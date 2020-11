IPL 2020: All the numbers you must KNOW

November 12, 2020 14:37 IST

Rajneesh Gupta presents all the important numbers of IPL 2020.

IMAGE: Mumbai Indians players and the support staff, along with the franchise's owners Nita Ambani and her elder son Akash, celebrate with the IPL trophy after beating Delhi Capitals in the IPL Final in Dubai, November 10, 2020. Photograph: BCCI/IPL

Champions: Mumbai Indians

Runner-up: Delhi Capitals

Lost in Qualifier 2: Sunrisers Hyderabad

Lost in Eliminator: Royal Challengers Bangalore

Final group standings

Rank Team Mts Won Lost Points NRR 1 Mumbai Indians 14 9 5 18 1.107 2 Delhi Capitals 14 8 6 16 -0.109 3 Sunrisers Hyderabad 14 7 7 14 0.608 4 Royal Challengers Bangalore 14 7 7 14 -0.172 5 Kolkata Knight Riders 14 7 7 14 -0.214 6 Kings XI Punjab 14 6 8 12 -0.162 7 Chennai Super Kings 14 6 8 12 -0.455 8 Rajasthan Royals 14 6 8 12 -0.569

Synopsis of matches

# Date Venue Batted 1st Score Batted 2nd Score Result 1 19-09-2020 Abu Dhabi MI 162-9 (20) CSK 166-5 (19.2) CSK won by 5 wickets 2 20-09-2020 Dubai DC 157-8 (20) KXIP 157-8 (20) Tied (DC won in Super Over) 3 21-09-2020 Dubai RCB 163-5 (20) SRH 153 (19.4) RCB won by 10 runs 4 22-09-2020 Sharjah RR 216-7 (20) CSK 200-6 (20) RR won by 16 runs 5 23-09-2020 Abu Dhabi MI 195-5 (20) KKR 146-9 (20) MI won by 49 runs 6 24-09-2020 Dubai KXIP 206-3 (20) RCB 109 (17) KXIP won by 97 runs 7 25-09-2020 Dubai DC 175-3 (20) CSK 131-7 (20) DC won by 44 runs 8 26-09-2020 Abu Dhabi SRH 142-4 (20) KKR 145-3 (18) KKR won by 7 wickets 9 27-09-2020 Sharjah KXIP 223-2 (20) RR 226-6 (19.3) RR won by 4 wickets 10 28-09-2020 Dubai RCB 201-3 (20) MI 201-5 (20) Tied (RCB won in Super Over) 11 29-09-2020 Abu Dhabi SRH 162-4 (20) DC 147-7 (20) SRH won by 15 runs 12 30-09-2020 Dubai KKR 174-6 (20) RR 137-9 (20) KKR won by 37 runs 13 01-10-2020 Abu Dhabi MI 191-4 (20) KXIP 143-8 (20) MI won by 48 runs 14 02-10-2020 Dubai SRH 164-5 (20) CSK 157-5 (20) SRH won by 7 runs 15 03-10-2020 Abu Dhabi RR 154-6 (20) RCB 158-2 (19.1) RCB won by 8 wickets 16 03-10-2020 Sharjah DC 228-4 (20) KKR 210-8 (20) DC won by 18 runs 17 04-10-2020 Sharjah MI 208-5 (20) SRH 174-7 (20) MI won by 34 runs 18 04-10-2020 Dubai KXIP 178-4 (20) CSK 181-0 (17.4) CSK won by 10 wickets 19 05-10-2020 Dubai DC 196-4 (20) RCB 137-9 (20) DC won by 59 runs 20 06-10-2020 Abu Dhabi MI 193-4 (20) RR 136 (18.1) MI won by 57 runs 21 07-10-2020 Abu Dhabi KKR 167 (20) CSK 157-5 (20) KKR won by 10 runs 22 08-10-2020 Dubai SRH 201-6 (20) KXIP 132 (16.5) SRH won by 69 runs 23 09-10-2020 Sharjah DC 184-8 (20) RR 138 (19.4) DC won by 46 runs 24 10-10-2020 Abu Dhabi KKR 164-6 (20) KXIP 162-5 (20) KKR won by 2 runs 25 10-10-2020 Dubai RCB 169-4 (20) CSK 132-8 (20) RCB won by 37 runs 26 11-10-2020 Dubai SRH 158-4 (20) RR 163-5 (19.5) RR won by 5 wickets 27 11-10-2020 Abu Dhabi DC 162-4 (20) MI 166-5 (19.4) MI won by 5 wickets 28 12-10-2020 Sharjah RCB 194-2 (20) KKR 112-9 (20) RCB won by 82 runs 29 13-10-2020 Dubai CSK 167-6 (20) SRH 147-8 (20) CSK won by 20 runs 30 14-10-2020 Dubai DC 161-7 (20) RR 148-8 (20) DC won by 13 runs 31 15-10-2020 Sharjah RCB 171-6 (20) KXIP 177-2 (20) KXIP won by 8 wickets 32 16-10-2020 Abu Dhabi KKR 148-5 (20) MI 149-2 (16.5) MI won by 8 wickets 33 17-10-2020 Dubai RR 177-6 (20) RCB 179-3 (19.4) RCB won by 7 wickets 34 17-10-2020 Sharjah CSK 179-4 (20) DC 185-5 (19.5) DC won by 5 wickets 35 18-10-2020 Abu Dhabi KKR 163-5 (20) SRH 163-6 (20) Tied (KKR won in Super Over) 36 18-10-2020 Dubai MI 176-6 (20) KXIP 176-6 (20) Tied (KXIP won in Super Over) 37 19-10-2020 Abu Dhabi CSK 125-5 (20) RR 126-3 (17.3) RR won by 7 wickets 38 20-10-2020 Dubai DC 164-5 (20) KXIP 167-5 (19) KXIP won by 5 wickets 39 21-10-2020 Abu Dhabi KKR 84-8 (20) RCB 85-2 (13.3) RCB won by 8 wickets 40 22-10-2020 Dubai RR 154-6 (20) SRH 156-2 (18.1) SRH won by 8 wickets 41 23-10-2020 Sharjah CSK 114-9 (20) MI 116-0 (12.2) MI won by 10 wickets 42 24-10-2020 Abu Dhabi KKR 194-6 (20) DC 135-9 (20) KKR won by 59 runs 43 24-10-2020 Dubai KXIP 126-7 (20) SRH 114 (19.5) KXIP won by 12 runs 44 25-10-2020 Dubai RCB 145-6 (20) CSK 150-2 (18.4) CSK won by 8 wickets 45 25-10-2020 Abu Dhabi MI 195-5 (20) RR 196-2 (18.2) RR won by 8 wickets 46 26-10-2020 Sharjah KKR 149-9 (20) KXIP 150-2 (18.5) KXIP won by 8 wickets 47 27-10-2020 Dubai SRH 219-2 (20) DC 131 (19) SRH won by 88 runs 48 28-10-2020 Abu Dhabi RCB 164-6 (20) MI 166-5 (19.1) MI won by 5 wickets 49 29-10-2020 Dubai KKR 172-5 (20) CSK 178-4 (20) CSK won by 6 wickets 50 30-10-2020 Abu Dhabi KXIP 185-4 (20) RR 186-3 (17.3) RR won by 7 wickets 51 31-10-2020 Dubai DC 110-9 (20) MI 111-1 (14.2) MI won by 9 wickets 52 31-10-2020 Sharjah RCB 120-7 (20) SRH 121-5 (14.1) SRH won by 5 wickets 53 01-11-2020 Abu Dhabi KXIP 153-6 (20) CSK 154-1 (18.5) CSK won by 9 wickets 54 01-11-2020 Dubai KKR 191-7 (20) RR 131-9 (20) KKR won by 60 runs 55 02-11-2020 Abu Dhabi RCB 152-7 (20) DC 154-4 (19) DC won by 6 wickets 56 03-11-2020 Sharjah MI 149-8 (20) SRH 151-0 (17.1) SRH won by 10 wickets 57 05-11-2020 Dubai MI 200-5 (20) DC 143-8 (20) MI won by 57 runs 58 06-11-2020 Abu Dhabi RCB 131-7 (20) SRH 132-4 (19.4) SRH won by 6 wickets 59 08-11-2020 Abu Dhabi DC 189-3 (20) SRH 172-8 (20) DC won by 17 runs 60 10-11-2020 Dubai DC 156-7 (20) MI 157-5 (18.4) MI won by 5 wickets

Summary of results

Total matches: 60

Won by side batting first: 27 (45%)

Won by side batting second: 29 (48%)

