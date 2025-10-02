HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:      
Home  » Movies » Alia, Hrithik, Ajay Devgn At Durga Pandal

Alia, Hrithik, Ajay Devgn At Durga Pandal

By REDIFF MOVIES
1 Minute ReadWatch on Rediff-TV Listen to Article
Share:

October 02, 2025 15:00 IST

x

Movie stars arrived at the North Bombay Sarbojanin Durga Puja pandal to seek blessings, partake in the bhog and serve it.

Alia Bhatt and Rani Mukerji.

 

Photograph: Kind courtesy Alia Bhatt/Instagram

Alia and Rani with Ayan Mukerji and Tanishaa Mukerji.

 

Kajol and Rani.

 

Ayan and Kajol with Ajay Devgn.

 

Hrithik Roshan.

 

Isha Koppikar.

 

Sumona Chakravarty.

 

Genelia Deshmukh.

 

Nyrraa Banerji.

 

Karan Johar with Rani.

 

Ayan with brother-in-law Ashutosh Gowarikar.

 

Urvashi Dholakia with her sons Kshitij and Sagar.

 

Ishita Dutta and Vatsal Seth.

 

Vaibhavi Merchant serves bhog.

 

Sharbani Mukerji does the dhunuchi naach.

 

Swastik Bansal, Bappi Lahiri's grandson, beats on the dhol.

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff.com

 
REDIFF MOVIES
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

RELATED STORIES

Watch: Priyanka Visits Durga Puja Pandal
Watch: Priyanka Visits Durga Puja Pandal
The Many Ways Rani Celebrates Durga Puja
The Many Ways Rani Celebrates Durga Puja
Kajol Celebrates Durga Pooja With Nysa, Yug
Kajol Celebrates Durga Pooja With Nysa, Yug
Why Kolu Tradition Is So Important To Me
Why Kolu Tradition Is So Important To Me
Memories Of Durga Puja And Bhog
Memories Of Durga Puja And Bhog

WEB STORIES

webstory image 1

Remembering the Mahatma: 12 Historic Memorials

webstory image 2

12 Songs In Hrishikesh Mukherjee Films

webstory image 3

Kaju Barfi: 20-Min Recipe

VIDEOS

Many foreign dignitaries attend the centenary celebrations of the RSS in Nagpur1:34

Many foreign dignitaries attend the centenary...

President Murmu pays tribute to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat0:50

President Murmu pays tribute to Lal Bahadur Shastri at...

Mysuru Dasara: Countdown Begins For World Famous Jambu Savari2:41

Mysuru Dasara: Countdown Begins For World Famous Jambu...

rediff on the net © 2025 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF-TV