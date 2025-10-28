HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:      
Home  » Movies » Remembering The Amazing Satish Shah

Remembering The Amazing Satish Shah

By REDIFF MOVIES
1 Minute Read Listen to Article
Share:

October 28, 2025 11:56 IST

x

Satish Shah passed into the ages on Saturday, October 25. He was 74. His funeral was held on Sunday.

The talented actor's prayer meet was held in Mumbai on October 27, attended by friends from the television and film industries.

Satish Shah's Sarabhai Vs Sarabhai team: Arvind Mamaniya, Deven Bhojani, Jamnadas Majethia, Aatish Kapadia, Sumeet Raghavan, Rupali Ganguly, Rajesh Kumar, Paresh Ganatra.

 

Madhu Shah, extreme right, Satish Shah's wife.

 

Shatrughan Sinha and Rakesh Roshan.

 

Supriya Pathak.

 

Rajeshwari Sachdev.

 

Padmini Kolhapure.

 

Shabana Azmi.

 

Tanvi Azmi.

 

Aarti Gupta Surendranath and Kailash Surendranath.

 

Rajesh Puri, Anju Puri and Vijay Kashyap.

 

Johny Lever with son Jessey Lever and wife Sujatha Lever.

 

Rajit Kapoor and Divya Dutta.

 

David Dhawan, Karuna Dhawan and Rumy Jafry.

 

Neila Devi with daughter Kanchan Ketan Desai.

 

Deepak Parasher.

 

Pavan Malhotra.

 

Raza Murad.

 

Anang Desai.

 

Shailesh Lodha.

 

Sonu Nigam.

 

Anup Soni.

 

Saeed Akhtar Mirza.

 

Ramesh Goyal.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

RELATED STORIES

10 Satish Shah Films, Shows On OTT
10 Satish Shah Films, Shows On OTT
Satish Shah: I owe my success to Kundan Shah
Satish Shah: I owe my success to Kundan Shah
'I had predicted that DDLJ would become a superhit'
'I had predicted that DDLJ would become a superhit'
'Satish Shah Was My Pillar Of Strength'
'Satish Shah Was My Pillar Of Strength'
'Thank You For Gracing Our Lives!'
'Thank You For Gracing Our Lives!'

WEB STORIES

webstory image 1

A Banana Every Day? 8 Reasons

webstory image 2

10 Recipes For Mouth-Watering Idlis

webstory image 3

8 Indian Districts With Maximum Export Output

VIDEOS

Bihar Police Stops Prashant Kishor's Convoy in Purnia0:32

Bihar Police Stops Prashant Kishor's Convoy in Purnia

Chirag Paswan performs 'Chhath Puja' rituals with family in Patna5:22

Chirag Paswan performs 'Chhath Puja' rituals with family...

Prez Trump, Japan PM sign agreement to 'secure' rare earths supply3:07

Prez Trump, Japan PM sign agreement to 'secure' rare...

rediff on the net © 2025 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO