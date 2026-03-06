26 Countries US Bombed Since 1945

Since 1945, the United States has carried out aerial bombing operations in an alarming number of countries.
Attacks in 26 of these countries -- the form of airstrikes, drone attacks, or air support provided during wider military engagements -- have been confirmed, as per a list compiled by worldvisualized.com
|Country
|Year
|Japan
|1945
|Germany
|1945
|China
|1945-1946, 1950-1953, 1999
|North Korea
|1950-1953
|Guatemala
|1954
|Indonesia
|1958
|Cuba
|1961
|Laos
|1964-1973
|Vietnam
|1965-1973
|Cambodia
|1969-1973
|Lebanon
|1983-1984
|Libya
|1986, 2011
|Iran
|1987-1988, 2025, 2026
|Nicaragua
|1980
|Iraq
|1991, 1993, 1996, 1998, 2003-2011, continuing since 2014
|Kuwait
|1991
|Somalia
|1993, continuing since 2007, 2025
|Bosnia and Herzegovina
|1995
|Sudan
|1998
|Afghanistan
|1998, continuing since 2001-2021
|Yugoslavia/Serbia
|1999
|Pakistan
|2004-2018
|Yemen
|2002, 2009-2020, 2024-2025
|Syria
|continuing since 2014, 2025
|Nigeria
|2025
|Venezuela
|2026