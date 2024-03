IMAGE: Neeraj Chopra with Ratan Tata. Photographs: Kind courtesy Neeraj Chopra/Facebook

Olympic and World Champion Neeraj Chopra on Friday met Ratan Tata at the businessman's home in Colaba, south Mumbai.

'Grateful for the opportunity to meet Mr Ratan Tata sir, a true visionary and source of inspiration. एक सच्चे प्रेरणा के स्रोत श्री रतन टाटा सर से मिलने का अवसर पाने के लिए आभारी हूँ,' Neeraj captioned the photographs posted on his Facebook handle.

IMAGE: Neeraj with RNT and Shantanu Naidu, Tata's aide.