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Rediff.com  » Movies » Did Sunny Get The Red Carpet Look Right?

Did Sunny Get The Red Carpet Look Right?

By REDIFF MOVIES
June 24, 2024 09:29 IST
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Film folk looked glamorous as they stepped out on the red carpet of the Mid-Day Showbiz Icons Awards, 2024.

Here's a look at who wore what.

Sunny Leone.

 

Amruta Khanvilkar.

 

Zareen Khan.

 

Tanishaa Mukerji.

 

Priyanka Chahar Choudhary.

 

Ankita Lokhande.

 

Sanjeeda Sheikh.

 

Avneet Kaur.

 

Divya Khossla.

 

Mannara Chopra.

 

Bhagyashree with daughter Avantika Dasani.

 

Anushka Sen.

 

Harshaali Malhotra.

 

Khushali Kumar.

 

Madhurima Tuli.

 

Randeep Hooda.

 

Fardeen Khan.

 

Nawazuddin Siddiqui.

 

Sharad Kelkar/

Photographs: Pradeep Bandekar

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