IMAGE: Carlos Alcaraz and Rafael Nadal aim for doubles gold! Photograph: Kind Courtesy Carlos Alcaraz/X

The world's greatest athletes descend upon Paris as the 2024 Olympic Games begins this Friday!

After a shorter-than-usual wait following the pandemic-postponed Tokyo Games, Paris 2024 promises heart-stopping action and inspiring stories.

Gymnastics legend Simone Biles eyes history as America's most decorated gymnast, while swimming powerhouse Katie Ledecky seeks to expand her golden collection.

Redemption arcs take center stage too, with sprinter Sha'Carri Richardson aiming to blaze across the track after her Tokyo disqualification.

From tennis titan Carlos Alcaraz fresh off his Wimbledon victory to distance running legend Eliud Kipchoge chasing an unprecedented triple marathon gold, Paris 2024 is poised to be a spectacle.

With a jam-packed schedule brimming with both legendary athletes and captivating storylines, Paris 2024 promises unforgettable moments.

Paris 2024 Olympics: Your Guide

Host City: Paris, France (Third time hosting after 1900 & 1924)

Dates: July 26 - August 11, 2024 (19 days)

Opening Ceremony: July 26, 7:30 PM local time (11:30 PM IST)

Where to watch?

IMAGE: Indian hockey legend P R Sreejesh gets sentimental, sharing photos of his first and last Olympic jerseys ahead of his final Games in Paris. Photograph: Kind Courtesy PR Sreejesh/X

The live telecast of the Paris Olympics will be available on DD Sports and Sports18 while the live streaming will be on JioCinema in India from July 26 to August 11, 2024.

Paris Olympic 2024 Games schedule

Men's soccer: Men's Group C: Uzbekistan vs. Spain: 18:30 IST

Men's Group B: Argentina vs. Morocco: 18:30 IST

Men's Group C: Egypt vs. Dominican Republic: 20:30 IST

Men's Group A: Guinea vs. New Zealand: 20:30 IST

Men's Group D: Japan vs. Paraguay: 22:30 IST

Men's Group B: Iraq vs. Ukraine: 22:30 IST

Men's Group D: Mali vs. Israel : 00:30 IST

Men's Group A: France vs. USA: 00:30 IST Rugby Sevens: Men's Pool Play (12 matches): 19:00 IST - 01:00 IST

Archery: Women's Individual Ranking Round: 13:00 IST

Men's Individual Ranking Round: 17:45 IST Women's Soccer: Women's Group C: Spain vs. Japan: 20:30 IST

Women's Group A: Canada vs. New Zealand: 20:30 IST

Women's Group C: Nigeria vs. Brazil: 22:30 IST

Women's Group B: Germany vs. Australia: 22:30 IST

Women's Group A: France vs. Colombia: 00:30 IST

Women's Group B: United States vs. Zambia: 00:30 IST Handball: Women's Preliminary Round Group A: Slovenia vs. Denmark: 12:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Netherlands vs. Argentina: 14:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Spain vs. Brazil: 17:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Germany vs. Korea: 19:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Hungary vs. France: 22:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Norway vs. Sweden: 00:30 IST Rugby Sevens: Men's Pool Play (6 matches): 17:30 IST - 20:00 IST

- Men's Placing 9-12: 23:30 IST

Men's Placing 9-12: 00:00 IST

Men's Quarter-final: 00:30 IST

Men's Quarter-final: 01:00 IST

Men's Quarter-final: 01:30 IST

Men's Quarter-final: 02:00 IST

Artistic Gymnastics: Men's Qualification - Subdivision 1: 14:30 IST

Men's Qualification - Subdivision 2: 18:30 IST

Men's Qualification - Subdivision 3: 23:30 IST Badminton: Mixed Doubles Group play stage: 12:00 IST - 12:50 IST

- Women's Singles Group play stage: 12:50 IST

Men's Doubles Group play stage: 13:40 IST

Women's Doubles Group play stage: 13:40 IST

Women's Doubles Group play stage: 14:30 IST

Men's Singles Group play stage: 14:30 IST

Mixed Doubles Group play stage: 17:30 IST - 18:20 IST

- Women's Singles Group play stage: 18:20 IST

Men's Doubles Group play stage: 19:10 IST

Women's Doubles Group play stage: 19:10 IST

Women's Doubles Group play stage: 20:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 20:00 IST

Men's Singles Group play stage: 20:00 IST

Women's Singles Group play stage: 23:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 23:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 23:50 IST

Women's Doubles Group play stage: 00:40 IST

Men's Singles Group play stage: 01:30 IST Basketball: Men's Group Phase - Group A: Australia vs. Spain: 14:30 IST

Men's Group Phase - Group B: Germany vs. Japan: 17:00 IST

Men's Group Phase - Group B: France vs. Brazil: 20:40 IST

Men's Group Phase - Group A: Greece vs. Canada: 00:30 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 17:30 IST - 00:30 IST Boxing: Women's 54kg - Prelims - Round of 32: 19:00 IST

Women's 60kg - Prelims - Round of 32: 19:48 IST

Men's 63.5kg - Prelims - Round of 32: 20:36 IST

Men's 80kg - Prelims - Round of 32: 21:08 IST

Women's 54kg - Prelims - Round of 32: 23:30 IST

Women's 60kg - Prelims - Round of 32: 00:18 IST

Men's 63.5kg - Prelims - Round of 32: 01:06 IST

Men's 80kg - Prelims - Round of 32: 01:38 IST Canoe Slalom: Men's Canoe Single Heats 1st Run: 18:30 IST

Women's Kayak Single Heats 1st Run: 19:20 IST

Men's Canoe Single Heats 2nd Run: 20:40 IST

Women's Kayak Single Heats 2nd Run: 21:30 IST Cycling Road: Women's Individual Time Trial (Medal Event): 18:00 IST

Men's Individual Time Trial (Medal Event): 20:04 IST Diving: Women's Synchronized 3m Springboard Final (Medal Event): 14:30 IST Equestrian: Eventing Team Dressage: 13:00 IST

Eventing Individual Dressage: 13:00 IST Fencing: Women's Epee Individual Table of 64: 13:30 IST

Men's Sabre Individual Table of 64: 13:55 IST

Women's Epee Individual Table of 32: 14:20 IST

Men's Sabre Individual Table of 32: 16:00 IST

Women's Epee Individual Table of 16: 17:40 IST

Men's Sabre Individual Table of 16: 18:30 IST

Women's Epee Individual Table of 8: 19:20 IST

Men's Sabre Individual Table of 8: 19:45 IST

Women's Epee Individual Semifinal 1: 22:30 IST

Women's Epee Individual Semifinal 2: 22:55 IST

Men's Sabre Individual Semifinal 1: 23:20 IST

Men's Sabre Individual Semifinal 2: 23:45 IST

Women's Epee Individual Bronze Mdl Bout (Medal Event): 00:10 IST

Men's Sabre Individual Bronze Mdl Bout (Medal Event): 00:35 IST

Women's Epee Individual Gold Medal Bout (Medal Event): 01:00 IST

Men's Sabre Individual Gold Medal Bout (Medal Event): 01:25 IST Men's Soccer: Men's Group C: Dominican Republic vs. Spain: 18:30 IST

Men's Group B: Argentina vs. Iraq: 18:30 IST

Men's Group C: Uzbekistan vs. Egypt: 20:30 IST

Men's Group B: Ukraine vs. Morocco: 20:30 IST

Men's Group A: New Zealand vs. United States: 22:30 IST

Men's Group D: Israel vs. Paraguay: 22:30 IST

Men's Group D: Japan vs. Mali : 00:30 IST

Men's Group A: France vs. Guinea: 00:30 IST Handball: Men's Preliminary Round Group A: Spain vs. Slovenia: 12:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Hungary vs. Egypt: 14:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Croatia vs. Japan: 17:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Norway vs. Argentina: 19:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Germany vs. Sweden: 22:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Denmark vs. France: 00:30 IST Hockey: Men's Pool A: Great Britain vs. Spain: 13:30 IST

Men's Pool B: Belgium vs. Ireland: 14:00 IST

Men's Pool A: Netherlands vs. South Africa: 16:15 IST

Men's Pool B: Australia vs. Argentina: 16:45 IST

Men's Pool A: Germany vs. France: 20:30 IST

Men's Pool B: India vs. New Zealand: 21:00 IST

Women's Pool B: Argentina vs. United States: 23:15 IST

Women's Pool A: Netherlands vs. France: 23:45 IST Judo: Women -48 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -60 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -48 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men -60 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -48 kg Elimination Round of 16: 15:30 IST

Men -60 kg Elimination Round of 16: 15:30 IST

Women -48 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men -60 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Women -48 kg Repechage: 19:30 IST

Women -48 kg Semifinals: 19:47 IST

Men -60 kg Repechage: 20:04 IST

Men -60 kg Semifinals: 20:21 IST

Women -48 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Women -48 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Women -48 kg Final Medal event: 21:08 IST

Men -60 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Men -60 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Men -60 kg Final Medal event: 21:39 IST Rowing: Men's Single Sculls Heats: 12:30 IST

Women's Single Sculls Heats: 13:42 IST

Men's Double Sculls Heats: 15:00 IST

Women's Double Sculls Heats: 15:30 IST

Men's Quad. Sculls Heats: 16:00 IST

Women's Quad. Sculls Heats: 16:20 IST Rugby Sevens: Men's Placing 5-8: 18:00 IST - 18:30 IST

- Men's Semi-final: 19:00 IST - 19:30 IST

- Men's Placing 11-12: 20:00 IST

Men's Placing 9-10: 20:30 IST

Men's Placing 7-8: 21:30 IST

Men's Placing 5-6: 22:00 IST

Men's Bronze Medal Match: 22:30 IST

Men's Gold Medal Match: 23:15 IST Shooting: 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 12:30 IST

10m Air Rifle Mixed Team Bronze Medal: 14:00 IST

10m Air Pistol Men's Qualification: 14:00 IST

10m Air Rifle Mixed Team Gold Medal: 14:30 IST

10m Air Pistol Women's Qualification: 16:00 IST Skateboarding: Men's Street Prelims: 15:30 IST

Men's Street Medal Final: 20:30 IST Surfing: Men's Round 1: 22:30 IST

Women's Round 1: 03:18 IST Swimming: Women's 100m Butterfly - Heats: 14:30 IST

Women's 400m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 100m Breaststroke - Heats: 14:30 IST

Men's 400m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Women's 4 x 100m Freestyle Relay - Heats: 14:30 IST

Men's 4 x 100m Freestyle Relay - Heats: 14:30 IST

Women's 100m Butterfly Semifinals: 00:00 IST

Men's 400m Freestyle Final Medal event: 00:12 IST

Women's 400m Freestyle Final Medal event: 00:25 IST

Men's 100m Breaststroke Semifinals: 00:45 IST

Women's 4 x 100m Freestyle Relay Final Medal event: 01:07 IST

Men's 4 x 100m Freestyle Relay Final Medal event: 01:20 IST Table Tennis: Men's & Women's Singles Preliminary Rnd: 18:30 IST

Mixed Doubles Round of 16: 20:00 IST

Men's & Women's Singles Round of 64: 23:30 IST Tennis: MS First Rnd/WS First Rnd: 15:30 IST

MS & WS First Rnd/MD & WD First Rnd: 15:30 IST

MS First Rnd/WS First Rnd: 22:30 IST Volleyball: Men's Preliminary Phase: 12:30 IST - 00:30 IST Water Polo: Women's Preliminary Round - Group A: Netherlands vs. Hungary: 17:30 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Greece vs. United States: 19:05 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Spain vs. France: 22:00 IST

Women's Preliminary Round - Group A: Australia vs. China: 23:35 IST

Archery: Women's Team 1/8 Elimination Round: 13:00 IST

Women's Team Quarterfinals: 17:45 IST

Women's Team Semifinals: 19:17 IST

Women's Team Bronze Medal Match: 20:18 IST

Women's Team Gold Medal Match: 20:41 IST Artistic Gymnastics: Women's Qualification - Subdivision 1: 13:00 IST

Women's Qualification - Subdivision 2: 15:10 IST

Women's Qualification - Subdivision 3: 18:20 IST

Women's Qualification - Subdivision 4: 21:30 IST

Women's Qualification - Subdivision 5: 00:40 IST Badminton: Mixed Doubles Group play stage: 12:00 IST

Women's Singles Group play stage: 12:00 IST

Women's Singles Group play stage: 12:50 IST

Women's Singles Group play stage: 12:50 IST

Men's Doubles Group play stage: 12:50 IST

Men's Doubles Group play stage: 13:40 IST

Women's Doubles Group play stage: 13:40 IST

Men's Singles Group play stage: 14:30 IST

Mixed Doubles Group play stage: 17:30 IST

Men's Doubles Group play stage: 17:30 IST

Women's Doubles Group play stage: 18:20 IST

Women's Singles Group play stage: 18:20 IST

Men's Singles Group play stage: 19:10 IST

Men's Singles Group play stage: 20:00 IST

Mixed Doubles Group play stage: 23:00 IST

Mixed Doubles Group play stage: 23:50 IST

Women's Singles Group play stage: 23:50 IST

Women's Singles Group play stage: 00:40 IST

Women's Doubles Group play stage: 00:40 IST

Men's Singles Group play stage: 00:40 IST

Men's Singles Group play stage: 01:30 IST Basketball: Men's Group Phase - Group C: South Sudan vs. Winner OQT PUR: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group A: Spain vs. China: 17:00 IST

Men's Group Phase - Group C: Serbia vs. United States: 20:45 IST

Women's Group Phase - Group A: Serbia vs. Puerto Rico: 00:30 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 13:00 IST - 01:30 IST Boxing: Men's 57kg - Prelims - Round of 32: 14:30 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 32: 14:46 IST

Men's 92kg - Prelims - Round of 32: 15:18 IST

Women's 50kg - Prelims - Round of 32: 15:50 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 32: 16:22 IST

Men's 57kg - Prelims - Round of 32: 19:00 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 32: 19:16 IST

Men's 92kg - Prelims - Round of 16: 19:32 IST

Women's 50kg - Prelims - Round of 32: 20:20 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 32: 20:52 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 32: 23:30 IST

Men's 92kg - Prelims - Round of 16: 23:46 IST

Women's 50kg - Prelims - Round of 32: 00:34 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 32: 01:06 IST Canoe Slalom: Women's Kayak Single Semifinal: 19:00 IST

Women's Kayak Single Final Medal event: 21:15 IST Cycling Mountain Bike: Women's Cross-country: 17:40 IST Equestrian: Eventing Team Cross Country: 14:00 IST

Eventing Individual Cross Country: 14:00 IST Fencing: Women's Foil Individual Table of 64: 13:00 IST

Men's Epee Individual Table of 64: 13:30 IST

Women's Foil Individual Table of 32: 13:55 IST

Men's Epee Individual Table of 32: 15:55 IST

Women's Foil Individual Table of 16: 17:35 IST

Men's Epee Individual Table of 16: 18:35 IST

Women's Foil Individual Table of 8: 19:25 IST

Men's Epee Individual Table of 8: 19:55 IST

Women's Foil Individual Semifinal 1: 22:30 IST

Women's Foil Individual Semifinal 2: 23:00 IST

Men's Epee Individual Semifinal 1: 23:30 IST

Men's Epee Individual Semifinal 2: 23:55 IST

Women's Foil Individual Bronze Medal Bout: 00:20 IST

Men's Epee Individual Bronze Medal Bout: 00:50 IST

Women's Foil Individual Gold Medal Bout: 01:15 IST

Men's Epee Individual Gold Medal Bout: 01:45 IST Women's Soccer: Women's Group C: Brazil vs. Japan: 20:30 IST

