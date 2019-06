Beware the West Indies!

June 03, 2019 09:18 IST

Rajneesh Gupta highlights important numbers featuring the West Indies from World Cups.

Result Summary

IMAGE: The West Indians celebrate the fall of a Pakistan wicket at Trent Bridge on May 31, 2019.

Year Matches Won Lost Tied No Result Remarks 1975 5 5 0 0 0 Champions 1979 4 4 0 0 0 Champions 1983 8 6 2 0 0 Runner-up 1987 6 3 3 0 0 Could not qualify for semi finals 1992 8 4 4 0 0 Could not qualify for semi finals 1996 6 3 3 0 0 Lost in semi final 1999 5 3 2 0 0 Knocked out in first round 2003 6 3 2 0 1 Knocked out in first round 2007 9 4 5 0 0 Knocked out in Super-Eight 2011 7 3 4 0 0 Lost in quarter-final 2015 7 3 4 0 0 Lost in quarter-final Total 71 41 29 0 1

Playing Record against other countries

Versus Matches Won Lost Tied No Result Australia 9 5 4 0 0 Bangladesh 4 3 0 0 1 England 6 1 5 0 0 India 8 3 5 0 0 New Zealand 7 3 4 0 0 Pakistan 10 7 3 0 0 South Africa 6 2 4 0 0 Sri Lanka 6 4 2 0 0

Highest Team Totals

Total Vs Venue Year 372/2 Zimbabwe Canberra 2015 360/4 Sri Lanka Karachi 1987 330/8 The Netherlands Delhi 2011 310/6 Pakistan Christchurch 2015 304/7 Ireland Nelson 2015 300 England Bridgetown 2007

Lowest Team Totals

Total Vs Venue Year 93 Kenya Pune 1996 110 Australia Manchester 1999 112 Pakistan Mirpur 2011 136 South Africa Christchurch 1992 140 India Lord's 1983

Highest Individual Innings

IMAGE: Chris Gayle, the 'Universe Boss'. Photograph: Gareth Copley/Getty Images

Runs Player Vs Venue Year 215 Chris Gayle Zimbabwe Canberra 2015 181 Vivian Richards Sri Lanka Karachi 1987 138* Vivian Richards England Lord's 1979 133* Marlon Samuels Zimbabwe Canberra 2015 119 Chris Gayle Kenya Kimberley 2003 119 Vivian Richards India The Oval 1983 116 Brian Lara South Africa Cape Town 2003 111 Brian Lara South Africa Karachi 1996 110 Phil Simmons Sri Lanka Berri 1992 110 Richie Richardson Pakistan Karachi 1987 107 Dwayne Smith Ireland Mohali 2011 106* Gordon Greenidge India Birmingham 1979 105* Gordon Greenidge Zimbabwe Worcester 1983 105 Desmond Haynes Sri Lanka Karachi 1987 102* Shivnaraine Chanderpaul Ireland Kingston 2007 102 Clive Lloyd Australia Lord's 1975 102 Lendl Simmons Ireland Nelson-S 2015

Leading Batsmen

IMAGE: The amazing Brian Lara. Photograph: Hamish Blair/Getty Images

Mts Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Brian Lara 34 1225 116 42.24 86.08 2 7 Vivian Richards 23 1013 181 63.31 85.05 3 5 Shivnaraine Chanderpaul 31 970 102* 40.41 62.13 1 7 Chris Gayle 26 944 215 37.76 91.11 2 4 Desmond Haynes 25 854 105 37.13 57.50 1 3 Ramnaresh Sarwan 21 739 92 46.18 75.87 0 3 Richie Richardson 20 639 110 37.58 62.77 1 4 Gordon Greenidge 15 591 106* 45.46 59.21 2 4

Highest Partnership for each wicket

Wicket Runs Players Venue Year 1st 175* Desmond Haynes and Brian Lara Pakistan (Melbourne) 1992 2nd 372 Chris Gayle and Marlon Samuels Zimbabwe (Canberra) 2015 3rd 195* Gordon Greenidge and Larry Gomes Zimbabwe (Worcester) 1983 4th 149 Rohan Kanhai and Clive Lloyd Australia (Lord's) 1975 5th 139 Vivian Richards and Collis King England (Lord's) 1979 6th 154 Lendl Simmons and Darren Sammy Ireland (Nelson) 2015 7th 98 Ramnaresh Sarwan and Ridley Jacobs New Zealand (Port Elizabeth) 2003 8th 45 Deenesh Ramdin and Jason Holder South Africa (Sydney) 2015 9th 51 Jason Holder and Jerome Taylor India (Perth) 2015 10th 71 Andy Roberts and Joel Garner India (Manchester) 1983

Best Bowling in a match

Wicket/Runs Player Vs Venue Year 7/51 Winston Davis Australia Leeds 1983 6/27 Kemar Roach Netherlands Delhi 2011 5/33 Vasbert Drakes Kenya Kimberley 2002/03 5/38 Joel Garner England Lord's 1979 5/44 Vasbert Drakes v Canada Centurion 2002/03 5/51 Ravi Rampaul India Chennai 2011

Leading Bowlers

IMAGE: Andre Russell. Photograph: Jason Cairnduff/Reuters

Matches Wickets Average Runs Per Over Best 4W Courtney Walsh 17 27 20.25 3.46 4/25 2 Andy Roberts 16 26 21.23 3.24 3/32 0 Curtley Ambrose 17 24 20.79 3.03 3/28 0 Jerome Taylor 14 23 27.56 5.21 3/15 0 Michael Holding 11 20 17.05 2.94 4/33 1 Andre Russell 10 18 26.38 5.85 4/49 1 Roger Harper 14 18 27.11 3.69 4/47 1 Carl Hooper 20 18 36.61 4.27 3/42 0 Vasbert Drakes 6 16 13.00 4.01 5/33 2 Patrick Patterson 7 15 18.53 4.21 3/31 0

Most Appearances

Matches Years Brian Lara 34 1992-2007 Shivnaraine Chanderpaul 31 1996-2011 Chris Gayle 26 2003-2015 Desmond Haynes 25 1979-1992 Vivian Richards 23 1975-1987 Ramnaresh Sarwan 21 2003-2011 Carl Hooper 20 1987-2003 Richie Richardson 20 1987-1996

