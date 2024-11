Bollywood's FUN Quiz Time

Sukanya Verma quizzes you to find out just how much you know about the movies.

Need a break?

Test your filmi bug with our super fun Bollywood quiz of the week.

All you have to do is identify the movie from the options listed below.

You have to answer each question to move on to the next.

A. English Babu Desi Mem B. Guddu C. Chamatkar C. Chamatkar A. Bhoot B. Bachke Rehna Re Baba C. Mother A. Bhoot A. Jab Tak Hai Jaan B. Ek Tha Tiger C. Zero A. Jab Tak Hai Jaan A. Kaala Patthar B. Suhaag C. Kaalia C. Kaalia A. Besharam B. Do Dooni Chaar C. Neither A. Besharam A. 2 States B. Humpty Sharma Ki Dulhania C. Highway B. Humpty Sharma Ki Dulhania A. Khatron Ke Khiladi B. Ghar Ka Chirag C. Aag Hi Aag C. Aag Hi Aag A. Kabhi Khushi Kabhie Gham B. Dev C. Bewafaa C. Bewafaa A. Waqt Hamara Hai B. Khiladi C. Jai Kishen B. Khiladi A. Palay Khan B. Janbaaz C. Sultanat C. Sultanat

Feature Production: Ashish Narsale/Rediff.com