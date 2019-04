IPL 12 Week One: All the important numbers

April 01, 2019 08:32 IST

Rajneesh Gupta brings you all the numbers from the first 8 games in IPL-12.

IMAGE: Andre Russell, right, smashed a 19-ball 49 to set up the win for KKR against Sunrisers Hyderabad in the second game in IPL 12. Photograph: IPL/Twitter

Standings

Rank Team Games Won Lost Points NRR 1 Kolkata Knight Riders 2 2 0 4 +0.834 2 Chennai Super Kings 2 2 0 4 +0.495 3 Delhi Capitals 2 1 1 2 +0.782 4 Sunrisers Hyderabad 2 1 1 2 +0.190 5 Kings XI Punjab 2 1 1 2 -0.350 6 Mumbai Indians 2 1 1 2 -0.775 7 R Challengers Bangalore 2 0 2 0 -0.575 8 Rajasthan Royals 2 0 2 0 -0.672

Total matches: 8

Won by side batting first: 4 (50%)

Won by side batting second: 4 (50%)

Teams batting

Team Games Runs scored Wickets lost Runs/wkt Runs/over Kolkata Knight Riders 2 401 8 50.12 10.10 Sunrisers Hyderabad 2 382 8 47.75 9.79 Kings XI Punjab 2 374 8 46.75 9.35 Mumbai Indians 2 363 17 21.35 9.22 Rajasthan Royals 2 368 11 33.45 9.20 Delhi Capitals 2 360 12 30.00 9.00 Royal Challengers Bangalore 2 251 15 16.73 6.75 Chennai Super Kings 2 221 7 31.57 5.91 Total 8 2720 86 31.62 8.70

Teams bowling

IMAGE: Chennai Super Kings's Harbhajan Singh celebrates after dismissing Royal Challengers Bangalore's A B de Villiers during the first game in IPL 12 at the M A Chidambaram Stadium in Chennai, March 23, 2019. Photograph: R Senthil Kumar/PTI

Team Games Runs conceded Wickets taken Runs/Wicket Runs/over Chennai Super Kings 2 217 16 13.56 5.83 Royal Challengers Bangalore 2 258 11 23.45 6.84 Delhi Capitals 2 326 13 25.07 8.35 Kolkata Knight Riders 2 371 7 53.00 9.27 Sunrisers Hyderabad 2 381 6 63.50 9.60 Kings XI Punjab 2 388 13 29.84 9.70 Mumbai Indians 2 394 11 35.81 9.85 Rajasthan Royals 2 385 9 42.77 9.87 Total 8 2720 86 31.62 8.70

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1 to 6 96 758 18 42.11 7.89 7 to 15 144 1,215 31 39.19 8.43 16 to 20 72.3 747 37 20.18 10.30 Total 312.3 2,720 86 31.62 8.70

Highest totals

IMAGE: KKR's Sunil Narine, Chris Lynn, Shubman Gill and Joe Denly. Photograph: KKR/Twitter

Total Overs For Vs Venue 218/4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213/6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai WS 201/5 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 198/2 20 Rajasthan Royals Sunrisers Hyderabad Hyderabad 190/4 20 Kings XI Punjab Kolkata Knight Riders Kolkata

Lowest totals

IMAGE: Royal Challengers Bangalore Captain Virat Kohli. Photograph: RCB/Twitter

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 147/6 20 Delhi Capitals Chennai Super Kings Delhi

Fastest team 50: 4.5 overs, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Fastest team 100: 8.5 overs, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Fastest team 200: 18.4 overs, Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab

Total sixes hit: 112

Highest individual scores

IMAGE: Rajasthan Royals's Sanju Samson scored an unbeaten 102, off just 55 balls, in the game against Sunrisers Hyderabad, March 29, 2019. Photograph: IPL/Twitter

Score Balls Player For Vs Venue 102* 55 Sanju Samson RR SRH Hyderabad 85 53 David Warner SRH KKR Kolkata 79 47 Chris Gayle KXIP RR Jaipur 78* 27 Rishabh Pant DC MI Mumbai 70* 41 A B de Villiers RCB MI Bengaluru 70 49 Ajinkya Rahane RR SRH Hyderabad 69 43 Jos Buttler RR KXIP Jaipur 69 37 David Warner SRH RR Hyderabad 68 47 Nitish Rana KKR SRH Kolkata 67* 50 Robin Uthappa KKR KXIP Kolkata

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner set the platform for Sunrisers Hyderabad with a breezy 69 off 37 balls against the Rajasthan Royals in the 8th game in IPL 12, March 29, 2019. Photograph: IPL/Twitter

Player For Games Runs Hs Avg Strike Rate 100 50 David Warner SRH 2 154 85 77.00 171.11 0 2 Sanju Samson RR 2 132 102* 132.00 165.00 1 0 Nitish Rana KKR 2 131 68 65.50 161.72 0 2 Rishabh Pant DC 2 103 78* 103.00 257.50 0 1 Robin Uthappa KKR 2 102 67* 102.00 132.46 0 1 Chris Gayle KXIP 2 99 79 49.50 165.00 0 1 Andre Russell KKR 2 97 49* 97.00 269.44 0 0 Ajinkya Rahane RR 2 97 70 48.50 140.57 0 1 Shikhar Dhawan DC 2 94 51 47.00 113.25 0 1 Jonny Bairstow SRH 2 84 45 42.00 133.33 0 0 Mayank Agarwal KXIP 2 80 58 40.00 137.93 0 1

Fastest 50s

IMAGE: Rishabh Pant gets inventive during his blazing 78 not out off 27 deliveries against the Mumbai Indians, March 24, 2019. Photograph: Kind courtesy, IPL/Twitter

Balls Player Score For Vs Venue 18 Rishabh Pant 78* DC MI Mumbai 26 David Warner 69 SRH RR Hyderabad 28 Mayank Agarwal 58 KXIP KKR Kolkata 28 Nitish Rana 63 KKR KXIP Kolkata 29 Jos Buttler 69 RR KXIP Jaipur

Slowest 50: 45 balls, Shikhar Dhawan (51), DC v CSK, Delhi

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 54 Sanju Samson 102* RR SRH Hyderabad

Most runs in one over

Runs Batsmen Bowler For Vs Venue 25 Chris Lynn and Sunil Narine Varun Chakravarthy KKR KXIP Kolkata 25 Robin Uthappa and Andre Russell Mohammed Shami KKR KXIP Kolkata 24 Ben Stokes and Sanju Samson Bhuvneshwar Kumar RR SRH Hyderabad 22 Andre Russell and Robin Uthappa Andrew Tye KKR KXIP Kolkata

Most sixes

IMAGE: KKR's Nitish Rana. Photograph: Ashok Bhaumik/PTI

For 6s Balls Balls / six Nitish Rana KKR 10 81 8.10 Andre Russell KKR 9 36 4.00 Rishabh Pant DC 8 40 5.00 Yuvraj Singh MI 6 47 7.83 A B de Villiers RCB 6 51 8.50 Chris Gayle KXIP 6 60 10.00

Best bowling in a match

IMAGE: Yuzvendra Chahal reacts after being hit by Yuvraj Singh for three successive sixes, then getting the batsman out. All expressed in one frame. Photograph: IPL/Twitter

Figures Player For Vs Venue 4/38 Yuzvendra Chahal RCB MI Bengaluru 3/9 Imran Tahir CSK RCB Chennai 3/20 Harbhajan Singh CSK RCB Chennai 3/20 Jasprit Bumrah MI RCB Bengaluru 3/27 R Shreyas Gopal RR SRH Hyderabad 3/33 Dwayne Bravo CSK DC Delhi 3/40 Mitch McClenaghan MI DC Mumbai

Leading wicket-takers

Player For Games Balls Maidens Runs Wickets Best Average RPO Yuzvendra Chahal RCB 2 48 1 44 5 4/38 8.80 5.50 Imran Tahir CSK 2 36 1 29 4 3/9 7.25 4.83 Dwayne Bravo CSK 2 25 0 33 4 3/33 8.25 7.92 Andre Russell KKR 2 36 0 53 4 2/21 13.25 8.83 Jasprit Bumrah MI 2 48 0 60 4 3/20 15.00 7.50

Best economy (Minimum 4 overs)

RPO Player For Games Balls Maidens Runs Wkts Best Average 4.62 Deepak Chahar CSK 2 48 0 37 1 1/20 37.00 4.75 Ravindra Jadeja CSK 2 48 1 38 3 2/15 12.66 4.83 Imran Tahir CSK 2 36 1 29 4 3/9 7.25 5.50 Yuzvendra Chahal RCB 2 48 1 44 5 4/38 8.80 5.57 UT Yadav RCB 2 42 0 39 2 2/26 19.50 6.25 Harbhajan Singh CSK 2 48 0 50 3 3/20 16.66 6.25 Rashid Khan SRH 2 48 0 50 2 1/24 25.00

Bowlers conceding most sixes

Player For Sixes Total Balls / Six Shakib Al Hasan SRH 5 22 4.40 Hardik Pandya MI 5 42 8.40 R Ashwin KXIP 5 48 9.60 Lasith Malinga MI 4 24 6.00 Mohammed Shami KXIP 4 49 12.25

All numbers are updated up to and including Game 8: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals