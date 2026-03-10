Iran Missiles Hit Israel

On Monday, March 9, 2026, Iran fired barrage of missiles at Yehud and Holon in central Israel, leaving one dead and several injured.
IMAGE: Israeli emergency responders work at an impact site after Iran sent a barrage of missiles towards Holon, here and below. Photograph: Dylan Martinez/Reuters
Photograph: Dylan Martinez/Reuters
Photograph: Dylan Martinez/Reuters
IMAGE: A damaged roof at an impact site. Photograph: Dylan Martinez/Reuters
IMAGE: A man looks at a damaged roof. Photograph: Dylan Martinez/Reuters
IMAGE: Emergency responders gather at an impact site in Yehud. Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Israeli emergency responders at an impact site, here and below. Photograph: Nir Elias/Reuters
Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Sensitive Material. Blood stains at an impact site, here and below. Photograph: Nir Elias/Reuters
Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Emergency responders clean blood stains at an impact site. Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Emergency responders work next to a casualty inside a bodybag at an impact site. Photograph: Nir Elias/Reuters
Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: An emergency responder next to a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: An emergency responder tests a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Emergency responders work next to a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters
IMAGE: Shattered glass lies on a damaged escalator. Photograph: Nir Elias/Reuters
Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff