Plan A Jungle Safari With Malavika

By REDIFF MOVIES
December 13, 2025 11:35 IST

Malavika Mohanan, who was last seen in the Mohanlal starrer Hridayapoorvam, recently went on a jungle safari at the Tadoba-Andhari tiger reserve in Maharashtra, and shared her experience on social media.

The actor posted pictures, passing on a readymade itinerary for those interested in visiting the tiger reserve.

'A day in my safari life @the_bambooforest_tadoba @akshay_naturalist thank you for being the most warm and generous hosts & for making us feel like we have our own little home in the wild,' Malavika posts with the pictures.

Follow the pictures below with Malavika, your perfect travel guide.

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

 

Photograph: Kind courtesy Malavika Mohanan/Instagram

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
