Remembering The Amazing Satish Shah

Satish Shah passed into the ages on Saturday, October 25. He was 74. His funeral was held on Sunday.
The talented actor's prayer meet was held in Mumbai on October 27, attended by friends from the television and film industries.
Satish Shah's Sarabhai Vs Sarabhai team: Arvind Mamaniya, Deven Bhojani, Jamnadas Majethia, Aatish Kapadia, Sumeet Raghavan, Rupali Ganguly, Rajesh Kumar, Paresh Ganatra.
Madhu Shah, extreme right, Satish Shah's wife.
Shatrughan Sinha and Rakesh Roshan.
Supriya Pathak.
Rajeshwari Sachdev.
Padmini Kolhapure.
Shabana Azmi.
Tanvi Azmi.
Aarti Gupta Surendranath and Kailash Surendranath.
Rajesh Puri, Anju Puri and Vijay Kashyap.
Johny Lever with son Jessey Lever and wife Sujatha Lever.
Rajit Kapoor and Divya Dutta.
David Dhawan, Karuna Dhawan and Rumy Jafry.
Neila Devi with daughter Kanchan Ketan Desai.
Deepak Parasher.
Pavan Malhotra.
Raza Murad.
Anang Desai.
Shailesh Lodha.
Sonu Nigam.
Anup Soni.
Saeed Akhtar Mirza.
Ramesh Goyal.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff