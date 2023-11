Take The Bollywood Quiz NOW!

Sukanya Verma quizzes you to find out just how much you know about the movies.

End November on a fully filmi note with our super fun Bollywood quiz.

All you have to do is identify the movie from the options listed below.

A. Tamasha B. Padmaavat C. Bajirao Mastani C. Bajirao Mastani A. Har Dil Jo Pyaar Karega B. Kahin Pyaar Na Ho Jaaye C. Hello Brother B. Kahin Pyaar Na Ho Jaaye A. Kabhi Khushi Kabhie Gham B. Rajneeti C. Waqt: The Race Against Time A. Kabhi Khushi Kabhie Gham A. Khiladi B. Suhaag C. Jai Kishen A. Khiladi A. Once Upon a Time in Mumbaai B. Akele Hum Akele Tum C. Company C. Company A. Raja B. Hum Aapke Hain Koun..! C. Anjaam B. Hum Aapke Hain Koun..! A. Anth B. Balwaan C. Waqt Hamara Hai B. Balwaan A. Shiva B. Hatya C. Izzatdaar C. Izzatdaar A. Tu Chor Main Sipahi B. Keemat C. Main Khiladi Tu Anari A. Tu Chor Main Sipahi A. Satyaprem Ki Katha B. Guilty C. Govinda Naam Mera C. Govinda Naam Mera

