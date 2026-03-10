HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:
Home  » News » Iran Missiles Hit Israel

Iran Missiles Hit Israel

By REDIFF NEWS
2 Minutes Read Listen to Article
Share:

March 10, 2026 11:40 IST

x

On Monday, March 9, 2026, Iran fired barrage of missiles at Yehud and Holon in central Israel, leaving one dead and several injured.

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Israeli emergency responders work at an impact site after Iran sent a barrage of missiles towards Holon, here and below. Photograph: Dylan Martinez/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

Photograph: Dylan Martinez/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

Photograph: Dylan Martinez/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: A damaged roof at an impact site. Photograph: Dylan Martinez/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: A man looks at a damaged roof. Photograph: Dylan Martinez/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Emergency responders gather at an impact site in Yehud. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Israeli emergency responders at an impact site, here and below. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Sensitive Material. Blood stains at an impact site, here and below. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Emergency responders clean blood stains at an impact site. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Emergency responders work next to a casualty inside a bodybag at an impact site. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: An emergency responder next to a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: An emergency responder tests a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Emergency responders work next to a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

US Israel Iran Conflict

IMAGE: Shattered glass lies on a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters

 

Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff

REDIFF NEWS
Share:

More News Coverage

YehudIsraelHolonRediff

RELATED STORIES

MUST READ! The New Fog of War
MUST READ! The New Fog of War
Mourning Children Killed In US Strike
Mourning Children Killed In US Strike
Tehran, Lebanon Hit By Israeli Bombs
Tehran, Lebanon Hit By Israeli Bombs
26 Countries US Bombed Since 1945
26 Countries US Bombed Since 1945
Iranians Rally Behind Mojtaba Khamenei
Iranians Rally Behind Mojtaba Khamenei

WEB STORIES

webstory image 1

9 Beautiful Historic Mosques Of India

webstory image 2

7 Foods Best Had Before Bed For Better Sleep

webstory image 3

Just How Educated Are These Actors?

VIDEOS

'My Wife Made India's T20 World Cup Dream Possible!'6:29

'My Wife Made India's T20 World Cup Dream Possible!'

Huma Qureshi Stuns at Komal Nahta's Son's Pre-Wedding Reception0:54

Huma Qureshi Stuns at Komal Nahta's Son's Pre-Wedding...

Heavy traffic chokes Trichy-Chennai NH after DMK conference5:02

Heavy traffic chokes Trichy-Chennai NH after DMK conference

rediff on the net © 2026 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO