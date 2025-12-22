HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Ameesha Parties With Ajay Devgn

December 22, 2025 12:27 IST

Film folk turned up in large numbers to celebrate Producer and real estate tycoon Anand Pandit's 62nd birthday in Mumbai over the weekend.

Pandit has produced films like Swatantrya Veer Savarkar, PM Narendra Modi, Total Dhamaal and Great Grand Masti.

Ajay Devgn.

 

Rajkummar Rao.

 

Tiger Shroff.

 

Jackie Shroff.

 

Daisy Shah.

 

Rupali Ganguly.

 

Elli AvrRam.

 

Richa Chaddha.

 

Ameesha Patel.

 

Padmini Kolhapure.

 

Poonam Dhillon.

 

Host Anand Pandit cuts his birthday cake.

 

Tusshar Kapoor.

 

Jeetendra.

 

Arjun Kapoor.

 

Rakesh Roshan.

 

Riteish Deshmukh.

 

Ram Gopal Varma.

 

Abbas-Mustan.

 

Randeep Hooda.

 

Rajat Bedi.

 

Neil Nitin Mukesh.

 

Ahan Shetty.

 

Shriya Saran with husband Andrei Koscheev.

 

Juhi Babbar with husband Anup Soni.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

