Kriti Is Karwa Chauth Ready

Kriti Is Karwa Chauth Ready

By REDIFF MOVIES
October 10, 2025 13:15 IST

It's Karva Chauth and Bollywood's divas are prepping up.

Looking at some beautiful mehendi pictures on social media.

Photograph: Kind courtesy Kriti Kharbanda/Instagram

Kriti Kharbanda blushes as she gets karwa chauth ready.

 

Photograph: Kind courtesy Kajal A Kitchlu/Instagram

Kajal A Kitchlu turns filmi this karwa chauth.

 

Photograph: Kind courtesy Veena Nagda/Instagram

Popular mehendi artist Veena Nagda knows Raveena Tandon's favourite designs.

 

Photograph: Kind courtesy Bhagyashree/Instagram

Sheeba Akashdeep Sabir throws a karwa chauth party for her friend, Bhagyashree.

 

Photograph: Kind courtesy Mira Kapoor/Instagram

Mira Kapoor gets a unique mehendi design.

 

Photograph: Kind courtesy Veena Nagda/Instagram

Hina Khan celebrates her first karwa chauth.

 

Photograph: Kind courtesy Shilpa Shetty/Instagram

Shilpa Shetty shows off her mehendi.

 

Photograph: Kind courtesy Veena Nagda/Instagram

Here's Maheep Kapoor mehendi.

 

Photograph: Kind courtesy Veena Nagda/Instagram

Bindiya Goswami and her daughter Nidhi Dutta with their mehendi designs.

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

