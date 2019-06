Sri Lanka: Champs once; runners up twice

June 05, 2019 11:31 IST

Rajneesh Gupta highlights important numbers featuring the Sri Lankan team from the World Cups.

Result Summary

IMAGE: Sri Lanka celebrate winning the 1996 World Cup. Photograph: Allsport/Getty Images

Year Matches Won Lost Tied No Result Remarks 1975 3 0 3 0 0 Could not qualify for semi finals 1979 2 1 1 0 0 Could not qualify for semi finals 1983 6 1 5 0 0 Could not qualify for semi finals 1987 6 0 6 0 0 Could not qualify for semi finals 1992 8 2 5 0 1 Could not qualify for semi finals 1996 6 6 0 0 0 Champions 1999 5 2 3 0 0 Knocked out in first round 2003 10 5 4 1 0 Lost in semi final 2007 11 8 3 0 0 Runner-up 2011 9 6 2 0 1 Runner-up 2015 7 4 3 0 0 Lost in quarter-final Total 73 35 35 1 2

Playing Record against Participating Teams

Versus Matches Won Lost Tied No Result Afghanistan 1 1 0 0 0 Australia 9 1 7 0 1 Bangladesh 3 3 0 0 0 England 10 4 6 0 0 India 8 4 3 0 1 New Zealand 10 6 4 0 0 Pakistan 7 0 7 0 0 South Africa 5 1 3 1 0 West Indies 6 2 4 0 0

Highest Team Totals

IMAGE: Scotland's wicket-keeper Matt Cross watches Sri Lanka's then captain Angelo Mathews hit the ball for a six. Photograph: David Gray/Reuters

Total Vs Venue Year 398/5 Kenya Kandy 1996 363/9 Scotland Hobart 2015 332/7 v Canada Hambantota 2011 332/1 Bangladesh Melbourne 2015 327/6 Zimbabwe Pallekele 2011

Lowest Team Totals

Total Vs Venue Year 86 West Indies Manchester 1975 109 India Johannesburg 2003 110 South Africa Northampton 1999 133 South Africa Sydney 2015 136 England Leeds 1983 138 Pakistan Nottingham 1975

Highest Individual Innings

IMAGE: Tillakaratne Dilshan and Kumar Sangakkara of Sri Lanka walk off the field after the World Cup game against Bangladesh at the Melbourne Cricket Ground, 2015. Photograph: Quinn Rooney/Getty Images

Runs Player Vs Venue Year 161* Tillakratne Dilshan Bangladesh Melbourne 2015 145 Aravinda de Silva Kenya Kandy 1996 144 Tillakratne Dilshan Zimbabwe Pallekele 2011 139* Lahiru Thirimanne England Wellington 2015 133 Upul Tharanga Zimbabwe Pallekele 2011 124 Kumar Sangakkara Scotland Hobart 2015 124 Marvin Atapattu South Africa Durban 2003 120 Sanath Jayasuriya New Zealand Bloemfontein 2003 117* Kumar Sangakkara England Wellington 2015 115* Mahela Jayawardene New Zealand Kingston 2007 115 Sanath Jayasuriya West Indies Providence 2007 111 Kumar Sangakkara New Zealand Mumbai 2011 109 Sanath Jayasuriya Bangladesh Port-of-Spain 2007 108* Tillakratne Dilshan England Colombo 2011 107* Aravinda de Silva Australia Lahore 1996 105* Kumar Sangakkara Bangladesh Melbourne 2015 104 Kumar Sangakkara Australia Sydney 2015 104 Tillakratne Dilshan Scotland Hobart 2015 103* Mahela Jayawardene India Mumbai 2011 103* Marvin Atapattu Zimbabwe East London 2003 102* Upul Tharanga England Colombo 2011 100 Mahela Jayawardene v Canada Hambantota 2011 100 Mahela Jayawardene Afghanistan Dunedin 2015

LEADING BATSMEN

IMAGE: Kumar Sangakkara celebrates a century during the 2015 World Cup game against Scotland at the Bellerive Oval. Photograph: Mark Kolbe/Getty Images

Matches Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Kumar Sangakkara 37 1,532 124 56.74 86.50 5 7 Sanath Jayasuriya 38 1,165 120 34.26 90.66 3 6 Tillakratne Dilshan 27 1,112 161* 52.95 92.97 4 4 Mahela Jayawardene 40 1,100 115* 35.48 85.93 4 5 Aravinda de Silva 35 1,064 145 36.68 86.57 2 6 Arjuna Ranatunga 30 969 88* 46.14 80.28 0 7 Upul Tharanga 21 697 133 36.68 75.51 2 4 Roshan Mahanama 25 596 89 33.11 56.54 0 5 Marvin Atapattu 15 521 124 43.41 79.29 2 3

Highest Partnership for each wicket

Wicket Runs Players Venue Year 1st 282 Upul Tharanga and Tillakratne Dilshan Zimbabwe (Pallekele) 2011 2nd 212* Lahiru Thirimanne and Kumar Sangakkara England (Wellington) 2015 3rd 184 Asanka Gurusinha and Aravinda de Silva Kenya (Kandy) 1996 4th 152 Marvin Atapattu and Aravinda de Silva South Africa (Durban) 2003 5th 131* Aravinda Ranatunga and Hashan Tillakaratne India (Delhi) 1996 6th 97 Tillakratne Dilshan and Russell Arnold South Africa (Providence) 2007 7th 58* Jeevan Mendis and Tishara Perera Afghanistan (Dunedin) 2015 8th 64 Mahela Jayawardene and Chaminda Vaas Kenya (Southampton) 1999 9th 35 Guy de Alwis and Rumesh Ratnayake England (Taunton) 1983 10th 33 Rumesh Ratnayake and Vinothen John England (Leeds) 1983

Best Bowling in a match

Wicket/Runs Player Vs Venue Year 6/25 Chaminda Vaas Bangladesh Pietermaritzburg 2003 6/38 Lasith Malinga Kenya Colombo 2011 5/32 Asantha de Mel New Zealand Derby 1983 5/39 Asantha de Mel Pakistan Leeds 1983

Leading Bowlers

IMAGE: Muttiah Muralitharan celebrates taking a wicket. Photograph: Mark Kolbe/Getty Images

Matches Wickets Average Runs Per Over Best 4W Muttiah Muralitharan 40 68 19.63 3.88 4/19 4 Chaminda Vaas 31 49 21.22 3.97 6/25 2 Lasith Malinga 22 43 21.11 5.32 6/38 2 Sanath Jayasuriya 38 27 39.25 4.83 3/12 0 Tillakratne Dilshan 27 18 24.83 4.41 4/4 1 Asantha de Mel 9 18 24.94 4.97 5/32 2 Pramodya Wickramasinghe 17 16 39.06 4.59 3/30 0 Aravinda de Silva 35 16 41.93 4.97 3/42 0

Most Appearances

Mts Years Muttiah Muralitharan 40 1996-2011 Mahela Jayawardene 40 1999-2015 Sanath Jayasuriya 38 1992-2007 Kumar Sangakkara 37 2003-2015 Aravinda de Silva 35 1987-2003 Chaminda Vaas 31 1996-2007 Arjuna Ranatunga 30 1983-1999 Tillakratne Dilshan 27 2007-2015 Roshan Mahanama 25 1987-1999

