PIX: Katrina, Sara, Janhvi dazzle at Priyanka-Nick's reception

December 21, 2018 14:19 IST

Stars and stars at Priyanka and Nick's reception.

Photographs: Pradeep Bandekar

Priyanka Chopra and Nick Jonas hosted their final reception in Mumbai on Thursday, December 20.

Bollywood and other stars dazzled, and how!

Katrina Kaif.

Anushka Sharma.

Sara Ali Khan.

Janhvi Kapoor.

Swara Bhasker.

Vaani Kapoor.

Kiara Advani.

Kajol.

Sania Mirza.

Pooja Hegde.

Urmila Matondkar.

Aditi Rao Hydari.

Tanishaa Mukerji.

Diana Penty.

Parineeti Chopra.

Sophie Choudry.

Yami Gautam.

Masaba Gupta.

Tamannaah Bhatia.

Kangana Ranaut with her sister Rangoli and mother Asha Ranaut.

Zaira Wasim.

Bhumi Pednekar with her sister Samiksha.

Choreographer Vaibhavi Merchant.

Poonam Dhillon.

Rekha.

Hema Malini and Shabana Azmi.

Dolly Thakore and Latha Rajnikanth.

Tanuja Chandra.