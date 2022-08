How Many Of These Films Have You Seen?

Aseem Chhabra presents his list of 100 best (and must watch) films -- many classics, some relatively new and several personal favourites.

80. A Brighter Summer Day (1991)

Edward Yang

Taiwan

79. Singin' in the Rain (1952)

Stanley Donen & Gene Kelly

USA

78. The White Balloon (1995)

Jafar Panahi

Iran

77. Vihir (2009)

Umesh Vinayak Kulkarni

India

76. Do the Right Thing (1989)

Spike Lee

USA

75. Z (1969)

Costa-Gavras

France/ Algeria

74. Brokeback Mountain (2005)

Ang Lee

USA

73. Diva (1981)

Jean-Jacques Beineix

France

72. Le Samourai (1967)

Jean-Pierre Melville

France

71. Casablanca (1942)

Michael Curtiz

USA

70. Elippathayam (1982)

Adoor Gopalakrishnan

India

69. Happy Together (1997)

Wong Kar-Wai

Hong Kong

68. An Autumn Afternoon (1962)

Yasujir┼Ź Ozu

Japan

67. The Householder (1963)

James Ivory

India

66. Where Is the Friend's House? (1987)

Abbas Kiarostami

Iran

65. The Lunchbox (2013)

Ritesh Batra

India/ France/ Germany

64. Citizen Kane (1941)

Orson Welles

USA

63. Nobody Knows (2004)

Hirokazu Koreeda

Japan

62. Fanny and Alexander (1982)

Ingmar Bergman

Sweden

61. All About My Mother (1999)

Pedro Almodóvar

Spain