HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:
Home  » News » 26 Countries US Bombed Since 1945

26 Countries US Bombed Since 1945

By REDIFF NEWS
1 Minute Read
Share:

March 06, 2026 09:33 IST

Since 1945, the United States has carried out aerial bombing operations in an alarming number of countries.

Attacks in 26 of these countries -- the form of airstrikes, drone attacks, or air support provided during wider military engagements -- have been confirmed, as per a list compiled by worldvisualized.com

US Bomb attack on other countries

Photograph: Kind courtesy Shigeo Hayashi/US Military/U.S. Air Force/Tasnim News Agency/Hohum/Pfc. Cameron Boyd/Wikimedia Commons+ US Central Command/Handout via Reuters
 
CountryYear
Japan 1945
Germany 1945
China 1945-1946, 1950-1953, 1999
North Korea 1950-1953
Guatemala 1954
Indonesia 1958
Cuba 1961
Laos 1964-1973
Vietnam 1965-1973
Cambodia 1969-1973
Lebanon 1983-1984
Libya 1986, 2011
Iran 1987-1988, 2025, 2026
Nicaragua 1980
Iraq 1991, 1993, 1996, 1998, 2003-2011, continuing since 2014
Kuwait 1991
Somalia 1993, continuing since 2007, 2025
Bosnia and Herzegovina 1995
Sudan 1998
Afghanistan 1998, continuing since 2001-2021
Yugoslavia/Serbia 1999
Pakistan 2004-2018
Yemen 2002, 2009-2020, 2024-2025
Syria continuing since 2014, 2025
Nigeria 2025
Venezuela 2026
REDIFF NEWS
Share:

RELATED STORIES

Exclusive! Hamid Ansari On The Iran War
Exclusive! Hamid Ansari On The Iran War
'This War Is Only About Iran's Fight For Survival'
'This War Is Only About Iran's Fight For Survival'
Mourning Children Killed In Israeli Strike
Mourning Children Killed In Israeli Strike
Mayhem Continues In The Middle East
Mayhem Continues In The Middle East
Trump rejects Khamenei's son, seeks role in Iran succession
Trump rejects Khamenei's son, seeks role in Iran succession

WEB STORIES

webstory image 1

Paneer, Gulab Jamun... 11 Non-Indian Indian Foods

webstory image 2

How Ramzan Fasts Are Broken Around the World

webstory image 3

13 Fascinating Lighthouses Of India

VIDEOS

'It Was Coming Down After a Loud Explosion': Locals Witness Fighter Jet Crash in Assam1:50

'It Was Coming Down After a Loud Explosion': Locals...

Akash Ambani joins Arjun Tendulkar's wedding with his wife Shloka Mehta1:28

Akash Ambani joins Arjun Tendulkar's wedding with his...

Too Hot to Handle: Sonal Chauhan Stuns Fans1:27

Too Hot to Handle: Sonal Chauhan Stuns Fans

rediff on the net © 2026 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO