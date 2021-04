IPL 2021, Week 2: All the Hits & Misses

April 26, 2021 10:24 IST

Rajneesh Gupta presents all the important numbers after the second week of IPL 2021.

IMAGE: Devdutt Padikkal and Virat Kohli of Royal Challengers Bangalore during match 16 against the Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai, April 22, 2021. Photograph: BCCI

All statistics are updated up to and including Match 16: Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals

Standings

Rank Team Games Won Lost Points Net Run Rate 1 (1) Royal Challengers Bangalore 4 4 0 8 1.009 2 (8) Chennai Super Kings 4 3 1 6 1.142 3 (4) Delhi Capitals 4 3 1 6 0.426 4 (2) Mumbai Indians 4 2 2 4 0.187 5 (7) Sunrisers Hyderabad 4 1 3 2 -0.228 6 (6) Kolkata Knight Riders 4 1 3 2 -0.700 7 (3) Punjab Kings 4 1 3 2 -0.824 8 (5) Rajasthan Royals 4 1 3 2 -1.011

Note: The figures in bracket2 indicate the ranking after the first week

Total matches: 16

Won by side batting first: 8 (50%)

Won by side batting second: 8 (50%)

IMAGE: Shardul Thakur of the Chennai Super Kings celebrates after taking Kolkata Knight Riders's Prasidh Krishna's wicket, April 21, 2021. Photograph: BCCI

Teams' batting and bowling

Team Mts RS WL RPW RPO RC WT RPW RPO Chennai Super Kings 4 703 23 30.56 9.29 641 30 21.36 8.23 Delhi Capitals 4 673 19 35.42 8.83 670 27 24.81 8.41 Kolkata Knight Riders 4 697 31 22.48 8.80 753 22 34.22 9.41 Mumbai Indians 4 598 33 18.12 7.47 577 29 19.89 7.31 Punjab Kings 4 642 28 22.92 8.05 643 16 40.18 8.84 Rajasthan Royals 4 687 32 21.46 8.62 737 23 32.04 9.63 Royal Challengers Bangalore 4 694 20 34.70 9.07 645 35 18.42 8.06 Sunrisers Hyderabad 4 578 25 23.12 7.37 606 29 20.89 7.60 Total 16 5272 211 24.98 8.43 5272 211 24.98 8.43

RS = Runs scored, WL = Wickets lost, RPW = Runs per Wicket, RPO = Runs per Over, RC = Runs conceded, WT = Wickets taken

Scoring pattern in each over

Over # Balls Runs Wkts RPW RPO 1 192 180 3 60.00 5.62 2 192 235 8 29.37 7.34 3 192 225 11 20.45 7.03 4 192 288 8 36.00 9.00 5 192 294 7 42.00 9.18 6 192 247 7 35.28 7.71 7 192 218 8 27.25 6.81 8 192 288 5 57.60 9.00 9 192 279 8 34.87 8.71 10 192 244 4 61.00 7.62 11 192 327 6 54.50 10.21 12 192 266 8 33.25 8.31 13 192 248 12 20.66 7.75 14 192 266 10 26.60 8.31 15 192 256 14 18.28 8.00 16 190 290 11 26.36 9.15 17 183 264 17 15.52 8.65 18 180 288 16 18.00 9.60 19 172 318 16 19.87 11.09 20 146 251 32 7.84 10.31

Scoring pattern in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Avg RPO 1-6 192 1469 44 33.38 7.65 7-15 288 2392 75 31.89 8.30 16-20 145.1 1411 92 15.33 9.71 Total 625.1 5272 211 24.98 8.43

Break-up of sixes hit (207)

For Vs Chennai Super Kings 34 27 Delhi Capitals 12 31 Punjab Kings 27 23 Kolkata Knight Riders 34 32 Mumbai Indians 19 16 Rajasthan Royals 31 32 Royal Challengers Bangalore 24 26 Sunrisers Hyderabad 26 20

IMAGE: Sunrisers Hyderabad and Punjab Kings players greet each other after game 14 at the M A Chidambaram Stadium in Chennai, April 21 2021. Photograph: BCCI

Highest totals

Score Overs For Vs Venue Date 221-6 20 Punjab Kings Rajasthan Royals Mumbai 12-04-2021 220-3 20 Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Mumbai 21-04-2021 217-7 20 Rajasthan Royals Punjab Kings Mumbai 12-04-2021 204-4 20 R.Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Chennai 18-04-2021 202 19.1 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Mumbai 21-04-2021 198-4 18.2 Delhi Capitals Punjab Kings Mumbai 18-04-2021 195-4 20 Punjab Kings Delhi Kings Mumbai 18-04-2021 190-3 18.4 Delhi Capitals Chennai Super Kings Mumbai 10-04-2021

Lowest totals

Score Overs For Vs Venue Date 106-8 20 Punjab Kings Chennai Super Kings Mumbai 16-04-2021 120 19.4 Punjab Kings Sunrisers Hyderabad Chennai 21-04-2021 137 19.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Chennai 17-04-2021 137-9 20 Mumbai Indians Delhi Capitals Chennai 20-04-2021 142-7 20 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Chennai 13-04-2021 143-9 20 Sunrisers Hyderabad R.Challengers Bangalore Chennai 14-04-2021 143-9 20 Rajasthan Royals Chennai Super Kings Mumbai 19-04-2021 147-8 20 Delhi Capitals Rajasthan Royals Mumbai 15-04-2021 149-8 20 R. Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Chennai 14-04-2021

IMAGE: Sanju Samson en route to his 119, his third IPL ton. Photograph: Sanju Samson/IPL/Twitter

Highest individual scores

Score Balls 4s 6s Player For Vs Venue Date 119 63 12 7 SV Samson RR PBKS Mumbai 12-04-2021 101* 52 11 6 DB Padikkal RCB RR Mumbai 22-04-2021 95* 60 9 4 F du Plessis CSK KKR Mumbai 21-04-2021 92 49 13 2 S Dhawan DC PBKS Mumbai 18-04-2021 91 50 7 5 KL Rahul PBKS RR Mumbai 12-04-2021 85 54 10 2 S Dhawan DC CSK Mumbai 10-04-2021 80 56 9 4 N Rana KKR SRH Chennai 11-04-2021 78 49 9 3 GJ Maxwell RCB KKR Chennai 18-04-2021 76* 34 9 3 AB de Villiers RCB KKR Chennai 18-04-2021 72* 47 6 3 V Kohli RCB RR Mumbai 22-04-2021 72 38 9 3 PP Shaw DC CSK Mumbai 10-04-2021

IMAGE: Shikhar Dhawan sends the ball to the boundary. Photograph: BCCI/IPL

Leading run-scorers

Mts Runs Hs Avg SR 100 50 S Dhawan DC 4 231 92 57.75 148.07 0 2 GJ Maxwell RCB 4 176 78 58.66 149.15 0 2 JM Bairstow SRH 4 173 63* 57.66 132.06 0 2 F du Plessis CSK 4 164 95* 82.00 145.13 0 1 N Rana KKR 4 164 80 41.00 130.15 0 2 KL Rahul PBKS 4 161 91 40.25 141.22 0 2 SV Samson RR 4 145 119 36.25 162.92 1 0 V Kohli RCB 4 143 72* 47.66 128.82 0 1 RG Sharma MI 4 138 44 34.50 135.29 0 0 DB Padikkal RCB 3 137 101* 68.50 147.31 1 0

IMAGE: AB de Villiers brought back memories of his hey day with a match-winning knock for Royal Challengers Bangalore. Photograph: BCCI/IPL

Highest Strike-rate (min.50 balls)

SR For M Runs Hs Avg 100 50 189.39 AB de Villiers RCB 4 125 76* 62.50 0 1 173.84 PP Shaw DC 4 113 72 28.25 0 1 162.92 SV Samson RR 4 145 119 36.25 1 0 162.68 DJ Hooda PBKS 4 109 64 36.33 0 1 159.67 AD Russell KKR 4 99 54 24.75 0 1 152.87 MM Ali CSK 4 133 46 33.25 0 0 151.25 SA Yadav MI 4 121 56 30.25 0 1 149.15 GJ Maxwell RCB 4 176 78 58.66 0 2 148.07 S Dhawan DC 4 231 92 57.75 0 2 147.31 DB Padikkal RCB 3 137 101* 68.50 1 0

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue Date 20 DJ Hooda 64 PK RR Mumbai 12-04-2021 21 AD Russell 54 KKR CSK Mumbai 21-04-2021 23 PJ Cummins 66* KKR CSK Mumbai 21-04-2021 25 MA Agarwal 69 PBKS DC Mumbai 18-04-2021

Slowest 50: 48 balls, JM Bairstow (63*), SRH v PBKS, Chennai, 21-04-2021

Most sixes

Player For 6s Balls Balls / Six JM Bairstow SRH 10 131 13.10 AD Russell KKR 8 62 7.75 DJ Hooda PBKS 8 67 8.38 SV Samson RR 8 89 11.13 GJ Maxwell RCB 8 118 14.75 PJ Cummins KKR 7 37 5.29 MM Ali CSK 7 87 12.43 RG Sharma MI 7 102 14.57 F du Plessis CSK 7 113 16.14 KL Rahul PBKS 7 114 16.29 N Rana KKR 7 126 18.00



Best bowling in a match

Figures Player For Vs Venue Date 5-15 AD Russell KKR MI Chennai 13-04-2021 5-27 HV Patel RCB MI Chennai 09-04-2021 4-13 DL Chahar CSK PBKS Mumbai 16-04-2021 4-24 A Mishra DC MI Chennai 20-04-2021 4-27 RD Chahar MI KKR Chennai 13-04-2021 4-29 DL Chahar CSK KKR Mumbai 21-04-2021 3-7 Shahbaz Ahmed RCB SRH Chennai 14-04-2021 3-7 MM Ali CSK RR Mumbai 19-04-2021 3-15 JD Unadkat RR DC Mumbai 15-04-2021 3-19 RD Chahar MI SRH Chennai 17-04-2021

IMAGE: Royal Challengers Bangalore's Harshal Patel had a 5 wicket haul in his first IPL 2021 game. Photograph: BCCI/IPL

Leading wicket-takers

Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Avg RPO HV Patel RCB 4 16 116 12 5-27 9.66 7.25 1 Aavesh Khan DC 4 14 103 8 3-32 12.87 7.35 0 DL Chahar CSK 4 15 110 8 4-13 13.75 7.33 2 RD Chahar MI 4 16 118 8 4-27 14.75 7.37 1 AD Russell KKR 4 9 112 7 5-15 16.00 12.44 1 TA Boult MI 4 15.4 114 6 3-28 19.00 7.27 0 KA Jamieson RCB 4 14 126 6 3-41 21.00 9.00 0 C Sakariya RR 4 16 135 6 3-31 22.50 8.43 0 Rashid Khan SRH 4 16 81 5 2-18 16.20 5.06 0 CR Woakes DC 3 11 82 5 2-18 16.40 7.45 0

Best economy (Min.8 overs)

RPO Player Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Avg 5.06 Rashid Khan SRH 4 16 81 5 2-18 16.20 0 5.62 KK Ahmed SRH 2 8 45 4 3-21 11.25 0 6.06 M Siraj RCB 4 15 91 5 3-27 18.20 0 6.25 JJ Bumrah MI 4 16 100 4 2-26 25.00 0 6.33 MM Ali CSK 4 9 57 4 3-7 14.25 0 6.53 KH Pandya MI 4 13 85 3 1-13 28.33 0 6.85 RA Jadeja CSK 4 14 96 2 2-28 48.00 0 6.87 JD Unadkat RR 2 8 55 3 3-15 18.33 0

Bowlers conceding most sixes