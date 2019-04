IPL 12 Week Three: All the important numbers

April 15, 2019 09:09 IST

Rajneesh Gupta brings you all the numbers from the first 26 games in IPL-12.

IMAGE: Chennai Super Kings fans during game against the Kolkata Knight Riders. Photograph: BCCI

Standings

Rank Team Played Won Lost NRR Points 1 Chennai Super Kings (4) 7 6 1 +0.299 12 2 Kolkata Knight Riders (2) 7 4 3 +0.434 8 3 Mumbai Indians (6) 6 4 2 +0.290 8 4 Delhi Capitals (5) 7 4 3 +0.197 8 5 Kings XI Punjab (3) 7 4 3 -0.057 8 6 Sunrisers Hyderabad (1) 6 3 3 +0.810 6 7 Rajasthan Royals (7) 6 1 5 -0.725 2 8 Royal Challengers Bangalore (8) 6 0 6 -1.453 0

Note: The positions after second week are in the parenthesis.

Total Matches: 26

Won by batting first: 10 (38%)

Won by batting second: 15 (58%)

Won in Super Over: 1 (4%)

Teams' batting

IMAGE: Faf du Plessis, the South African captain and the Chennai Super Kings star, in action. Photograph: BCCI

Team Games Runs scored Wickets Lost Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 7 955 32 29.84 7.09 Delhi Capitals 7 1,158 45 25.73 8.45 Kings XI Punjab 7 1,203 32 37.59 8.68 Kolkata Knight Riders 7 1,218 39 31.23 9.18 Mumbai Indians 6 1,043 43 24.25 8.74 Rajasthan Royals 6 989 32 30.90 8.25 Royal Challengers Bangalore 6 876 40 21.90 7.48 Sunrisers Hyderabad 6 990 29 34.13 8.59

Teams bowling

IMAGE: South African spinner Imran Tahir has been magnificent for the Chennai Super Kings. Photograph: BCCI

Team Mts Runs conceded Wickets Taken Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 7 951 50 19.02 6.93 Delhi Capitals 7 1,135 50 22.70 8.25 Kings XI Punjab 7 1,224 44 27.81 8.78 Kolkata Knight Riders 7 1,191 25 47.64 8.74 Mumbai Indians 6 997 35 28.48 8.57 Rajasthan Royals 6 1,013 26 38.96 8.97 Royal Challengers Bangalore 6 1,011 27 37.44 8.75 Sunrisers Hyderabad 6 910 35 26.00 7.62

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1 to 6 312 2,357 70 33.67 7.55 7 to 15 466.5 3,680 101 36.43 7.88 16 to 20 235.2 2,395 121 19.79 10.17 Total 1014.1 8,432 292 28.87 8.31

Highest totals

IMAGE: Yusuf Pathan hugs Sunrisers Hyderabad centurion David Warner. Photograph: BCCI

Total Overs For Vs Venue 231/2 20 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 218/4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213/6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai 206/5+ 19.1 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bengaluru 205/3 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 201/5+ 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad

+ Batting second

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 96 17.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 108/9 20 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Chennai 113 19.5 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Chennai

Total sixes hit: 319

IMAGE: Andre Russell of the Kolkata Knight Riders slams a 6. Photograph: BCCI

Team For Vs KKR 69 37 KXIP 47 48 MI 43 45 DC 36 42 CSK 35 26 SRH 32 38 RCB 31 41 RR 26 42

Highest individual scores

IMAGE: Englishman Jonny Bairstow of the Sunrisers Hyderabad acknowledges the applause for his 114 against the Royal Challengers Bangalore. Photograph: BCCI

Score Balls Player For Vs Venue 114 56 J M Bairstow SRH RCB Hyderabad 102* 55 S V Samson RR SRH Hyderabad 100* 55 D A Warner SRH RCB Hyderabad 100* 64 K L Rahul KXIP MI Mumbai 99 55 P P Shaw DC KKR Delhi 97* 63 S Dhawan DC KKR Kolkata 85 53 D A Warner SRH KKR Kolkata 84 49 V Kohli RCB KKR Bengaluru 83 31 K A Pollard MI KXIP Mumbai 81 52 Q de Kock MI RR Mumbai

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner has hit half-centuries in his last seven games against Kings XI Punjab. Photograph: BCCI

Player For Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 D A Warner SRH 6 349 100* 87.25 146.63 1 3 K L Rahul KXIP 7 317 100* 79.25 131.53 1 3 A D Russell KKR 7 302 62 100.66 212.67 0 2 J M Bairstow SRH 6 263 114 43.83 161.34 1 0 S Dhawan DC 7 249 97* 41.50 128.35 0 2 C H Gayle KXIP 6 223 79 37.16 158.15 0 2 R R Pant DC 7 222 78* 37.00 166.91 0 1 S S Iyer DC 7 221 67 31.57 122.09 0 1 M S Dhoni CSK 7 214 75* 107.00 127.38 0 2 R V Uthappa KKR 7 211 67* 42.20 129.44 0 1 V Kohli RCB 6 203 84 33.83 126.08 0 1

Highest strike-rate (Minimum 50 runs)

Strike Rate Player For Games Runs Highest Score Average 100 50 212.67 A D Russell KKR 7 302 62 100.66 0 2 194.56 K A Pollard MI 6 179 83 44.75 0 1 185.10 S P Narine KKR 5 87 47 21.75 0 0 172.85 H H Pandya MI 6 121 32* 30.25 0 0 171.11 Mandeep Singh KXIP 7 77 33* 77.00 0 0 166.91 R R Pant DC 7 222 78* 37.00 0 1 161.34 J M Bairstow SRH 6 263 114 43.83 1 0 158.15 C H Gayle KXIP 6 223 79 37.16 0 2 157.27 A B de Villiers RCB 6 173 70* 34.60 0 2 155.08 P P Shaw DC 7 183 99 26.14 0 1 152.08 S V Samson RR 4 146 102* 48.66 1 0

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue 18 R R Pant 78* DC MI Mumbai 22 K A Pollard 83 MI KXIP Mumbai 23 A D Russell 62 KKR DC Delhi 26 D A Warner 69 SRH RR Hyderabad 28 M A Agarwal 58 KXIP KKR Kolkata 28 N Rana 63 KKR KXIP Kolkata 28 J M Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 28 A B de Villiers 63 RCB KKR Bengaluru

Slowest 50: 49 balls, DA Warner, SRH v KXIP, Mohali

Fastest 100s

IMAGE: Jonny Bairstow has been a huge success this IPL. Photograph: BCCI

Balls Player Score For Vs Venue 52 J M Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 54 S V Samson 102* RR SRH Hyderabad 54 D A Warner 100* SRH RCB Hyderabad

Slowest 100: 63 balls, K L Rahul, KXIP v MI

Most runs in one over

Runs Batsmen Bowler For Vs Venue 29 K A Pollard/H H Pandya D J Bravo MI CSK Mumbai 29 Shubman Gill/A D Russell T G Southee KKR RCB Bengaluru 28 MS Dhoni/RA Jadeja J D Unadkat CSK RR Chennai

Most sixes

IMAGE: Kolkata Knight Riders's Andre Russell sends the ball into the stands during the game against the Royal Challengers Bangalore. Photograph: BCCI

Player Six Balls Balls/Six A D Russell 29 142 4.90 C H Gayle 18 141 7.83 K A Pollard 17 92 5.41 N Rana 13 120 9.23 R R Pant 12 133 11.08 D A Warner 11 238 21.64 A B de Villiers 11 110 10.00 K L Rahul 10 241 24.10 J M Bairstow 10 163 16.30

Best bowling in a match

IMAGE: Mumbai Indians's West Indian fast bowler Alzarri Joseph took 6/12 against the Sunrisers Hyderabad at the Rajiv Gandhi stadium in Hyderabad. Photograph: BCCI

Figures Overs Player For Vs Venue 6/12 3.4 A S Joseph MI SRH Hyderabad 4/11 4 Mohammad Nabi SRH RCB Hyderabad 4/11 2.2 SM Curran KXIP DC Mohali 4/21 4 K Rabada DC RCB Bengaluru 4/38 4 Y S Chahal RCB MI Bengaluru

Leading wicket-takers

IMAGE: South Africa and Delhi Capitals star fast bowler Kagiso Rabada. Photograph: BCCI

Player Team Games Balls Maidens Runs Wickets Average Runs Per Over Best 4W K Rabada DC 7 163 0 217 13 16.69 7.98 4/21 1 D L Chahar CSK 7 162 1 170 10 17.00 6.29 3/20 0 Imran Tahir CSK 7 156 1 146 9 16.22 5.61 3/9 0 Y S Chahal RCB 6 144 1 165 9 18.33 6.87 4/38 1 Mohammed Shami KXIP 7 168 0 238 9 26.44 8.50 3/21 0 R Shreyas Gopal RR 6 120 1 133 8 16.62 6.65 3/12 0 C H Morris DC 5 114 0 157 8 19.62 8.26 3/30 0 S Sharma SRH 6 137 0 165 8 20.62 7.22 3/19 0 R Ashwin KXIP 7 168 0 214 8 26.75 7.64 3/23 0

Best economy (Minimum 4 overs)

RPO Player Team Mts Balls Maidens Runs Wickets Average Best 4W 5.12 Harbhajan Singh CSK 4 96 1 82 7 11.71 3/20 0 5.49 Mohammad Nabi SRH 4 95 0 87 7 12.42 4/11 1 5.50 R A Jadeja CSK 7 144 1 132 7 18.85 2/15 0 5.61 Imran Tahir CSK 7 156 1 146 9 16.22 3/9 0 5.83 Rashid Khan SRH 6 144 0 140 5 28.00 1/18 0 5.90 R D Chahar MI 3 60 0 59 2 29.50 2/21 0 6.00 A S Joseph MI 2 34 1 34 6 5.66 6/12 1

Bowlers conceding most sixes

Player Six Balls Balls/Six H H Pandya 13 114 8.77 S Kaul 12 140 11.67 Mohammed Shami 11 169 15.36 R Ashwin 10 168 16.80 S Lamichhane 9 96 10.67 S M Curran 9 110 12.22 J D Unadkat 8 78 9.75 Y S Chahal 8 144 18.00 R Shreyas Gopal 8 120 15.00

All statistics are updated up to and including Match 26 Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals