM Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 28 AB de Villiers 63 RCB KKR Bengaluru

Slowest 50: 46 balls, KM Jadhav, CSK v MI, Mumbai

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 52 JM Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad

Most runs in one over

Runs Batsmen Bowler For Vs Venue 29 KA Pollard / HH Pandya DJ Bravo MI CSK Mumbai 29 Shubman Gill / AD Russell TG Southee KKR RCB Bengaluru 28 MS Dhoni / RA Jadeja JD Unadkat CSK RR Chennai

Most sixes

Player For Balls Six Balls / Six AD Russell KKR 77 22 3.50 N Rana KKR 105 12 8.75 CH Gayle KXIP 84 10 8.40 RR Pant DC 88 10 8.80 AB de Villiers RCB 94 10 9.40 JM Bairstow SRH 147 10 14.70 DA Warner SRH 163 10 16.30

Best bowling in a match

IMAGE: Sunrisers Hyderabad's Mohammad Nabi celebrates with teammates after dismissing Royal Challengers Bangalore's Shivam Dube on March 31, 2019. Photograph: Sunrisers Hyderabad/Twitter

Figures Overs Player For Vs Venue 4-11 4 Mohammad Nabi SRH RCB Hyderabad 4-11 2.2 SM Curran KXIP DC Mohali 4-38 4 YS Chahal RCB MI Bengaluru 3-9 4 Imran Tahir CSK RCB Chennai 3-12 4 R Shreyas Gopal RR RCB Jaipur 3-19 3.5 S Sharma SRH RCB Hyderabad 3-20 4 Harbhajan Singh CSK RCB Chennai 3-20 4 JJ Bumrah MI RCB Bangalore

Leading wicket-takers

IMAGE: RCB's Yuzvendra Chahal reacts after being hit by Mumbai Indians' Yuvraj Singh for three successive sixes, and then getting the batsman out, on March 28, 2019. All expressed in one frame. Photograph: IPL/Twitter

Player For Mts Balls Mdns Runs Wkts Best Avg RPO 4W YS Chahal RCB 5 120 1 129 9 4-38 14.33 6.45 1 Imran Tahir CSK 4 84 1 77 7 3-9 11.00 5.50 0 DJ Bravo CSK 4 73 0 114 7 3-33 16.28 9.36 0 K Rabada DC 5 115 0 154 7 2-23 22.00 8.03 0 Mohammad Nabi SRH 2 48 0 32 6 4-11 5.33 4.00 1 SM Curran SKIP 2 38 0 63 6 4-11 10.50 9.94 1 R Shreyas Gopal RR 4 72 1 67 6 3-12 11.16 5.58 0 AD Russell KKR 4 60 0 97 5 2-21 19.40 9.70 0 S Sharma SRH 4 95 0 124 5 3-19 24.80 7.83 0 Mohammed Shami KXIP 4 96 0 146 5 2-27 29.20 9.12 0

Best economy (Min. 4 overs)

RPO Player For Mts Balls Mdns Runs Wkts Avg Best 4W 4.00 Mohammad Nabi SRH 2 48 0 32 6 5.33 4-11 1 5.13 DL Chahar CSK 4 90 1 77 4 19.25 2-19 0 5.50 JP Behrendorff MI 1 24 0 22 2 11.00 2-22 0 5.50 Imran Tahir CSK 4 84 1 77 7 11.00 3-9 0 5.58 R Shreyas Gopal RR 4 72 1 67 6 11.16 3-12 0 5.81 Rashid Khan SRH 4 96 0 93 3 31.00 1-18 0 5.91 RA Jadeja CSK 4 72 1 71 4 17.75 2-15 0

Bowlers conceding most sixes

Player For Balls Six Balls / Six HH Pandya MI 84 9 9.33 Mohammed Shami KXIP 97 8 12.13 JD Unadkat RR 60 7 8.57 S Kaul SRH 91 7 13.00 M Siraj RCB 100 7 14.29 A Mishra DC 48 6 8.00 SL Malinga MI 67 6 11.17 R Ashwin KXIP 96 6 16.00 YS Chahal RCB 120 6 20.00

All statistics are updated up to and including match # 17 - Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders