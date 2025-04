The Best Performing Players In IPLs...

Srinivas Bhogle and Purnendu Maji present Rediff's three best performing players in all 17 IPLs (2008-2024).

IMAGE: Kolkata Knight Riders' players celebrate with the 2024 IPL trophy. Photograph: BCCI

The three best performing players in all the 17 IPLs (2008-2024)

Year Player 1 Team Runs Player 2 Team Runs Player 3 Team Runs 2008 Sanath Jayasuriya MI 729 Shane Watson RR 699 Shaun Marsh KXIP 649 2009 Adam Gilchrist DC 753 Matthew Hayden CSK 678 Suresh Raina CSK 667 2010 Suresh Raina CSK 784 Jacques Kallis RCB 780 Keiron Pollard MI 772 2011 Chris Gayle RCB 953 Lasith Malinga MI 629 Yusuf Pathan KKR 608 2012 Chris Gayle RCB 837 Dwayne Bravo CSK 697 Gautam Gambhir KKR 688 2013 Chris Gayle RCB 864 Shane Watson RR 851 Mike Hussey CSK 764 2014 Robin Uthappa KKR 777 G Maxwell KXIP 737 Suresh Raina CSK 666 2015 Dwayne Bravo CSK 698 A B de Villiers RCB 691 David Warner SRH 685 2016 Virat Kohli RCB 1128 David Warner SRH 965 A B de Villiers RCB 907 2017 David Warner SRH 727 Ben Stokes RPS 609 G Maxwell KXIP 548 2018 Rishabh Pant DD 897 K L Rahul KXIP 839 Kane Williamson SRH 836 2019 Andre Russell KKR 834 Hardik Pandya MI 758 David Warner SRH 751 2020 Jofra Archer RR 666 Kagiso Rabada DC 654 Rashid Khan SRH 652 2021 Harshal Patel RCB 703 Ravindra Jadeja CSK 637 K L Rahul KXI 629 2022 Jos Buttler RR 894 Andre Russell KKR 681 Hardik Pandya GT 666 2023 Shubman Gill GT 970 Rashid Khan GT 803 Faf du Plessis RCB 766 2024 Sunil Narine KKR 1055 Virat Kohli RCB 857 Abhishek Sharma SRH 703

Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff.com