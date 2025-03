The Indian Premier League In Numbers

Ahead of the 18th season of Indian Premier League, here all the stats and numbers from the annual cricket extravaganza.

IMAGE: The IPL captains photo-op with the Gateway of India in the backdrop. Photograph: IPL/X

MOST SUCCESSSFUL TEAMS:

Mumbai Indians won five IPL titles: 2013, 2015, 2017, 2019, and 2020.

Chennai Super Kings won five IPL titles: 2010, 2011, 2018, 2021 and 2023

Kolkata Knight Riders won three IPL titles: 2012, 2014, 2024

MOST MATCHES PLAYED:

Mahendra Singh Dhoni (CSK/RPS) 2008-2024 - 264

Dinesh Karthik (DC/GL/KKR/KXIP/MI/RCB) 2008-2024 - 257

Rohit Sharma (DCH/MI) 2008-2024- 257

Virat Kohli (RCB) 2008-2024- 252

Ravindra Jadeja (CSK/GL/Kochi/RR) 2008-2024 - 240

MOST RUNS:

Virat Kohli (RCB) 8004

Shikhar Dhawan (DC/DCH/MI/PBKS/SRH) 6769

Rohit Sharma (DCH/MI) 6628

David Warner (DC/SRH) 6565

Suresh Raina (CSK/GL) 5528

HIGHEST INDIVIDUAL SCORES:

C Gayle 175 off 66 balls RCB vs Pune Warriors

B McCullum 158 not out off 73 balls KKR vs RCB

Q de Kock 140 not out off 70 balls LSG vs KKR

AB de Villiers 133 not out off 59 balls RCB vs MI

KL Rahul 132 not out off 69 balls Kings XI vs RCB

MOST SIXES

Chris Gayle - 357

Rohit Sharma 280

Virat Kohli 272

MS Dhoni 252

AB de Villiers 251

MOST WICKETS:

Yuzvendra Chahal (MI/RCB/RR) 205

Piyush Chawla (CSK/KKR/KXIP/MI) 192

Dwayne Bravo (CSK/GL/MI) 183

Bhuveshwar Kumar (PWI/SRH) 181

Sunil Narine (KKR) 180

MOST CATCHES:

Virat Kohli (RCB) -114

Suresh Raina (CSK/GL) -109

Keiron Pollard (MI) - 103

Ravindra Jadeja (CSK/GL/Kochi/RR) -103

Rohit Sharma (DCH/MI) -101

LARGEST VICTORY MARGINS BY RUNS & WICKETS:

Mumbai Indians beat Delhi Daredevils by 146 runs

Royal Challengers Bengaluru beat Gujarat Lions by 144 runs

Kolkata Knight Riders beat Royal Challengers Bengaluru by 140 runs

Royal Challengers Bengaluru beat Kings XI by 138 runs

Royal Challengers Bengaluru beat Pune Warriors by 130 runs

HIGHEST TOTALS:

SRH vs RCB - 287/3

SRH vs MI - 277/3

KKR vs DC - 272/7

SRH vs DC - 266/7

RCB vs Pune Warriors- 263/5

LOWEST TOTALS:

RCB vs KKR - 49

RR vs RCB - 58

RR vs RCB - 59

Delhi Daredevils vs MI - 66

Delhi Daredevils vs Kings XI - 67.