Women's Group A: New Zealand vs. Colombia: 10:30 IST

Women's Group C: Spain vs. Nigeria: 22:30 IST

Women's Group B: Australia vs. Zambia: 22:30 IST

Women's Group A: France vs. Canada: 00:30 IST

Women's Group B: United States vs. Germany: 00:30 IST Handball: Women's Preliminary Round Group B: Brazil vs. Hungary: 12:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Korea vs. Slovenia: 14:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Sweden vs. Germany: 17:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Denmark vs. Norway: 19:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Angola vs. Spain: 22:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: France vs. Netherlands: 00:30 IST Hockey: Women's Pool A: Belgium vs. China: 13:30 IST

Women's Pool A: Germany vs. Japan: 14:00 IST

Women's Pool B: Australia vs. South Africa: 16:15 IST

Women's Pool B: Great Britain vs. Spain: 16:45 IST

Men's Pool A: Germany vs. Spain: 20:30 IST

Men's Pool B: Belgium vs. New Zealand: 21:00 IST

Men's Pool A: Netherlands vs. France: 23:15 IST

Men's Pool A: South Africa vs. Great Britain: 23:45 IST Judo: Men -66 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -52 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -66 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -52 kg Quarterfinals: 13:58 IST

Men -66 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men -66 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men -66 kg Repechage: 19:30 IST

Men -66 kg Semifinals: 19:47 IST

Women -52 kg Repechage: 20:04 IST

Women -52 kg Semifinals: 20:21 IST

Men -66 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Men -66 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Men -66 kg Final Medal event: 21:08 IST

Women -52 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Women -52 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Women -52 kg Final Medal event: 21:39 IST Rowing: Women's Single Sculls Repechages: 12:30 IST

Men's Single Sculls Repechages: 13:06 IST

Women's Double Sculls Repechages: 13:40 IST

Men's Double Sculls Repechages: 13:50 IST

Women's Pair Heats: 14:00 IST

Men's Pair Heats: 14:30 IST

LWT Women's Double Sculls Heats: 15:00 IST

LWT Men's Double Sculls Heats: 15:30 IST

Women's Four Heats: 16:00 IST

Men's Four Heats: 16:20 IST Rugby Sevens: Preliminary Phase (12 matches): 19:00 IST - 01:00 IST Sailing: Women's Windsurfing - Race 1: TBD

Women's Windsurfing - Race 2: TBD

Men's Windsurfing - Race 3: TBD

Men's Windsurfing - Race 1: TBD

Men's Windsurfing - Race 2: TBD

Women's Windsurfing - Race 3: TBD

Men's Windsurfing - Race 4: TBD

Women's Windsurfing - Race 4: TBD

Women's Skiff - Race 1: TBD

Men's Skiff - Race 1: TBD

Women's Skiff - Race 2: TBD

Men's Skiff - Race 2: TBD

Men's Skiff - Race 3: TBD

Women's Skiff - Race 3: TBD Shooting: 10m Air Rifle Women's Qualification: 12:45 IST

10m Air Pistol Men's Final Medal event: 13:00 IST

10m Air Rifle Men's Qualification: 14:45 IST

10m Air Pistol Women's Final Medal event: 15:30 IST Skateboarding: Women's Street Prelims: 15:30 IST

Women's Street Final Medal event: 20:30 IST Surfing: Women's Round 2: 22:30 IST

Men's Round 2: 01:18 IST Swimming: Men's 200m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 400m Individual Medley - Heats: 14:30 IST

Women's 100m Breaststroke - Heats: 14:30 IST

Men's 100m Backstroke - Heats: 14:30 IST

Women's 200m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 400m Individual Medley Final Medal event: 00:00 IST

Women's 100m Butterfly Final Medal event: 00:15 IST

Men's 200m Freestyle Semifinals: 00:21 IST

Women's 100m Breaststroke Semifinals: 00:45 IST

Men's 100m Backstroke Semifinals: 01:07 IST

Men's 100m Breaststroke Final Medal event: 01:24 IST

Women's 200m Freestyle Semifinals: 01:30 IST Table Tennis: Men's & Women's Singles Round of 64: 13:30 IST

Mixed Doubles Quarterfinal: 19:30 IST

Men's & Women's Singles Round of 64: 23:30 IST Tennis: MS First Round/WS First Round: 15:30 IST

MS & WS First Round/MD & WD First Round: 15:30 IST

MS & WS First Round/MD & WD First Round: 15:30 IST

MS & WS First Round/MD & WD First Round: 22:30 IST

S First Round/WS First Round: 22:30 IST Volleyball: Women's Preliminary Round - Pool C: Italy vs. Dominican Republic: 12:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool B: Poland vs. Japan: 16:30 IST

Men's Preliminary Phase: 20:30 IST

Men's Preliminary Phase: 00:30 IST Water Polo: Men's Preliminary Round - Group B: Australia vs. Spain: 14:00 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Serbia vs. Japan: 15:35 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Italy vs. United States: 18:30 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Croatia vs. Montenegro: 20:05 IST

Men's Preliminary Round - Group B: France vs. Hungary: 23:00 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Romania vs. Greece: 00:35 IST

Archery: Men's Team 1/8 Elimination Round: 13:00 IST

Men's Team Quarterfinals: 17:45 IST

Men's Team Semifinals: 19:17 IST

Men's Team Bronze Medal Match: 20:18 IST

Men's Team Gold Medal Match: 20:41 IST Artistic Gymnastics: Men's Team Final Medal event: 21:00 IST Badminton: Mixed Doubles Group play stage: 12:00 IST - 12:50 IST

- Women's Singles Group play stage: 13:40 IST - 14:30 IST

- Men's Singles Group play stage: 14:30 IST

Mixed Doubles Group play stage: 17:30 IST

Men's Doubles Group play stage: 17:30 IST

Women's Doubles Group play stage: 18:20 IST

Women's Singles Group play stage: 18:20 IST

Men's Singles Group play stage: 19:10 IST

Mixed Doubles Group play stage: 23:00 IST

Women's Singles Group play stage: 23:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 23:50 IST

Women's Doubles Group play stage: 00:40 IST

Men's Singles Group play stage: 00:40 IST

Men's Singles Group play stage: 01:30 IST Basketball: Women's Group Phase - Group B: Nigeria vs. Australia: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group C: Germany vs. Belgium: 17:00 IST

Women's Group Phase - Group B: Canada vs. France: 20:45 IST

Women's Group Phase - Group C: United States vs. Japan: 22:30 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 12:30 IST - 01:30 IST Boxing: Women's 60kg - Prelims - Round of 16: 14:30 IST

Men's 63.5kg - Prelims - Round of 16: 15:18 IST

Men's 92kg - Prelims - Round of 16: 16:06 IST

Women's 60kg - Prelims - Round of 16: 19:00 IST

Men's 63.5kg - Prelims - Round of 16: 19:32 IST

Men's +92kg - Prelims - Round of 16: 20:20 IST

Women's 60kg - Prelims - Round of 16: 23:30 IST

Men's 63.5kg - Prelims - Round of 16: 2:48 p.m. ET

Men's +92kg - Prelims - Round of 16: 00:50 IST Canoe Slalom: Men's Canoe Single Semifinal: 19:00 IST

Men's Canoe Single Final Medal event: 20:50 IST Cycling Mountain Bike: Cycling Mountain Bike Medal event: 17:40 IST Diving: Men's Synchronised 10m Platform Final Medal event: 14:30 IST Equestrian: Eventing Individual Jumping Qualifier: 14:30 IST

Eventing Team Jumping Final Medal event: 14:30 IST

Eventing Individual Jumping Final Medal event: 14:30 IST Fencing: Women's Sabre Individual Table of 64: 13:00 IST

Men's Foil Individual Table of 64: 13:25 IST

Women's Sabre Individual Table of 32: 13:55 IST

Men's Foil Individual Table of 32: 15:35 IST

Women's Sabre Individual Table of 16: 17:35 IST

Men's Foil Individual Table of 16: 18:25 IST

Women's Sabre Individual Table of 8: 19:25 IST

Men's Foil Individual Table of 8: 19:50 IST

Women's Sabre Individual Semifinal 1: 22:30 IST

Women's Sabre Individual Semifinal 2: 22:55 IST

Men's Foil Individual Semifinal 1: 23:20 IST

Men's Foil Individual Semifinal 2: 23:50 IST

Women's Sabre Individual Bronze Medal Bout: 00:20 IST

Men's Foil Individual Bronze Medal Bout: 00:45 IST

Women's Sabre Individual Gold Medal Bout: 01:15 IST

Men's Foil Individual Gold Medal Bout: 01:40 IST Handball: Men's Preliminary Round Group A: Japan vs. Germany: 12:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Slovenia vs. Croatia: 14:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Egypt vs. Denmark: 17:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Sweden vs. Spain: 19:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: France vs. Norway: 22:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Argentina vs. Hungary: 00:30 IST Field Hockey: Men's Pool B: Ireland vs. Australia: 13:30 IST

Women's Pool A: Japan vs. China: 14:00 IST

Men's Pool B: India vs. Argentina: 16:15 IST

Women's Pool B: Spain vs. United States: 16:45 IST

Women's Pool B: Great Britain vs. Australia: 20:30 IST

Women's Pool B: South Africa vs. Argentina: 21:00 IST

Women's Pool A: Germany vs. Netherlands: 23:15 IST

Women's Pool A: France vs. Belgium: 23:45 IST Judo: Women -57 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -73 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -57 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men -73 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -57 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men -73 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Women -57 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men -73 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Women -57 kg Repechage: 19:30 IST

Women -57 kg Semifinals: 19:47 IST

Men -73 kg Repechage: 20:04 IST

Men -73 kg Semifinals: 20:21 IST

Women -57 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Women -57 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Women -57 kg Final Medal event: 21:08 IST

Men -73 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Men -73 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Men -73 kg Final Medal event: 21:39 IST Rowing: Men's Single Sculls Semifinal E/F 1: 13:00 IST

Men's Single Sculls Semifinal E/F 2: 13:12 IST

Women's Single Sculls Semifinal E/F 1: 13:24 IST

Women's Single Sculls Semifinal E/F 2: 13:36 IST

Men's Pair Repechages: 13:50 IST

Women's Pair Repechages: 14:00 IST

LWT Men's Double Sculls Repechages: 14:10 IST

LWT Women's Double Sculls Repechages: 14:30 IST

Men's Quad. Sculls Repechages: 14:50 IST

Women's Quad. Sculls Repechages: 15:00 IST

Men's Eight Heats: 15:10 IST

Women's Eight Heats: 15:30 IST Rugby Sevens: Preliminary Phase: 17:30 IST - 20:00 IST

- Women's Placing 9-12: 23:30 IST

Women's Placing 9-12: 00:00 IST

Women's Quarter-final: 00:30 IST Sailing: Women's Skiff - Race 4: TBD

Women's Skiff - Race 5: TBD

Women's Skiff - Race 6: TBD

Men's Skiff - Race 4: TBD

Men's Skiff - Race 5: TBD

Men's Skiff - Race 6: TBD

Women's Windsurfing - Race 5: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 5: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 6: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 6: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 7: TBD

Men's Windsurfing - Race 7: TBD

Women's Windsurfing - Race 8: TBD

Men's Windsurfing - Race 8: TBD Shooting: Trap Men's Qualification - Day 1: 12:30 IST

10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 12:30 IST

10m Air Rifle Women's Final Medal event: 13:00 IST

10m Air Rifle Men's Final Medal event: 15:30 IST Surfing: Men's Round 3: 22:30 IST

Women's Round 3: 02:18 IST Swimming: Women's 400m Individual Medley - Heats: 14:30 IST

Women's 100m Backstroke - Heats: 14:30 IST

Men's 800m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Women's 400m Individual Medley Final Medal event: 00:00 IST

Men's 200m Freestyle Final Medal event: 00:13 IST

Women's 100m Backstroke Semifinals: 00:30 IST

Men's 100m Backstroke Final Medal event: 00:52 IST

Women's 100m Breaststroke Final Medal event: 01:02 IST

Women's 200m Freestyle Final Medal event: 01:18 IST Table Tennis: Men's & Women's Singles Round of 64: 13:30 IST

Mixed Doubles Semifinal: 20:30 IST

Men's & Women's Singles Round of 32: 23:30 IST Tennis: MS Second Rnd/WS Second Rnd: 15:30 IST

MS & WS 2nd Rnd/MD & WD 2nd Rnd/XD 1st R: 15:30 IST

MS & WS 2nd Rnd/MD & WD 2nd Rnd/XD 1st R: 15:30 IST

MS & WS 2nd Rnd/MD & WD 2nd Rnd/XD 1st R: 15:30 IST

MS Second Rnd/WS Second Rnd: 22:30 IST Volleyball: Women's Preliminary Round Pool C: Turkey vs. Netherlands: 12:30 IST

Women's Preliminary Round Pool B: Brazil vs. Kenya: 16:30 IST

Women's Preliminary Round Pool A: United States vs. China: 20:30 IST

Women's Preliminary Round Pool A: France vs. Serbia: 00:30 IST Water Polo: Women's Preliminary Round Group B: France vs. Italy: 16:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: United States vs. Spain: 19:05 IST

Women's Preliminary Round Group A: China vs. Netherlands: 22:00 IST

Women's Preliminary Round Group A: Hungary vs. Canada: 23:35 IST

Archery: Men's Individual 1/32 Elimination Round: 15:30 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 15:56 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 16:22 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 16:35 IST

Men's Individual 1/32 Elimination Round: 21:15 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 21:41 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 22:07 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 22:20 IST Artistic Gymnastics: Women's Team Final: 21:45 IST Badminton: Women's Singles Group play stage: 12:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 12:50 IST

Women's Doubles Group play stage: 13:40 IST

Men's Singles Group play stage: 14:30 IST

Men's Doubles Group play stage: 17:30 IST

Women's Doubles Group play stage: 18:20 IST

Women's Singles Group play stage: 19:10 IST

Men's Singles Group play stage: 20:00 IST

Women's Singles Group play stage: 23:00 IST

Men's Doubles Group play stage: 23:50 IST

Women's Doubles Group play stage: 23:50 IST

Men's Singles Group play stage: 00:40 IST Basketball: Men's Group Phase - Group A: Spain vs. Greece: 14:30 IST

Men's Group Phase - Group A: Canada vs. Australia: 17:00 IST

Men's Group Phase - Group B: Japan vs. France: 20:45 IST

Men's Group Phase - Group B: Winner of Latvia qualifying tournament vs. Germany: 00:30 IST Basketball 3x3: Women's Pool Round: United States vs. Germany: 21:00 IST

Women's Pool Round: Australia vs. Canada: 21:30 IST

Men's Pool Round: Lithuania vs. Latvia: 22:05 IST

Men's Pool Round: Netherlands vs. China: 22:35 IST

Women's Pool Round: Azerbaijan vs. Spain: 00:30 IST

Women's Pool Round: France vs. China: 00:30 IST

Men's Pool Round: France vs. Poland: 01:35 IST

Men's Pool Round: United States vs. Serbia: 02:05 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 12:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 13:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 14:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 15:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 18:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 19:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 20:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 23:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 00:30 IST

Men's or Women's Preliminary Match: 01:30 IST Boxing: Men's 51kg - Prelims - Round of 16: 14:30 IST

Men's 80kg - Prelims - Round of 16: 15:18 IST

Women's 54kg - Prelims - Round of 16: 15:50 IST

Women's 57kg - Prelims - Round of 32: 16:38 IST

Men's 51kg - Prelims - Round of 16: 19:00 IST

Men's 80kg - Prelims - Round of 16: 19:48 IST

Women's 54kg - Prelims - Round of 16: 20:20 IST

Women's 57kg - Prelims - Round of 32: 21:08 IST

Men's 51kg - Prelims - Round of 16: 23:30 IST

Men's 80kg - Prelims - Round of 16: 00:02 IST

Women's 54kg - Prelims - Round of 16: 01:06 IST

Women's 57kg - Prelims - Round of 32: 01:38 IST Canoe Slalom: Women's Canoe Single Heats First Run: 18:30 IST

Men's Kayak Single Heats First Run: 19:30 IST

Women's Canoe Single Heats Second Run: 20:40 IST

Men's Kayak Single Heats Second Run: 21:40 IST Cycling BMX Freestyle: Women's Park Qualification: 16:55 IST

Men's Park Qualification: 18:42 IST Equestrian: Dressage Team Grand Prix Day 1: 14:30 IST

Dressage Individual Grand Prix Day 1: 14:30 IST Fencing: Women's Epee Team Table of 8: 17:00 IST

Women's Epee Team Classifications 5-8: 18:30 IST

Women's Epee Team Semifinal 2: 19:20 IST

Women's Epee Team Semifinal 1: 19:20 IST

Women's Epee Team Placement 7-8: 20:10 IST

Women's Epee Team Placement 5-6: 20:10 IST

Women's Epee Team Bronze Medal Match: 23:00 IST

Women's Epee Team Gold Medal Match: 00:00 IST Men's Soccer: Men's Group C: Dominican Republic vs. Uzbekistan: 18:30 IST

Men's Group C: Spain vs. Egypt: 18:30 IST

Men's Group B: Ukraine vs. Argentina: 20:30 IST

Men's Group B: Morocco vs. Iraq: 20:30 IST

Men's Group A: United States vs. Guinea: 22:30 IST

Men's Group A: New Zealand vs. France: 22:30 IST

Men's Group D: Paraguay vs. Mali: 00:30 IST

Men's Group D: Israel vs. Japan: 00:30 IST Handball: Women's Preliminary Group A: Germany vs. Slovenia: 12:30 IST

Women's Preliminary Group A: Norway vs. Korea: 14:30 IST

Women's Preliminary Group B: Netherlands vs. Spain: 17:30 IST

Women's Preliminary Group B: Hungary vs. Angola: 19:30 IST

Women's Preliminary Group B: France vs. Brazil: 22:30 IST

Women's Preliminary Group A: Sweden vs. Denmark: 00:30 IST Field Hockey: Men's Pool A: Spain vs. France: 13:30 IST

Men's Pool A: South Africa vs. Germany: 14:00 IST

Men's Pool A: Great Britain vs. Netherlands: 16:15 IST

Men's Pool B: Ireland vs. India: 16:45 IST

Men's Pool B: Argentina vs. New Zealand: 20:30 IST

Men's Pool B: Australia vs. Belgium: 23:15 IST Judo: Men -81kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -63kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -81kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -63kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men -81kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Women -63kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men -81kg Elimination Quarterfinals: 16:46 IST

Women -63kg Elimination Quarterfinals: 16:46 IST

Men -81kg Repechage: 19:30 IST

Men -81kg Semifinals: 19:47 IST

Women -63kg Repechage: 20:04 IST

Women -63kg Semifinals: 20:21 IST

Men -81kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Men -81kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Men -81kg Final: 21:08 IST

Women -63kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Women -63kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Women -63kg Final: 21:39 IST Rowing: Women's Single Sculls Quarterfinals: 13:00 IST

Men's Single Sculls Quarterfinals: 13:40 IST

Women's Double Sculls Semifinal A/B 1: 14:20 IST

Women's Double Sculls Semifinal A/B 2: 14:30 IST

Men's Double Sculls Semifinal A/B 1: 14:40 IST

Men's Double Sculls Semifinal A/B 2: 14:50 IST

Women's Four Repechages: 15:00 IST

Men's Four Repechages: 15:10 IST Rugby Sevens: Women's Placing 5-8: 18:00 IST

Women's Placing 5-8: 18:30 IST

Women's Semi-final: 19:00 IST

Women's Semi-final: 19:30 IST

Women's Placing 11-12: 20:00 IST

Women's Placing 9-10: 20:30 IST

Women's Placing 7-8: 21:30 IST

Women's Placing 5-6: 22:00 IST

Women's Bronze Medal Match: 22:30 IST

Women's Gold Medal Match: 23:15 IST Sailing: Women's Windsurfing - Race 9: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 10: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 11: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 12: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 9: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 10: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 11: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 12: 15:30 IST

Women's Skiff - Race 7:

Women's Skiff - Race 8:

Women's Skiff - Race 9:

Men's Skiff - Race 7:

Men's Skiff - Race 8:

Men's Skiff - Race 9: Shooting: Trap Men's Qualification - Day 2

Trap Women's Qualification - Day 1

10m Air Pistol Mixed Team Bronze Medal: 13:00 IST

10m Air Pistol Mixed Team Gold Medal: 13:30 IST

Trap Men's Final: 19:00 IST Surfing: Men's Quarterfinals: 22:30 IST

Women's Quarterfinals: 02:54 IST

Men's Semifinals: 03:18 IST

Women's Semifinals: 04:30 IST

Men's Bronze Medal Match: 05:42 IST

Women's Bronze Medal Match: 06:23 IST

Men's Gold Medal Match: 07:04 IST

Women's Gold Medal Match: 07:45 IST Swimming: Men's 200m Butterfly - Heats: 14:30 IST

Men's 100m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Women's 1500m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Women's 100m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 200m Breaststroke - Heats: 14:30 IST

Men's 4 x 200m Freestyle Relay - Heats: 14:30 IST

Men's 100m Freestyle Semifinals: 00:00 IST

Men's 200m Butterfly Semifinals: 00:11 IST

Men's 200m Butterfly Semifinals: 00:11 IST

Women's 100m Backstroke Final: 00:27 IST

Men's 800m Freestyle Final: 00:33 IST

Women's 100m Freestyle Semifinals: 00:55 IST

Men's 200m Breaststroke Semifinals: 01:16 IST

Men's 4 x 200m Freestyle Relay Final: 01:29 IST Table Tennis: Men's & Women's Singles Round of 32: 13:30 IST

Mixed Doubles Bronze Medal Match: 17:00 IST

Mixed Doubles Gold Medal Match: 18:00 IST Tennis: Men's Singles Second Round/Women's Singles Third Round/Men's Doubles Third Round/Women's Doubles Second Round/Mixed Doubles Rounds 1-3: 15:30 IST

Men's Singles Second Round/Women's Singles Third Round: 22:30 IST Triathlon: Men's Individual: 19:30 IST Volleyball: Men's Preliminary Phase: 12:30 IST

Men's Preliminary Phase: 16:30 IST

Men's Preliminary Phase: 20:30 IST

Men's Preliminary Phase: 00:30 IST Water Polo: Men's Preliminary Round - Group B: Australia vs. Serbia: 14:00 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Croatia vs. Italy: 15:35 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Japan vs. France: 18:30 IST

Men's Preliminary Round - Group A: United States vs. Romania: 20:05 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Montenegro vs. Greece: 23:00 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Spain vs. Hungary: 00:35 IST

Archery: Men's Individual 1/32 Elimination Round: 15:30 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 15:56 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 16:22 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 16:35 IST

Men's Individual 1/32 Elimination Round: 21:15 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 21:41 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 22:07 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 22:20 IST Artistic Gymnastics: Men's All-Around Final: 21:00 IST Badminton: Women's Singles Group play stage: 12:00 IST - 12:50 IST

- Men's Singles Group play stage: 12:50 IST - 14:30 IST

- Women's Singles Group play stage: 17:30 IST - 18:20 IST

- Men's Singles Group play stage: 18:20 IST - 20:00 IST

- Women's Singles Group play stage: 23:00 IST

Men's Singles Group play stage: 23:00 IST - 23:50 IST

- Mixed Doubles Quarterfinal: 23:50 IST - 01:00 IST Basketball: Women's Group Phase - Group A: Puerto Rico vs. Spain: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group A: China vs. Serbia: 7:30 a.m. ET

Men's Group Phase - Group C: Winner OQT PUR vs. Serbia: 20:45 IST

Men's Group Phase - Group C: United States vs. South Sudan: 00:30 IST Basketball 3x3: Women's Pool Round: Australia vs. Germany: 21:00 IST

Women's Pool Round: Canada vs. China: 21:30 IST

Men's Pool Round: Latvia vs. Netherlands: 22:05 IST

Men's Pool Round: Serbia vs. China: 22:35 IST

Women's Pool Round: Spain vs. France: 00:30 IST

Women's Pool Round: United States vs. Azerbaijan: 00:30 IST

Men's Pool Round: Lithuania vs. France: 02:00 IST

Men's Pool Round: United States vs. Poland: 02:05 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match (10 Matches): 12:30 IST - 01:30 IST Boxing: Men's 57kg - Prelims - Round of 16: 14:30 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 16: 15:02 IST

Women's 75kg - Prelims - Round of 16: 15:34 IST

Women's 60kg - Quarterfinal: 16:38 IST

Men's 57kg - Prelims - Round of 16: 19:00 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 16: 19:48 IST

Women's 75kg - Prelims - Round of 16: 20:36 IST

Women's 60kg - Quarterfinal: 21:08 IST

Men's 57kg - Prelims - Round of 16: 23:30 IST

Men's 71kg - Prelims - Round of 16: 00:18 IST

Women's 75kg - Prelims - Round of 16: 01:06 IST

Women's 60kg - Quarterfinal: 01:38 IST Canoe Slalom: Women's Canoe Single Semifinal: 19:00 IST

Women's Canoe Single Final (Medal event): 20:55 IST Cycling BMX Freestyle: Women's Park Final (Medal event): 16:40 IST

Men's Park Final (Medal event): 18:15 IST Diving: Women's Synchronized 10m Platform Final (Medal event): 14:30 IST Equestrian: Dressage Team Grand Prix Day 2: 23:30 IST

Dressage Individual Grand Prix Day 2: 23:30 IST Fencing: Men's Sabre Team Table of 8: 17:00 IST

Men's Sabre Team Classifications 5-8: 18:30 IST

Men's Sabre Team Semifinal: 19:20 IST

Men's Sabre Team Placement 7-8: 20:10 IST

Men's Sabre Team Placement 5-6: 20:10 IST

Men's Sabre Team Bronze Medal Match: 23:00 IST

Men's Sabre Team Gold Medal Match: 00:00 IST Women's Soccer: Women's Group C: Japan vs. Nigeria: 20:30 IST

Women's Group C: Brazil vs. Spain: 20:30 IST

Women's Group B: Zambia vs. Germany: 22:30 IST

Women's Group B: Australia vs. United States: 22:30 IST

Women's Group A: New Zealand vs. France: 00:30 IST

Women's Group A: Colombia vs. Canada: 00:30 IST Handball: Men's Preliminary Round Group B: Norway vs. Hungary: 12:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Croatia vs. Germany: 14:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Spain vs. Japan: 17:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Slovenia vs. Sweden: 19:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: France vs. Egypt: 22:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Denmark vs. Argentina: 00:30 IST Field Hockey: Women's Pool B: Argentina vs. Spain: 13:30 IST

Women's Pool B: South Africa vs. Great Britain: 14:00 IST

Women's Pool A: France vs. Germany: 16:15 IST

Women's Pool B: Australia vs. United States: 16:45 IST

Women's Pool A: Belgium vs. Japan: 20:30 IST

Men's Pool A: Germany vs. Netherlands: 21:00 IST

Men's Pool A: Spain vs. South Africa: 23:15 IST

Women's Pool A: Netherlands vs. China: 23:45 IST Judo: Women -70 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -90 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -70 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men -90 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -70 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men -90 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Women -70 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men -90 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Women -70 kg Repechage: 19:30 IST

Women -70 kg Semifinals: 19:47 IST

Men -90 kg Repechage: 20:04 IST

Men -90 kg Semifinals: 20:21 IST

Women -70 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Women -70 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Women -70 kg Final (Medal event): 21:08 IST

Men -90 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Men -90 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Men -90 kg Final (Medal event): 21:39 IST Rowing: LWT Men's Double Sculls Final C: 13:00 IST

LWT Women's Double Sculls Final C: 13:12 IST

Men's Single Sculls Semifinal C/D: 13:24 IST

Men's Single Sculls Semifinal C/D 2: 13:34 IST

Women's Single Sculls Semifinal C/D 1: 13:44 IST

Women's Single Sculls Semifinal C/D 2: 13:54 IST

Men's Pair Semifinal A/B 1: 14:04 IST

Men's Pair Semifinal A/B 2: 14:14 IST

Women's Pair Semifinal A/B 1: 14:24 IST

Women's Pair Semifinal A/B 2: 14:34 IST

LWT Men's Double Sculls Semifinal A/B 1: 14:44 IST

LWT Men's Double Sculls Semifinal A/B 2: 14:54 IST

LWT Women's Double Sculls Semi A/B 1: 15:04 IST

LWT Women's Double Sculls Semi A/B 2: 15:14 IST

Men's Quad. Sculls Final B: 15:32 IST

Women's Quad. Sculls Final B: 15:44 IST

Men's Quad. Sculls Final A (Medal event): 15:56 IST

Women's Quad. Sculls Final A (Medal event): 16:08 IST Sailing: Women's Skiff - Race/Men's Skiff: TBD

Men's Windsurfing - Race 13: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 14: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 15: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 16: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 13: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 14: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 15: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 16: 15:30 IST Shooting: 50m Rifle 3 Pos. Men's Qualification: 12:30 IST

Trap Women's Qualification - Day 2: 12:30 IST

Trap Women's Final: 19:00 IST Swimming: Women's 200m Breaststroke - Heats: 14:30 IST

Men's 200m Backstroke - Heats: 14:30 IST

Women's 200m Butterfly - Heats: 14:30 IST

Women's 100m Freestyle Final (Medal event): 00:00 IST

Men's 200m Butterfly Final (Medal event): 00:06 IST

Women's 200m Butterfly Semifinals: 00:12 IST

Women's 1500m Freestyle Final (Medal event): 00:34 IST

Men's 200m Backstroke Semifinals: 01:04 IST

Women's 200m Breaststroke Semifinals: 01:16 IST

Men's 200m Breaststroke Final (Medal event): 01:38 IST

Men's 100m Freestyle Final (Medal event): 01:45 IST Table Tennis: Men's & Women's Singles Round of 32: 13:30 IST

Men's & Women's Singles Round of 16: 18:30 IST

Men's & Women's Singles Round of 16: 23:30 IST Tennis: MS Third Rnd/WS Quarterfinals: 15:30 IST

MS Third Rnd/WS QF/MD SF/WD QF/XD QF: 15:30 IST

MS Third Rnd/MD SF/WD QF/XD QF: 15:30 IST

MS Third Rnd/WD QF/XD QF: 15:30 IST

MS Third Rnd/WS Quarterfinals: 22:30 IST Triathlon: Women's Individual (Medal event): 11:30 IST Volleyball: Men's Preliminary Round - Pool B: Poland vs. Brazil: 12:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool C: Japan vs. Argentina: 16:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool A: United States vs. Serbia: 20:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool B: Poland vs. Kenya: 00:30 IST Water Polo: Women's Preliminary Round - Group A: Netherlands vs. Australia: 17:30 IST

Women's Preliminary Round - Group A: Canada vs. China: 19:05 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Italy vs. USA: 22:00 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Spain vs. Greece: 23:35 IST

Archery: Men's Individual 1/32 Elimination Round: 13:00 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 13:26 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 13:52 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 14:05 IST

Men's Individual 1/32 Elimination Round: 19:00 IST

Women's Individual 1/32 Elimination Round: 19:26 IST

Men's Individual 1/16 Elimination Round: 19:52 IST

Women's Individual 1/16 Elimination Round: 20:24 IST Artistic Gymnastics: Women's All-Around Final (Medal event): 21:45 IST Athletics: Men's 20km Race Walk (Medal event): 23:00 IST

Women's 20km Race Walk (Medal event): 00:50 IST Badminton: Women's Doubles Quarterfinal: 12:00 IST

Men's Singles Round of 16: 13:10 IST

Women's Doubles Quarterfinal: 13:10 IST

Men's Doubles Quarterfinal: 16:30 IST

Men's Singles Round of 16: 17:40 IST

Men's Doubles Quarterfinal: 17:40 IST

Men's Singles Round of 16: 18:50 IST

Women's Singles Round of 16 (5 Matches): 22:00 IST

Mixed Doubles Semifinal: 23:00 IST - 00:00 IST Women's Basketball: Women's Group Phase - Group C: Japan vs. Germany: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group B: Australia vs. Canada: 17:00 IST

Women's Group Phase - Group B: France vs. Nigeria: 20:45 IST

Women's Group Phase - Group C: Belgium vs. United States: 00:30 IST Basketball 3x3: Women's Pool Round: China vs. Australia: 12:30 IST

Women's Pool Round: Germany vs. Canada: 13:00 IST

Men's Pool Round: Netherlands vs. Serbia: 13:35 IST

Men's Pool Round: China vs. Latvia: 14:05 IST

Women's Pool Round: Azerbaijan vs. France: 16:00 IST

Women's Pool Round: United States vs. Australia: 16:30 IST

Men's Pool Round: Poland vs. Lithuania: 16:30 IST

Men's Pool Round: France vs. Netherlands: 17:35 IST

Women's Pool Round: China vs. Spain: 21:30 IST

Women's Pool Round: Germany vs. Azerbaijan: 22:00 IST

Men's Pool Round: Lithuania vs. United States: 22:35 IST

Men's Pool Round: China vs. Poland: 23:05 IST

Women's Pool Round: United States vs. Spain: 01:00 IST

Women's Pool Round: Canada vs. France: 01:30 IST

Men's Pool Round: Serbia vs. France: 02:05 IST

Men's Pool Round: Latvia vs. United States: 02:35 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 12:30 IST - 01:30 IST Boxing: Women's 50kg - Prelims - Round of 16: 14:30 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 16: 15:18 IST

Women's 54kg - Quarterfinal: 16:06 IST

Men's 63.5kg - Quarterfinal: 16:22 IST

Men's 92kg - Quarterfinal: 16:38 IST

Women's 50kg - Prelims - Round of 16: 19:00 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 16: 19:48 IST

Women's 54kg - Quarterfinals: 20:36 IST

Men's 63.5kg - Quarterfinal: 21:08 IST

Men's 92kg - Quarterfinal: 21:24 IST

Women's 50kg - Prelims - Round of 16: 23:30 IST

Women's 66kg - Prelims - Round of 16: 00:02 IST

Women's 54kg - Quarterfinal: 00:34 IST

Men's 63.5kg - Quarterfinals: 00:50 IST

Men's 92kg - Quarterfinals: 01:22 IST Canoe Slalom: Men's Kayak Single Semifinal: 19:00 IST

Men's Kayak Single Final (Medal event): 21:00 IST Cycling BMX Racing: Men, Quarterfinals Run 1: 23:30 IST

Women, Quarterfinals Run 1: 23:50 IST

Men, Quarterfinals Run 2: 00:10 IST

Women, Quarterfinals Run 2: 00:30 IST

Men, Quarterfinals Run 3: 00:50 IST

Women, Quarterfinals Run 3: 01:10 IST

Men, Last Chance Race: 01:35 IST

Women, Last Chance Race: 01:45 IST Equestrian: Jumping Team Qualifier: 00:30 IST Fencing: Women's Foil Team Table of 8: 15:20 IST

Women's Foil Team Classifications 5-8: 17:10 IST

Women's Foil Team Semifinal 2: 18:20 IST

Women's Foil Team Semifinal 1: 18:20 IST

Women's Foil Team Placement 7-8: 19:30 IST

Women's Foil Team Placement 5-6: 19:30 IST

Women's Foil Team Bronze Medal Match: 22:40 IST

Women's Foil Team Gold Medal Match: 00:00 IST Golf: Men's Round 1: 00:30 IST Handball: Women's Preliminary Round Group B: Netherlands vs. Brazil: 12:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Korea vs. Sweden: 14:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Spain vs. Hungary: 17:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Angola vs. France: 19:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Germany vs. Denmark: 22:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Slovenia vs. Norway: 00:30 IST Field Hockey: Men's Pool B: India vs. Belgium: 13:30 IST

Men's Pool B: New Zealand vs. Australia: 14:00 IST

Men's Pool A: France vs. Great Britain: 16:15 IST

Men's Pool B: Argentina vs. Ireland: 16:45 IST

Women's Pool B: United States vs. Great Britain: 20:30 IST

Women's Pool B: Spain vs. South Africa: 21:00 IST

Women's Pool A: Japan vs. France: 23:15 IST

Women's Pool B: Argentina vs. Australia: 23:45 IST Judo: Men -100 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women -78 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men -100 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women -78 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men -100 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Women -78 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men -100 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Women -78 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men -100 kg Repechage: 19:30 IST

Men -100 kg Semifinals: 19:47 IST

Women -78 kg Repechage: 20:04 IST

Women -78 kg Semifinals: 20:21 IST

Men -100 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Men -100 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Men -100 kg Final (Medal event): 21:08 IST

Women -78 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Women -78 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Women -78 kg Final (Medal event): 09:39 IST Rowing: Women's Single Sculls Semifinal A/B 1: 13:00 IST

Women's Single Sculls Semifinal A/B 2: 13:10 IST

Men's Single Sculls Semifinal A/B 1: 13:20 IST

Men's Single Sculls Semifinal A/B 2: 13:30 IST

Women's Eight Repechages: 13:40 IST

Men's Eight Repechages: 13:50 IST

Women's Double Sculls Final B: 14:00 IST

Men's Double Sculls Final B: 14:12 IST

Women's Four Final B: 14:24 IST

Men's Four Final B: 14:36 IST

Women's Double Sculls Final A: 14:48 IST

Men's Double Sculls Final A: 15:00 IST

Women's Four Final A: 15:20 IST

Men's Four Final A: 15:40 IST Sailing: Men's Skiff Medal Race: TBD

Women's Skiff Medal Race: TBD

Men's Dinghy - Race 1: TBD

Men's Dinghy - Race 2: TBD

Women's Dinghy - Race 1: TBD

Women's Dinghy - Race 2: TBD

Women's Windsurfing - Race 17: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 18: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 19: 15:30 IST

Women's Windsurfing - Race 20: TBD

Men's Windsurfing - Race 17: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 18: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 19: 15:30 IST

Men's Windsurfing - Race 20: TBD Shooting: 50m Rifle 3 Positions Men's Final (Medal event): 13:00 IST

50m Rifle 3 Pos. Women's Qualification: 15:30 IST Swimming: Women's 200m Backstroke - Heats: 14:30 IST

Men's 50m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 200m Individual Medley - Heats: 14:30 IST

Women's 4 x 200m Freestyle Relay - Heats: 14:30 IST

Women's 200m Butterfly Final (Medal event): 00:00 IST

Men's 200m Backstroke Final (Medal event): 00:07 IST

Men's 50m Freestyle Semifinals: 00:14 IST

Women's 200m Breaststroke Final (Medal event): 00:33 IST

Women's 200m Backstroke Semifinals: 00:40 IST

Men's 200m Individual Medley Semifinals: 01:04 IST

Women's 4 x 200m Freestyle Relay Final (Medal event): 01:18 IST Table Tennis: Women's Singles Quarterfinals: 13:30 IST

Men's Singles Quarterfinal: 13:30 IST

Women's Singles Quarterfinal: 18:30 IST

Men's Singles Quarterfinals: 19:30 IST

Women's Singles Quarterfinal: 23:30 IST

Men's Singles Quarterfinal: 00:30 IST Tennis: MS Quarterfinals/WS Semifinals: 15:30 IST

MS QF/WD Semifinals/XD Semifinals: 15:30 IST

WD Semifinals/XD Semifinals: 15:30 IST

MS Quarterfinals/WS Semifinals: 22:30 IST Volleyball: Women's Preliminary Round - Pool C: Türkiye vs. Dominican Republic: 12:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool B: Brazil vs. Japan: 16:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool C: Italy vs. Netherlands: 20:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool A: France vs. China: 00:30 IST Water Polo: Men's Preliminary Round - Group A: Greece vs. United States: 14:00 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Serbia vs. Spain: 15:35 IST

Men's Preliminary Round - Group B: France vs. Australia: 18:30 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Italy vs. Montenegro: 20:05 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Romania vs. Croatia: 23:00 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Hungary vs. Japan: 00:35 IST

Archery: Mixed Team 1/8 Elimination Round: 13:00 IST

Mixed Team Quarterfinals: 17:45 IST

Mixed Team Semifinals: 19:01 IST

Mixed Team Bronze Medal Match: 20:10 IST

Mixed Team Gold Medal Match: 20:13 IST Athletics: Men's Decathlon 100m: 13:35 IST

Men's Hammer Throw Qualification - Gp A: 13:40 IST

Women's High Jump Qualification: 13:45 IST

Women's 100m Preliminary Round: 14:05 IST

Men's Decathlon Long Jump: 13:30 IST

Men's 1500m Round 1: 14:35 IST

Men's Hammer Throw Qualification - Gp B: 15:05 IST

Women's 100m Round 1: 15:20 IST

Men's Decathlon Shot Put: 15:45 IST

Men's Decathlon High Jump: 21:30 IST

Women's 5000m Round 1: 21:40 IST

Women's Triple Jump Qualification: 21:45 IST

Women's Discus Throw Qualification-Gp A: 22:25 IST

4 x 400m Relay Mixed Round 1: 22:45 IST

Women's 800m Round 1: 23:15 IST

Men's Shot Put Qualification: 23:40 IST

Women's Discus Throw Qualification-Gp B: 23:50 IST

Men's Decathlon 400m: 00:20 IST

Men's 10,000m Final (Medal event): 00:50 IST Badminton: Women's Doubles Semifinal: 12:00 IST

Women's Doubles Semifinal: 13:10 IST

Men's Doubles Semifinal: 14:20 IST

Men's Doubles Semifinal: 15:30 IST

Mixed Doubles Bronze Medal Match: 18:30 IST

Mixed Doubles Gold Medal Match: 19:40 IST

Men's Singles Quarterfinal: 21:10 IST

Men's Singles Quarterfinal: 22:20 IST

Men's Singles Quarterfinal: 23:30 IST

Men's Singles Quarterfinal: 00:40 IST Men's Basketball: Men's Group Phase - Group B: Japan vs. Winner OQT LAT: 14:30 IST

Men's Group Phase - Group A: Australia vs. Winner OQT GRE: 17:00 IST

Men's Group Phase - Group A: Canada vs. Winner OQT ESP: 20:45 IST

Men's Group Phase - Group B: France vs. Germany: 00:30 IST Basketball 3x3: Women's Pool Round: Germany vs. China: 12:30 IST

Women's Pool Round: Australia vs. Azerbaijan: 13:00 IST

Men's Pool Round: Lithuania vs. China: 13:35 IST

Men's Pool Round: Poland vs. Netherlands: 14:05 IST

Women's Pool Round: Australia vs. Spain: 16:00 IST

Men's Pool Round: France vs. United States: 16:30 IST

Men's Pool Round: Netherlands vs. Lithuania: 17:05 IST

Men's Pool Round: Latvia vs. France: 17:35 IST

Women's Pool Round: Azerbaijan vs. China: 21:00 IST

Women's Pool Round: Canada vs. United States: 21:30 IST

Women's Pool Round: United States vs. France: 22:05 IST

Men's Pool Round: Serbia vs. Latvia: 22:35 IST

Women's Pool Round: Spain vs. Canada: 00:30 IST

Women's Pool Round: Germany vs. France: 01:00 IST

Men's Pool Round: Poland vs. Serbia: 01:35 IST

Men's Pool Round: China vs. United States: 02:05 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match: 12:30 IST - 01:30 IST Boxing: Women's 57kg - Prelims - Round of 16: 19:00 IST

Men's 51kg - Quarterfinals: 20:04 IST

Men's 80kg - Quarterfinals: 20:36 IST

Men's +92kg - Quarterfinals: 21:08 IST

Women's 57kg - Prelims - Round of 16: 23:30 IST

Men's 51kg - Quarterfinals: 00:34 IST

Men's 80kg - Quarterfinals: 01:06 IST

Men's +92kg - Quarterfinals: 01:38 IST Canoe Slalom: Women's Kayak Cross Time Trial: 19:00 IST

Men's Kayak Cross Time Trial: 20:10 IST Cycling BMX Racing: Men, Semifinals Run 1: 23:30 IST

Women, Semifinals Run 1: 23:45 IST

Men, Semifinals Run 2: 00:00 IST

Women, Semifinals Run 2: 00:15 IST

Men, Semifinals Run 3: 00:30 IST

Women, Semifinals Run 3: 00:45 IST

Men, Final (Medal event): 01:05 IST

Women, Final (Medal event): 01:20 IST Diving: Men's Synchronized 3m Springboard Final (Medal event): 14:30 IST Equestrian: Jumping Team Final (Medal event): 17:30 IST Fencing: Men's Epee Team Table of 8: 17:00 IST

Men's Epee Team Classifications 5-8: 18:30 IST

Men's Epee Team Semifinal 2: 19:20 IST

Men's Epee Team Semifinal 1: 19:20 IST

Men's Epee Team Placement 7-8: 20:10 IST

Men's Epee Team Placement 5-6: 20:10 IST

Men's Epee Team Bronze Medal Match: 23:00 IST

Men's Epee Team Gold Medal Match: 12:00 IST Men's Soccer: Men's Quarter-final: Parc des Princes: 18:30 IST

