IndiGo flight makes emergency landing in Delhi due to engine failure

Source: PTI   -  Edited By: Hemant Waje
March 28, 2026 13:02 IST

An IndiGo flight carrying 160 passengers made an emergency landing at Delhi airport after experiencing engine failure, prompting a full emergency response.

Key Points

  • IndiGo flight 6E 579 from Visakhapatnam to Delhi experienced an engine failure.
  • The Boeing 737 aircraft, carrying 160 passengers, made an emergency landing at Delhi's Indira Gandhi International Airport.
  • A full emergency was declared at the airport at 10:39 am.
  • The flight landed safely at 10:59 am according to flight tracking data.

A Delhi-bound IndiGo flight from Visakhapatnam, carrying 160 passengers on board, made an emergency landing at Delhi's Indira Gandhi International Airport on Saturday due to an engine failure, according to sources.

"Full emergency was declared at Indira Gandhi International Airport at 10.39 for IndiGo Visakhapatnam-Delhi flight 6E 579 due to one engine failure," a source said.

There were 160 passengers on board the Boeing 737 aircraft, the source said.

The flight landed at 10.59 am as per flight tracking website flightradar24.com.

Further details are awaited.

Source: PTI  -  Edited By: Hemant Waje

RELATED STORIES

Mid-air engine failure forces IndiGo Goa flight to land in Mumbai
Mid-air engine failure forces IndiGo Goa flight to land in Mumbai
Delhi-Bengaluru IndiGo plane's engine catches fire, all passengers safe
Delhi-Bengaluru IndiGo plane's engine catches fire, all passengers safe
Air India plane returns to Delhi after fire in engine
Air India plane returns to Delhi after fire in engine
Why IndiGo was forced to reschedule flights
Why IndiGo was forced to reschedule flights
IndiGo fined Rs 22cr for mass flight cancellation in December
IndiGo fined Rs 22cr for mass flight cancellation in December

