Know your IPL Team: Kings XI Punjab

March 23, 2019 12:44 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Kings XI Punjab and much more.

IMAGE: Gayle does the bhangra with Kings XI Punjab Co-Owner Preity Zinta. Photograph: BCCI

Captain and coach: R Ashwin and Brad Hodge

Total players: 23

Number of overseas players: 8

Openers: KL Rahul, Mayank Agarwal, Chris Gayle

Middle-order batsmen: Karun Nair, David Miller, Mandeep Singh, Sarfaraz Khan

Wicketkeepers: Prabhsimran Singh, Nicholas Pooran

Allrounders: Agnivesh Ayachi, Varun Chakravarthy, Darshan Nalkande, Harpreet Brar, Moises Henriques, Sam Curran

Wrist spinners: Mujeeb Ur Rahman, M Ashwin

Finger spinners: R Ashwin

Fast bowlers: Ankit Rajpoot, Andrew Tye, Arshdeep Singh, Hardus Viljoen, Mohammed Shami

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 15 10 5 0 0 66.66 2.00 3rd 2009 14 7 7 0 0 50.00 1.00 5th 2010 14 3 10 1 0 21.42 0.30 8th 2011 14 7 7 0 0 50.00 1.00 5th 2012 16 8 8 0 0 50.00 1.00 6th 2013 16 8 8 0 0 50.00 1.00 6th 2014 17 12 5 0 0 70.58 2.40 2nd 2015 14 2 11 1 0 14.28 0.18 8th 2016 14 4 10 0 0 28.57 0.40 8th 2017 14 7 7 0 0 50.00 1.00 5th 2018 14 6 8 0 0 42.85 0.75 7th

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 19 7 11 1 0 36.84 0.63 Deccan Chargers 10 7 3 0 0 70.00 2.33 Delhi Daredevils 22 13 9 0 0 59.09 1.44 Gujarat Lions 4 2 2 0 0 50.00 1.00 Kochi Tuskers Kerala 1 1 0 0 0 100.00 Kolkata Knight Riders 23 8 15 0 0 34.78 0.53 Mumbai Indians 22 10 12 0 0 45.45 0.83 Pune Warriors 6 3 3 0 0 50.00 1.00 Rajasthan Royals 17 6 10 1 0 35.29 0.60 Rising Pune Supergiant 4 2 2 0 0 50.00 1.00 Royal Challengers Bangalore 22 12 10 0 0 54.54 1.20 Sunrisers Hyderabad 12 3 9 0 0 25.00 0.33

Note: In 2010 Kings XI Punjab beat Chennai Super Kings in Super Over after a tie

In 2015 Kings XI Punjab beat Rajasthan Royals in Super Over after a tie

Higest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 232-2 20 Royal Challengers Bangalore Dharamsala 2011 Won 231-4 20 Chennai Super Kings Cuttack 2014 Won 230-3 20 Mumbai Indians Mumbai 2017 Won 226-6 20 Chennai Super Kings Mumbai 2014 Won 221-3 20 Rajasthan Royals Mohali 2008 Won 214-8 20 Kolkata Knight Riders Indore 2018 Lost 211-4 18.4 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2014 Won 207-4 20 Chennai Super Kings Mohali 2008 Lost 206-4 18.5 Chennai Super Kings Abu Dhabi 2014 Won 204-2 18.2 Kolkata Knight Riders Kolkata 2010 Won 203-3 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2010 Lost 202-6 20 Delhi Daredevils Delhi 2011 Lost

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 73 15.5 Rising Pune Supergiant Pune 2017 Lost 88 13.4 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2015 Lost 88 15.1 Royal Challengers Bangalore Indore 2018 Lost 92-8 20 Chennai Super Kings Durban 2009 Lost 95-9 20 Chennai Super Kings Chennai 2015 Lost 111-9 20 Delhi Daredevils Delhi 2016 Lost 112-8 20 Chennai Super Kings Mumbai 2008 Lost 112-8 20 Pune Warriors India Mumbai DYP 2011 Lost 116 19 Deccan Chargers Dharamsala 2011 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 122 V Sehwag Chennai Super Kings Mumbai 2014 120* PC Valthaty Chennai Super Kings Mohali 2011 115* WP Saha Kolkata Knight Riders Bengaluru 2014 115 SE Marsh Rajasthan Royals Mohali 2008 110* DPMD Jayawardene Kolkata Knight Riders Kolkata 2010 106 AC Gilchrist Royal Challengers Bangalore Dharamsala 2011 104* HM Amla Mumbai Indians Indore 2017 104* CH Gayle Sunrisers Hyderabad Mohali 2018 104 HM Amla Gujarat Lions Mohali 2017 101* DA Miller Royal Challengers Bangalore Mohali 2013

Leading Batsmen

Player Mts Runs Avg SR 100 50 SE Marsh 71 2477 39.95 132.74 1 20 DA Miller 69 1637 35.58 140.03 1 8 GJ Maxwell 52 1186 25.78 167.27 0 6 WP Saha 57 1115 24.77 131.95 1 5 KC Sangakkara 37 1009 31.53 129.52 0 8 Yuvraj Singh 51 959 22.3 127.86 0 3 M Vohra 45 957 24.53 132.73 0 3 AC Gilchrist 34 849 27.38 127.28 1 4 DPMD Jayawardene 36 837 36.39 140.9 1 2 Mandeep Singh 41 763 21.19 120.72 0 3

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-14 A Rajpoot Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2018 5-25 AD Mascarenhas Pune Warriors India Mohali 2012 4-13 L Balaji Sunrisers Hyderabad Sharjah 2014 4-15 MP Stoinis Mumbai Indians Visakhapatnam 2016 4-16 AJ Tye Mumbai Indians Mumbai 2018 4-17 PP Chawla Royal Challengers Bangalore Dharamsala 2011 4-20 S Sharma Delhi Daredevils Mohali 2017 4-21 AR Patel Gujarat Lions Rajkot 2016 4-22 BA Bhatt Mumbai Indians Mohali 2011 4-25 S Sharma Kolkata Knight Riders Pune 2015

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W PP Chawla 87 84 26.63 7.52 1 Sandeep Sharma 56 71 22.35 7.77 2 AR Patel 68 61 28.93 7.52 1 IK Pathan 42 47 24.80 7.79 0 P Awana 33 39 26.38 8.26 1 MM Sharma 37 33 34.51 9.19 0 P Kumar 44 31 37.16 6.96 0 Azhar Mahmood 22 29 22.72 7.61 0 S Sreesanth 28 28 29.46 8.85 0 MG Johnson 26 28 31.64 8.83 0

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% AC Gilchrist 34 17 17 0 0 50.00 GJ Bailey 30 14 16 0 0 46.66 Yuvraj Singh 29 17 12 0 0 58.62 R Ashwin 14 6 8 0 0 42.85 GJ Maxwell 14 7 7 0 0 50.00 KC Sangakkara 13 3 9 1 0 26.92 DJ Hussey 12 6 6 0 0 50.00 M Vijay 8 3 5 0 0 37.50 DA Miller 6 1 5 0 0 16.66 DPMD Jayawardene 1 0 1 0 0 0.00 V Sehwag 1 0 0 1 0 50.00

Most Appearances