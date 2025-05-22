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Tiger Cheers Sooraj

By REDIFF MOVIES
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May 22, 2025 12:33 IST

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A special screening of the film Kesari Veer starring Suniel Shetty, Sooraj Pancholi, Vivek Oberoi and Akanksha Sharma was held on Wednesday night.

Sooraj Pancholi and Akanksha Sharma pose for the camera.

 

Sooraj with his parents Zarina Wahab and Aditya Pancholi.

 

Suneil Shetty.

 

Tiger Shroff.

 

Jackie Shroff.

 

Tanishaa Mukerji.

 

Amruta Khanvilkar.

 

Nyra Banerjee.

 

Kishori Shahane.

 

Nidhi Shah.

 

Yamini Malhotra.

 

Sharad Kelkar.

 

Abhimanyu Dasani.

 

Anang Desai.

 

Eijaz Khan.

 

Kailash Kher.

 

Anil Sharma.

 

Sajid Khan.

 

Ahmed Khan.

 

Kiran Juneja and Ramesh Sippy.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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