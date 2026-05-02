Wow Cars At China Auto Show!

By REDIFF MONEY
May 02, 2026 12:12 IST

Glimpses from Beijing's Auto China exhibition reveal the rapid evolution of electric, autonomous and futuristic mobility.

From cutting-edge EVs to flying cars and robotaxis, global and Chinese automakers showcased their latest innovations.

 

GAC Aion N60 EV

IMAGE: A GAC Aion N60 electric vehicle on display at the Beijing International Automotive Exhibition (Auto China). Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Key Points

  • Beijing Auto China 2026 highlights rapid advancements in electric vehicles, showcasing global competition and China's growing automotive dominance.
  • Automakers presented next-generation technologies including autonomous driving systems, robotaxis, and AI-powered in-car experiences for future mobility solutions.
  • Concept vehicles and futuristic designs reflected industry focus on sustainability, connectivity, and innovative transportation beyond conventional automobiles.
  • Flying cars and eVTOL aircraft concepts indicated expanding ambitions toward urban air mobility and integrated transportation ecosystems worldwide.
  • Major global brands including BMW, Hyundai, Audi, Volkswagen unveiled new electric models tailored specifically for Chinese consumers.

IM LS8

IMAGE: IM LS8 on display at the IM Motors booth. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

New EV launches dominate show floor

Buick Electra E7

IMAGE: A Buick Electra E7 on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Arcfox S3 EV

IMAGE: The Arcfox S3 electric vehicle on display. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

Robotaxi GAC

IMAGE: A GAC AION car featuring Pony.ai's seventh-generation Robotaxi platform on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Autonomous driving takes centre stage

SAIC Maxus

IMAGE: A SAIC Maxus super extended range model on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Peugeot concept

IMAGE: A Peugeot concept car on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Flying car AirCab

IMAGE: A GAC GOVY AirCab flying car on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Concept cars and future mobility

Cadillac VISTIQ

IMAGE: Models stand next to a Cadillac VISTIQ electric vehicle. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Voyah SUV

IMAGE: A Voyah Taishan X8 SUV on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Hongqi H7

IMAGE: The new Hongqi H7 on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Global brands unveil electric innovations

IONIQ V crowd

IMAGE: Visitors gather next to the new IONIQ V electric vehicle at the Hyundai booth. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

IONIQ V interior

IMAGE: Interior view of the new IONIQ V electric vehicle. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

EARTH concept

IMAGE: The EARTH concept car from Hyundai. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

EARTH interior

IMAGE: Interior view of the EARTH concept car. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW 7 Series

IMAGE: The BMW 7 Series sedan. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW i3 crowd

IMAGE: Visitors gather next to the BMW i3 Long Wheelbase. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW i3 interior

IMAGE: Interior view of the BMW i3 Long Wheelbase. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW i7

IMAGE: Visitors gather next to the BMW i7 electric sedan. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW i7 interior

IMAGE: Interior view of the BMW i7 electric sedan. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

eVTOL Prosperity

IMAGE: Prosperity, an eVTOL aircraft developed by AutoFlight, on display. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

eVTOL interior

IMAGE: Interior of the Prosperity eVTOL aircraft. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

Deepal G318 SUV

IMAGE: A woman poses with a Deepal G318 SUV. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Hongqi H9

IMAGE: The new Hongqi H9 on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Hongqi concept

IMAGE: A Hongqi Tiangong S concept car on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Hongqi interior

IMAGE: Interior of the Hongqi Tiangong S concept car. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

BMW booth crowd

IMAGE: Visitors gather at the BMW booth. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

BMW iX3 crowd

IMAGE: Visitors gather around the BMW iX3 model. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

Audi Q6L e-tron

IMAGE: Audi Q6L Sportback e-tron on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Jetour TX SUV

IMAGE: A Jetour TX SUV on display. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

AITO booth security

IMAGE: Security personnel line up in front of the AITO booth. Photograph: Maxim Shemetov/Reuters

 

Geely Robotaxi

IMAGE: Geely's Robotaxi prototype Eva Cab unveiled. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

WeRide Robobus

IMAGE: Visitors check the interior of a WeRide Robobus. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Dreame Nebula concept

IMAGE: The Dreame Nebula Next 01X concept on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Volkswagen Jetta X concept

IMAGE: Volkswagen's Jetta X concept on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Volkswagen ID Aura T6

IMAGE: Volkswagen's ID. Aura T6 on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Audi E7X SUV

IMAGE: An Audi E7X electric SUV on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Deepal L06 EV

IMAGE: A Deepal L06 electric vehicle on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Xiaomi SU7 components

IMAGE: Components of Xiaomi SU7 on display. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Robot performance

IMAGE: Performers dance alongside a humanoid robot and a robot dog at the Deepal booth. Photograph: Tingshu Wang/Reuters

 

Photographs curated and Feature Presentation by Manisha Kotian/ Rediff