Won in Super Over after a tie: 4 (7%)

Teams's batting and bowling

Image: Mumbai Indians captain Rohit Sharma is all smiles after receiving the IPL trophy. Photograph: BCCI/IPL

Team Mts RS WL RPW RPO RC WT RPW RPO Mumbai Indians 16 2735 74 36.95 9.08 2486 98 25.36 7.94 Delhi Capitals 17 2777 105 26.44 8.22 2800 102 27.45 8.45 Sunrisers Hyderabad 16 2529 85 29.75 8.19 2445 99 24.69 7.79 Royal Challengers Bangalore 15 2278 79 28.83 7.87 2315 81 28.58 7.97 Kolkata Knight Riders 14 2219 96 23.11 7.98 2206 68 32.44 8.19 Kings XI Punjab 14 2335 72 32.43 8.50 2343 80 29.28 8.66 Chennai Super Kings 14 2191 67 32.70 7.98 2275 75 30.33 8.43 Rajasthan Royals 14 2288 90 25.42 8.45 2482 65 38.18 8.96 Total 60 19352 668 28.97 8.28 19352 668 28.97 8.28

RS = Runs scored, WL = Wickets lost, RPW = Runs per Wicket, RPO = Runs per Over, RC = Runs conceded, WT = Wickets taken

Scoring at each ground

Mts Overs Runs Wkts RPW RPO Dubai 26 1018.2 8338 306 27.24 8.18 Abu Dhabi 22 854.4 6919 231 29.95 8.09 Sharjah 12 461.3 4095 131 31.25 8.87 Total 60 2334.3 19352 668 28.97 8.28





Scoring pattern in each over

Over # Balls Runs Wkts RPW RPO 1 720 711 25 28.44 5.92 2 720 774 28 27.64 6.45 3 720 963 31 31.06 8.02 4 720 1025 27 37.96 8.54 5 720 1054 31 34.00 8.78 6 720 1027 25 41.08 8.55 7 720 811 18 45.05 6.75 8 720 868 22 39.45 7.23 9 720 945 24 39.37 7.87 10 720 955 22 43.40 7.95 11 720 868 34 25.52 7.23 12 720 857 35 24.48 7.14 13 716 929 27 34.40 7.78 14 711 981 34 28.85 8.27 15 699 1075 32 33.59 9.22 16 696 1004 46 21.82 8.65 17 694 1138 38 29.94 9.83 18 665 1156 53 21.81 10.43 19 628 1111 57 19.49 10.61 20 558 1100 59 18.64 11.82

Scoring pattern in different phases

Overs Overs Runs Wkts RPW RPO 1-6 720 5554 167 33.25 7.71 7-15 1074.2 8289 248 33.42 7.71 16-20 540.1 5509 253 21.77 10.19 Total 2334.3 19352 668 28.97 8.28

Break-up of sixes hit (734)

For Vs Mumbai Indians 137 80 Delhi Capitals 88 106 Sunrisers Hyderabad 79 82 Royal Challengers Bangalore 66 91 Kolkata Knight Riders 86 76 Kings XI Punjab 98 98 Chennai Super Kings 75 73 Rajasthan Royals 105 128

Break-up of dismissals (668)

Bowled: 122

Caught behind: 95

Caught in the field: 349

Caught & bowled: 15

LBW: 32

Run-out: 43

Stumped: 10

Hit-wicket: 2

Highest totals

IMAE: Shreyas Iyer, captain of the Delhi Capitals. Photograph: BCCI/IPL

Score Overs For Vs Venue Date 228-4 20 Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Sharjah 03-10-2020 226-6 19.3 Rajasthan Royals Kings XI Punjab Sharjah 27-09-2020 223-2 20 Kings XI Punjab Rajasthan Royals Sharjah 27-09-2020 219-2 20 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Dubai 27-10-2020 216-7 20 Rajasthan Royals Chennai Super Kings Sharjah 22-09-2020 210-8 20 Kolkata Knight Riders Delhi Capitals Sharjah 03-10-2020 208-5 20 Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Sharjah 04-10-2020 206-3 20 Kings XI Punjab R. Challengers Bangalore Dubai 24-09-2020 201-3 20 R. Challengers Bangalore Mumbai Indians Dubai 28-09-2020 201-5 20 Mumbai Indians R. Challengers Bangalore Dubai 28-09-2020 201-6 20 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Dubai 08-10-2020 200-6 20 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Sharjah 22-09-2020 200-5 20 Mumbai Indians Delhi Capitals Dubai 05-11-2020

Highest at Abu Dhabi: 196-2 (in 18.2 overs), Rajasthan Royals vs Mumbai Indians on 25-10-2020

Lowest totals

Image: Kolkata Knight Riders Captain Eoin Morgan and pacer Pat Cummins. Photograph: BCCI/IPL

Score Overs For Vs Venue Date 84-8 20 Kolkata Knight Riders R.Challengers Bangalore Abu Dhabi 21-10-2020 109 17 R. Challengers Bangalore Kings XI Punjab Dubai 24-09-2020 110-9 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Dubai 31-10-2020 112-9 20 Kolkata Knight Riders R.Challengers Bangalore Sharjah 12-10-2020 114-9 20 Chennai Super Kings Mumbai Indians Sharjah 23-10-2020 114 19.5 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Dubai 24-10-2020 120-7 20 R. Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Sharjah 31-10-2020 125-5 20 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Abu Dhabi 19-10-2020

Highest powerplay scores

IMAGE: Sunrisers Hyderabad's Jason Holder and Abdul Samad. Photograph: BCCI/IPL

Score For Vs Venue Date 77-0 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Dubai 27-10-2020 69-1 Rajasthan Royals Kings XI Punjab Sharjah 27-09-2020 66-1 Rajasthan Royals Kings XI Punjab Abu Dhabi 30-10-2020 65-0 Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Abu Dhabi 08-11-2020 63-0 Delhi Capitals R.Challengers Bangalore Dubai 05-10-2020 63-1 Mumbai Indians Delhi Capitals Dubai 05-11-2020 61-1 Mumbai Indians Delhi Capitals Dubai 10-11-2020 60-0 Chennai Super Kings Kings XI Punjab Dubai 04-10-2020 60-0 Kings XI Punjab Rajasthan Royals Sharjah 27-09-2020

Lowest powerplay scores

Total For Vs Venue Date 17-4 Kolkata Knight Riders R.Challengers Bangalore Abu Dhabi 21-10-2020 22-2 Delhi Capitals Mumbai Indians Dubai 31-10-2020 23-3 Delhi Capitals Kings XI Punjab Dubai 20-09-2020 24-5 Chennai Super Kings Mumbai Indians Sharjah 23-10-2020 25-2 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Abu Dhabi 10-10-2020

Note: The most number of wickets lost in the powerplay were five – Chennai Super Kings v Mumbai Indians (above) and Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders at Dubai on 01-11-2020

Highest individual scores

IMAGE: Kings XI Punjab Captain K L Rahul, the winner of the Orange Cap for the highest number of runs scored in IPL 2020. Photograph: BCCI/IPL

Score Balls 4s 6s Player For Vs Venue Date 132* 69 14 7 KL Rahul KXIP RCB Dubai 24-09-2020 107* 60 14 3 BA Stokes RR MI Abu Dhabi 25-10-2020 106* 61 12 3 S Dhawan DC KXIP Dubai 20-10-2020 106 50 10 7 MA Agarwal KXIP RR Sharjah 27-09-2020 101* 58 14 1 S Dhawan DC CSK Sharjah 17-10-2020 99 58 2 9 IP Kishan MI RCB Dubai 28-09-2020 99 63 6 8 CH Gayle KXIP RR Abu Dhabi 30-10-2020 97 55 7 6 JM Bairstow SRH KXIP Dubai 08-10-2020 90* 52 4 4 V Kohli RCB CSK Dubai 10-10-2020

Leading run-scorers

Team Mts Runs Hs Avg SR 100 50 KL Rahul KXIP 14 670 132* 55.83 129.34 1 5 S Dhawan DC 17 618 106* 44.14 144.73 2 4 DA Warner SRH 16 548 85* 39.14 134.64 0 4 SS Iyer DC 17 519 88* 34.60 123.27 0 3 IP Kishan MI 14 516 99 57.33 145.76 0 4 Q de Kock MI 16 503 78* 35.92 140.50 0 4 SA Yadav MI 16 480 79* 40.00 145.01 0 4 DB Padikkal RCB 15 473 74 31.53 124.80 0 5 V Kohli RCB 15 466 90* 42.36 121.35 0 3 AB de Villiers RCB 15 454 73* 45.40 158.74 0 5

Highest strike-rate (Minimum 50 balls faced)

IMAGE: Kieron Pollard of the Mumbai Indians has the highest strike rate. Photograph: BCCI/IPL

SR Team Mts Runs Hs Avg 100 50 191.42 KA Pollard MI 16 268 60* 53.60 0 1 179.36 JC Archer RR 14 113 27* 18.83 0 0 178.98 HH Pandya MI 14 281 60* 35.12 0 1 171.85 RA Jadeja CSK 14 232 50 46.40 0 1 170.76 A Samad SRH 12 111 33 22.20 0 0 169.71 N Pooran KXIP 14 353 77 35.30 0 2 158.89 SV Samson RR 14 375 85 28.84 0 3 158.74 AB de Villiers RCB 15 454 73* 45.40 0 5 156.45 MA Agarwal KXIP 11 424 106 38.54 1 2

Lowest strike-rate (Minimum 50 balls faced)

SR Team Mts Runs Hs Avg 100 50 88.75 Gurkeerat Singh RCB 8 71 21* 0 0 93.93 KM Jadhav CSK 8 62 26 20.66 0 0 101.04 V Shankar SRH 7 97 52* 24.25 0 1 101.29 JR Philippe RCB 5 78 33 19.50 0 0 101.88 GJ Maxwell KXIP 13 108 32 15.42 0 0 105.60 AM Rahane DC 9 113 60 14.12 0 1 109.25 MK Lomror RR 3 59 47 19.66 0 0 111.20 AJ Finch RCB 12 268 52 22.33 0 1 111.68 RP Das RR 12 86 42* 12.28 0 0 113.95 RR Pant DC 14 343 56 31.18 0 1 116.27 MS Dhoni CSK 14 200 47* 25.00 0 0

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue Date 17 N Pooran 77 KXIP SRH Dubai 08-10-2020 19 SV Samson 74 RR CSK Sharjah 22-09-2020 20 MP Stoinis 53 DC KXIP Dubai 20-09-2020 20 KA Pollard 60* MI RCB Dubai 28-09-2020 20 HH Pandya 60* MI RR Abu Dhabi 25-10-2020 22 KD Karthik 58 KKR KXIP Abu Dhabi 10-10-2020 22 AB de Villiers 55* RCB RR Dubai 17-10-2020

Slowest 50: 51 balls, V Shankar, SRH v RR, Dubai, 22-10-2020

Fastest 100s

IMAGE: Kings XI Punjab Opener Mayank Agarwal celebrates the fastest hundred in IPL 2020. Photograph: Ron Gaunt/Sportzpics for BCCI/IPL

Balls Player Score For Vs Venue Date 45 MA Agarwal 106 KXIP RR Sharjah 27-09-2020 57 S Dhawan 101* DC CSK Sharjah 17-10-2020 57 S Dhawan 106* DC KXIP Dubai 20-10-2020 59 BA Stokes 107* RR MI Abu Dhabi 25-10-2020 62 KL Rahul 132* KXIP RCB Dubai 24-09-2020

Most sixes

IMAGE: Ishan Kishan scored the most number of runs for the Mumbai Indians in IPL 2020. Photograph: BCCI/IPL

Sixes Balls faced Balls / Six IP Kishan 30 354 11.80 SV Samson 26 236 9.08 N Pooran 25 208 8.32 HH Pandya 25 157 6.28 EJG Morgan 24 302 12.58 CH Gayle 23 210 9.13 KL Rahul 23 518 22.52 AB de Villiers 23 286 12.43 KA Pollard 22 140 6.36 Q de Kock 22 357 16.23

Hitting sixes most frequently (minimum 5 sixes)

Sixes Balls faced Balls / Six HH Pandya 25 157 6.28 JC Archer 10 63 6.30 KA Pollard 22 140 6.36 N Pooran 25 208 8.32 AD Russell 9 81 9.00 SV Samson 26 236 9.08 CH Gayle 23 210 9.13

Note: G J Maxwell faced most balls (106) without hitting a six in the tournament, followed by Gurkeerat Singh (80).

Highest partnership for each wicket

Wkt P'ship Players Teams Venue Date 1 183 KL Rahul & MA Agarwal KXIP v RR Sharjah 27-09-2020 2 121 SPD Smith & SV Samson RR v CSK Sharjah 22-09-2020 3 152* BA Stokes & SV Samson RR v MI Abu Dhabi 25-10-2020 4 115 N Rana & SP Narine KKR v DC Abu Dhabi 24-10-2020 5 119 IP Kishan & KA Pollard MI v RCB Dubai 28-09-2020 6 87* EJG Morgan & PJ Cummins KKR v MI Abu Dhabi 16-10-2020 7 78 EJG Morgan & RA Tripathi KKR v DC Sharjah 03-10-2020 8 38* TK Curran & JC Archer RR v CSK Sharjah 22-09-2020 38 PJ Cummins & SP Mavi KKR v MI Abu Dhabi 23-09-2020 9 43 SM Curran & Imran Tahir CSK v MI Sharjah 23-10-2020 10 31* TK Curran & A Rajpoot RR v KKR Dubai 30-09-2020

Best bowling in a match

IMAGE: Varun Chakravarthy took five wickets in an innings in IPL 2020. Photograph: BCCI/IPL

Figures Player For Vs Venue Date 5-20 VV Chakravarthy KKR DC Abu Dhabi 24-10-2020 4-14 JJ Bumrah MI DC Dubai 05-11-2020 4-18 TA Boult MI CSK Sharjah 23-10-2020 4-20 JJ Bumrah MI RR Abu Dhabi 06-10-2020 4-24 K Rabada DC RCB Dubai 05-10-2020 4-26 CH Morris RCB RR Dubai 17-10-2020 4-29 K Rabada DC SRH Abu Dhabi 08-11-2020 4-34 PJ Cummins KKR RR Dubai 01-11-2020

Leading wicket-takers

IMAGE: Kagiso Rabada of the Delhi Capitals, winner of the Purple Cap for the most number of wickets in IPl 2020. Photograph: Kind courtesy Delhi Capitals/Twitter

Player Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Avg RPO Best 4W K Rabada DC 17 65.4 1 548 30 18.26 8.34 4-24 2 JJ Bumrah MI 15 60 2 404 27 14.96 6.73 4-14 2 TA Boult MI 15 57.2 3 457 25 18.28 7.97 4-18 1 AA Nortje DC 16 61 0 512 22 23.27 8.39 3-33 0 YS Chahal RCB 15 57.1 0 405 21 19.28 7.08 3-18 0 Rashid Khan SRH 16 64 1 344 20 17.20 5.37 3-7 0 JC Archer RR 14 55.4 0 365 20 18.25 6.55 3-19 0 Mohammed Shami KXIP 14 53.4 0 460 20 23.00 8.57 3-15 0 VV Chakravarthy KKR 13 52 0 356 17 20.94 6.84 5-20 1 T Natarajan SRH 16 62.5 1 504 16 31.50 8.02 2-24 0 RD Chahar MI 15 53 0 433 15 28.86 8.16 2-18 0

Best economy (Minimum 8 overs)

RPO Player Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Avg Best 4W 5.37 Rashid Khan SRH 16 64 1 344 20 17.20 3-7 0 5.96 W Sundar RCB 15 50 1 298 8 37.25 2-16 0 6.22 V Shankar SRH 7 13.1 0 82 4 20.50 1-11 0 6.40 JR Hazlewood CSK 3 10 0 64 1 64.00 1-19 0 6.41 AR Patel DC 15 51 0 327 9 36.33 2-18 0 6.55 JC Archer RR 14 55.4 0 365 20 18.25 3-19 0 6.63 CH Morris RCB 9 31.4 1 210 11 19.09 4-26 1 6.73 JJ Bumrah MI 15 60 2 404 27 14.96 4-14 2 6.84 VV Chakravarthy KKR 13 52 0 356 17 20.94 5-20 1 6.90 Imran Tahir CSK 3 11 0 76 1 76.00 1-24 0 6.98 Bhuvneshwar Kumar SRH 4 14.1 0 99 3 33.00 2-25 0

Worst economy (Minimum 8 overs)

RPO Player Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Avg Best 4W 11.75 VR Aaron RR 3 8 0 94 0 - 0 11.70 A Rajpoot RR 6 17 0 199 2 99.50 1-39 0 11.44 TK Curran RR 5 18.1 0 208 3 69.33 1-37 0 11.40 DW Steyn RCB 3 11.4 0 133 1 133.00 1-33 0 11.29 TU Deshpande DC 5 17 0 192 3 64.00 2-37 0 10.50 K Gowtham KXIP 2 8 0 84 1 84.00 1-45 0 10.43 LT Ngidi CSK 4 16 0 167 9 18.55 3-38 0 10.37 Mujeeb ur Rahman KXIP 2 8 0 83 0 - 0 10.26 BA Stokes RR 8 15 0 154 2 77.00 2-32 0

Bowlers conceding most sixes

Sixes Balls faced Balls / Six AA Nortje 22 366 16.64 K Tyagi 21 230 10.95 K Rabada 21 396 18.86 T Natarajan 19 378 19.89 R Shreyas Gopal 19 300 15.79 RD Chahar 19 318 16.74 JC Archer 18 336 18.67 RA Jadeja 17 218 12.82 NA Saini 17 276 16.24 R Bishnoi 17 306 18.00 R Tewatia 16 278 17.38 YS Chahal 16 345 21.56 PJ Cummins 15 312 20.80 Mohammed Shami 15 322 21.47 SP Narine 15 228 15.20

Conceding sixes most frequently (Minimum 5 sixes)

Sixes Balls faced Balls / Six A Samad 8 42 5.25 K Gowtham 7 48 6.86 A Rajpoot 12 104 8.67 Mujeeb ur Rahman 5 48 9.60 DW Steyn 7 70 10.00 VR Aaron 5 50 10.00 BA Stokes 9 92 10.22 JD Unadkat 13 138 10.62 K Tyagi 21 230 10.95 TK Curran 10 110 11.00 A Zampa 6 66 11.00 A Sharma 5 60 12.00

Note: Josh Hazlewood bowled most deliveries (60) without being hit for a six in the tournament.

Best allround performance in a match

(25 runs & 3 wickets)

Performance Player Vs Venue Date 31 & 3/25 R Tewatia (RR) KKR Dubai 01-11-2020 38 & 3/26 MP Stoinis (DC) SRH Abu Dhabi 08-11-2020

Best allround performance in the tournament

(100 runs & 10 wickets)

Mts Runs Avg Wkts Avg MP Stoinis (DC) 17 352 25.14 13 21.76 R Tewatia (RR) 14 255 42.50 10 32.60 SM Curran (CSK) 14 186 23.25 13 26.46 PJ Cummins (KKR) 14 146 20.85 12 34.08 JC Archer (RR) 14 113 18.83 20 18.25

Most catches by a fielder in a match

Cts Player Vs Venue Date 3 F du Plessis (CSK) MI Abu Dhabi 19-09-2020 3 HH Pandya (MI) KKR Abu Dhabi 23-09-2020 3 SO Hetmyer (DC) RR Sharjah 09-10-2020 3 RA Tripathi (KKR) DC Abu Dhabi 24-10-2020

Most catches in the tournament

Cts Fielder Mts 12 F du Plessis (CSK) 13 12 DA Warner (SRH) 16 9 R Tewatia (RR) 14 8 DB Padikkal (RCB) 15 8 KA Pollard (MI) 16 8 SA Yadav (MI) 16 8 K Rabada (DC) 17

Most dismissals in a match

Dismissals Keeper Vs Venue Date 4 (2 ct, 2 st) SV Samson (RR) CSK Sharjah 22-09-2020 4 (all ct) MS Dhoni (CSK) KKR Abu Dhabi 07-10-2020 4 (3 ct, 1 st) Q de Kock (MI) CSK Sharjah 23-10-2020 4 (all ct) KD Karthik (KKR) RR Dubai 01-11-2020

Most dismissals in the tournament

Dismissals Keeper Mts 22 (18 ct, 4 st) Q de Kock (MI) 16 16 (15 ct, 1 st) MS Dhoni (CSK) 14 13 (13 ct, 0 st) RR Pant (DC) 14 11 (10 ct, 1 st) AB de Villiers (RCB) 15 10 (10 ct, 0 st) KL Rahul (KXIP)] 14

Note: SV Samson (RR) made 7 dismissals (5 cts + 2 st) as a keeper and took 4 catches as a fielder in the tournament

Most man of the match awards

Awards Player Mts 3 RD Gaikwad (CSK) 6 3 KL Rahul (KXIP) 14 3 TA Boult (MI) 15 3 AB de Villiers (RCB) 15