Men's Quarter-final: Lyon Stadium: 20:30 IST

Men's Quarter-final: Marseille Stadium: 22:30 IST

Men's Quarter-final: Bordeaux Stadium: 00:30 IST Golf: Men's Round 2: 3 a.m. ET Handball: Men's Preliminary Round Group B: Hungary vs. Denmark: 12:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Argentina vs. France: 14:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Croatia vs. Sweden: 17:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Germany vs. Spain: 19:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Japan vs. Slovenia: 22:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Norway vs. Egypt: 00:30 IST Field Hockey: Women's Pool A: China vs. Germany: 13:30 IST

Men's Pool A: Netherlands vs. Spain: 14:00 IST

Women's Pool A: Belgium vs. Netherlands: 16:15 IST

Men's Pool B: Australia vs. India: 16:45 IST

Men's Pool B: New Zealand vs. Ireland: 20:30 IST

Men's Pool B: Belgium vs. Argentina: 21:00 IST

Men's Pool A: France vs. South Africa: 23:15 IST

Men's Pool A: Great Britain vs. Germany: 23:45 IST Judo: Women +78 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Men +100 kg Elimination Round of 64: 13:30 IST

Women +78 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Men +100 kg Elimination Round of 32: 13:58 IST

Women +78 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Men +100 kg Elimination Round of 16: 15:50 IST

Women +78 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Men +100 kg Quarterfinals: 16:46 IST

Women +78 kg Repechage: 19:30 IST

Women +78 kg Semifinals: 19:47 IST

Men +100 kg Repechage: 20:04 IST

Men +100 kg Semifinals: 20:21 IST

Women +78 kg Contest for Bronze Medal A: 20:48 IST

Women +78 kg Contest for Bronze Medal B: 20:58 IST

Women +78 kg Final (Medal event): 21:08 IST

Men +100 kg Contest for Bronze Medal A: 21:19 IST

Men +100 kg Contest for Bronze Medal B: 21:29 IST

Men +100 kg Final (Medal event): 21:39 IST Rowing: Men's Single Sculls Final F: 13:00 IST

Women's Single Sculls Final F: 13:12 IST

Men's Single Sculls Final E: 13:24 IST

Women's Single Sculls Final E: 13:36 IST

Men's Single Sculls Final D: 13:48 IST

Women's Single Sculls Final D: 14:00 IST

Men's Pair Final B: 14:12 IST

Women's Pair Final B: 14:24 IST

LWT Men's Double Sculls Final B: 14:36 IST

LWT Women's Double Sculls Final B: 14:48 IST

Men's Pair Final A (Medal event): 15:00 IST

Women's Pair Final A: 15:12 IST

LWT Men's Double Sculls Final A (Medal event): 15:32 IST

LWT Women's Double Sculls Final A (Medal event): 15:52 IST Sailing Mixed Dinghy - Race 1: TBD

Mixed Dinghy - Race 2: TBD

Women's Windsurfing Quarterfinal: TBD

Men's Windsurfing Quarterfinal: TBD

Women's Windsurfing Semifinal: TBD

Men's Windsurfing Semifinal: TBD

Women's Windsurfing Final: TBD

Men's Windsurfing Final: TBD

Women's Dinghy - Race 3: TBD

Women's Dinghy - Race 4: TBD

Men's Dinghy - Race 3: TBD

Men's Dinghy - Race 4: TBD Shooting: Skeet Men's Qualification - Day 1: 12:30 IST

25m Pistol Women's Qual. Precision: 12:30 IST

50m Rifle 3 Positions Women's Final (Medal event): 13:00 IST Swimming: Men's 100m Butterfly - Heats: 14:30 IST

Women's 200m Individual Medley - Heats: 14:30 IST

Women's 800m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Mixed 4 x 100m Medley Relay - Heats: 14:30 IST

Men's 50m Freestyle Final (Medal event): 00:00 IST

Women's 200m Backstroke Final (Medal event): 00:09 IST

Men's 200m Individual Medley Final (Medal event): 00:19 IST

Men's 100m Butterfly Semifinals: 00:39 IST

Women's 200m Ind. Medley Semifinals: 01:04 IST Table Tennis: Women's Singles Semifinal: 13:30 IST

Men's Singles Semifinal: 14:30 IST

Women's Singles Semifinal: 17:00 IST

Men's Singles Semifinal: 18:00 IST Tennis: Men's Singles Semi-final: 15:30 IST

Women's Singles Bronze Medal Match: 15:30 IST

Men's Doubles Bronze Medal Match: 15:30 IST

Mixed Doubles Bronze Medal Match: 15:30 IST

Men's Singles Semi-final: 22:30 IST

Mixed Doubles Gold Medal Match: 22:30 IST Trampoline: Women's Qualification: 15:30 IST

Women's Final: 17:20 IST

Men's Qualification: 21:30 IST

Men's Final: 23:15 IST Volleyball: Men's Preliminary Round - Pool C: Argentina vs. Germany: 12:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool B: Brazil vs. Egypt: 16:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool A: France vs. Slovenia: 20:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool C: Japan vs. United States: 00:30 IST Water Polo: Women's Preliminary Round - Group A: Australia vs. Canada: 17:30 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Greece vs. Italy: 19:05 IST

Women's Preliminary Round - Group B: United States vs. France: 22:00 IST

Women's Preliminary Round - Group A: China vs. Hungary: 23:35 IST

Archery: Women's Individual 1/8 Elimination Round: 12:30 IST

Women's Individual Quarterfinals: 16:30 IST

Women's Individual Semifinals: 17:22 IST

Women's Individual Bronze Medal Match: 18:03 IST

Women's Individual Gold Medal Match: 18:16 IST Artistic Gymnastics: Men's Floor Exercise Final (Medal event): 19:00 IST

Women's Vault Final (Medal event): 19:50 IST

Men's Pommel Horse Final (Medal event): 20:40 IST Athletics: Men's Decathlon 110m Hurdles: 13:35 IST

Men's Pole Vault Qualification: 13:40 IST

Men's 100m Preliminary Round: 14:05 IST

Men's Decathlon Discus Throw - Group A: 02:25 IST

Women's 800m Repechage Round: 14:40 IST

Men's 100m Round 1: 15:15 IST

Men's Decathlon Discus Throw - Group B: 15:30 IST

Men's Decathlon Pole Vault: 17:10 IST

Men's Decathlon Javelin Throw - Group A: 22:40 IST

Men's 1500m Repechage Round: 22:40 IST

Men's Shot Put Final (Medal event): 22:40 IST

Women's 100m Semi-Final: 23:20 IST

Men's Decathlon Javelin Throw - Group B: 23:40 IST

Women's Triple Jump Final: 23:50 IST

4 x 400m Relay Mixed Final (Medal event): 00:25 IST

Women's 100m Final (Medal event): 00:50 IST

Men's Decathlon 1500m: 01:15 IST Badminton: Women's Singles Quarterfinal: 12:00 IST

Women's Singles Quarterfinal: 13:10 IST

Women's Singles Quarterfinal: 14:20 IST

Women's Singles Quarterfinal: 15:30 IST

Women's Doubles Bronze Medal Match: 18:30 IST

Women's Doubles Gold Medal Match: 19:40 IST Basketball: Women's Group Phase - Group A: China vs. Puerto Rico: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group A: Serbia vs. Spain: 17:00 IST

Men's Group Phase - Group C: Puerto Rico vs. United States: 20:45 IST

Men's Group Phase - Group C: Serbia vs. South Sudan: 00:30 IST Basketball 3x3: Women's Pool Round: Canada vs. Azerbaijan: 21:00 IST

Women's Pool Round: Spain vs. Germany: 21:30 IST

Women's Pool Round: France vs. Australia: 22:05 IST

Women's Pool Round: China vs. United States: 22:35 IST

Women's Play-in Games: 01:00 IST

Women's Play-in Games: 01:35 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Preliminary Match (Six matches): 13:00 IST - 20:30 IST

- Men's or Women's LL round match: 21:30 IST Boxing: Men's 57kg - Quarterfinals: 19:00 IST

Men's 71kg - Quarterfinals: 19:32 IST

Women's 50kg - Quarterfinals: 20:04 IST

Women's 66kg - Quarterfinals: 20:36 IST

Women's 60kg - Semifinal (Medal event): 21:08 IST

Men's 57kg - Quarterfinals: 23:30 IST

Men's 71kg - Quarterfinals: 00:02 IST

Women's 50kg - Quarterfinals: 00:34 IST

Women's 66kg - Quarterfinals: 01:06 IST

Women's 60kg - Semifinal (Medal event): 01:38 IST Canoe Slalom: Women's Kayak Cross Round 1: 19:00 IST

Men's Kayak Cross Round 1: 20:10 IST

Women's Kayak Cross Repechage: 21:35 IST

Men's Kayak Cross Repechage: 22:15 IST Cycling Road: Men's Road Race (Medal event): 14:30 IST Equestrian: Dressage Team Grand Prix Special (Medal event): 13:30 IST Fencing: Women's Sabre Team Table of 8: 16:30 IST

Women's Sabre Team Classifications 5-8: 18:00 IST

Women's Sabre Team Semifinal 2: 18:50 IST

Women's Sabre Team Semifinal 1: 18:50 IST

Women's Sabre Team Placement 7-8: 19:40 IST

Women's Sabre Team Placement 5-6: 19:40 IST

Women's Sabre Team Bronze Medal Match: 22:30 IST

Women's Sabre Team Gold Medal Match: 23:30 IST Soccer: Women's Quarter-final: Parc des Princes: 18:30 IST

Women's Quarter-final: Lyon Stadium: 20:30 IST

Women's Quarter-final: Marseille Stadium: 22:30 IST

Women's Quarter-final: La Beaujoire Stadium: 00:30 IST Golf: Men's Round 3: 12:30 IST Handball: Women's Preliminary Round Group B: Hungary vs. Netherlands: 12:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Spain vs. France: 14:30 IST

Women's Preliminary Round Group B: Brazil vs. Angola: 17:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Slovenia vs. Sweden: 19:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Norway vs. Germany: 22:30 IST

Women's Preliminary Round Group A: Denmark vs. Korea: 00:30 IST Field Hockey: Women's Pool B: Great Britain vs. Argentina: 13:30 IST

Women's Pool A: Netherlands vs. Japan: 14:00 IST

Women's Pool B: Australia vs. Spain: 16:15 IST

Women's Pool B: United States vs. South Africa: 16:45 IST

Women's Pool A: China vs. France: 20:30 IST

Women's Pool A: Germany vs. Belgium: 23:15 IST Judo: Mixed Team Preliminary Rounds: 11:30 IST

Mixed Team Elimination Round of 16: 11:30 IST

Mixed Team Quarterfinals: 13:10 IST

Mixed Team Repechage: 14:10 IST

Mixed Team Semifinals: 14:45 IST

Mixed Team Bronze Medal A: 19:30 IST

Mixed Team Bronze Medal B: 20:10 IST

Mixed Team Final (Medal event): 20:50 IST Rowing: Women's Single Sculls Final C: 13:00 IST

Men's Single Sculls Final C: 13:12 IST

Women's Single Sculls Final B: 13:24 IST

Men's Single Sculls Final B: 13:36 IST

Women's Single Sculls Final A (Medal event): 13:48 IST

Men's Single Sculls Final A (Medal event): 14:00 IST

Women's Eight Final A (Medal event): 14:20 IST

Men's Eight Final A (Medal event): 14:40 IST Sailing: Men's Dinghy - Race 5: TBD

Men's Dinghy - Race 6: TBD

Women's Dinghy - Race 5: TBD

Women's Dinghy - Race 6: TBD

Mixed Multihull - Race 1: TBD

Mixed Multihull - Race 2: TBD

Mixed Multihull - Race 3: TBD

Mixed Dinghy - Race 3: TBD

Mixed Dinghy - Race 4: TBD Shooting: Skeet Men's Qualification - Day 2: TBD

Skeet Women's Qualification - Day 1: TBD

25m Pistol Women's Final (Medal event): 13:00 IST

Skeet Men's Final (Medal event): 19:00 IST Swimming: Women's 50m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 1500m Freestyle - Heats: 14:30 IST

Men's 4 x 100m Medley Relay - Heats: 14:30 IST

Women's 4 x 100m Medley Relay - Heats: 14:30 IST

Men's 100m Butterfly Final (Medal event): 00:00 IST

Women's 50m Freestyle Semifinals: 00:09 IST

Women's 200m Individual Medley Final (Medal event): 00:29 IST

Women's 800m Freestyle Final (Medal event): 00:39 IST

Mixed 4 x 100m Medley Relay Final (Medal event): 01:03 IST Table Tennis: Women's Singles Bronze Medal Match: 17:00 IST

Women's Singles Gold Medal Match: 18:00 IST Tennis: Men's Singles Bronze Medal Match: 15:30 IST

Women's Singles Gold Medal Match: 18:00 IST

Men's Doubles Gold Medal Match: 20:30 IST Volleyball: Women's Preliminary Round - Pool C: Netherlands vs. Dominican Republic: 12:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool B: Japan vs. Kenya: 16:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool B: Poland vs. Italy: 20:30 IST

Men's Preliminary Round - Pool A: Canada vs. Serbia: 00:30 IST Water Polo: Men's Preliminary Round - Group B: Spain vs. Japan: 14:00 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Croatia vs. Greece: 15:35 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Australia vs. Hungary: 18:30 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Montenegro vs. United States: 20:05 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Serbia vs. France: 23:00 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Italy vs. Romania: 00:35 IST

Archery: Men's Individual 1/8 Elimination Round: 13:00 IST

Men's Individual Quarterfinals: 16:30 IST

Men's Individual Semifinals: 17:22 IST

Men's Individual Bronze Medal Match: 18:03 IST

Men's Individual Gold Medal Match: 18:16 IST Artistic Gymnastics: Men's Rings Final (Medal event): 18:30 IST

Women's Uneven Bars Final (Medal event): 19:10 IST

Men's Vault Final (Medal event): 19:55 IST Athletics: Women's 3000m Steeplechase Round 1: 13:35 IST

Women's Hammer Throw Qualification-Gp A: 13:50 IST

Women's 200m Round 1: 14:25 IST

Men's Long Jump Qualification: 14:30 IST

Women's Hammer Throw Qualification-Gp B: 15:15 IST

Men's 110m Hurdles Round 1: 15:20 IST

Women's 400m Hurdles Round 1: 16:05 IST

Men's 400m Round 1: 22:35 IST

Women's High Jump Final (Medal event): 23:20 IST

Men's 100m Semi-Final (Medal event): 23:30 IST

Men's Hammer Throw Final (Medal event): 00:00 IST

Women's 800m Semi-Final: 00:10 IST

Men's 1500m Semi-Final: 00:45 IST

Men's 100m Final (Medal event): 01:25 IST Badminton: Women's Singles Semifinal: 12:00 IST

Women's Singles Semifinal: 13:10 IST

Men's Singles Semifinal: 14:20 IST

Men's Singles Semifinal: 15:30 IST

Men's Doubles Bronze Medal Match: 18:30 IST

Men's Doubles Gold Medal Match: 19:40 IST Basketball: Women's Group Phase - Group C: Japan vs. Belgium: 14:30 IST

Women's Group Phase - Group B: Canada vs. Nigeria: 17:00 IST

Women's Group Phase - Group C: Germany vs. United States: 20:45 IST

Women's Group Phase - Group B: Australia vs. France: 00:30 IST Basketball 3x3: Men's Pool Round: France vs. China: 21:00 IST

Men's Pool Round: Latvia vs. Poland: 21:30 IST

Men's Pool Round: Serbia vs. Lithuania: 22:05 IST

Men's Pool Round: United States vs. Netherlands: 22:35 IST

Men's Play-in Games: 01:00 IST

Men's Play-in Games: 01:35 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Round of 16 Match: 13:00 IST Boxing: Women's 57kg - Quarterfinals: 14:30 IST

Women's 75kg - Quarterfinals: 15:02 IST

Women's 54kg - Semifinal: 15:34 IST

Men's 51kg - Semifinal: 15:50 IST

Men's 63.5kg - Semifinal: 16:06 IST

Men's 80kg - Semifinal: 16:22 IST

Men's 92kg - Semifinal: 16:38 IST

Women's 57kg - Quarterfinals: 19:00 IST

Women's 75kg - Quarterfinals: 19:32 IST

Women's 54kg - Semifinal: 20:04 IST

Men's 51kg - Semifinal: 20:20 IST

Men's 63.5kg - Semifinal: 20:36 IST

Men's 80kg - Semifinal: 20:52 IST

Men's 92kg - Semifinal: 21:08 IST Canoe Slalom: Men's Kayak Cross Heats: 19:00 IST

Women's Kayak Cross Heats: 20:15 IST Cycling Road: Women's Road Race (Medal event): 17:30 IST Equestrian: Dressage Individual Grand Prix Freestyle (Medal event): 13:30 IST Fencing: Men's Foil Team Table of 8: 15:20 IST

Men's Foil Team Classifications 5-8: 17:10 IST

Men's Foil Team Semifinal 2: 18:20 IST

Men's Foil Team Semifinal 1: 18:20 IST

Men's Foil Team Placement 7-8: 19:30 IST

Men's Foil Team Placement 5-6: 19:30 IST

Men's Foil Team Bronze Medal Match: 22:40 IST

Men's Foil Team Gold Medal Match: 00:00 IST Golf: Men's Round 4 (Medal event): 12:30 IST Handball: Men's Preliminary Round Group A: Sweden vs. Japan: 12:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Egypt vs. Argentina: 14:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Germany vs. Slovenia: 17:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Hungary vs. France: 19:30 IST

Men's Preliminary Round Group B: Denmark vs. Norway: 22:30 IST

Men's Preliminary Round Group A: Spain vs. Croatia: 00:30 IST Hockey: Men's Quarter-final: 13:30 IST

Men's Quarter-final: 16:00 IST

Men's Quarter-final: 21:00 IST

Men's Quarter-final: 23:30 IST Sailing: Mixed Multihull - Race 4: TBD

Mixed Multihull - Race 5: TBD

Mixed Multihull - Race 6: TBD

Men's Dinghy - Race 7: TBD

Men's Dinghy - Race 8: TBD

Women's Dinghy - Race 7: TBD

Women's Dinghy - Race 8: TBD

Men's Kite - Race 1: TBD

Women's Kite - Race 1: TBD

Men's Kite - Race 2: TBD

Women's Kite - Race 2: TBD

Men's Kite - Race 3: TBD

Women's Kite - Race 3: TBD

Men's Kite - Race 4: TBD

Women's Kite - Race 4: TBD

Mixed Dinghy - Race 5: TBD

Mixed Dinghy - Race 6: TBD Shooting: 25m Rapid Fire Pistol Men's Qual-Stage 1: 12:30 IST

Skeet Women's Qualification - Day 2: 12:30 IST

Skeet Women's Final (Medal event): 19:00 IST Swimming: Women's 50m Freestyle Final (Medal event): 22:00 IST

Men's 1500m Freestyle Final (Medal event): 22:06 IST

Men's 4 x 100m Medley Relay Final (Medal event): 22:42 IST

Women's 4 x 100m Medley Relay Final (Medal event): 01:05 IST Table Tennis: Men's Singles Bronze Medal Match: 17:00 IST

Men's Singles Gold Medal Match: 18:00 IST Tennis: Women's Doubles Bronze Medal Match: 15:30 IST

Women's Doubles Gold Medal Match: 20:30 IST

Men's Singles Gold Medal Match: 02:00 IST Volleyball: Women's Preliminary Round - Pool C: Italy vs. Türkiye: 12:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool A: France vs. United States: 16:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool A: China vs. Serbia: 20:30 IST

Women's Preliminary Round - Pool B: Brazil vs. Poland: 00:30 IST Water Polo: Women's Preliminary Round - Group A: Hungary vs. Australia: 17:30 IST

Women's Preliminary Round - Group B: Italy vs. Spain: 19:05 IST

Women's Preliminary Round - Group A: Canada vs. Netherlands: 22:00 IST

Women's Preliminary Round - Group B: France vs. Greece: 11:35 IST

Artistic Gymnastics: Men's Parallel Bars Final (Medal event): 15:15 IST

Women's Balance Beam Final (Medal event): 16:06 IST

Men's Horizontal Bar Final (Medal event): 17:01 IST

Women's Floor Exercise Final (Medal event): 17:50 IST Artistic Swimming: Team Technical Routine: 00:00 IST Athletics: Men's 400m Hurdles Round 1: 13:35 IST

Men's Discus Throw Qualification - Gp A: 13:40 IST

Women's Pole Vault Qualification: 14:10 IST

Women's 400m Hurdles Repechage Round: 14:20 IST

Men's 400m Repechage Round: 14:50 IST

Men's Discus Throw Qualification - Gp B: 15:05 IST

Women's 400m Round 1: 15:25 IST

Women's 200m Repechage Round: 16:20 IST

Men's Pole Vault Final (Medal event): 22:30 IST

Men's 3000m Steeplechase Round 1: 22:34 IST

Men's 200m Round 1: 23:25 IST

Women's Discus Throw Final: 00:00 IST

Women's 200m Semi-Final: 00:15 IST

Women's 5000m Final (Medal event): 00:40 IST

Women's 800m Final (Medal event): 01:15 IST Badminton: Women's Singles Bronze Medal Match: 13:15 IST

Women's Singles Gold Medal Match: 17:30 IST

Men's Singles Bronze Medal Match: 18:00 IST

Men's Singles Gold Medal Match: 19:10 IST Basketball 3x3: Women's Semifinal: 21:00 IST

Men's Semifinal: 21:30 IST

Women's Semifinal: 22:00 IST

Men's Semifinal: 22:30 IST

Women's Bronze Medal Game: 00:30 IST

Men's Bronze Medal Game: 01:00 IST

Women's Gold Medal Game: 01:35 IST

Men's Gold Medal Game: 02:05 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Round of 16 Match (8 Matches): 12:30 IST - 01:30 IST Canoe Slalom: Women's Kayak Cross Quarterfinal: 19:00 IST

Men's Kayak Cross Quarterfinal: 19:22 IST

Women's Kayak Cross Semifinal: 19:45 IST

Men's Kayak Cross Semifinal: 19:58 IST

Women's Kayak Cross Small Final (Medal event): 20:13 IST

Men's Kayak Cross Small Final (Medal event): 20:18 IST

Women's Kayak Cross Final (Medal event): 20:25 IST

Men's Kayak Cross Final (Medal event): 20:30 IST Cycling Track: Women's Team Sprint, Qualifying: 20:30 IST

Men's Team Pursuit, Qualifying: 20:57 IST

Women's Team Sprint, First Round: 22:25 IST

Men's Team Sprint, Qualifying: 22:39 IST

Women's Team Sprint, Final for place 7-8: 23:16 IST

Women's Team Sprint, Final for place 5-6: 23:19 IST

Women's Team Sprint, Finals - For Bronze: 23:23 IST

Women's Team Sprint, Finals - For Gold: 23:28 IST Diving: Women's 10m Platform Preliminary: 13:30 IST

Women's 10m Platform Semifinal: 18:30 IST Equestrian: Jumping Individual Qualifier: 17:30 IST Soccer: Men's Semi-final: 21:30 IST

Men's Semi-final: 00:30 IST Field Hockey: Women's Quarter-final: 13:30 IST

Women's Quarter-final: 16:00 IST

Women's Quarter-final: 21:00 IST

Women's Quarter-final: 23:30 IST Sailing: Men's Kite - Race 5: TBD

Women's Kite - Race 5: TBD

Men's Kite - Race 6: TBD

Women's Kite - Race 6: TBD

Men's Kite - Race 7: TBD

Women's Kite - Race 7: TBD

Men's Kite - Race 8: TBD

Women's Kite - Race 8: TBD

Mixed Multihull - Race 7: TBD

Mixed Multihull - Race 8: TBD

Mixed Multihull - Race 9: TBD

Women's Dinghy - Race 9: TBD

Women's Dinghy - Race 10: TBD

Men's Dinghy - Race 9: TBD

Men's Dinghy - Race 10: TBD

Mixed Dinghy - Race 7: TBD

Mixed Dinghy - Race 8: TBD Sport Climbing: Men's Boulder & Lead, Semifinal Boulder: 13:30 IST

Women's Speed, Qualification - Seeding: 16:30 IST

Women's Speed, Qualification Elimination: 17:10 IST Table Tennis: Men's & Women's Team Round of 16: 13:30 IST - 23:30 IST Triathlon: Mixed Relay (Medal event): 11:30 IST Volleyball: Men's Quarterfinals: 12:30 IST - 00:30 IST Water Polo: Men's Preliminary Round - Group B: Hungary vs. Serbia: 15:30 IST

Men's Preliminary Round - Group B: Australia vs. Japan: 17:05 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Greece vs. Italy: 18:40 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Croatia vs. United States: 22:00 IST

Men's Preliminary Round - Group B: France vs. Spain: 23:35 IST

Men's Preliminary Round - Group A: Romania vs. Montenegro: 01:10 IST Wrestling: MGR 60kg 1/8 Final: 18:30 IST

WFS 68kg 1/8 Final: 18:30 IST

MGR 130kg 1/8 Final: 18:30 IST

MGR 60kg 1/4 Final: 19:50 IST

WFS 68kg 1/4 Final: 19:50 IST

MGR 130kg 1/4 Final: 19:50 IST

MGR 60kg Semifinal: 00:30 IST

MGR 130kg Semifinal: 00:50 IST

WFS 68kg Semifinal: 01:10 IST

Artistic Swimming: Team Free Routine: 23:00 IST Athletics: Women's 1500m Round 1: 13:35 IST

Men's Javelin Throw Qualification - Gp A: 13:50 IST

Men's 110m Hurdles Repechage Round: 14:20 IST

Women's Long Jump Qualification: 14:45 IST

Women's 400m Repechage Round: 14:50 IST

Men's Javelin Throw Qualification - Gp B: 15:20 IST

Men's 400m Hurdles Repechage Round: 15:30 IST

Men's 200m Repechage Round: 16:00 IST

Men's 400m Semi-Final: 23:05 IST

Women's Hammer Throw Final (Medal event): 23:30 IST

Women's 400m Hurdles Semi-Final: 23:37 IST

Men's Long Jump Final (Medal event): 23:50 IST

Men's 1500m Final: (Medal event): 00:20 IST

Women's 3000m Steeplechase Final (Medal event): 00:40 IST

Women's 200m Final (Medal event): 01:10 IST Basketball: Men's Quarterfinal: 14:30 IST

Men's Quarterfinal: 18:00 IST

Men's Quarterfinal: 21:30 IST

Men's Quarterfinal: 01:00 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Quarterfinal: 20:30 IST - 01:30 IST Boxing: Men's 71kg - Semifinal: 01:00 IST

Men's 71kg - Semifinal: 01:16 IST

Women's 50kg - Semifinal: 01:32 IST

Women's 50kg - Semifinal: 01:48 IST

Women's 66kg - Semifinal: 02:04 IST

Women's 66kg - Semifinal: 02:20 IST

Women's 60kg - Final (Medal event): 02:36 IST Canoe Sprint: Men's Kayak Four 500m Heats: 13:00 IST

Women's Kayak Four 500m Heats: 13:30 IST

Men's Canoe Double 500m Heats: 14:00 IST

Women's Canoe Double 500m Heats: 14:30 IST

Men's Kayak Double 500m Heats: 15:00 IST

Women's Kayak Double 500m Heats: 15:40 IST

Men's Kayak Four 500m Quarterfinals: 16:40 IST

Women's Canoe Double 500m Quarterfinals: 16:50 IST

Men's Canoe Double 500m Quarterfinals: 17:20 IST

Women's Kayak Double 500m Quarterfinals: 17:40 IST

Men's Kayak Double 500m Quarterfinals: 18:00 IST Cycling Track: Women's Team Pursuit, Qualifying: 21:00 IST

Men's Team Sprint, First Round: 22:29 IST

Men's Team Pursuit, First Round: 22:44 IST

Men's Team Sprint, Finals for places 7-8: 23:25 IST

Men's Team Sprint, Finals for places 5-6: 23:28 IST

Men's Team Sprint, Finals - For Bronze: 23:32 IST

Men's Team Sprint, Finals - For Gold: 23:37 IST Diving: Men's 3m Springboard Preliminary: 13:30 IST

Women's 10m Platform Final (Medal event): 18:30 IST Equestrian: Jumping Individual Final (Medal event): 13:30 IST Soccer: Women's Semi-final: 21:30 IST

Women's Semi-final: 00:30 IST Handball: Women's Quarterfinal: 12:30 IST - 00:30 IST Field Hockey: Men's Semi-final: 17:30 IST

Men's Semi-final: 22:30 IST Sailing: Women's Dinghy Medal Race: 15:30 IST

Men's Dinghy Medal Race: 15:30 IST

Women's Kite - Race 9: TBD

Men's Kite - Race 9: TBD

Women's Kite - Race 10: TBD

Men's Kite - Race 10: TBD

Women's Kite - Race 11: TBD

Men's Kite - Race 11: TBD

Women's Kite - Race 12: TBD

Men's Kite - Race 12: TBD

Mixed Dinghy - Race 9: TBD

Mixed Dinghy - Race 10: TBD

Mixed Multihull - Race 10: TBD

Mixed Multihull - Race 11: TBD

Mixed Multihull - Race 12: TBD Skateboarding: Women's Park Prelims: 16:00 IST

Women's Park Final (Medal event): 21:00 IST Sport Climbing Women's Boulder & Lead, Semi Boulder: 13:30 IST

Men's Speed, Qualification - Seeding: 17:00 IST

Men's Speed, Qualification - Elimination: 17:10 IST Table Tennis: Men's & Women's Team Round of 16: 13:30 IST

Men's & Women's Team Quarterfinals: 18:30 IST

Men's & Women's Team Quarterfinals: 23:30 IST Volleyball: Women's Quarterfinals: 12:30 IST

Women's Quarterfinals: 16:30 IST

Women's Quarterfinals: 20:30 IST

Women's Quarterfinals: 00:30 IST Water Polo: Women's Quarterfinal: 17:30 IST - 00:05 IST Wrestling: MGR 60kg Repechage: 14:30 IST

WFS 68kg Repechage: 14:30 IST

MGR 130kg Repechage: 14:30 IST

MGR 77kg 1/8 Final: 15:00 IST

WFS 50kg 1/8 Final: 15:00 IST

MGR 97kg 1/8 Final: 15:00 IST

MGR 77kg 1/4 Finals: 16:20 IST

WFS 50kg 1/4 Final: 16:20 IST

MGR 97kg 1/4 Final: 16:20 IST

MGR 77kg Semifinal: 21:45 IST

MGR 97kg Semifinal: 22:05 IST

WFS 50kg Semifinal: 22:25 IST

MGR 60kg Bronze Medal Match: 23:00 IST

MGR 60kg Final: 23:25 IST

MGR 130kg Bronze Medal Match: 23:34 IST

MGR 130kg Final: 00:00 IST

WFS 68kg Bronze Medal Match: 00:20 IST

WFS 68kg Final: 00:45 IST

Artistic Swimming: Team Acrobatic Routine (Medal event): 01:00 IST Athletics: Marathon Race Walk Relay Mixed: 11:00 IST

Men's High Jump Qualification: 13:35 IST

Women's 100m Hurdles Round 1: 13:45 IST

Women's Javelin Throw Qualification-Gp A: 13:55 IST

Men's 5000m Round 1: 14:40 IST

Women's Javelin Throw Qualification-Gp B: 15:20 IST

Men's 800m Round 1: 15:25 IST

Women's 1500m Repechage Round: 16:15 IST

Women's Pole Vault Final (Medal event): 22:30 IST

Men's 110m Hurdles Semi-Final: 22:35 IST

Men's Triple Jump Qualification: 22:45 IST

Men's 400m Hurdles Semi-Final: 23:05 IST

Men's 200m Semi-Final: 23:32 IST

Men's Discus Throw Final: 23:55 IST

Women's 400m Semi-Final: 00:15 IST

Men's 400m Final (Medal event): 00:50 IST

Men's 3000m Steeplechase Final (Medal event): 01:10 IST Basketball: Women's Quarterfinal: 14:30 IST - 01:00 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Quarterfinal: 20:30 IST - 23:30 IST Boxing: Women's 57kg - Semifinal: 01:00 IST

Women's 57kg - Semifinal: 01:16 IST

Men's +92kg - Semifinal: 01:32 IST

Men's +92kg - Semifinal: 01:48 IST

Men's 63.5kg - Final: 02:04 IST

Men's 80kg - Final: 02:21 IST Canoe Sprint: Women's Kayak Single 500m Heats: 13:00 IST

Men's Kayak Single 1000m Heats: 14:10 IST

Men's Canoe Single 1000m Heats: 15:10 IST

Women's Kayak Single 500m Quarterfinals: 17:00 IST

Men's Kayak Single 1000m Quarterfinals: 17:40 IST

Men's Canoe Single 1000m Quarterfinals: 18:10 IST Cycling Track: Men's Sprint, Qualifying: 16:15 IST

Women's Keirin, First Round: 16:56 IST

Women's Team Pursuit, First Round: 17:22 IST

Men's Sprint, 1/32 Finals: 18:00 IST

Women's Keirin, Repechages: 18:40 IST

Men's Sprint, 1/32 Finals Repechages: 19:00 IST

Men's Sprint, 1/16 Finals: 21:00 IST

Men's Team Pursuit Finals for places 7-8: 21:34 IST

Men's Team Pursuit Finals for places 5-6: 21:40 IST

Men's Team Pursuit, Finals - For Bronze: 21:55 IST

Men's Team Pursuit, Finals - For Gold: 22:03 IST

Men's Sprint, 1/16 Finals Repechages: 22:12 IST

Women's Team Pursuit, Finals - For Gold: 22:27 IST

Men's Sprint, 1/8 Finals: 23:08 IST

Men's Sprint, 1/8 Finals Repechages: 23:44 IST Diving: Men's 3m Springboard Semifinal: 13:30 IST

Women's 3m Springboard Preliminary: 18:30 IST Golf: Women's Round 1: 12:30 IST Handball: Men's Quarterfinals: 13:00 IST - 01:00 IST Field Hockey: Women's Semi-final: 17:30 IST

Women's Semi-final: 20:30 IST Sailing: Mixed Multihull Medal Race: 15:30 IST

Mixed Dinghy Medal Race: 15:30 IST

Women's Kite - Race 13: TBD

Men's Kite - Race 13: TBD

Women's Kite - Race 14: TBD

Men's Kite - Race 14: TBD

Women's Kite - Race 15: TBD

Men's Kite - Race 15: TBD

Women's Kite - Race 16: TBD

Men's Kite - Race 16: TBD Skateboarding: Men's Park Prelims: 16:00 IST

Men's Park Final: 21:00 IST Sport Climbing: Men's Boulder & Lead, Semifinal - Lead: 13:30 IST

Women's Speed, Quarterfinals: 15:58 IST

Women's Speed, Semifinals: 16:16 IST

Women's Speed, Final: 16:25 IST Table Tennis: Men's & Women's Team Quarterfinals: 13:30 IST

Men's & Women's Team Quarterfinals: 18:30 IST

Men's Team Semifinal: 23:30 IST Taekwondo: Women -49kg Round of 16: 12:30 IST

Men -58kg Round of 16: 12:40 IST

Women -49kg Quarterfinals: 18:00 IST

Men -58kg Quarterfinals: 18:10 IST

Women -49kg Semifinals: 19:41 IST

Men -58kg Semifinals: 19:54 IST

Women -49kg Repechage: 23:00 IST

Men -58kg Repechage: 23:10 IST

Women -49kg Bronze Medal Contests: 23:49 IST

Men -58kg Bronze Medal Contests: 11:30 IST

Women -49kg Bronze Medal Contests: 00:21 IST

Men -58kg Bronze Medal Contests: 00:37 IST

Women -49kg Gold Medal Contest: 00:53 IST

Men -58kg Gold Medal Contest: 01:09 IST Volleyball: Men's Semifinals: 19:30 IST

Men's Semifinals: 23:30 IST Water Polo: Men's Quarterfinal: 17:30 IST - 00:05 IST Weightlifting: Men's 61kg (Medal event): 18:30 IST

Women's 49kg (Medal event): 23:00 IST Wrestling: MGR 77kg Repechage: 14:30 IST

WFS 50kg Repechage: 14:30 IST

MGR 97kg Repechage: 14:30 IST

MGR 67kg 1/8 Finals: 15:00 IST

WFS 53kg 1/8 Final: 15:00 IST

MGR 87kg 1/8 Final: 15:00 IST

MGR 67kg 1/4 Finals: 16:20 IST

WFS 53kg 1/4 Final: 16:20 IST

MGR 87kg 1/4 Final: 16:20 IST

MGR 67kg Semifinal: 21:45 IST

MGR 87kg Semifinal: 22:00 IST

WFS 53kg Semifinal: 22:25 IST

MGR 77kg Bronze Medal Match: 23:03 IST

MGR 77kg Final: 23:25 IST

MGR 97kg Bronze Medal Match: 23:35 IST

MGR 97kg Final: 00:00 IST

WFS 50kg Bronze Medal Match: 00:20 IST

WFS 50kg Final (Medal event): 00:45 IST

Athletics: Women's Heptathlon 100m Hurdles: 13:35 IST

Women's Shot Put Qualification: 13:55 IST

Women's 100m Hurdles Repechage Round: 14:05 IST

Women's Heptathlon High Jump: 14:35 IST

Women's 4 x 100m Relay Round 1: 14:40 IST

Men's 4 x 100m Relay Round 1: 15:05 IST

Men's 800m Repechage Round: 15:30 IST

Women's 1500m Semi-Final: 23:05 IST

Women's Heptathlon Shot Put: 23:05 IST

Women's Long Jump Final (Medal event): 23:30 IST

Men's Javelin Throw Final (Medal event): 23:55 IST

Men's 200m Final (Medal event): 00:00 IST

Women's Heptathlon 200m (Medal event): 11:30 IST

Women's 400m Hurdles Final (Medal event): 12:30 IST

Men's 110m Hurdles Final (Medal event): 12:30 IST Basketball: Men's Semifinal: 21:00 IST

Men's Semifinal: 00:30 IST Beach Volleyball: Men's or Women's Semifinals (4 Matches): 20:30 IST - 23:30 IST Boxing: Men's 57kg - Semifinal: 01:00 IST

Men's 57kg - Semifinal: 01:16 IST

Women's 75kg - Semifinal: 01:32 IST

Women's 75kg - Semifinal: 01:48 IST

Men's 51kg - Final (Medal event): 02:04 IST

Women's 54kg - Final (Medal event): 02:21 IST Canoe Sprint: Women's Canoe Single 200m Heats: 14:00 IST

Men's Canoe Double 500m Semifinal 1: 14:50 IST

Men's Canoe Double 500m Semifinal 2: 15:00 IST

Women's Kayak Four 500m Semifinal 1: 15:10 IST

Men's Kayak Four 500m Semifinal 1: 15:20 IST

Men's Kayak Four 500m Semifinal 2: 15:30 IST

Women's Canoe Single 200m Quarterfinals: 16:10 IST

Men's Canoe Double 500m Final B: 16:50 IST

Men's Canoe Double 500m Final A (Medal event): 17:00 IST

Women's Kayak Four 500m Final A (Medal event): 17:10 IST

Men's Kayak Four 500m Final A (Medal event): 17:20 IST Cycling Track: Men's Omnium, Scratch Race 1/4: 20:30 IST

Women's Keirin, Quarterfinals: 20:48 IST

Men's Omnium, Tempo Race 2/4: 21:08 IST

Men's Sprint, Quarterfinals - Race 1: 21:31 IST

Women's Keirin, Semifinals: 21:45 IST

Men's Omnium, Elimination Race 3/4: 21:55 IST

Men's Sprint, Quarterfinals - Race 2: 22:17 IST

Women's Keirin, Final for places 7-12: 22:31 IST

Women's Keirin, Final for Gold: 22:41 IST

Men's Sprint, Quarterfinals - Decider: 22:48 IST

Men's Omnium, Points Race 4/4: 22:57 IST

Men's Sprint, Final for 5th-8th Places: 23:34 IST Diving: Women's 3m Springboard Semifinal: 13:30 IST

Men's 3m Springboard Final (Medal event): 18:30 IST Soccer: Men's Bronze Medal Match: 20:30 IST Golf: Women's Round 2: 12:30 IST Handball: Women's Semifinal: 20:00 IST

Women's Semifinal: 02:00 IST Field Hockey: Men's Bronze Medal Match: 17:30 IST

Men's Gold Medal Match: 22:30 IST Marathon Swimming: Women's 10km (Medal event): 23:00 IST Modern Pentathlon: Men's Fencing Ranking Round: 14:30 IST

Women's Fencing Ranking Round: 18:00 IST Rhythmic Gymnastics: Individual All-Around Qual - Part 1 of 2: 13:30 IST

Individual All-Around Qual - Part 2 of 2: 18:30 IST Sailing: Men's Kite - Semifinal A - Race 1: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 1: TBD

Men's Kite - Semifinal A - Race 2: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 2: TBD

Men's Kite - Semifinal A - Race 3: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 3: TBD

Men's Kite - Semifinal A - Race 4: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 4: TBD

Men's Kite - Semifinal A - Race 5: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 5: TBD

Men's Kite - Semifinal A - Race 6: TBD

Men's Kite - Semifinal B - Race 6: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 1: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 1: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 2: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 2: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 3: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 3: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 4: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 4: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 5: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 5: TBD

Women's Kite - Semifinal A - Race 6: TBD

Women's Kite - Semifinal B - Race 6: TBD

Men's Kite Final - Race 1 (Medal event): TBD

Men's Kite Final - Race 2 (Medal event): TBD

Men's Kite Final - Race 3 (Medal event): TBD

Men's Kite Final - Race 4 (Medal event): TBD

Men's Kite Final - Race 5 (Medal event): TBD

Men's Kite Final - Race 6 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 1 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 2 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 3 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 4 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 5 (Medal event): TBD

Women's Kite Final - Race 6 (Medal event): TBD Sport Climbing: Women's Boulder & Lead, Semifinal Lead: 13:30 IST

Men's Speed, Quarterfinals: 15:58 IST

Men's Speed, Semifinals: 16:16 IST

Men's Speed, Final (Medal event): 16:25 IST Table Tennis: Men's Team Semifinal: 13:30 IST

Women's Team Semifinal: 18:30 IST

Women's Team Semifinal: 23:30 IST Taekwondo: Men -68kg Round of 16: 12:30 IST

Women -57kg Round of 16: 12:40 IST

Men -68kg Quarterfinals: 18:00 IST

Women -57kg Quarterfinals: 18:10 IST

Men -68kg Semifinals: 19:41 IST

Women -57kg Semifinals: 19:54 IST

Men -68kg Repechage: 23:00 IST

Women -57kg Repechage: 23:10 IST

Men -68kg Bronze Medal Contests: 23:49 IST

Women -57kg Bronze Medal Contests: 00:05 IST

Men -68kg Bronze Medal Contests: 00:21 IST

Women -57kg Bronze Medal Contests: 00:37 IST

Men -68kg Gold Medal Contest: 00:53 IST

Women -57kg Gold Medal Contest: 01:09 IST Volleyball: Women's Semifinals: 19:30 IST

Women's Semifinals: 23:30 IST Water Polo: Women's Classification 5th-8th: 16:30 IST

Women's Semifinal: 18:05 IST

Women's Classification 5th-8th: 21:30 IST

Women's Semifinal: 23:05 IST Weightlifting: Women's 59kg (Medal event): 18:30 IST

Men's 73kg (Medal event): 23:00 IST Wrestling: MGR 67kg Repechage: 14:30 IST

WFS 53kg Repechage: 14:30 IST

MGR 87kg Repechage: 14:30 IST

MFS 57kg 1/8 Final: 15:00 IST

WFS 57kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 86kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 57kg 1/4 Final: 16:20 IST

WFS 57kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 86kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 57kg Semifinal: 21:45 IST

MFS 86kg Semifinal: 22:05 IST

WFS 57kg Semifinal: 22:25 IST

MGR 67kg Bronze Medal Match: 23:00 IST

MGR 67kg Final: 23:25 IST

MGR 87kg Bronze Medal Match: 23:35 IST

MGR 87kg Final: 00:00 IST

WFS 53kg Bronze Medal Match: 00:20 IST

WFS 53kg Final: 00:45 IST

Artistic Swimming: Duet Technical Routine: 23:00 IST Athletics: Women's Heptathlon Long Jump: 13:35 IST

Women's 4 x 400m Relay Round 1: 14:10 IST

Men's 4 x 400m Relay Round 1: 14:35 IST

Women's Heptathlon Javelin Throw - Gp A: 14:50 IST

Men's 800m Semi-Final: 15:00 IST

Women's 100m Hurdles Semi-Final: 15:35 IST

Women's Heptathlon Javelin Throw - Gp B: 16:00 IST

Women's 4 x 100m Relay Final: 23:00 IST

Women's Shot Put Final (Medal event): 23:10 IST

Men's 4 x 100m Relay Final (Medal event): 23:15 IST

Women's 400m Final (Medal event): 23:30 IST

Men's Triple Jump Final (Medal event): 23:40 IST

Women's Heptathlon 800m: 23:45 IST

Women's 10,000m Final (Medal event): 00:25 IST

Men's 400m Hurdles Final (Medal event): 01:15 IST Basketball: Women's Semifinal: 09:00 IST

Women's Semifinal: 00:30 IST Beach Volleyball: Women's Bronze Medal Match: 00:30 IST

Women's Gold Medal Match: 02:00 IST Boxing: Men's 71kg - Final (Medal event): 01:00 IST

Women's 50kg - Final (Medal event): 01:17 IST

Men's 92kg - Final (Medal event): 02:04 IST

Women's 66kg - Final (Medal event): 02:21 IST Breaking: B-Girls Round Robin: 19:30 IST

B-Girls Quarterfinal 1: 23:30 IST

B-Girls Quarterfinal 2: 23:37 IST

B-Girls Quarterfinal 3: 23:44 IST

B-Girls Quarterfinal 4: 23:51 IST

B-Girls Semifinal 1: 00:15 IST

B-Girls Semifinal 2: 00:22 IST

B-Girls Bronze Medal Battle: 00:44 IST

B-Girls Gold Medal Battle: 00:53 IST Canoe Sprint: Women's Canoe Double 500m Semifinal 1: 14:00 IST

Women's Canoe Double 500m Semifinal 2: 14:10 IST

Women's Kayak Double 500m Semifinal 1: 14:20 IST

Women's Kayak Double 500m Semifinal 2: 14:30 IST

Men's Kayak Double 500m Semifinal 1: 14:40 IST

Men's Kayak Double 500m Semifinal 2: 14:50 IST

Men's Canoe Single 1000m Semifinal 1: 15:00 IST

Men's Canoe Single 1000m Semifinal 2: 15:10 IST

Women's Canoe Double 500m Final B: 16:10 IST

Women's Canoe Double 500m Final A: 16:20 IST

Women's Kayak Double 500m Final B: 16:30 IST

Women's Kayak Double 500m Final A: 16:40 IST

Men's Kayak Double 500m Final B: 16:50 IST

Men's Kayak Double 500m Final A: 17:00 IST

Men's Canoe Single 1000m Final B: 17:10 IST

Men's Canoe Single 1000m Final A: 17:20 IST Cycling Track: Women's Sprint, Qualifying: 17:30 IST

Men's Sprint, Semifinals - Race 1: 18:11 IST

Women's Sprint, 1/32 Finals: 18:18 IST

Men's Sprint, Semifinals - Race 2: 18:59 IST

Women's Sprint, 1/32 Finals Repechages: 19:08 IST

Men's Sprint, Semifinals - Decider: 19:22 IST

Men's Sprint, Finals - Race 1: 21:30 IST

Women's Madison, Final: 21:39 IST

Men's Sprint, Finals - Race 2: 22:32 IST

Women's Sprint, 1/16 Finals: 22:40 IST

Men's Sprint, Finals - Decider: 23:08 IST

Women's Sprint, 1/16 Finals Repechages: 23:28 IST Diving: Men's 10m Platform Preliminary: 13:30 IST

Women's 3m Springboard Final (Medal event): 18:30 IST Soccer: Women's Bronze Medal Match: 18:30 IST

Men's Gold Medal Match: 21:30 IST Golf: Women's Round 3: 12:30 IST Handball: Men's Semifinal: 20:00 IST

Men's Semifinal: 01:00 IST Field Hockey: Women's Bronze Medal Match: 17:30 IST

Women's Gold Medal Match: 23:30 IST Marathon Swimming: Men's 10km (Medal event): 11:00 IST Modern Pentathlon: Men's SF A Riding Show Jumping: 16:30 IST

Men's SF A Fencing Bonus Round: 17:10 IST

Men's SF A Swimming 200m Freestyle: 17:40 IST

Men's SF A Laser Run: 18:10 IST

Men's SF B Riding Show Jumping: 20:30 IST

Men's SF B Fencing Bonus Round: 21:10 IST

Men's SF B Swimming 200m Freestyle: 21:40 IST

Men's SF B Laser Run: 22:10 IST Rhythmic Gymnastics: Group All-Around Qual. - Part 1 of 2: 13:30 IST

Group All-Around Qual. - Part 2 of 2: 14:45 IST

Individual All-Around Final (Medal event): 18:00 IST Sport Climbing: Men's Boulder & Lead, Final - Boulder: 13:45 IST

Men's Boulder & Lead, Final - Lead (Medal event): 15:58 IST Table Tennis: Men's Team Bronze Medal Team Match: 13:30 IST

Men's Team Gold Medal Team Match:9 a.m. ET Taekwondo: Women -67kg Round of 16: 12:30 IST

Men -80kg Round of 16: 12:40 IST

Women -67kg Quarterfinals: 18:00 IST

Men -80kg Quarterfinals: 18:10 IST

Women -67kg Semifinals: 19:41 IST

Men -80kg Semifinals: 19:54 IST

Women -67kg Repechage: 23:00 IST

Men -80kg Repechage: 23:10 IST

Women -67kg Bronze Medal Contests: 23:49 IST

Men -80kg Bronze Medal Contests: 00:05 IST

Women -67kg Bronze Medal Contests: 00:21 IST

Men -80kg Bronze Medal Contests: 00:37 IST

Women -67kg Gold Medal Contest: 00:53 IST

Men -80kg Gold Medal Contest: 01:09 IST Volleyball: Men's Bronze Medal Match: 19:30 IST Water Polo: Men's Classification 5th-8th: 16:30 IST

Men's Semifinal: 18:05 IST

Men's Classification 5th-8th: 21:30 IST

Men's Semifinal: 23:05 IST Weightlifting: Men's 89kg (Medal event): 18:30 IST

Women's 71kg (Medal event): 23:00 IST Wrestling: MFS 57kg Repechage: 14:30 IST

WFS 57kg Repechage: 14:30 IST

MFS 86kg Repechage: 14:30 IST

MFS 74kg 1/8 Final: 15:00 IST

WFS 62kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 125kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 74kg 1/4 Final: 16:20 IST

WFS 62kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 125kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 74kg Semifinal: 21:45 IST

MFS 125kg Semifinal: 22:05 IST

WFS 62kg Semifinal: 22:25 IST

MFS 57kg Bronze Medal Match: 23:00 IST

MFS 57kg Final: 23:25 IST

MFS 86kg Bronze Medal Match: 23:35 IST

MFS 86kg Final: 00:00 IST

WFS 57kg Bronze Medal Match: 00:20 IST

WFS 57kg Final: 00:45 IST

Artistic Swimming: Duet Free Routine (Medal event): 23:00 IST Athletics: Men's Marathon: 11:30 IST

Men's High Jump Final: 22:40 IST

Men's 800m Final: 22:55 IST

Women's Javelin Throw Final: 23:10 IST

Women's 100m Hurdles Final: 23:15 IST

Men's 5000m Final: 23:30 IST

Women's 1500m Final: 23:55 IST

Men's 4 x 400m Relay Final: 00:42 IST

Women's 4 x 400m Relay Final: 00:52 IST Basketball: Men's Bronze Medal Match: 00:30 IST

Men's Gold Medal Match: 02:00 IST Boxing: Women's 57kg - Final: 01:00 IST

Men's 57kg - Final: 01:17 IST

Women's 75kg - Final: 02:04 IST

Men's +92kg - Final: 02:21 IST Breaking: B-Boys Round Robin: 19:30 IST

B-Boys Quarterfinal 1: 23:30 IST

B-Boys Quarterfinal 2: 23:37 IST

B-Boys Quarterfinal 3: 23:44 IST

B-Boys Quarterfinal 4: 23:51 IST

B-Boys Semifinal 1: 00:15 IST

B-Boys Semifinal 2: 00:22 IST

B-Boys Bronze Medal Battle: 00:44 IST

B-Boys Gold Medal Battle: 00:53 IST Canoe Sprint: Women's Kayak Single 500m Semifinal 1: 14:00 IST

Women's Kayak Single 500m Semifinal 2: 14:10 IST

Women's Kayak Single 500m Semifinal 3: 14:20 IST

Women's Kayak Single 500m Semifinal 4: 14:30 IST

Men's Kayak Single 1000m Semifinal 1: 14:40 IST

Men's Kayak Single 1000m Semifinal 2: 14:50 IST

Women's Canoe Single 200m Semifinal 1: 15:10 IST

Women's Canoe Single 200m Semifinal 2: 15:20 IST

Women's Kayak Single 500m Final C: 16:10 IST

Women's Kayak Single 500m Final B: 16:20 IST

Women's Kayak Single 500m Final A: 16:30 IST

Men's Kayak Single 1000m Final B: 16:40 IST

Men's Kayak Single 1000m Final A: 16:50 IST

Women's Canoe Single 200m Final B: 17:10 IST

Women's Canoe Single 200m Final A: 17:20 IST Cycling Track: Women's Sprint, 1/8 Finals: 20:30 IST

Men's Keirin, First Round: 20:49 IST

Women's Sprint, 1/8 Finals Repechages: 21:20 IST

Men's Madison, Final: 21:29 IST

Women's Sprint, Quarterfinals - Race 1: 22:37 IST

Men's Keirin, Repechages: 22:51 IST

Women's Sprint, Quarterfinals - Race 2: 23:19 IST

Women's Sprint, Quarterfinals - Decider: 23:44 IST Diving: Men's 10m Platform Semifinal: 13:30 IST

Men's 10m Platform Final: 18:30 IST Soccer: Women's Gold Medal Match: 20:30 IST Golf: Women's Round 4: 12:30 IST Handball: Women's Bronze Medal Match: 13:30 IST

Women's Gold Medal Match: 18:30 IST Modern Pentathlon: Women's SF A Riding Show Jumping: 12:30 IST

Women's SF A Fencing Bonus Round: 13:40 IST

Women's SF A Swimming 200m Freestyle: 14:10 IST

Women's SF A Laser Run: 14:40 IST

Women's SF B Riding Show Jumping: 17:00 IST

Women's SF B Fencing Bonus Round: 17:40 IST

Women's SF B Swimming 200m Freestyle: 18:10 IST

Women's SF B Laser Run: 18:40 IST

Men's Final Riding Show Jumping: 21:00 IST

Men's Final Fencing Bonus Round: 21:40 IST

Men's Final Swimming 200m Freestyle: 22:10 IST

Men's Final Laser Run: 22:40 IST Rhythmic Gymnastics: Group All-Around Final: 17:30 IST Sport Climbing: Women's Boulder & Lead, Final - Boulder: 13:45 IST

Women's Boulder & Lead, Final - Lead: 15:58 IST Table Tennis: Women's Team Bronze Medal Team Match: 13:30 IST

Women's Team Gold Medal Team Match: 18:30 IST Taekwondo: Men +80kg Round of 16: 12:30 IST

Women +67kg Round of 16: 12:40 IST

Men +80kg Quarterfinals: 18:00 IST

Women +67kg Quarterfinals: 18:10 IST

Men +80kg Semifinals: 19:41 IST

Women +67kg Semifinals: 19:54 IST

Men +80kg Repechage: 23:00 IST

Women +67kg Repechage: 23:10 IST

Men +80kg Bronze Medal Contests: 23:49 IST

Women +67kg Bronze Medal Contests: 00:05 IST

Men +80kg Bronze Medal Contests: 00:21 IST

Women +67kg Bronze Medal Contests: 00:37 IST

Men +80kg Gold Medal Contest: 00:53 IST

Women +67kg Gold Medal Contest: 01:09 IST Volleyball: Men's Gold Medal Match: 16:30 IST

Women's Bronze Medal Match: 20:45 IST Water Polo: Women's Classification 7th-8th: 12:30 IST

Women's Bronze Medal Match: 14:05 IST

Women's Classification 5th-6th: 17:30 IST

Women's Gold Medal Match: 19:05 IST

Men's Classification 7th-8th: 23:05 IST Weightlifting: Men's 102kg: 15:00 IST

Women's 81kg: 19:30 IST

Men's +102kg: 00:00 IST Wrestling: MFS 74kg Repechage: 14:30 IST

WFS 62kg Repechage: 14:30 IST

MFS 125kg Repechage: 14:30 IST

MFS 65kg 1/8 Final: 15:00 IST

WFS 76kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 97kg 1/8 Final: 15:00 IST

MFS 65kg 1/4 Final: 16:20 IST

WFS 76kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 97kg 1/4 Final: 16:20 IST

MFS 65kg Semifinal: 21:45 IST

MFS 97kg Semifinal: 22:05 IST

WFS 76kg Semifinal: 22:25 IST

MFS 74kg Bronze Medal Match: 23:00 IST

MFS 74kg Final: 23:25 IST

MFS 125kg Bronze Medal Match: 23:35 IST

MFS 125kg Final: 00:00 IST

WFS 62kg Bronze Medal Match: 00:20 IST

WFS 62kg Final: 00:45 IST

Athletics: Women's Marathon (Medal event): 11:30 IST Basketball: Women's Bronze Medal Game: 15:00 IST

Women's Gold Medal Game: 19:00 IST Cycling Track: Women's Omnium, Scratch Race 1/4: 14:30 IST

Women's Sprint, Semifinals - Race 1: 14:52 IST

Men's Keirin, Quarterfinals: 14:59 IST

Women's Sprint, Semifinals - Race 2: 15:20 IST

Women's Omnium, Tempo Race 2/4: 15:27 IST

Women's Sprint, Semifinals - Decider: 15:48 IST

Women's Sprint, Final for 5th-8th Places: 15:55 IST

Men's Keirin, Semifinals: 15:59 IST

Women's Sprint, Finals - Race 1: 16:15 IST

Women's Omnium, Elimination Race 3/4: 16:23 IST

Women's Sprint, Finals - Race 2: 16:45 IST

Men's Keirin, Final for places 7-12: 16:53 IST

Men's Keirin, Final for Gold: 17:02 IST

Women's Sprint, Finals - Decider: 17:14 IST

Women's Omnium, Points Race 4/4: 17:26 IST Handball: Men's Bronze Medal Match: 12:30 IST

Men's Gold Medal Match: 17:00 IST Modern Pentathlon: Women's Final Riding Show Jumping: 14:30 IST

Women's Final Fencing Bonus Round: 15:10 IST

Women's Final Swimming 200m Freestyle: 15:40 IST

Women's Final Laser Run: 16:10 IST Volleyball: Women's Gold Medal Match: 16:30 IST Water Polo: Men's Classification 5th-6th: 12:30 IST

Men's Bronze Medal Match: 14:05 IST

Men's Gold Medal Match: 17:30 IST Weightlifting: Women's +81kg: 15:00 IST Wrestling: MFS 65kg Repechage: 14:30 IST

WFS 76kg Repechage: 14:30 IST

MFS 97kg Repechage: 14:30 IST

MFS 65kg Bronze Medal Match: 15:30 IST

MFS 65kg Final: 15:55 IST

MFS 97kg Bronze Medal Match: 16:05 IST

MFS 97kg Final: 16:30 IST

WFS 76kg Bronze Medal Match: 16:50 IST

WFS 76kg Final: 17:15 IST

Production: Ashish Narsale/Rediff.com