Know your IPL Team: Mumbai Indians

March 23, 2019 12:56 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Mumbai Indians and much more.

IMAGE: Mumbai Indians Director of Cricket Operations Zaheer Khan, left, with Captain Rohit Sharma. Photograph: PTI

Captain and Coach: Rohit Sharma and Mahela Jayawardene

Total players: 25

Number of overseas players: 8

Openers: Evin Lewis, Quinton de Kock, Anmolpreet Singh

Middle-order batsmen: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Siddhesh Lad

Wicketkeepers: Ishan Kishan, Aditya Tare

Allrounders: Hardik Pandya, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Ben Cutting, Yuvraj Singh, Pankaj Jaiswal

Wrist spinners: Mayank Markande, Rahul Chahar

Finger spinners: Anukul Roy, Jayant Yadav

Fast bowlers: Jasprit Bumrah, Adam Milne, Mitchell McClenaghan, Jason Behrendorff, Rasikh Salam, Lasith Malinga, Barinder Sran

Result Summary in Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 14 7 7 0 0 50.00 1.00 5th 2009 14 5 8 0 1 38.46 0.62 7th 2010 16 11 5 0 0 68.75 2.20 2nd 2011 16 10 6 0 0 62.50 1.66 3rd 2012 17 10 7 0 0 58.82 1.42 4th 2013 19 13 6 0 0 68.42 2.16 1st 2014 15 7 8 0 0 46.66 0.87 4th 2015 16 10 6 0 0 62.50 1.66 1st 2016 14 7 7 0 0 50.00 1.00 5th 2017 17 11 5 1 0 64.70 2.20 1st 2018 14 6 8 0 0 42.85 0.75 5th

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 24 13 11 0 0 54.16 1.18 Deccan Chargers 10 6 4 0 0 60.00 1.50 Delhi Daredevils 22 11 11 0 0 50.00 1.00 Gujarat Lions 4 1 2 1 0 25.00 0.50 Kings XI Punjab 22 12 10 0 0 54.54 1.20 Kochi Tuskers Kerala 1 0 1 0 0 0.00 0.00 Kolkata Knight Riders 23 18 5 0 0 78.26 3.60 Pune Warriors 6 5 1 0 0 83.33 5.00 Rajasthan Royals 19 10 8 0 1 55.55 1.25 Rising Pune Supergiant 6 2 4 0 0 33.33 0.50 Royal Challengers Bangalore 23 14 9 0 0 60.86 1.55 Sunrisers Hyderabad 12 5 7 0 0 41.66 0.71

Note: In 2009 Mumbai Indians’ match vs Rajasthan Royals was abandoned without a toss (included in the above tally for reference purpose).

In 2017 Mumbai Indians beat Gujarat Lions in Super Over after a tie.

Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 223-6 20 Kings XI Punjab Mumbai 2017 Lost 218-7 20 Delhi Daredevils Delhi 2010 Won 213-6 20 Royal Challengers Bangalore Mumbai 2018 Won 212-6 20 Rajasthan Royals Mumbai BS 2010 Won 212-3 20 Delhi Daredevils Delhi 2017 Won 210-6 20 Kolkata Knight Riders Kolkata 2018 Won 209-5 20 Delhi Daredevils Mumbai 2013 Won 209-7 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2015 Won 206-4 20 Delhi Daredevils Visakhapatnam 2016 Won 202-7 20 Chennai Super Kings Chennai 2008 Lost 202-5 20 Chennai Super Kings Kolkata 2015 Won

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 87 12.5 Kings XI Punjab Mohali 2011 Lost 87 18.5 Sunrisers Hyderabad Mumbai 2018 Lost 92 19.2 Delhi Daredevils Mumbai 2012 Lost 92 18.2 Rajasthan Royals Jaipur 2013 Lost 92 16.3 Sunrisers Hyderabad Visakhapatnam 2016 Lost 94-8 20 Rajasthan Royals Jaipur 2011 Lost 101-9 20 Pune Warriors India Mumbai 2012 Lost 108 19.1 Kolkata Knight Riders Mumbai 2012 Lost 115-9 20 Royal Challengers Bangalore Dubai 2014 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 114* ST Jayasuriya Chennai Super Kings Mumbai 2008 109* RG Sharma Kolkata Knight Riders Kolkata 2012 100* SR Tendulkar Kochi Tuskers Kerala Mumbai 2011 100* LMP Simmons Kings XI Punjab Mohali 2014 98* RG Sharma Kolkata Knight Riders Kolkata 2015 95* CJ Anderson Rajasthan Royals Mumbai 2014 94 RG Sharma Royal Challengers Bangalore Mumbai 2018 89* SR Tendulkar Rajasthan Royals Jaipur 2010 87* DR Smith Rajasthan Royals Jaipur 2012 87 RG Sharma Chennai Super Kings Mumbai 2011

Leading Batsmen

Player Mts Runs Ave SR 100 50 RG Sharma 128 3323 32.26 130.87 1 26 KA Pollard 132 2476 28.13 145.73 0 13 AT Rayudu 114 2416 27.14 126.16 0 14 SR Tendulkar 78 2334 34.83 119.81 1 13 LMP Simmons 29 1079 39.96 126.64 1 11 PA Patel 40 911 23.35 131.83 0 5 Harbhajan Singh 136 799 16.30 142.42 0 1 ST Jayasuriya 30 768 27.42 144.36 1 4 KD Karthik 36 748 24.12 119.87 0 2 KH Pandya 39 708 30.78 153.91 0 1

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-13 SL Malinga Delhi Daredevils Delhi 2011 5-18 Harbhajan Singh Chennai Super Kings Mumbai 2011 5-21 MM Patel Kings XI Punjab Mohali 2011 4-16 SL Malinga Deccan Chargers Mumbai 2012 4-16 KV Sharma Kolkata Knight Riders Bengaluru 2017 4-17 Harbhajan Singh Delhi Daredevils Centurion 2009 4-18 CRD Fernando Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2008 4-20 MM Patel Deccan Chargers Visakhapatnam 2012 4-21 MJ McClenaghan Gujarat Lions Mumbai 2016 4-22 SL Malinga Kings XI Punjab Mumbai BS 2010

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W SL Malinga 110 154 19.01 6.86 5 Harbhajan Singh 136 127 26.65 6.95 2 MJ McClenaghan 51 68 24.42 8.54 1 JJ Bumrah 61 63 28.14 7.81 0 KA Pollard 132 56 31.60 8.85 1 MM Patel 31 40 21.55 7.43 3 DS Kulkarni 33 36 23.50 7.96 0 MG Johnson 22 31 19.35 7.14 0

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% RG Sharma 89 51 37 1 0 57.86 SR Tendulkar 51 30 21 0 0 58.82 Harbhajan Singh 20 10 10 0 0 50.00 RT Ponting 6 3 3 0 0 50.00 SM Pollock 4 3 1 0 0 75.00 DJ Bravo 1 0 1 0 0 0.00

Most Appearances