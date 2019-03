Know your IPL Team: Kolkata Knight Riders

March 23, 2019 12:57 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Kolkata Knight Riders and much more.

IMAGE: Kolkata Knight Riders players celebrate with the trophy after winning the seventh edition of the IPL. Photograph: BCCI

Captain and coach: Dinesh Karthik andJacques Kallis

Total players: 21

Number of overseas players: 8

Openers: Chris Lynn, Robin Uthappa

Middle-order batsmen: Shubman Gill, Nitish Rana, Rinku Singh

Wicketkeepers: Dinesh Karthik, Nikhil Naik

Allrounders: Andre Russell, Joe Denly, Shrikant Mundhe, Carlos Brathwaite

Wrist spinners: Piyush Chawla, Kuldeep Yadav

Finger spinners: Sunil Narine, KC Cariappa

Fast bowlers: Prasidh Krishna, Prithvi Raj, Harry Gurney, Anrich Nortje, Lockie Ferguson, Sandeep Warrior

Note: Warrior and Cariappa replaced pace bowling duo of Kamlesh Nagarkoti and Shivam Mavi, who have been ruled out of the tournament because of injury.

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 14 6 7 0 1 46.15 0.85 6th 2009 14 3 9 1 1 23.07 0.33 8th 2010 14 7 7 0 0 50.00 1.00 6th 2011 15 8 7 0 0 53.33 1.14 4th 2012 18 12 5 0 1 70.58 2.40 1st 2013 16 6 10 0 0 37.50 0.60 7th 2014 16 11 4 1 0 68.75 2.75 1st 2015 14 7 6 0 1 53.84 1.16 5th 2016 15 8 7 0 0 53.33 1.14 4th 2017 16 9 7 0 0 56.25 1.28 3rd 2018 16 9 7 0 0 56.25 1.28 3rd

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 19 7 11 0 1 38.88 0.63 Deccan Chargers 10 7 2 0 1 77.77 3.50 Delhi Daredevils 22 13 8 0 1 61.90 1.62 Gujarat Lions 4 1 3 0 0 25.00 0.33 Kings XI Punjab 23 15 8 0 0 65.21 1.87 Kochi Tuskers Kerala 2 0 2 0 0 0.00 0.00 Mumbai Indians 23 5 18 0 0 21.73 0.27 Pune Warriors 5 4 1 0 0 80.00 4.00 Rajasthan Royals 19 9 7 2 1 50.00 1.28 Rising Pune Supergiant 4 3 1 0 0 75.00 3.00 Royal Challengers Bangalore 22 13 9 0 0 59.09 1.44 Sunrisers Hyderabad 15 9 6 0 0 60.00 1.50

Note: Kolkata Knight Riders’ matches vs Delhi Daredevils (in 2008), Chennai Super Kings (in 2009), Deccan Chargers (in 2012) and Rajasthan Royals (in 2015) were abandoned without a toss (included in the above tally for reference purpose).

In 2009 and 2014 Kolkata Knight Riders lost to Rajasthan Royals in Super Over after a tie





Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 245-6 20 Kings XI Punjab Indore 2018 Won 222-3 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2008 Won 204-4 20 Deccan Chargers Hyderabad 2008 Won 202-6 20 Chennai Super Kings Chennai 2018 Lost 200-3 20 Kings XI Punjab Kolkata 2010 Lost 200-7 19.3 Kings XI Punjab Bengaluru 2014 Won 200-9 20 Delhi Daredevils Kolkata 2018 Won 195-4 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata 2014 Won 192-5 19.4 Chennai Super Kings Chennai 2012 Won 191-7 20 Kings XI Punjab Kolkata 2018 Lost

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 67 15.2 Mumbai Indians Mumbai WS 2008 Lost 95 15.2 Mumbai Indians Port Elizabeth 2009 Lost 101 19.4 Deccan Chargers Cape Town 2009 Lost 105 18.2 Mumbai Indians Mumbai WS 2013 Lost 107 18.5 Mumbai Indians Bengaluru 2017 Lost 108 18.1 Mumbai Indians Kolkata 2018 Lost 109 19.2 Chennai Super Kings Kolkata 2010 Lost 109 18.2 Kings XI Punjab Abu Dhabi 2014 Lost 119-9 20 Chennai Super Kings Kolkata 2013 Lost 123-8 20 Delhi Daredevils Johannesburg 2009 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 158* BB McCullum Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2008 94 MK Pandey Kings XI Punjab Bengaluru 2014 93* CA Lynn Gujarat Lions Rajkot 2017 93 G Gambhir Royal Challengers Bangalore Kolkata 2012 92 M Bisla Chennai Super Kings Chennai 2013 91 SC Ganguly Deccan Chargers Hyderabad 2008 90* G Gambhir Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2016 89 M Bisla Chennai Super Kings Chennai 2012 88* AD Russell Chennai Super Kings Chennai 2018 88 SC Ganguly Deccan Chargers Kolkata 2010 88 CH Gayle Kings XI Punjab Kolkata 2010

Leading Batsmen

Player Mts Runs Avg SR 100 50 G Gambhir 108 3035 31.61 124.28 0 27 RV Uthappa 74 2157 30.38 139.61 0 15 YK Pathan 106 1893 31.55 138.27 0 7 JH Kallis 56 1295 26.42 106.76 0 7 MK Pandey 55 1270 31.75 125.12 0 6 SC Ganguly 40 1031 28.63 110.50 0 7 MK Tiwary 54 1002 29.47 111.70 0 4 BB McCullum 35 882 27.56 120.65 1 4 CA Lynn 27 869 36.20 142.22 0 6 AD Russell 43 832 28.68 180.08 0 4

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-19 SP Narine Kings XI Punjab Kolkata 2012 4-11 Shoaib Akhtar Delhi Daredevils Kolkata 2008 4-13 SP Narine Delhi Daredevils Kolkata 2013 4-15 SP Narine Mumbai Indians Mumbai 2012 4-18 L Balaji Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2012 4-19 AD Mathews Royal Challengers Bangalore Kolkata 2010 4-19 SP Narine Kings XI Punjab Kolkata 2015 4-20 SP Narine Mumbai Indians Abu Dhabi 2014 4-20 SP Narine Royal Challengers Bangalore Kolkata 2014 4-20 AD Russell Kings XI Punjab Kolkata 2016 4-20 K Yadav Rajasthan Royals Kolkata 2018

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W SP Narine 98 112 22.30 6.54 7 PP Chawla 57 56 25.64 8.02 1 UT Yadav 47 48 29.02 8.62 1 AD Russell 43 43 23.76 8.51 1 Shakib Al Hasan 43 43 25.60 7.17 0 JH Kallis 56 42 27.45 7.53 0 Kuldeep Yadav 31 35 24.51 8.22 1 L Balaji 35 33 27.87 7.38 1 M Morkel 29 32 27.18 7.8 0 R Bhatia 46 32 29.09 7.21 0

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% G Gambhir 108 61 46 1 0 56.94 SC Ganguly 27 13 14 0 0 48.14 KD Karthik 16 9 7 0 0 56.25 BB McCullum 13 3 9 1 0 26.92

Most Appearances