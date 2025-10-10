Kriti Is Karwa Chauth Ready

It's Karva Chauth and Bollywood's divas are prepping up.
Looking at some beautiful mehendi pictures on social media.
Kriti Kharbanda blushes as she gets karwa chauth ready.
Kajal A Kitchlu turns filmi this karwa chauth.
Popular mehendi artist Veena Nagda knows Raveena Tandon's favourite designs.
Sheeba Akashdeep Sabir throws a karwa chauth party for her friend, Bhagyashree.
Mira Kapoor gets a unique mehendi design.
Hina Khan celebrates her first karwa chauth.
Shilpa Shetty shows off her mehendi.
Here's Maheep Kapoor mehendi.
Bindiya Goswami and her daughter Nidhi Dutta with their mehendi designs.
Photographs curated by Satish Bodas/Rediff